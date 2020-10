OBÉISSEZ OU AUTREMENT: Le New England Journal of Medicine dit que les personnes qui refusent les vaccins OBLIGATOIRES contre le coronavirus devraient être sévèrement punies, enfermées chez elles et licenciées de leur travail

Bienvenue dans le nouveau fascisme médical de 2020. Le New England Journal of Medicine, le même faux chiffon scientifique qui a commis une fraude totale pour étaler malhonnêtement l’hydroxychloroquine et protéger les intérêts des sociétés de vaccins, dit maintenant que tous les êtres humains doivent être obligés de prendre des mesures obligatoires vaccins. Ceux qui refusent doivent faire face à des sanctions sévères, insiste le NEJM, et des mesures insidieuses doivent être prises pour s’assurer que personne ne peut contester les sanctions devant un tribunal.

«[E] En raison de la contagiosité et de la dangerosité du virus, des sanctions relativement importantes pourraient être justifiées, y compris la suspension de l’emploi ou les ordonnances de rester à la maison pour les personnes appartenant à des groupes hautement prioritaires désignés qui refusent la vaccination», indique le journal du NEJM.

Il stipule également que le personnel médical autoritaire doit contourner les procédures régulières afin que personne ne puisse contester ses ordonnances devant un tribunal, déclarant: «Ni les amendes ni les sanctions pénales ne devraient être utilisées, cependant … les sanctions pénales invitent à des contestations judiciaires pour des motifs de procédure régulière. [et] peut attiser la méfiance.»

Il poursuit en expliquant que les mandats de vaccination ne devraient pas être promus comme des mandats. Au lieu de cela, ceux qui refusent les vaccins devraient être sévèrement punis afin de forcer les mandats sans jamais le déclarer. «Les mandats [d’états] ne devraient pas être structurés comme une vaccination obligatoire (exigences absolues); au lieu de cela, le non-respect devrait entraîner une pénalité», déclare le journal.

Et puis, incroyablement, le même article continue en affirmant que les autorités sanitaires doivent «renforcer la confiance du public» grâce à un «processus transparent et inclusif», même si le même article a ouvertement affirmé que le public devrait être induit en erreur et contraint à des mandats de vaccination.

À son honneur, le document soutient que les fabricants de vaccins ne devraient plus être impliqués dans l’élaboration de politiques publiques ou la promotion de mandats, car personne ne fait plus confiance aux sociétés de vaccins. (Incroyable à quelle vitesse cela s’est produit, n’est-ce pas?)

Donc, la ligne du bas ici est la suivante:

Les autorités sanitaires font pression pour les vaccins obligatoires, mais ils ne les appelleront pas des «mandats».

Au lieu de cela, ils vous puniront pour avoir refusé d’accepter leurs mandats, ce qui rendra votre vie misérable.

Ils évitent tout mandat qui pourrait être contesté devant un tribunal afin de contourner la procédure régulière.

Ils affirment ensuite que c’est ainsi que l’industrie des vaccins peut «établir la confiance» avec le public en prétendant être engagée dans la «transparence».

Grâce aux tyrans de la Covid-19, toute l’idée de «consentement éclairé» est maintenant une histoire ancienne dans l’establishment des sciences médicales. Les promoteurs de vaccins croient qu’ils sont les nouveaux «Judge Dredd» de la société, et ils croient que leurs concoctions expérimentales, aussi risquées ou dangereuses soient-elles, devraient être injectées de force dans tous les êtres humains. Ceux qui résistent devraient être sévèrement punis, affirment-ils, et ils vous puniront d’une manière que vous ne pourrez pas contester devant un tribunal.

Et les faux médias d’information sont à 100% derrière tout cela et vous feront honte si vous ne les suivez pas.

Regardez l’avertissement du Dr Carrie Madej dans une nouvelle interview d’il y a quelques jours:

https://www.brighteon.com/f6465304-2a0f-4e7d-a5ee-f5e4eebc0c4b

En effet, ils déploient un système de «notation du crédit social pour les vaccins» qui exige votre conformité

Ce que vous regardez ici, c’est un système de notation du crédit social pour les vaccins en cours de déploiement à travers l’Amérique, juste sous nos yeux.

Vous ne voulez pas le vaccin? Vous êtes licencié de votre travail.

Vous ne voulez toujours pas la photo? Il vous sera interdit d’entrer dans les épiceries et d’acheter de la nourriture.

Résister aux mandats de vaccination? Les «autorités» de la santé vous enfermeront dans votre propre maison, faisant de vous un prisonnier sans jamais vous entraîner devant un tribunal où vous pourriez être en mesure de vous défendre contre l’emprisonnement.

Il s’agit de la nouvelle tyrannie autoritaire Covid-19/Vaccin, et elle est déployée en ce moment même, juste devant vous, partout en Amérique. New York vient d’annoncer une deuxième vague de lock-out, et personne ne résiste.

Les moutons feront la queue pour l’abattage, et ils ne parleront ni ne résisteront car ils sont saignés à mort au nom du contrôle de la population mondiale. Quiconque est assez stupide pour accepter d’être vacciné est trop stupide pour représenter l’avenir de la race humaine. Ils seront systématiquement abattus avec le vaccin tueur (kill shot). Sinon, comment les mondialistes atteindront-ils leur objectif d’exterminer plus de six milliards d’humains, après tout?

https://www.brighteon.com/d2403723-47f7-4ece-8faa-b3124ca0443e

Mike Adams

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News