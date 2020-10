COVID-19 est-il une diversion colossale pendant le déploiement de C!NQ G?

Appel international pour stopper la C!NQ G sur Terre et dans l’espace

Par ourgreaterdestiny

Faites très attention, ceci est important.

Quel est le véritable agenda C!NQ G et pourquoi la hâte de le déployer?

Si le public connaissait la menace existentielle posée par l’adoption d’une arme militaire comme technologie de communication, il ne consentirait pas. https://www.ourplanet.org/greenplanetfm/claire-edwards-what-is-the-real-5g-agenda-and-why-the-frantic-hurry-to-deploy-it

Le nom 5G implique de manière trompeuse une simple mise à niveau de la 4G. De nombreux routeurs WiFi affichent désormais la 5G en tant qu’option de mode, mais cela signifie 5 GHz dans ce contexte, pas la 5G réelle – un stratagème de l’industrie pour normaliser l’acceptation du terme par obfuscation intentionnelle. -Ed.

Cette ruse déguise intelligemment la réalité selon laquelle 5G signifie densification, chaque antenne visible individuelle étant remplacée par des milliers de minuscules antennes menaçant les personnes, les animaux et la nature de tous les coins et recoins de la Terre et de 20 000 satellites ou plus avec des faisceaux létaux de type laser frappant leurs cibles involontairement des millions de fois par jour comme des balles silencieuses. Plus d’informations sur https://www.globalresearch.ca/video-5g-is-war-on-humanity-towards-an-unspoken-global-health-catastrophe-claire-edwards/5668695

Comment arrêter le déploiement d’une technologie de 12 000 milliards de dollars promue par l’une des industries les plus rentables de la planète et passée au bulldozer par l’UE, la FCC et l’ensemble de l’ONU, notamment ses facilitateurs WiFi, l’OMS et l’UIT?

Pensez-y …

Comment l’exposition cumulative aux rayonnements électromagnétiques, la peur et les lésions corporelles résultant du consentement aux mesures COVID-19 depuis mars 2020, combinées à l’activation de 5G/60GHz qui interfère avec l’absorption d’oxygène dans le corps, seront-elles exploitées par la classe des prédateurs?

Il sera PROBABLEMENT propagé sous le nom de COVID-19 sur les stéroïdes afin que les gens consentent à renoncer à tous les droits humains et à la liberté restante, à l’isolement, aux invasions à domicile, aux tests de masse et au masquage, aux camps d’internement et aux vaccins pour tous…

Les gens qui connaissent la vérité et refusent de tester, de masquer, de vacciner pourraient être sérieusement mis au défi par tous ceux qui sont attachés à la propagande et ancrés dans la peur.

Qui tacet consentire videtur. Celui qui se tait semble consentir. Jenk. Cent. 32.

Minimiser la transmission du signal et les risques pour la santé

Réduisez au minimum le fait d’être un récepteur/émetteur de données comme suit:

Abstenez-vous d’acheter/d’utiliser/de porter du s.m.a.r.t. dispositifs.

Évitez d’acheter/d’utiliser la technologie d’intelligence artificielle de l’assistant virtuel.

Utilisez un téléphone fixe; il est plus sûr que les téléphones mobiles/cellulaires sans fil.

Désactivez le wifi et le Bluetooth dans la mesure du possible.

Désactivez le wifi lorsqu’il n’est pas utilisé.

Utilisez un cordon Ethernet au lieu du wifi pour un ordinateur.

Utilisez un clavier filaire et une souris filaire au lieu de toucher directement le clavier d’un ordinateur portable.

Éteignez les appareils électroniques lorsqu’ils ne sont pas utilisés, enveloppez-les dans du papier d’aluminium ou placez-les dans un récipient métallique de taille appropriée avec un couvercle fermé.

Enveloppez votre téléphone dans du papier d’aluminium ou placez-le dans un contenant/couvercle en métal et laissez-le dans votre véhicule pendant que vous magasinez.

Placez votre GPS dans une feuille d’aluminium ou un récipient/couvercle en métal lorsqu’il n’est pas utilisé.

Éloignez le plus possible les appareils électroniques de votre corps.

Éloignez les appareils électroniques de votre chambre, en particulier de votre tête.

Diffusez de l’électricité sale avec des filtres de fréquence électromagnétiques. https://www.stetzerelectric.com/

Achetez ou fabriquez une cage de Faraday à blocage RF pour votre compteur intelligent

Appel international pour arrêter la 5G sur Terre et dans l’espace

Il y a 300 065 signataires de 220 pays et territoires au 10 octobre 2020. Veuillez signer et inviter d’autres personnes à signer après avoir partagé les informations ci-dessus. https://www.5gspaceappeal.org/

Je vous remercie.

Sans préjudice et sans recours

Doreen A Agostino

http://freetobewealthy.net

https://ourgreaterdestiny.org/

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News Wire

Corona était-il prévu? Paul Schreyer sur la « crise annoncée »

Il y a de grandes questions sur la crise corona. Quoi et qui est vraiment derrière? Et dans quel but tout cela est-il fait? L’auteur et journaliste Paul Schreyer a mené des recherches approfondies et mis en lumière des choses étonnantes. Une conversation sur les exercices de pandémie, la biosécurité et la propagande.

Il y a de grandes questions sur la crise corona. Quoi et qui est vraiment derrière? Et dans quel but tout cela est-il fait? L’auteur et journaliste Paul Schreyer a mené des recherches approfondies et mis en lumière des choses étonnantes. Il a lui-même été surpris de l’intensité et de la durée d’une telle épidémie virale au plus haut niveau et de la régularité d’un état d’urgence politique comprenant des troubles publics et la restriction des droits civils dans ce contexte. Est-ce juste une coïncidence?

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT