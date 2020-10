Ne manquez pas «La vérité sur les vaccins 2020», une série de docu en 10 parties disponible pour consultation GRATUITE à partir du 13 octobre

Si vous avez manqué notre dernier événement en streaming, la série de docu La vérité sur les vaccins, mise à jour pour 2020, sera à nouveau disponible pour un visionnement gratuit à partir du 13 octobre – cette fois avec un 10e épisode supplémentaire que vous ne voudrez pas manquer!

La toute nouvelle série en 10 parties révélera des faits que vous n’avez jamais entendus auparavant sur la sécurité des vaccins, vous donnant les connaissances dont vous avez besoin pour combattre les mensonges de vaccins en cette ère de tromperie médicale de masse.

À partir du 3 octobre, ce lien d’inscription sera mis en ligne, vous permettant de vous inscrire pour recevoir des rappels sur l’événement qui débutera 10 jours plus tard. Et ne vous inquiétez pas: votre e-mail restera confidentiel et nous ne vous enverrons jamais de spam.

Au cours de l’événement, vous obtiendrez des informations clés sur l’histoire de la vaccination qui ne sont jamais divulguées par les médias ou les scientifiques traditionnels, y compris les campagnes de propagande qui ont été utilisées pour soutenir les vaccins en tant que plus grande intervention médicale jamais créée.

Vous apprendrez également pourquoi les vaccins ne sont ni sûrs ni efficaces, bien qu’ils aient été reconnus pour avoir éradiqué certaines des pires maladies du passé.

« Les programmes de vaccination sont reconnus pour avoir éradiqué certaines des maladies les plus dévastatrices du passé, mais ils ne sont plus à l’abri de la controverse », révèle la série.

Encore une fois, assurez-vous de vous inscrire à l’événement du 13 octobre commençant le 3 octobre à ce lien pour ne pas manquer!

Vous n’êtes plus intéressé à vous faire vacciner? Découvrez des alternatives sûres et efficaces!

Avec le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et autres alliés – MIRASTNEWS] [(de la maladie) Covid-19] dans l’esprit de tout le monde, La vérité sur les vaccins est plus pertinente que jamais, en particulier avec le dévoilement imminent des piqûres «Operation Warp Speed» du président Trump.

Des millions d’Américains se demandent: Dois-je prendre la photo? La vérité sur les vaccins peut vous aider à répondre à cette question en vous informant sur les statistiques des blessures causées par les vaccins, la toxicité du mercure, l’augmentation des taux d’autisme et plus encore.

La version 2020 de La vérité sur les vaccins contient également trois nouveaux épisodes intitulés «Censure et suppression», «QUI ne dit pas la vérité?» et «Vaccines 101 (Vaincre les« Vaccinati »avec véracité»), qui abordent plus en détail la conversation qui se déroule actuellement sur la manière de faire face à la pandémie.

Après avoir jeté les bases de la divulgation de la vérité sur les vaccins, la série de documents vous informera des nombreuses options et alternatives qui s’offrent à vous et à votre famille au lieu de vous faire vacciner.

«Vous n’avez plus besoin d’être pro ou anti-vaccin», révélera la série. «De nouvelles options sont disponibles pour se prémunir contre les maladies graves, en fonction de votre situation unique et de vos facteurs de risque.»

Les cinéastes Ty et Charlene Bollinger se consacrent depuis des années à informer le public sur les vérités dont il a besoin de savoir et qui ne sont pas révélées par les sources traditionnelles, d’abord sur le cancer et maintenant sur les vaccins.

Leur dévouement à la sécurité des enfants, au consentement éclairé et aux connaissances parentales est désespérément nécessaire dans un monde où les fausses nouvelles, la fausse science et la fausse compréhension de la réalité sont prolifiques.

«Les parents doivent être informés à la fois des avantages et des risques associés aux vaccins – sans pression, sans propagande ni agenda», disent les Bollingers à propos de leur travail.

«Nous avons donc réuni plus de 60 des plus grands experts mondiaux de la santé pour étudier les deux côtés de ce débat controversé afin de vous donner la science, l’histoire et le récit incalculable… les informations réelles dont vous avez besoin pour prendre une décision éclairée sur la meilleure façon de protéger votre enfant.»

Assurez-vous de profiter de cette opportunité incroyable qui ne sera disponible gratuitement que pendant une durée limitée – inscrivez-vous à ce lien, qui deviendra actif le 3 octobre.

Vous pouvez également vous tenir au courant des dernières nouvelles et informations sur les vaccins au fur et à mesure de leur interruption en visitant Vaccines.news.

Grâce à Trump, l’Amérique met maintenant en question tous les vaccins et «l’immunité des troupeaux»

Oh, la beauté de l’ironie. Maintenant, puisque tout le monde à gauche doit détester tout ce que Trump dit et fait, les masses sont obligées de remettre en question le «Saint Graal» de toute la médecine occidentale – les vaccins. La propagande vaccinale séculaire de «l’immunité collective», où tous les «vaxxers» fanatiques prétendent qu’ils sont en sécurité ensemble, tant qu’ils ne traînent pas autour des «anti-vaxxers», est également en question. C’est juste une autre théorie rejetée hors de l’eau par sa propre logique, car ne devraient-ils pas tous être immunisés contre les maladies pour lesquelles ils sont vaccinés? De quoi s’inquiètent-ils si les vaccins fonctionnent? Maintenant, ils sont tous contre l’élevage et contre le vaccin, simplement parce que Trump en veut un. Pensons-y une minute.

