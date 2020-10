ALERTE DE COUVERTURE: les réseaux masquent les notes de la CIA exposant le complot de collusion d’Hillary

Le directeur du renseignement national, John Ratcliffe, a lancé mardi une autre bombe de collusion avec la Russie à Washington, DC, en publiant en publiant les notes de 2016 contemporaines du directeur de la CIA de l’époque, John Brennan. Ces notes détaillaient comment il avait informé le président Obama du complot d’Hillary Clinton pour inculper le candidat de l’époque Donald Trump avec le canular de collusion avec la Russie. Mais comme on pouvait s’y attendre, il est tombé avec un bruit sourd dans les bulletins de nouvelles du soir sur ABC’s World News Tonight, CBS Evening News, NBC Nightly News, Telemundo et Univision.

(Article de Nicholas Fondacaro republié sur NewsBusters.org)

Entre la perpétuation de leur effondrement mental après le rétablissement apparent du président Trump du coronavirus et la célébration de leur candidat démocrate 2020 Joe Biden, les réseaux n’étaient pas d’humeur à couvrir le scandale émergent. Mais heureusement, le rapport spécial de Fox News Channel était sur l’affaire.

«Le directeur du renseignement national a déclassifié aujourd’hui des documents révélant que l’ancien directeur de la CIA John Brennan a informé le président de l’époque Obama sur le prétendu plan d’Hillary Clinton de salir le candidat de l’époque Trump en 2016», a annoncé le présentateur Bret Baier avant le rapport du correspondant en chef du Congrès Mike Emanuel .

Le haut du rapport contenait des extraits des notes qui décrivaient de manière flagrante le complot électoral d’Hillary en 2016:

À un moment donné, il écrit, cite: «Approuvée par Hillary Clinton, une proposition de l’un de ses conseillers en politique étrangère visant à calomnier Donald Trump en suscitant un scandale, affirmant une ingérence du service de sécurité russe.» Les notes disent, le 28 juillet, dans la marge, écrit Brennan, «POTUS» mais cette section des notes est expurgée. Ensuite, il dit: «toute preuve de collaboration entre la campagne Trump et la Russie».

https://www.mrctv.org/videos/cover-alert-nets-hide-cia-notes-exposing-hillarys-collusion-plot

Emanuel a également attiré l’attention sur la façon dont les notes faisaient apparemment référence à «l’ancien directeur du FBI James Comey, l’ancien chef d’état-major d’Obama Denis McDonough et l’ancienne conseillère à la sécurité nationale Susan Rice».

Il a ajouté: «La CIA a envoyé une note à l’ancien directeur du FBI James Comey et Peter Strzok, écrivant: Les informations suivantes sont fournies à l’usage exclusif de votre bureau à des fins d’enquête ou à des fins de plomb, le cas échéant.»

Il convient de rappeler que Strzok avait envoyé un message texte louche à la maîtresse et avocate du FBI de l’époque, Lisa Page, proclamant qu’ils avaient une «police d’assurance» contre une présidence Trump.

Immédiatement après le rapport, Baier a fait appel à son panel d’experts tôt pour discuter des nouvelles révélations. La rédactrice en chef fédéraliste Mollie Hemingway a noté que ces notes confirmaient ce que nous savons depuis des années maintenant, à savoir que la campagne Clinton « a acheté cette opération à un groupe appelé Fusion GPS, qui a conclu un contrat avec un agent étranger non enregistré d’un oligarque russe sanctionné », qui à son tour, «a embauché un espion russe présumé pour créer ce dossier».

«Tout ce que nous avons découvert à propos de cette histoire ces dernières années a montré dans une direction, que les agences de renseignement n’ont pas vraiment bien géré cela. Et pourtant, personne ne semble être tenu pour responsable à l’exception du seul avocat de Mueller qui a falsifié des preuves pour espionner l’équipe de Trump», a-t-elle déploré. « Donc, nous obtenons toutes ces informations, mais il semble que beaucoup de gens s’en sortent avec une activité très mauvaise. »

Bien sûr, les agences de renseignement n’ont pas été tenues pour responsables, parce que les médias libéraux ont refusé de couvrir les faits.

La dissimulation du réseau a été rendue possible grâce aux parrainages lucratifs de WeatherTech sur ABC, Ford Motor Company sur CBS et Oral-B sur NBC. Leurs coordonnées sont liées afin que vous puissiez leur parler des actualités biaisées qu’ils financent. CBS Evening News a également demandé aux gens d’envoyer un texto à Norah O’Donnell à ce numéro: (202) 217-1107.

La transcription est ci-dessous, cliquez sur «développer» pour lire:

Rapport spécial de Fox News Channel 6 octobre 2020 18 h 08 min 06 s Est BRET BAIER: Le directeur du renseignement national a déclassifié aujourd’hui des documents révélant que l’ancien directeur de la CIA John Brennan a informé le président Obama de l’époque sur le prétendu plan d’Hillary Clinton de salir le candidat de l’époque Trump en 2016, ajoutant à ce que le directeur national du renseignement a déjà déclassifié sur cette question . Et soulever plus de questions ce soir sur la quantité de choses qui sortira avant le jour des élections. Le correspondant politique principal Mike Emanuel suit l’histoire ce soir à Washington. Bonsoir, Mike. MIKE EMANUEL: Bret, bonsoir. Ce sont des notes manuscrites de l’ancien directeur de la CIA John Brennan. Écrit, selon une source familière, après que Brennan ait informé le président Obama. À un moment donné, il écrit, cite: «Approuvée par Hillary Clinton, une proposition de l’un de ses conseillers en politique étrangère visant à calomnier Donald Trump en suscitant un scandale, affirmant une ingérence du service de sécurité russe.» Les notes disent, le 28 juillet, dans la marge, écrit Brennan, «POTUS» mais cette section des notes est expurgée. Ensuite, il dit: «toute preuve de collaboration entre la campagne Trump et la Russie». Le reste des notes est expurgé, sauf dans les marges où il est écrit «JC», «Denis» et «Susan». Cela pourrait faire référence à l’ancien directeur du FBI James Comey, à l’ancien chef d’état-major d’Obama Denis McDonough et à l’ancienne conseillère à la sécurité nationale Susan Rice. La CIA a envoyé une note à l’ancien directeur du FBI James Comey et Peter Strzok, écrivant, citant: «Les informations suivantes sont fournies à l’usage exclusif de votre bureau à des fins d’enquête ou à des fins principales, selon le cas. Un exemple de la CIA comprend, citation, «un échange – expurgé – discutant de l’approbation par la candidate américaine de la campagne présidentielle Hillary Clinton d’un plan concernant le candidat présidentiel américain Donald Trump et les pirates informatiques russes entravant les élections aux Etats-Unis d’Amérique comme un moyen de détourner l’attention du public de son utilisation d’un serveur de messagerie privé.» Lors d’une audience devant le Comité judiciaire du Sénat la semaine dernière, Comey a été pressé de ce qu’il a fait avec les informations fournies par la CIA. SEN. JOSH HAWLEY (R-MO): Avez-vous ouvert une enquête? JAMES COMEY: Je ne sais pas à quoi cela fait référence. Comme je l’ai dit, cela ne me semble pas clair quand je lis cela. HAWLEY: N’avez-vous reçu aucune recommandation d’enquête de cette nature? COMEY: Je ne m’en souviens pas. Je ne me souviens pas avoir reçu quoi que ce soit de ce qui est décrit dans cette lettre. EMANUEL: Le porte-parole d’Hillary Clinton, Nick Merrill, a qualifié la dernière révélation de «BS sans fondement». Bret. BAIER: Très bien, Mike. Je vous remercie. (…) Je veux commencer par cette histoire que Mike vient de faire, Mollie. Ajoutant à ce que le directeur national du renseignement a déjà publié sur cette histoire. Que pensez-vous que cela nous dit et comment cela fait avancer la balle avant peut-être un rapport de John Durham? MOLLIE HEMINGWAY: Eh bien, nous savions déjà qu’Hillary Clinton avait tenté de salir le président Trump, alors candidat Trump, en affirmant qu’il était de connivence avec la Russie. Cela était déjà connu, nous découvrons qu’au fil des années, elle était la personne derrière cela, que sa campagne avait acheté cette opération à un groupe appelé Fusion GPS, qui avait passé un contrat avec un agent étranger non enregistré d’un oligarque russe sanctionné. Il a embauché un espion russe présumé pour créer ce dossier. Ce que cela veut dire, c’est que la Russie pensait qu’elle avait personnellement autorisé ce plan le 26 juillet 2016 environ et que les responsables du renseignement des Etats-Unis d’Amérique le prenaient si au sérieux que les Russes le croyaient. Ils pensaient en outre que cela avait été fait pour détourner l’attention de son propre scandale. Ils en ont informé le président Obama au début de 2016. Et donc, il savait que cela faisait partie de ce qu’elle essayait de faire. Tout ce que nous avons découvert à propos de cette histoire ces dernières années a montré dans une direction, que les agences de renseignement n’ont pas vraiment bien géré cela. Et pourtant, personne ne semble être tenu pour responsable, à l’exception du seul avocat de Mueller qui a falsifié des preuves pour espionner l’équipe de Trump. Donc, nous obtenons toutes ces informations, mais il semble que beaucoup de gens s’en tirent avec une activité très mauvaise. (…)

