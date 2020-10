La nanotechnologie utilisée dans les vaccins – Le programme transhumain est à la vitesse supérieure avec COVID

L’opération Coronavirus travaille main dans la main avec le programme nanotechnologique

Par Makia Freeman, The Freedom Articles

Le programme nanotechnologique – impliquant le placement de minuscules capteurs, appareils et machines mesurés en nanomètres à l’intérieur du corps humain – reçoit un coup de pouce de la fausse pandémie actuelle que j’ai appelée Opération Coronavirus.

Mon article précédent Hydrogel Biosensor: Nanotech implantable à utiliser dans les vaccins COVID? a discuté de la possibilité que les vaccins COVID à venir intègrent une nanotechnologie financée par la DARPA appelée hydrogel, un biocapteur qui surveillerait votre corps et enverrait et recevrait des informations au réseau intelligent 5G.

Cependant, il y a beaucoup plus à raconter.

Les conspirateurs du NOM (NWO en anglais) planifient non seulement cette arnaque depuis des décennies, mais planifient également le programme des nanotechnologies depuis longtemps également; maintenant, avec l’avènement du COVID, les deux programmes fusionnent, avec des implications sinistres pour l’humanité.

Cet article examinera de plus près l’agenda des nanotechnologies et l’état actuel des nanotechnologies dans les produits existants tels que les vaccins. L’ordre du jour est déjà bien plus avancé que beaucoup de gens ne le pensent.

Le document de 2008 décrit le plan de construction d’une architecture matérielle Nanorobot

Un document de recherche de 2008 intitulé Nanorobot Hardware Architecture for Medical Defense analyse en détail comment les dispositifs nanotechnologiques tels que les nanorobots pourraient être utilisés à diverses fins telles que la «défense médicale» et le «contrôle des épidémies».

Il déclare qu’il fournit des détails sur «une plate-forme intégrée et une architecture matérielle pour l’application des nanorobots dans la lutte contre les épidémies, qui devraient permettre un pronostic in vivo en temps réel de l’infection à risque biologique».

L’idée est de placer la nanotechnologie à l’intérieur de notre corps qui communique en temps réel avec le Smart Grid (propulsé par la 5G) pour fournir des informations intimes aux autorités sur nous.

Wayne de Alchemical Tech Revolution fait un excellent commentaire ici. Voici quelques citations de l’article:

«Normalement, pour les zones de calamités publiques ou de zones de conflit, l’absence d’eau potable, de toute sorte de carburant, d’électricité et le manque de tours de communication réseau, y compris la téléphonie par câble et sans fil, est une constante. Dans une telle situation, l’infrastructure disponible est loin d’être idéale pour permettre à un laboratoire médical à grande échelle une analyse précise et rapide. Pour un tel aspect, les nanorobots intégrés aux nanobiocapteurs peuvent aider à transmettre des informations en temps réel, en utilisant des téléphones mobiles internationaux pour la transmission de données sans fil via la communication par satellite. En fait, les nanorobots devraient signifier un dispositif clinique efficace et puissant pour fournir un précieux suivi biomédical, aussi bien pour les soldats que pour la population civile.

Remarquez comment ils admettent qu’il y a un double usage (pour les militaires et les civils) qui implique généralement un système d’armes avec un autre usage. Dans ce cas, ils masquent l’objectif plus profond (surveillance intégrée) avec l’objectif superficiel (une application médicale):

«À partir du moment de l’infection, certaines maladies contagieuses peuvent montrer les premiers symptômes après des heures, une semaine ou plus longtemps, comme des années, voire des décennies. Cela signifie, par exemple, que lorsque les autorités publiques ont remarqué l’infection d’une personne contaminée, présentant des symptômes externes, un virus a eu suffisamment de temps pour se propager à travers un cercle d’amis et de collègues de travail de la victime infectée. Pendant ce temps, ces partenaires faisaient avancer le virus de manière négative et avaient commencé un cercle de chaîne catastrophique. L’utilisation de nanorobots avec des nanodispositifs intégrés pour le contrôle des épidémies en temps réel, en tant que laboratoire sur puce, peut être utile pour éviter une contamination grave à grande échelle.

La citation ci-dessus évoque le danger de contagion, et en particulier d’un virus, comme une raison pour vous de vous soumettre volontairement à l’agenda des nanotechnologies et de vous intégrer à la nanotechnologie.

Il fait appel aux concepts de contagion et de théorie des germes, mais surtout depuis le début de la scamdemic COVID, un certain nombre de courageux chercheurs et médecins indépendants remettent en question ces idées, qui renforcent le modèle commercial actuel de l’industrie médicale des pilules et vaccins pétrochimiques.

