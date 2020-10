Breaking: Murdoch-Fox-Hannity a conçu la diffusion de la COVID aux États-Unis d’Amérique, en Italie, en Espagne…

Introduction: VT a parcouru Fox News il y a des années, avant qu’il ne soit ce qu’il est. L’histoire était simple, un faux milliardaire australien, soi-disant nommé Rupert Murdoch, héritier de l’empire Maxwell-Epstein, voulait acheter les médias des Etats-Unis d’Amérique. Murdoch, un citoyen israélo-australien (maintenant américain par acte du Congrès), est un comploteur. Il a acheté Newt Gingrich, a embauché sa femme, a publié les livres affreux de Newt et a demandé à un congrès du GOP de lui donner le réseau Fox des Etats-Unis d’Amérique en modifiant la loi sur la propriété étrangère. Murdoch possède maintenant le GOP, ou est copropriétaire avec Sheldon Adelson, le patron du jeu de Macao qui finance Trump.

Miriam Adelson et Rupert Murdoch

L’idée était de déclarer la guerre aux États-Unis d’Amérique de l’intérieur, en militarisant l’idiotie et l’hérésie évangélique primitive en un bloc politique de misogynes, de racistes et de néonazis. Cette faction a ensuite repris le GOP. Maintenant, nous découvrons avec cette soumission de l’Australie que l’emprise politique de Murdoch sur cette nation a contribué à la propagation du COVID-19 aux États-Unis d’Amérique où Fox News a assuré qu’il détruirait les États-Unis d’Amérique, aidé, bien sûr, par le proche associé de Murdoch et un autre sioniste fanatique (Amérique dernier ou jamais) Donald Trump.

«Lorsque la nouvelle du virus a décollé en début d’année, l’Australie, qui compte un nombre énorme d’étudiants chinois, étudiant dans leurs universités… et pendant l’été australien, ces étudiants, tous deux titulaires de visa et «nationalisés», «nouveaux Australiens», beaucoup reviennent et rentrent chez eux jusqu’à ce que la nouvelle année scolaire commence en mars.

Rupert Murdoch through his EVIL media empire have played a large part in thousands of deaths worldwide through the spread of lies & misinformation in addition to the backing of Trump,Johnson & Morrison.

Murdoch media HACKS dead children's phones.https://t.co/OzAcVcZG4O — Francesca (@GodmotherComara) October 10, 2020

Beaucoup sont retournés à Wuhan! Quoi qu’il en soit, pour couper court à l’histoire. Lorsque la nouvelle du virus est devenue factuelle et non une rumeur, l’empire du mal avait une solution. Le gouvernement australien et leur P.M., S. Morrison, un bon homme de main de Murdoch, a donné à chaque étudiant de Chine entre 8000 et 10000 dollars australiens et leur a dit à chacun de passer des vacances, n’importe où dans le monde (ne pas rester en Chine), et après 2 semaines si vous ne présentez aucun symptôme, votre bien de revenir en Australie pour la nouvelle année scolaire. !!!!!

So all the main stream media are complicit for Murdoch. — Left of Labor (@Left_of_Labor) October 11, 2020

Les destinations préférées? Etats-Unis d’Amérique, ITALIE, FRANCE, ESPAGNE, ai-je besoin d’en dire plus. Des faits laids, qui peuvent être prouvés à vos enquêteurs, tant que vous évitez la presse Murdoch. Le cadeau de sa marionnette à sa soi-disant nouvelle patrie et paradis des affaires. Le proxy Trojan. Ce n’est pas un mythe et cela a évidemment des implications tragiques.

MAIS! CEPENDANT ! Quand on observe la réaction et la vente de FAKE FAITS, le «FOX» TAKE ON «POX», le sournois Rupert, c’est meurtrier et non négligent.

Pour toujours, promouvoir une toile absurde, piéger, mentir au public des Etats-Unis d’Amérique, promouvoir des MENSONGES mortelles, pousser, pousser, une conspiration malveillante, tout en minimisant les dangers réels. AINSI… le désordre est votre allié. Oh, frère . S.O.S. AMÉRIQUE, NON, S.Y.S. sauver -vos- âmes.