Pour en savoir plus: NewsBusters.org et Rigged.news

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Trump riposte. Déclasse les documents électroniques d’Hillary Clinton. PAS DE REDACTIONS!

**** Thème d’actualité 75 *****



Trump dit qu’il a déclassifié des documents liés à la Russie, sondes de courrier électronique de Clinton.

https://nypost.com/2020/10/06/trump-says-he-declassified-docs-related-to-russia-clinton-email-probes/

Source: The Duran

Plusieurs études prévoient que les gouvernements deviennent autoritaires en réponse aux pandémies

Au cours des huit derniers mois, nous avons vu de nombreux gouvernements du monde entier adopter des pratiques autoritaires au nom de la prévention de la propagation de la COVID-19. Dès janvier, le gouvernement chinois a commencé à souder les gens chez eux pour les empêcher de contaminer potentiellement d’autres personnes. Alors que la panique se propageait dans le monde entier, les politiciens avides avaient maintenant l’excuse dont ils avaient besoin pour pousser des politiques qui restreignent la liberté de mouvement et d’expression.

Les mesures autoritaires se sont maintenant développées pour inclure les éléments suivants:

– points de contrôle (se renseigner sur le voyage, vérifier les températures)

– contrôles de température dans certains aéroports

– des applications de suivi des contacts cataloguant tous vos mouvements et contacts

– Ordres d’urgence / ordres exécutifs soutenant les vaccinations forcées, l’isolement et la quarantaine

– centres / camps de quarantaine involontaire

– des drones thermiques observant les gens du ciel

– parler de vaccins obligatoires (ou rendre difficile la vie sans vaccination)

–Technologie de reconnaissance faciale pour lutter contre le covid19 (en suivant les personnes violant les verrouillages)

– discussion sur les passeports d’immunité / certificats numériques pour voyager

– censure des points de vue alternatifs

– pillage d’entreprises pour ne pas fermer

– arrestations de personnes violant le verrouillage (et ceci, et ceci)

– moniteurs de cheville pour ceux qui violent les ordres de quarantaine

– des flics itinérants à la recherche de personnes qui ne sont pas aux «bons» endroits

Alors que la montée de l’autoritarisme à la suite d’une pandémie mondiale déclarée peut sembler une réponse inhabituelle à un tel événement, il existe en fait des décennies de recherche décrivant pourquoi nous assistons à cette croissance de la tyrannie. Par exemple, l’étude Pathogens and Politics: Additional Evidence That Parasite Prevalence Predicts Authoritarianism, fournit une compréhension plus approfondie de la façon dont les humains réagissent aux menaces perçues et comment cela est lié au type de gouvernement que le peuple acceptera.

