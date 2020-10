Alors que Boris Johnson annonce la «grande réinitialisation» de la Grande-Bretagne, où les «théoriciens du complot» de Covid avaient-ils toujours raison?

Le discours à distance du Premier ministre britannique à la conférence de son parti l’a vu rejeter l’idée d’un retour à la normale. Utilise-t-il Covid-19 pour suivre le programme de «grande réinitialisation» du Forum économique mondial, comme beaucoup l’ont prévenu?

«Ce n’est pas vraiment une question de santé publique ou de virus. Ils ont un autre ordre du jour.» C’est ce que disent les soi-disant «théoriciens du complot» depuis mars, lorsque les premiers verrouillages britanniques ont été imposés et que nos vies ont été bouleversées.

Ces «théoriciens du complot» ont été dénoncés, comme toujours, comme des «manivelles» et des «terriens plats» mais nous voici en octobre, et, avouons-le, il n’y a absolument aucun signe, malgré un très faible nombre de décès ‘avec’ Coronavirus, que nous revenons à quelque chose de normal. En fait, dans son discours liminaire d’hier, le Premier ministre Boris Johnson a spécifiquement exclu un retour à la normale, même pas avec un vaccin.

«Après tout ce que nous avons vécu, il ne suffit pas de revenir à la normale. Nous avons trop perdu. L’histoire nous enseigne que des choses de cette ampleur – guerres, famines, fléaux, événements qui affectent la grande majorité de l’humanité, comme ce virus l’a fait – ne vont pas et viennent. Ils peuvent être le déclencheur d’un changement économique et social.»

Quand j’ai entendu Johnson prononcer ces mots, je me suis dit: «Où ai-je déjà entendu cela?» Eh bien, la réponse se trouve dans le livre «Covid-19: The Great Reset» de Klaus Schwab, président exécutif du Forum économique mondial, et Thierry Malleret. Eux aussi, comme Johnson, ont invoqué la Seconde Guerre mondiale comme déclencheur de changements fondamentaux, non seulement pour l’ordre mondial et l’économie mondiale, mais aussi pour la société et la manière dont les êtres humains interagissent les uns avec les autres. Comme Johnson, ils ne veulent pas revenir à la normale. «Beaucoup d’entre nous se demandent quand les choses reviendront à la normale. La réponse courte n’est jamais.»

Au lieu de cela, Schwab et Malleret veulent un monde changé à jamais par un virus qui, selon eux, n’est que «léger» par rapport à d’autres dans l’histoire. Covid-19 est considéré comme le catalyseur de la «quatrième révolution industrielle».

Quant à savoir où tout cela se dirige, je vous recommande de lire «Great Reset» de Schwab et son précédent «La quatrième révolution industrielle», mais ne le faites pas tard dans la nuit, car ils vous donneront probablement des cauchemars. L’utopie élitiste Davos-man de Schwab est une dystopie transhumaine, socialement distancée et totalement sans âme pour le reste d’entre nous. Pensez au film de science-fiction le plus terrifiant que vous ayez jamais vu et qui ne s’en approche toujours pas. Et le pire, c’est qu’elle nous est vendue comme une sorte de vision «progressiste».

Johnson, dans son discours d’hier, a montré qu’il était un «Great Resetter» entièrement inscrit. C’était, pour moi, le discours le plus effrayant jamais prononcé par un Premier ministre britannique lors d’une conférence de parti.

L’homme qui a justifié un verrouillage national en mars sur une base purement temporaire de trois semaines pour «aplatir la courbe» et «protéger le NHS», et qui a déclaré cet été, après que le verrouillage eut duré trois mois, qu’il espérait que la Grande-Bretagne reviendrait à une «normalité significative» d’ici novembre, nous dit maintenant: «Nous avons traversé trop de frustration et de difficultés juste pour nous contenter du statu quo ante – pour penser que la vie peut continuer comme avant la peste; et ce ne sera pas le cas… Nous décidons de ne pas revenir en 2019.»

Pour Johnson, en utilisant l’expression des mondialistes «Reconstruire mieux», c’est le moment de lancer la Grande-Bretagne sur la «quatrième révolution industrielle». «Des achats sur Internet au travail à domicile, il semble que Covid a massivement accéléré les changements dans le monde du travail… à mesure que d’anciens emplois sont perdus et que de nouveaux sont créés… La crise de Covid est un catalyseur de changement…», a-t-il déclaré.

Schwab a-t-il réellement écrit son discours? Ça y ressemble. Bien que Johnson n’ait pas utilisé l’expression «La quatrième révolution industrielle», il a mentionné à deux reprises une «révolution industrielle verte».

Johnson prévoit un avenir dans lequel chaque maison en Grande-Bretagne dépendra de l’énergie éolienne (il en produit certainement beaucoup), et «au lieu d’être traînés sur de grands trajets vers la ville», les gens peuvent «créer une entreprise dans leur ville natale… et apporter élever leurs enfants dans les quartiers où ils ont eux-mêmes grandi.

Le travail à domicile est là pour rester, avec le «haut débit gigabit», les achats à domicile, les conférences à domicile… en fait, faisons tout depuis la maison. Qui a besoin de rencontrer d’autres êtres humains? Non pas qu’il y ait n’importe où pour se réunir, avec des pubs, des cinémas et des théâtres fermés en raison des restrictions interminables des coronavirus.

Johnson s’est engagé à faire de la Grande-Bretagne «le meilleur endroit sur Terre», mais pour moi, cela ressemble plus à l’enfer. La question, comme toujours, est de savoir qui en profite?

Le Forum économique mondial, fondé par Schwab, a été extrêmement influent en ce qui concerne les changements que nous avons déjà constatés en 2020 et ce qui est ouvertement planifié pour l’avenir. C’est le WEF qui a co-organisé la conférence «Event 201» à New York en octobre 2019, qui a modelé une pandémie mondiale fictive.

C’est lors de la réunion annuelle du WEF à Davos le 24 janvier 2020 que la Coalition for Epidemic Preparedness and Innovations (CEPI) de Bill Gates a tenu une conférence de presse pour annoncer un «nouveau partenariat» pour développer des vaccins contre le virus, lorsque le nombre des cas dans le monde se chiffraient encore par centaines.

C’est Schwab du WEF qui a déclaré en juin: «La pandémie représente une fenêtre d’opportunité rare mais étroite pour réfléchir, réinventer et réinitialiser notre monde.»

C’est le WEF qui, en juillet, faisait la promotion d’une application Covid-19 «Health Passport», l’idée originale de l’un de ses «Young Global Leaders», en tant que futur pour les voyages et la participation à des événements.

Et pour ceux qui n’ont pas l’application ou un résultat de test « négatif »? Eh bien, vous pouvez rester à la maison.

Si vous jetez un œil aux «partenaires fondateurs» du Centre pour la quatrième révolution industrielle du WEF, vous verrez des noms tels que Microsoft, Palantir, Facebook, Netflix et Gavi, The Vaccine Alliance, fondée par la Fondation Bill et Melinda Gates.

Oui, c’est vrai, les géants de la haute technologie en ligne et les multi-milliardaires de la haute technologie soutiennent un grand changement vers une société au foyer, «tout faire sur Internet».

Est-ce une «théorie du complot» de dire que Covid-19 est utilisé comme une opportunité pratique pour introduire des changements planifiés depuis longtemps dans l’économie et la société, lorsque ceux qui poussent à de tels changements comme Schwab parlent ouvertement de fenêtre» pour une «réinitialisation» majeure?

En fait, après le discours de Johnson hier, les plus grands «théoriciens du complot» sont maintenant ceux qui ne pensent PAS que le gouvernement britannique travaille sur un autre programme.

Les déclarations, opinions et opinions exprimées dans cette colonne sont uniquement celles de l’auteur et ne représentent pas nécessairement celles de RT.

Neil Clark

RT News

Neil Clark est journaliste, écrivain, diffuseur et blogueur. Son blog primé se trouve sur www.neilclark66.blogspot.com. Il tweete sur la politique et les affaires mondiales @ NeilClark66

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Lew Rockwell

