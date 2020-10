SURPRISE D’OCTOBRE 2020: les démocrates exécutent désespérément les plans A, B et C

LA VAGUE DE MARÉES COVID-19 À VENIR

«Shock and Awe» arrive en Amérique

La prochaine vague COVID-19 à venir cet automne sera une série fabriquée de tsunamis d’épidémies de coronavirus, amas et explosions conçus partout en Amérique juste avant le jour du scrutin via la sortie prévue de ce virus méticuleusement bio-conçu.

État de la nation

Dès le début du cycle électoral de 2020, ce mois d’octobre était destiné à avoir le plus de surprises d’octobre de l’histoire des États-Unis d’Amérique. En fait, les surprises se sont produites toute l’année, la pandémie de coronavirus d’origine humaine et la psyope mondiale étant la plus importante de tous les temps.

En réalité, le peuple des Etats-Unis d’Amérique a été inlassablement conditionné et intensément propagé pour s’attendre à une vague COVID-19 cet automne. L’ensemble de la plandémie est censé culminer au cours des semaines précédant le 3 novembre.

Les auteurs de l’OPERATION COVID-19 ont utilisé les médias mainstream (MSM) assez sournoisement pour laver le cerveau du public des Etats-Unis d’Amérique dans ce qui est devenu la plus grande campagne de propagande et de prévarication que le monde ait jamais connue.

Par exemple, regardez la première page de la BBC aujourd’hui, peut-être la plate-forme de propagande MSM la plus puissante jamais créée. Personne ne fait de propagande et de prévarication comme les Britanniques. C’est le pivot de l’impérialisme et la raison pour laquelle le soleil ne se couche toujours jamais sur l’Empire britannique.

Pourquoi, je vous prie, un média britannique accorde-t-il autant d’espace à la couverture des affaires politiques aux États-Unis d’Amérique, en particulier lorsqu’il s’agit de LA GRANDE SCAMDÉMIQUE?!

La quasi-totalité de la propagande Covid la plus scandaleuse provient du Royaume-Uni, car personne ne fait de campagne multimédia de désinformation, de mésinformation et de fausses informations comme le duo dynamique du Tavistock Institute et de la British Intel Community. En fait, les types mondialistes de Londres dirigent une opération clé en main de fake news depuis leur premier jour de construction de l’empire. Particulièrement en ce qui concerne COVID-19, tous ces falsificateurs, faussaires et fabulistes de Fleet Street savent comment faire est de faire des choses à partir de rien.

Pourquoi l’Imperial College de Londres a-t-il utilisé des modèles totalement faux prédisant plus de 2,2 millions de morts aux Etats-Unis d’Amérique?!

Quel est le point critique?

Que ce soit l’enfer ou les hautes eaux (un raz-de-marée est une eau extrêmement haute), les perps plandémiques sont absolument déterminés à fabriquer un raz-de-marée Covid qui submerge totalement l’Amérique cet automne. C’était leur plan depuis le début; non seulement pour influencer injustement le résultat des élections POTUS, mais aussi pour traire cette plandémie pour chaque mesure de contrôle draconienne qu’ils peuvent imposer au pays.

Bien sûr, imposer un ensemble orwellien de contrôles et de restrictions au nom de la lutte contre une «pandémie mortelle» sera une tâche assez facile car tout ce qu’ils auront à faire est de chevaucher la saison grippale régulière avec le coronavirus et d’appeler chaque cas de grippe COVID-19, même s’ils ne le sont pas. Voyez comment le message astucieux a déjà commencé dans le visuel alarmiste suivant.

Surprise d’octobre 2020

Sans aucun doute, il y aura plusieurs surprises étonnantes d’octobre cette saison de campagne, chacune ayant plus de choc et de crainte que la précédente.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les traîtres démocrates, les agents de l’État profond et les mondialistes du NOM (Nouvel Ordre Mondial) conspirent pour faire de ce mois d’octobre le plus mouvementé et vraiment mémorable à tous égards. Cependant, le plus important d’entre eux est que ce mois d’octobre 2020 sera le tout dernier à voir les «surprises d’octobre».