L’étude se concentre sur l’hypothèse du «stress parasitaire» qui propose que lorsqu’une espèce fait face à des parasites et à des maladies, leurs valeurs sont façonnées par l’expérience. Dans ce contexte, le terme «parasite» est utilisé pour désigner tout organisme pathogène, y compris les bactéries et les virus. La théorie affirme que, selon la façon dont une maladie accentue le développement des gens, elle peut entraîner des différences dans les préférences d’accouplement et des changements de culture. Les partisans de la théorie du stress parasitaire notent également que la maladie peut modifier les normes psychologiques et sociales des sociétés.

«Selon une hypothèse de «stress parasitaire», les gouvernements autoritaires sont plus susceptibles d’émerger dans des régions caractérisées par une forte prévalence d’agents pathogènes», écrivent les chercheurs. Ils définissent la gouvernance autoritaire comme «des structures de pouvoir hautement concentrées qui répriment la dissidence et mettent l’accent sur la soumission à l’autorité, la conformité sociale et l’hostilité envers les sous-groupes».

En raison de la nature invisible des «parasites pathogènes», les tentatives de contrôle de la propagation d’une maladie «dépendaient historiquement largement du respect de pratiques comportementales ritualisées qui réduisaient le risque d’infection.» Les chercheurs ont également constaté que la société a tendance à promouvoir une vision du monde collectiviste, favorisant l’obéissance et la conformité de la population, en réponse aux parasites.

Ils ont examiné deux études différentes, qui étaient elles-mêmes des analyses de travaux antérieurs sur la théorie du stress parasitaire et les implications pour les tendances autoritaires du gouvernement et des individus.

La première étude montre que la «prévalence parasitaire» prédisait fortement la probabilité pour les individus d’exprimer des personnalités autoritaires. La deuxième étude s’est concentrée sur les «sociétés à petite échelle» et a révélé que la prévalence des parasites «prédisait des mesures de gouvernance autoritaire, et ce même en contrôlant statistiquement d’autres menaces pour le bien-être humain».

Les chercheurs ont conclu que «ces résultats étayent davantage l’hypothèse du stress parasitaire de l’autoritarisme et suggèrent que les différences sociétales dans la gouvernance autoritaire résultent, en partie, des différences culturelles dans les personnalités autoritaires des individus.

La recherche indique également que les individus qui ne respectent pas ou ne respectent pas le «comportement ritualisé» susmentionné sont considérés comme une menace pour la santé de la société.

«Au niveau de l’analyse psychologique, des preuves empiriques révèlent que la perception subjective du risque d’infection amène les individus à être plus conformistes, à préférer le conformisme et l’obéissance chez les autres, à répondre plus négativement envers les autres qui ne se conforment pas, et à approuver plus – les attitudes politiques», déclare l’étude.

De plus, un «niveau d’analyse sociétal» révèle que dans les pays et les cultures où la prévalence des maladies est historiquement plus élevée, «les gens sont moins individualistes, présentent des niveaux inférieurs d’ouverture dispositionnelle à de nouvelles choses, sont plus susceptibles de se conformer à l’opinion majoritaire.» Ces cultures soutiennent fermement les valeurs morales qui mettent l’accent sur la loyauté au groupe, l’obéissance et le respect de l’autorité.

