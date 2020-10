Rassembler les «anti-vaxxers»?

Recruter des chefs religieux? Bill Gates avertit que les États-Unis d’Amérique doivent réfléchir à des moyens de réduire «l’hésitation à la vaccination»

Le magnat du logiciel Bill Gates, milliardaire, a exhorté les États-Unis d’Amérique à se préparer à un déploiement du vaccin Covid-19 en suppléant les dirigeants communautaires de confiance pour «réduire l’hésitation à la vaccination», déplorant la propagation rapide des «théories du complot» en ligne.

Le fondateur de Microsoft devenu évangéliste des vaccins a brossé un tableau plutôt rose d’un déploiement de vaccins permettant aux «pays riches» de revenir à la normale d’ici la fin de 2021 dans une interview au Conseil des PDG du Wall Street Journal mardi.

Cependant, avec moins de la moitié des Américains disant qu’ils recevraient un coup de Covid – même s’ils étaient payés 100 dollars pour cela – dans une enquête récente, Gates a ensuite concentré son discours sur la mobilisation du «réseau de confiance» du pays pour vaincre les sceptiques.

Déplorant que «l’hésitation à la vaccination existe dans tous les pays et soit antérieure à la pandémie», Gates a suggéré que les responsables de la santé des Etats-Unis d’Amérique commencent à «réfléchir aux voies qui aideront à réduire l’hésitation, afin que nous puissions obtenir un niveau de vaccination qui a vraiment une chance d’arrêter» le virus.

Gates a donné l’exemple des défis auxquels le vaccin antipoliomyélitique est confronté dans certains pays – et des efforts rusés que certains étaient prêts à faire pour faire piquer leurs populations.

Dans des endroits comme le Nigéria, nous devions aller voir les chefs religieux, leur parler, les faire parler, vous savez, vacciner leurs enfants. Donc [il s’agit de] comprendre le réseau de confiance – qui est-ce que vous considérez comme un expert. Très peu de gens peuvent consulter directement la formulation ou les données.

Le tsar du coronavirus Anthony Fauci a laissé entendre en juin qu’il était déjà sur la tâche, révélant que le gouvernement avait planifié un blitz de relations publiques dans lequel «les gens [Américains hésitants aux vaccins] peuvent s’identifier dans la communauté – personnalités sportives, héros de la communauté, personnes avec lesquelles ils admirent»- répandra l’évangile pro-vaccin.

Gates avait généralement des mots durs pour les théoriciens du complot et les plateformes de médias sociaux qui, selon lui, les permettaient, se plaignant que «des choses très excitantes» comme l’idée que «quelqu’un a intentionnellement créé ce virus, ou qu’il y a une conspiration» se propagent en ligne «beaucoup plus vite que la vérité, c’est que ça vient d’une chauve-souris. Gates a appelé les réseaux sociaux à « ralentir ou annoter les choses qui causent réellement d’énormes dégâts, comme ne pas porter de masques ou ne pas vouloir prendre le vaccin si cela prouve que c’est cet outil clé pour revenir à la normale. »

Alors qu’il soulignait qu’il ne suggérait pas à Facebook et à ses pairs d’opter pour «la solution chinoise» consistant à dire aux entreprises ce qu’elles doivent censurer, le milliardaire a précédemment qualifié les théories du complot sur son financement de programmes mondiaux de vaccination de «gros problème», et mardi il a critiqué les plates-formes pour l’absence de «solutions intelligentes» à ce problème.

Gates a sauvé quelques barbes pour l’administration Trump, dénigrant la préparation et la réponse du gouvernement à la pandémie, l’accusant de créer un «vide de leadership» en se retirant de l’Organisation mondiale de la santé. Entre autres échecs, «nous n’avons pas fait de simulations [de pandémie]» comme certains pays, s’est-il plaint, faisant référence à son désormais célèbre TED Talk 2015 sur l’importance d’une planification globale des épidémies au niveau des États.