Trump dit obtenir le vaccin, et maintenant tous les taux de vaccination en général frappent le caniveau, et les masses remettent toutes en question ce qu’elles ont poussé si fort auparavant. C’est un divertissement absolu pour les passionnés de santé naturelle qui savent, et savent depuis des décennies, que les vaccinations modernes sont sales et remplies de toxines de métaux lourds endommageant le SNC, d’organismes génétiquement mutés et de cellules d’avortement humaines.

Se pourrait-il que Trump pousse les vaccins parce qu’il est contre eux?

Après tout, Trump a déjà parlé des dangers des vaccins et du fait d’en obtenir trop et trop fréquemment. C’est sur le disque. C’est vrai, en 2012, lors d’une interview à Fox News, Trump a déclaré qu’il avait vu des enfants en bonne santé tomber gravement malades après avoir été vaccinés et qu’il n’avait AUCUN DOUTE dans son esprit que l’autisme (ASD) et les vaccins sont directement liés. Trump est comme un joueur d’échecs chevronné lorsqu’il s’agit de démanteler les produits pharmaceutiques et leurs tactiques, alors peut-être, peut-être que cela fait partie du plan.

Rappelez-vous, en 2012, Trump a déclaré: «Je suis devenu assez familier avec le sujet» (vaccins). «Vous savez, j’ai une théorie – et c’est une théorie en laquelle certaines personnes croient – et ce sont les vaccinations», il a ensuite parlé de l’augmentation exponentielle des taux d’autisme qui coïncide directement avec le calendrier de vaccination en constante expansion du CDC, qui comprend maintenant 60 vaccinations pour tous les enfants aux Etats-Unis d’Amérique avant l’âge de 7 ans.

Selon les fanatiques de vaccins, ne sommes-nous pas tous censés croire en «l’immunité collective» et obtenir le vaccin Covid le jour où il est fabriqué, puis rester ensemble?

Avant que Trump ne commence à faire pression pour un vaccin Covid, chaque parent croyant au vaccin et fonctionnaire du gouvernement a crié que chaque enfant et chaque personne doit recevoir tous les vaccins recommandés par le CDC ou faire face aux conséquences du bannissement, de la persécution et même des services de «protection» des enfants venant et prenant vos enfants [les emportant – MIRASTNEWS] loin en raison de votre «négligence et mise en danger» – à vos enfants et à tous les autres.

Trump a déjoué la gauche et ses tactiques d’intimidation sur de nombreux fronts, mais c’est peut-être la blessure la plus grave et la plus profonde à affliger ces maniaques du contrôle et ces crétins de l’investissement pharmaceutique, y compris Bill Gates.

En outre, il est important de noter que Trump n’appelle PAS à la vaccination forcée (comme le font les gouverneurs démocrates de Californie et de New York), disant seulement qu’il rendrait immédiatement 200 millions de vaccins disponibles (après avoir été «précipité» vers et à travers des essais cliniques à « Vitesse de distorsion ») et qu’il mobiliserait les militaires pour les disperser et les distribuer.

Les vaccins sont dangereux, jamais testés correctement et jamais aussi efficaces que le prétend le CDC

Le compromis n’en vaut pas la peine. Le danger de la vaccination l’emporte de loin sur les avantages que l’on pourrait tirer d’un vaccin, et encore moins sur des dizaines de vaccins qui incluent des doses combinées et des vaccins hautement expérimentaux, pour démarrer.

La plupart des vaccins ne sont qu’un «coup de feu dans le noir» (jeu de mots). Le CDC et les fabricants de vaccins n’ont aucune preuve de leur efficacité, et cela n’a pas d’importance. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez jamais poursuivre les fabricants de vaccins, ils ne veulent pas qu’ils fonctionnent de toute façon. Le but est d’infecter les masses, de les abattre, de donner l’autisme aux enfants et de créer des «clients pour la vie». Tu piges? Il y a tellement plus d’argent pour garder les gens malades que pour les guérir, alors c’est le hic. Il en est ainsi depuis les années 50. Essaye de continuer.

Il y a un modèle pour les gens. Les vaccins contiennent des neurotoxines mortelles et les personnes qui les poussent avec tant de ferveur ne peuvent plus réfléchir suffisamment pour même les remettre en question. Eh bien, jusqu’à ce que Donald J. Trump dise qu’ils sont bons. Désormais, chaque «Never-Trumper» remet en question non seulement un vaccin Covid, mais TOUS les vaccins. N’est-ce pas hilarant! Merci de vous être connecté pour savoir comment Trump protège non seulement la Constitution et votre liberté en matière de santé, mais il déjoue l’industrie la plus insidieuse de la planète – l’industrie des vaccins.

Réglez votre connexion Internet sur Vaccines.news pour obtenir des mises à jour sur le faux vaccin Covid qui ne fonctionne pas et qui intègre une micropuce Bill Beelzebub Gates dans votre corps pour être «activée» ultérieurement. Pendant ce temps, tous les moutons Covid-vaxxed se répandront l’un sur l’autre, se demandant ce qui vient de se passer.

Alors maintenant, peut-être que tout le monde aura une chance de guérir de tous ces vaccins redoutés, et le pays pourrait en fait être en meilleure santé en se demandant maintenant ce qu’il aurait dû remettre en question depuis le début. En fait, les taux de mortalité du SMSN (syndrome de mort subite du nourrisson) ont considérablement diminué en raison de la réduction des bilans de santé du bébé due à Covid-19. Heck, les taux de vaccination ont baissé de 70% depuis le début de la «pandémie» et les décès infantiles de 30%. Tout cela pourrait-il être dû aux vaccins? Nous le pensons. C’est plutôt évident.