Après tout, quand il n’y a plus d’élections dans l’USSA communiste (où «A» signifie Amerika), il n’y a pas besoin d’une surprise d’octobre pour manipuler le résultat des élections. Et si le mouvement patriote gagne, les élections se dérouleront d’une manière différente car la droite ne se présentera plus aux élections volées, point final!

Si les mondialistes réussissent tout au long de cette saison décisive des surprises d’octobre, la population sera tellement submergée par tout le choc et la crainte que le CORONAhoax continuera sans relâche. Car la prochaine vague de Covid a été conçue pour submerger la nation avec une finalité qui noie toute dissidence et inonde tout mouvement de protestation qui a été lancé pour arrêter la mascarade corona. Bien sûr, ce sont leurs plans qui sont déjà exposés et donc beaucoup plus difficiles à réaliser.

Les perps plandémiques utiliseront également la saison grippale de cet automne pour inonder toutes les grandes villes d’explosions et d’épidémies de grappes de coronavirus. Ce faisant, les citadins exigeront non seulement un vaccin COVID-129, mais également une vaccination obligatoire pour chacun de leurs compatriotes des Etats-Unis d’Amérique.

N’est-ce pas ainsi que le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique procède toujours?

Pourquoi le gouvernement devrait-il appliquer les mandats de vaccination alors qu’il peut facilement demander aux citoyens de se contrôler mutuellement……… comme ils le font actuellement partout en ce qui concerne l’application des masques faciaux?

Bien sûr, cette décision furtive n’est que la première voie vers l’établissement d’un certificat d’immunité qui sera directement lié à l’exercice de toutes sortes de droits et de libertés. Les escrocs feront pression pour cette action gouvernementale illicite car c’est la cheville ouvrière qui leur permet de transformer l’OPÉRATION COVID-19 en COVID-1984. Voir: COVID-1984: «Un 11 septembre mondial» pour inaugurer un super-État de la sécurité mondiale

Retour sur la grande finale d’octobre Surprises en réserve pour le corps politique des Etats-Unis d’Amérique.

Ce mois d’octobre a déjà commencé en beauté: le président Trump et la première dame Melania ont été infectés par une opération évidente de l’État profond pour atteindre plusieurs objectifs. Voir: Les mondialistes du NOM (NWO) visent une arme biologique COVID-19 contre le leadership républicain

D’abord et avant tout, les démocrates voulaient mettre fin aux campagnes électorales de Trump à travers le pays. elles ont eu beaucoup trop de succès et ont rendu extrêmement difficile pour les MSM de rapporter autant de données de sondage totalement fausses. Lorsque Trump se présente en personne, 30 000 partisans avides apparaissent instantanément; lorsque Joe Biden sort de son sous-sol, 3 covidiots peuvent apparaître au loin avec des masques.

Ensuite, il y a eu la «Grande Purge de Covid» qui s’est récemment déroulée sous le radar à Washington, D.C..

Le jour même où Trump a élevé le Dr Scott Atlas au-dessus du Dr Anthony Fauci et de tous les autres agents de Deep State au sein du groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche, chaque initié du GOP savait que ce n’était qu’une question de temps avant que l’équipe Atlas ne soit démantelée.

Quelle meilleure façon de faire exactement cela que d’infecter tout le monde dans l’aile ouest, et plus encore?

Même Hope Hicks, confidente de confiance et FERMÉE, a été infectée par la libération délibérée de l’arme biologique COVID-19 à la Maison Blanche.

Deep State lance une bio-attaque COVID-19 totale contre la Maison Blanche!

Avec ce seul acte de trahison d’infecter intentionnellement le POTUS et la Première Dame, les malfaiteurs pensent avoir exécuté leur coup de maître pour vaincre Trump, une fois pour toutes. Bien que cette bio-attaque réduise considérablement le mouvement du POTUS, il existe également des avantages inattendus incalculables qui aideront grandement Trump dans ses efforts de réélection. Ces possibilités ont apparemment été perdues pour la cabale mondialiste.

Cependant, les perps de Covid ont un «plan B». Et ce plan a déjà commencé pour de bon.

De toute évidence, les démocrates en collusion avec Deep State ont – en octobre – appuyé sur le bouton de leur option nucléaire: ils affirmeront que de nombreux sénateurs des Etats-Unis d’Amérique de leur caucus ont contracté Covid, ou ils veilleront à ce que chaque républicain y soit exposé. C’est assez facile à faire étant donné la pénétration omniprésente dont Deep State bénéficie pratiquement partout à l’intérieur du Beltway. Y a-t-il quelque chose qu’ils ne peuvent pas accomplir étant donné leurs innombrables serviteurs et leur payola illimitée?

Il est important de noter que les démocrates ont déjà mis en péril le processus de confirmation SCOTUS d’Amy Coney Barrett avec cette récente manœuvre.

Comme c’est pratique! Quelque chose nous dit que BEAUCOUP plus de sénateurs attraperont la couronne pour empêcher le vote de confirmation SCOTUS.

Voici la stratégie des démocrates pour saboter le processus de confirmation du Sénat SCOTUS!

Ensuite, il y a le plan démocrate C: pour submerger ainsi les gouvernements au niveau fédéral, des États, des comtés et des villes afin qu’une vague de mécontentement des électeurs se développe suffisamment pour sceller une défaite de Trump. À cette fin, le MSM sera enrôlé pour lancer une offensive fulgurante remplie de plus de fausses nouvelles Covid que ce que nous avons déjà vu.

Parce que tant de gens à gauche ont totalement adhéré à STUPID-19, ils sont maintenant des membres purs et durs de la covidiocratie. Le MSM fera des heures supplémentaires pour susciter ses craintes et enflammer ses préjugés contre Trump, et en particulier contre le mouvement patriote qui connaît la vérité radioactive sur LA GRANDE SCAMDEMIQUE.

Guerre de course

Il y aura aussi très probablement de nombreuses tentatives pour fomenter une guerre raciale à part entière ce mois-ci. À la lumière de la façon dont les démocrates sont maintenant perçus négativement sur leur engagement en faveur de «la loi et l’ordre», le DNC a doublé son complot visant à aggraver considérablement les tensions raciales dans toutes les villes dirigées par les démocrates. Ce n’est qu’ainsi qu’ils espèrent justifier leurs excuses pour tant d’émeutes et de pillages, de violences et de meurtres, d’incendies, de destructions et de terrorisme infligés par les organisations terroristes [nous n’adhérons pas à cette dénomination, même si Soros est l’un des financiers, nous préférons le terme manipulées – MIRASTNEWS] Black Lives Matters et AntiFa contrôlées par les démocrates.

Tout indique donc une pincée un-deux, tout comme l’électorat en est témoin depuis le début de l’année par une conception très ciblée. Le premier coup de poing a été le canular de la pandémie de coronavirus; le deuxième coup de poing étaient les diverses émeutes raciales soigneusement chorégraphiées et orchestrées depuis le faux meurtre de George Floyd.

La principale surprise d’octobre est donc un coup de poing un-deux qui pourrait ressembler au visuel suivant:

Ne vous y trompez pas: les démocrates feront tout ce qui est nécessaire pour voler les élections POTUS. Ils savent qu’ils ne peuvent pas perdre contre Trump, comme le prouve leur coup d’État en cours qui va bientôt devenir violent si nécessaire. Leurs nombreuses foules criminelles au cours des 8 longues années d’Obama, associées à leurs vagues de crimes incessants depuis le jour des élections de 2016, ont rendu l’ensemble des dirigeants démocrates vulnérables aux accusations de trahison et de sédition ainsi qu’aux peines de prison à vie.

Les Autres Raz de Marée(s)

Alors que les mondialistes du NOM (NWO en anglais) prévoient que la vague imminente submerge les États-Unis d’Amérique au point d’être paralysés afin qu’ils puissent imposer un gouvernement communiste au peuple des Etats-Unis d’Amérique, leur plan néfaste comporte de nombreux trous. Il y a tellement de défauts, en fait, à cause de leur désespoir et de leur angoisse grandissante pour leur avenir.