En termes simples, là où la prévalence des maladies parasitaires est élevée, le stress qui en résulte sur la santé humaine est susceptible d’entraîner l’émergence de formes autoritaires de gouvernance. Les chercheurs notent que cet effet est cohérent avec des recherches antérieures qui ont également révélé que la «prévalence des agents pathogènes» était uniquement liée aux attitudes conformistes et aux traits de personnalité. Les chercheurs ont examiné les effets de la malnutrition, de la guerre et de la famine, constatant que seule la menace de famine et les agents pathogènes étaient en corrélation avec une gouvernance autoritaire.

«Cette conclusion est également cohérente avec les preuves psychologiques montrant que, bien que d’autres menaces puissent également influencer les attitudes conformistes et ethnocentriques des individus, la menace perçue de maladie infectieuse a des effets qui sont empiriquement uniques», écrivent les chercheurs.

Une autre étude référencée par Pathogens and Politics approfondit la psychologie derrière les menaces perçues et le conformisme. L’étude Menace (s) et conformité déconstruite: menace perçue de maladie infectieuse et ses implications pour les attitudes et comportements conformistes, a révélé que la menace de maladie «peut déclencher des attitudes conformistes» dans la population en général.

Pour cette étude, les chercheurs ont utilisé deux stratégies méthodologiques pour examiner les effets de la menace de maladie sur les attitudes et les comportements conformistes. Premièrement, ils ont examiné l’impact sur les individus en se concentrant sur les différences individuelles chroniques dans la vulnérabilité perçue à la maladie (VPM ; PVD en anglais). Pour ce faire, ils ont testé si les individus qui se sentaient plus vulnérables de manière chronique aux maladies infectieuses présentaient également des attitudes et des comportements plus fortement conformistes.

«Surtout, nous avons également testé si ces corrélations prédites restaient lors du contrôle statistique des différences individuelles dans les préoccupations relatives à d’autres menaces (sans rapport avec la maladie)», écrivent-ils.

Ce qu’ils ont découvert, c’est que lorsque la menace de maladies infectieuses était importante, la population exprimait «un plus grand goût pour les personnes ayant des traits conformistes et manifestant des niveaux plus élevés de conformité comportementale». Cependant, il n’y avait pas d’augmentation comparable des attitudes conformistes à la suite de menaces temporaires qui n’étaient pas liées à la maladie.

«Ces résultats soutiennent l’hypothèse selon laquelle la menace perçue de maladie infectieuse exerce une influence particulièrement puissante (et peut-être psychologiquement unique) sur les attitudes et le comportement conformistes des individus.»

Fait troublant, l’étude a révélé que la perception d’un individu de sa vulnérabilité à l’infection n’a pas nécessairement besoin d’être ancrée dans la réalité pour produire un effet psychologique profond. Si un individu se sent vulnérable à l’infection, il a tendance à préférer la conformité et à accepter des mesures autoritaires, même s’il n’est pas réellement menacé. «Notre manipulation expérimentale s’est concentrée sur la perception, pas sur la réalité», notent les chercheurs.

En ce qui concerne la société dans son ensemble, les chercheurs ont découvert que des conséquences pouvaient également avoir un impact sur des populations entières.

«Une épidémie de maladie, ou même la menace perçue d’une épidémie (comme l’épidémie de H1N1 en 2009), peut conduire à des niveaux temporairement plus élevés de conformité au sein des populations et peut disposer les individus de ces populations à réagir plus durement aux transgressions normatives.

Ce domaine de recherche indique clairement les preuves empiriques d’une gouvernance autoritaire et de mentalités conformistes en réponse à une menace perçue d’infection par une maladie. Si l’on prend du recul et examine les résultats de ces études et les événements qui se déroulent actuellement dans le monde, il est clair que l’hypothèse est prouvée lors de la panique du COVID19.

Dans la deuxième partie, nous examinerons plus en détail la théorie du stress parasitaire, la réponse autoritaire des gouvernements et le scénario Lockstep de la Fondation Rockefeller.

Remettez tout en question, venez à vos propres conclusions.

Dewey Fernfield

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Duran