Cependant, sa Fondation Bill et Melinda Gates a en fait organisé l’une des simulations de pandémie les plus connues, l’événement 201, conjointement avec le Forum économique mondial et l’Université Johns Hopkins à New York en octobre dernier. Le scénario à peine fictif impliquait un coronavirus mortel originaire d’oies se répandant dans le monde, dévastant les économies et déclenchant l’imposition de contrôles comportementaux stricts tout en laissant une traînée de 65 millions de corps dans son sillage. Le récit était si proche de l’épidémie ultérieure du nouveau coronavirus que Johns Hopkins a été contraint d’inclure un avertissement sur le site Web de l’événement.

En effet, le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique a réalisé plusieurs simulations de ce type en collaboration avec des représentants des gouvernements locaux, des hôpitaux et de divers autres intérêts du secteur privé au fil des ans. «Crimson Contagion», l’un de ces exercices qui s’est tenu de janvier à août de l’année dernière, a prédit que les États-Unis d’Amérique réagiraient de manière chaotique et désorganisée à une épidémie, exposant des faiblesses qui n’ont apparemment pas été corrigées à temps pour Covid-19. Un rapport du Pentagone de 2017 a également averti qu’une «nouvelle maladie respiratoire» émanant, entre autres, d’un marché chinois humide pourrait se propager dans le monde entier, nuire à l’état de préparation de l’armée et à la sécurité nationale pendant deux ans et prescrire des correctifs – qui ont apparemment chuté. sur les oreilles sourdes.

Gates avait déjà averti que le «dernier obstacle» à un retour à la normale alimenté par les vaccins était de convaincre la population de retrousser ses manches et de prendre le(s) coup(s), et l’Organisation mondiale de la santé – dont sa fondation est le plus grand bailleur de fonds, après le départ des États-Unis d’Amérique – a déclaré que «l’hésitation à la vaccination» était l’une des plus grandes menaces pour la santé mondiale l’année dernière. Le milliardaire a déclaré qu’il espérait que sept milliards d’humains soient vaccinés avec n’importe quelle formule s’avérant sûre et efficace, mais a suggéré qu’un mandat serait contre-productif et augmenterait en fait la résistance aux vaccins.

Gates est loin d’être la seule voix exhortant les gouvernements à réduire leurs demandes de vaccination. Notant qu’un mandat direct serait probablement contesté et annulé devant les tribunaux, un article publié plus tôt ce mois-ci dans le New England Journal of Medicine suggérait plutôt que les populations à risque soient menacées de «sanctions» telles que la perte d’emploi pour ne pas se faire vacciner. Le Premier ministre australien Scott Morrison a également dû revenir sur ses commentaires selon lesquels la vaccination devrait être «aussi obligatoire que possible» après un tollé public intense, et le président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump a promis que le vaccin serait facultatif alors même qu’il chargeait l’armée de le faire.

Gates finance le développement de six principaux candidats vaccins Covid-19 et a déclaré à la conférence que les données des essais cliniques de phase III seraient disponibles avant la fin de l’année. Reconnaissant que «nous ne savons toujours pas si ces vaccins réussiront», il a néanmoins sidéré les efforts de développement de vaccins russes et chinois, prédisant qu’une fois que «ses» vaccins occidentaux étaient largement disponibles à faible coût, «je doute qu’il y en ait beaucoup de vaccins russes ou chinois sortant de ces pays.»

Réimprimé de RT News.

Copyright © Organisation à but non lucratif autonome «TV-Novosti»

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Lew Rock Well

Un transfuge chinois expose le programme d’armes biologiques de Pékin

Un transfuge de l’Armée populaire de libération de la Chine (APL) a récemment fourni aux agences de renseignement des Etats-Unis d’Amérique des informations concernant les programmes d’armes biologiques du PCC. On pense que la nation asiatique développe activement des armes biologiques, ce qui constitue une menace pour la sécurité mondiale.