Quant à certaines de ces conséquences involontaires, il y a un véritable…

Non seulement cela, mais…

Il y a, en fait, de nombreux raz-de-marée – dans toutes les sphères de la vie – qui devraient se développer à la fois rapidement et lentement à la suite de LA GRANDE SCAMDEMIQUE de 2020. Et, il est vrai que les mondialistes pensent qu’ils peuvent créer leur Nouvel Ordre chaos, comme ils l’ont fait méthodiquement depuis la Federal Reserve Act de 1913.

Ordo ab Chao a toujours été leur stratégie globale et leur OM fiable sans lesquels ils n’auraient jamais été aussi loin. On pourrait même affirmer que l’OPÉRATION COVID-19 est l’aboutissement même du plan d’Ordo ab Chao fréquemment suivi par The Powers That Be.

Cependant, ce que les perps n’ont pas réalisé, c’est que le complot criminel international COVID-19 réveillerait tant de personnes intelligentes et bonnes dans le monde entier. Parce que COVID-19 peut être trouvé dans la cour arrière de tout le monde, il n’y a pas de NIMBY. Tout le monde a sa peau dans le jeu. Et bon nombre des milliards de victimes se réveillent rapidement au complot malveillant de conspiration visant à les emprisonner et à les asservir.

Bientôt… très bientôt… nous prévoyons qu’il y aura beaucoup de gens armés de torches et de fourches. L’Internet désormais omniprésent a fait en sorte que si quelqu’un veut connaître la vérité Covid, elle est facilement accessible. Même avec une censure aussi flagrante de la part des Big Tech et des Big Social Media, les censeurs de l’IA sont incapables de réprimer l’explosion de la vérité Covid.

Conclusion

2020 verra plus de surprises d’octobre que tous les cycles électoraux des Etats-Unis d’Amérique précédents réunis. L’État profond et les démocrates ont BEAUCOUP à perdre avec ce qui sera probablement la dernière élection du POTUS.

De même, les mondialistes savent que Trump est un ÉNORME obstacle à la mise en œuvre de leur programme du Nouvel Ordre Mondial. Par conséquent, la cabale mondialiste réalisera probablement des surprises d’octobre jusqu’au jour de l’inauguration. La formation de leur Gouvernement One World prévu repose sur une victoire de Biden-Harris rapidement suivie par une administration Harris après que «Crazy Joe» soit mis au pâturage.

POINT CLÉ: Plus tôt les gens comprendront que l’OPÉRATION COVID-19 a été spécifiquement entreprise pour effondrer les États-Unis d’Amérique afin de faire avancer l’agenda du NWO, plus vite les deux peuvent être résiliés. Voir: Preuve ultime: Covid-19 était planifié pour inaugurer le nouvel ordre mondial

Vraiment, les enjeux n’ont jamais été aussi élevés pour la Droite comme pour la Gauche. Non seulement l’avenir du mouvement patriote est en jeu, mais la continuité de la République Etats-Unis d’Amérique est en grand danger.

Par conséquent, l’effort le plus important pour chaque conservateur et chrétien, patriote et nationaliste, républicain et indépendant est de diffuser chaque exposé qui révèle ces stratagèmes séditieux. Car lorsque la frénésie de complot criminel CORONAhoax est complètement mise à nu, ces crimes contre l’humanité peuvent être poursuivis dans toute la mesure de la loi.

Ce qui suit est une excellente illustration des types d’initiatives sérieuses qui fleurissent actuellement dans la communauté mondiale des nations: LA GRANDE SCAMDÉMIE: comment elle a déclenché «la plus grande affaire délictuelle de l’histoire mondiale»

Il n’a jamais été aussi urgent pour chaque habitant de la Terre de (i) reprendre son pouvoir aux Pouvoirs Existants, (ii) se tenir dans sa propre vérité et (iii) dire cette vérité au pouvoir comme jamais auparavant. Ce n’est qu’ainsi que la souveraineté personnelle pourra être récupérée afin que la souveraineté nationale puisse être restaurée.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : State of the Nation