«Nous avons mis en œuvre une simulation de système et une architecture de nanorobots pour détecter la circulation sanguine, ciblant les changements biochimiques contre les signaux pathologiques. Les progrès réels des technologies sans fil, des dispositifs nanoélectroniques et de leur utilisation dans la mise en œuvre de nanorobots appliqués à la lutte contre les épidémies illustrent ce que les technologies à venir peuvent permettre en termes de surveillance de la santé en temps réel. L’approche de surveillance in vivo des concentrations chimiques devrait également s’appliquer à d’autres.»

Comme le dit Wayne, ce truc est un suivi des contacts de niveau supérieur. Oubliez une application sur votre téléphone; le plan est pour la surveillance in vivo (se déroulant dans un organisme vivant). Il y a de nombreuses citations importantes tirées de l’article, mais en voici une dernière:

«Des fréquences allant de 1 à 20 MHz peuvent être utilisées avec succès pour des applications biomédicales sans aucun dommage.»

Cela implique-t-il qu’il pourrait y avoir des dommages si les fréquences sont supérieures à 20 MHz, comme dans la gamme 30-100 GHz de la 5G?

Une étude de 2017 montre que les contaminants nanotechnologiques sont déjà largement présents dans les vaccins

L’invasion des nanotechnologies est déjà là. Il ne s’agit pas de «placeront-ils les nanotechnologies dans les vaccins» puisqu’ils l’ont déjà fait.

Cette étude italienne de 2017 intitulée New Quality-Control Investigations on Vaccines: Micro- and Nanocontamination détaille une gamme étonnante de nanocontaminants dans les vaccins, y compris des particules de plomb, cadmium, cérium, fer, titane, nickel, zirconium, hafnium, strontium, tungstène, or, argent, platine, antimoine, bismuth et aluminium.

L’étude (qui analyse 44 types de 15 vaccins traditionnels) indique que ces contaminants sont «non biodégradables et non biocompatibles», que leur inclusion n’est «pas déclarée» et que leur présence est «inexplicable».

Elle fait bénéficier du doute à Big Pharma et à ses contrôleurs lorsqu’elle conclut que «notre hypothèse est que cette contamination est involontaire, car elle est probablement due à des composants pollués ou à des procédures de procédés industriels (par ex. Filtrations) utilisés pour produire des vaccins, non enquêté et non détecté par les producteurs. Si notre hypothèse est effectivement le cas, une inspection minutieuse des lieux de travail et une parfaite connaissance de l’ensemble de la procédure de préparation des vaccins permettrait probablement d’éliminer le problème.

Connaissant le contexte de l’agenda de la micropuce humaine et des nanotechnologies, je suggérerais qu’il existe une autre façon de voir les choses.

L’étude révèle comment ces nanoparticules peuvent interagir avec le corps de manière négative et provoquer des effets nocifs:

«… Des enquêtes ont révélé que certaines particules sont noyées dans un substrat biologique, probablement des protéines, des endo-toxines et des résidus de bactéries. Dès qu’une particule entre en contact avec des fluides protéiques, une nano-bio-interaction se produit et une «protéine corona» se forme. La nano-bio-interaction génère un composé de plus grande taille qui n’est pas biodégradable et peut induire des effets indésirables, car il n’est pas reconnu comme soi par le corps. Les figures 5a-5f montrent des exemples de ces nano-bio-interactions. On peut voir des agrégats (entités composites stables) contenant des particules de plomb dans Meningitec, d’acier inoxydable (fer, chrome et nickel) et de cuivre, de zinc et de plomb dans Cervarix.» «Après avoir été injectés, ces microparticules, nanoparticules et agrégats peuvent rester autour du site d’injection formant des gonflements et des granulomes… Mais ils peuvent aussi être portés par la circulation sanguine, échappant à toute tentative de deviner quelle sera leur destination finale… Comme pour tous les corps étrangers, en particulier si petits, ils induisent une réaction inflammatoire chronique car la plupart de ces particules ne peuvent pas être dégradées. De plus, l’effet protéine-corona… dû à une nano-bio-interaction… peut produire des particules composites organiques/inorganiques capables de stimuler le système immunitaire de manière indésirable… Il est impossible de ne pas ajouter que des particules de la taille souvent observée dans les vaccins peuvent pénétrer dans les noyaux cellulaires et interagir avec l’ADN…» «Dans certains cas, par exemple comme c’est le cas avec le fer et certains alliages de fer, ils peuvent se corroder et les produits de corrosion exercent une toxicité affectant les tissus…»

Voici donc la question à se poser: ces nanocontaminants dits accidentels et dangereux ne sont-ils que des particules qui affectent de manière délétère la santé humaine de nombreuses manières, ou sont-ils également des nanocapteurs capables de recevoir et de transmettre des données au Smart Grid?

La nanotechnologie est à l’avant-garde de la recherche de pointe sur les vaccins

L’agenda des nanotechnologies est étroitement lié aux vaccins.