La Chine et les armes biologiques

«Le transfuge s’est échappé de Chine et s’est rendu en Europe, où il est sous la protection d’un service de sécurité du gouvernement européen… Le transfuge de l’APL estime que les renseignements chinois ont pénétré le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et se méfie donc de coopérer avec la CIA et d’autres agences d’espionnage occidentales.», Selon le Washington Times. Cependant, la personne a fourni des informations sur les armes biologiques chinoises aux États-Unis d’Amérique.

Récemment, un chercheur chinois, le Dr Yusen Zhou, a été retrouvé mort dans des circonstances mystérieuses. Zhou était le chef d’équipe du State Key Laboratory of Pathogen and Biosecurity, Beijing Institute of Microbiology and Epidemiology à Pékin, qui a des liens avec l’armée. Il s’est spécialisé dans les maladies infectieuses émergentes. On rapporte que Zhou a eu des contacts avec le transfuge récent. Le gouvernement aurait secrètement arrêté plusieurs personnes liées au transfuge.

C’est la deuxième fois ces derniers mois qu’un transfuge de Chine expose les liens du PCC avec des expériences biologiques et des armes biologiques. Auparavant, le virologue chinois Yan Li-meng s’était enfui de Chine aux États-Unis d’Amérique. Elle a donné plusieurs interviews accusant le gouvernement chinois de fabriquer la pandémie COVID-19. La virologue pense que COVID-19 a été développé à l’Institut de virologie de Wuhan et a été créé à partir de deux souches de virus stockées dans un laboratoire PLA. Selon Yan, le régime communiste a fait plusieurs tentatives pour la capturer. Si elle n’était pas arrivée aux États-Unis d’Amérique, Yan aurait pu être réduite au silence ou être morte comme d’autres scientifiques ciblés.

La Chine pense que les guerres futures pourraient impliquer des attaques génétiques. (Image: Pixabay / CC0 1.0)

En mai, un haut responsable des Etats-Unis d’Amérique (EUA) a révélé que la Chine travaillait au développement d’armes biologiques pouvant cibler des personnes en fonction de leur appartenance ethnique. Il s’est dit inquiet que Pékin puisse mener des expériences biologiques sur les minorités ethniques. La Chine a même admis une telle possibilité. En 2017, une publication publiée par l’armée chinoise classait la biologie comme un nouveau domaine de guerre. Elle a également suggéré que les guerres futures pourraient impliquer des attaques génétiques.

En 1972, les dirigeants de plus de 180 pays ont établi la convention sur les armes biologiques selon laquelle le développement de ces armes était interdit. Cependant, le fait que plusieurs pays ne respectent pas les restrictions suscite de sérieuses inquiétudes. Au moins 6 pays seraient actuellement investis dans des programmes d’armes biologiques: la Chine, la Russie, l’Iran, la Corée du Nord, l’Irak et la Libye. En 2015, le renseignement des EUA a classé l’édition de gènes comme une arme potentielle de destruction massive. Le fait que vous puissiez créer des virus qui n’affectent que des races ou des ethnies spécifiques rend ces armes encore plus effrayantes.

Projet conjoint Chine-Pakistan

En juillet, le journaliste australien Anthony Klan a publié un rapport affirmant que la Chine avait conclu un accord secret de 3 ans avec le Pakistan pour renforcer ses capacités de guerre biologique. Plusieurs projets de recherche de ce type seront menés dans le cadre du partenariat, y compris des expériences sur l’anthrax. L’accord a été signé entre l’Institut chinois de virologie de Wuhan et l’Organisation pakistanaise des sciences et technologies de la défense (DESTO).

La Chine a proposé de tester un vaccin COVID-19 sur des citoyens pakistanais. (Image: pixabay / CC0 1.0)

La partie chinoise fournit tout le soutien matériel, financier et scientifique au projet. Pékin veut apparemment faire du Pakistan une plaque tournante de la recherche biochimique dangereuse afin d’éviter tout accident potentiel sur son propre territoire. Une proposition dans le cadre du projet était de tester un vaccin COVID-19 sur des citoyens pakistanais.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Vision Times