Let’s remember Rudd is not the only ex PM to say Murdoch media acts more like a political party than a media organisation. Turnbull also said it. So, there is rare bipartisanship on this issue. Morrison of course won’t complain as Murdoch gave him his job #MurdochRoyalCommission — 💧😷Queen Victoria (@Vic_Rollison) October 11, 2020

L’Antéchrist vit parmi vous. Il n’est ni américain ni patriote. Mais il est à toi, maintenant. Murdoch est, hélas, à vous et au premier plan. Les cadeaux toxiques de sa marionnette pour les fêtes à la Nation qui a créé autrefois de manière désintéressée «Le plan Marshall et la civilisation sauvée» sont récompensés par une mauvaise information et une damnation. «OH SEPPO», il en a tué des dizaines. Car la pitié ne dort jamais quand ces nombres mourants rampent. Que le cauchemar se termine. AMEN»!

À propos de VT Editors

VT Editors

Veterans Today

VT Editors est un compte de publication générale géré par Jim W. Dean et Gordon Duff. Tout le contenu ici est détenu et protégé par les droits d’auteur de Jim W. Dean et Gordon Duff editors@veteranstoday.com

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Veterans Today

#UNRIG Video (4:04) La 5G est un crime de génocide écocide contre l’humanité pour la mort et les blessures électromagnétiques à énergie dirigée

🚨 Alertes – Crime de génocide écocide 5G contre l’humanité 👇👇

📧 𝗚𝗲𝘁 𝗙𝗥𝗘𝗘 𝗘𝗺𝗮𝗶𝗹 𝗔𝗹𝗲𝗿𝘁𝘀 & 𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲𝘀 𝗮𝘁 https://bit.ly/3gKjVPR

🤝 𝗛𝗲𝗹𝗽 # 𝗨𝗡𝗥𝗜𝗚 𝘁𝗵𝗲 𝗦𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺 𝗮𝘁 https://TheSteeleReport.com

💥 𝟱𝗚 𝗗𝗮𝗻𝗴𝗲𝗿 et 𝗘𝗠𝗙 𝗽𝗹𝗮𝘆𝗹𝗶𝘀𝘁 𝗮𝘁 https://bit.ly/34schWS

𝗔𝗯𝗼𝘂𝘁 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗩𝗶𝗱𝗲𝗼:

Robert exprime ses préoccupations concernant la 5G en tant que crime génocidaire écocidaire connu contre l’humanité. Il fournit les liens clés ci-dessous pour en savoir plus.

Film: https://youtu.be/ol3tAxnNccY

https://phibetaiota.net/?s=bearden

https://phibetaiota.net/?s=farrell

https://phibetaiota.net/2020/08/joseph-farrell-sudden-animal-deaths-one-species-only-is-deep-state-testing-species-specific-5g-electromagnetic-kill-rays/

https://phibetaiota.net/2020/02/arthur-firstenberg-the-invisible-rainbow-a-history-of-electricity-and-life-radiation-sickness-explains-all-past-and-present-flu-outbreaks-including-wuhan-virus-and-radiation-sickness-on-cruise-shi/

𝗕𝗼𝗱𝘆 𝗔𝗹𝗶𝗴𝗻

Gammes de produits: Energy Wellness & 5G EMF Protection

Site Web: https://bit.ly/2EXuiBz

Utilisez le code de réduction RDS007 pour 20% de réduction sur l’achat.

Biographie de l’auteur Robert David Steele RobertDavidSteele.com Robert David Steele est le concepteur de la réforme électorale intégrée (#UNRIG) et de l’intégration de l’analyse holistique, de la véritable économie des coûts et de l’ingénierie Open Source Everything (OSEE) afin que nous puissions parvenir à un monde prospère en paix à 10-20% du coût du modèle économique occidental défaillant, accablé par les banques et les avocats. Ancien espion américain et co-fondateur de la Marine Corps Intelligence Activity, il est aujourd’hui Chief Enabling Officer (CeO) de Earth Intelligence Network, un 501c3 et maintenant aussi PDG d’Open Source Everything (OSE Inc.). Il poursuit ses études avec la lecture non romanesque, publiant plus de 2 000 critiques dans 98 catégories; ses hobbies incluent la voile au large et le raquette. Abonnez-vous gratuitement à son blog sur PhiBetaIota.net Abonnez-vous gratuitement aux vidéos sur #UNRIG@YouTube robert.david.steele.vivas@gmail.com

Robert David Steele

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Veterans Today