Par exemple, cette étude de 2019 sur les vaccins à base de nanoparticules contre les virus respiratoires vante les avantages des vaccins nanotechnologiques:

«Les vaccins classiques basés sur des agents pathogènes vivants atténués présentent un risque de retour à la virulence pathogène tandis que les vaccins pathogènes inactivés conduisent souvent à une réponse immunitaire faible. Des vaccins sous-unitaires ont été développés pour surmonter ces problèmes. Cependant, ces vaccins peuvent souffrir d’une immunogénicité limitée et, dans la plupart des cas, la protection induite n’est que partielle. Une nouvelle génération de vaccins à base de nanoparticules a montré un grand potentiel pour remédier à la plupart des limitations des vaccins conventionnels et sous-unitaires. Cela est dû aux progrès récents de l’ingénierie chimique et biologique, qui permettent la conception de nanoparticules avec un contrôle précis de la taille, de la forme, de la fonctionnalité et des propriétés de surface, conduisant à une meilleure présentation de l’antigène et à une forte immunogénicité.

L’agenda des nanotechnologies via COVID est en plein écran: «Les nanomatériaux jouent un rôle important dans tous les aspects de la conception, de la livraison et de l’administration des vaccins. Les nanoparticules permettent la présentation d’antigènes multivalents et la stabilisation des antigènes lors de l’administration, elles peuvent servir d’adjuvants pour stimuler la réponse immunitaire, et elles peuvent agir comme vecteurs pour la délivrance ciblée d’antigènes. En effet, un vaccin à ARNm délivré par une nanoparticule liposomale fait partie des candidats actuellement en essais cliniques contre le SRAS-CoV-2. S’il est vrai qu’aucun vaccin à ARNm ou à ADN n’est actuellement approuvé pour une maladie, la délivrance d’acides nucléiques nécessite une forme de modification ou un nanodispositif pour empêcher la dégradation dans le corps, et les dispositifs liposomaux ont en effet déjà été approuvés pour la délivrance d’ARN, mais pas encore pour les vaccins.»

Cette étude de juillet 2020 sur le développement d’un vaccin COVID-19 et une voie à suivre potentielle pour les nanomatériaux explique comment de nombreuses plates-formes nanotechnologiques seront incluses dans les futurs vaccins:

«Les approches basées sur les nanotechnologies offrent des solutions permettant de relever le défi de la livraison en acheminant le vaccin vers les populations cellulaires appropriées et les emplacements subcellulaires… Le vaccin ARNm de Moderna est basé sur une plate-forme de nanoparticules lipidiques, mais il existe de nombreuses autres nanotechnologies émergentes pour l’administration de vaccins à base d’acide nucléique… Nanotechnologie des plates-formes comprenant des nanoémulsions cationiques, des liposomes, des dendrimères ou des particules de polysaccharide ont été utilisées pour améliorer la stabilité et l’administration de vaccins à base d’ARNm.»

Le prochain vaccin COVID Moderna financé par le leader et eugéniste du NOM (NWO) Bill Gates est un nouveau type de technologie: un vaccin à ARNm qui utilise la nanotechnologie.

Cela vaut pour d’autres vaccins COVID qui sont en cours de développement. La plandémie COVID est utilisée comme prétexte pour avancer encore plus vite avec des vaccins nanotechnologiques, ce qui accélère finalement le schéma central du NWO (New World Order, Nouvel Ordre Mondial en français): l’agenda de micropuce humaine.

Réflexions finales sur l’Agenda d’accélération des nanotechnologies

Ça y est …! C’est le jeu! Tout ce que de nombreux chercheurs alternatifs écrivent, parlent et mettent en garde depuis des années arrivent.

L’Opération Coronavirus est la porte d’entrée pour introduire le Nouvel Ordre Mondial. COVID a été l’excuse offerte par les tyrans pour à peu près toutes les restrictions draconiennes sous le soleil.

Maintenant, avec le prochain vaccin COVID, nous savons qu’il inclura une sorte de nanotechnologie, car comme je l’ai souligné ci-dessus, il existe une pléthore de plates-formes de nanotechnologie en cours de développement en plus de choses comme l’hydrogel.

Diverses études et les sociétés pharmaceutiques elles-mêmes déclarent ouvertement qu’il y aura des vaccins COVID nanotechnologiques. Avec les plans visant à faire de ce vaccin une large diffusion, administré par l’armée (comme admis aux États-Unis d’Amérique et au Royaume-Uni) et «aussi obligatoire que possible» (selon le Premier ministre australien Scott Morrison), le temps presse pour que les gens se réveillent à l’agenda nanotechnologique – avant qu’il ne soit trop tard.

Lisez l’article complet sur The Freedom Articles.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News