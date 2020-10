[EXCLUSIF] PREUVE FINALE COVID-19 EST UN EXERCICE DE SIMULATION «SIMEX» PRÉVU PAR L’OMS ET LA BANQUE MONDIALE

09 SEPT 2020

Tout vient maintenant…

Les dirigeants mondiaux ont agi au-dessus de nos têtes, joué leurs jeux et maintenu la plèbe dans le noir en utilisant des écrans de fumée de jargon technocratique. Les élites réinitialisent nos vies. Tout sur The Great Reset.

CHRONOLOGIE

2005 Les pays membres de l’OMS signent le nouveau Règlement sanitaire international (RSI) qui est essentiellement la mise en œuvre du chapitre sur la gestion de la santé dans The Great Reset, le manuel tactique pour le Nouvel Ordre Mondial alias New Normal. Le document envisage d’utiliser des exercices pour perfectionner le nouveau système.

Télécharger le RSI en PDF

2014 – La création du Global Health Security Agenda (GHSA), «un groupe de 69 pays, organisations internationales et non gouvernementales, et entreprises du secteur privé qui se sont réunis pour réaliser la vision d’un monde sûr et à l’abri de la santé mondiale menaces posées par les maladies infectieuses».

Il a été lancé par un groupe de 44 pays et organisations, dont l’OMS, dans le cadre d’un effort multilatéral de cinq ans visant à accélérer la mise en œuvre du RSI, en particulier dans les pays en développement. En 2017, le GHSA a été élargi pour inclure les acteurs non étatiques. Il a également été prolongé jusqu’en 2024 avec la publication du Cadre 2024 de l’Agenda mondial de la sécurité sanitaire (GHSA) 2024 (appelé «GHSA 2024»). Ce dernier a pour objectif d’atteindre un niveau normalisé de capacité de lutte contre les maladies infectieuses.

Le tout financé par la Banque mondiale, bien sûr. Qui est contrôlé par le cartel Rothschild.

Rothschild brevète le premier kit de test Covid-19 aux Pays-Bas.

Selon le site Web du gouvernement néerlandais pour les dépôts de brevets: «Une méthode est fournie pour acquérir et transmettre des données biométriques (par exemple, des signes vitaux) d’un utilisateur, où les données sont analysées pour déterminer si l’utilisateur souffre d’une infection virale, telle que COVID-19. Le procédé comprend l’utilisation d’un oxymètre de pouls pour acquérir au moins le pourcentage de saturation en oxygène du pouls et du sang, qui est transmis sans fil à un smartphone. Pour s’assurer que les données sont exactes, un accéléromètre intégré au smartphone est utilisé pour mesurer le mouvement du smartphone et/ou de l’utilisateur. Une fois les données précises acquises, elles sont téléchargées sur le cloud (ou l’hôte), où les données sont utilisées (seules ou avec d’autres signes vitaux) pour déterminer si l’utilisateur souffre (ou risque de souffrir) d’une infection virale, comme COVID-19. En fonction des besoins spécifiques, les données, les modifications apportées et/ou la détermination peuvent être utilisées pour alerter le personnel médical et prendre les mesures correspondantes.»

2017-2018 – Le site Web de la Banque mondiale rapporte des expéditions massives de dispositifs médicaux COVID-19 (tests, principalement). Voir nos précédents rapports.

2019 Dans son premier rapport annuel, le Conseil mondial de suivi de la préparation de l’OMS et de la Banque mondiale identifie les actions les plus urgentes nécessaires pour accélérer la préparation aux urgences sanitaires. Ce premier rapport se concentre sur les épidémies et les pandémies.

Le document est «co-organisé par l’Organisation mondiale de la Santé et le Groupe de la Banque mondiale».

Sous «Indicateur(s) de progrès d’ici septembre 2020», le rapport indique:

L’Organisation des Nations Unies (y compris l’OMS) organise au moins deux exercices de formation et de simulation à l’échelle du système, dont un pour couvrir la dissémination délibérée d’un pathogène respiratoire mortel. L’OMS élabore des déclencheurs intermédiaires pour mobiliser une action nationale, internationale et multilatérale au début des flambées, afin de compléter les mécanismes existants pour les stades ultérieurs et plus avancés d’une flambée en vertu du RSI (2005). Conseil mondial de suivi de la préparation

LES PAYS, LES DONATEURS ET LES INSTITUTIONS MULTILATÉRALES DOIVENT ÊTRE PRÉPARÉS AU PIRE.

Une pandémie qui se propage rapidement en raison d’un pathogène respiratoire mortel (qu’elle soit naturellement émergente ou accidentellement ou délibérément libérée) pose des exigences de préparation supplémentaires. Les bailleurs de fonds et les institutions multilatérales doivent garantir des investissements adéquats dans le développement de vaccins et de produits thérapeutiques innovants, une augmentation de la capacité de fabrication, des antiviraux à large spectre et des interventions non pharmaceutiques appropriées. Tous les pays doivent développer un système pour partager immédiatement les séquences génomiques de tout nouveau pathogène à des fins de santé publique ainsi que les moyens de partager des contre-mesures médicales limitées entre les pays.

LES NATIONS UNIES DOIVENT RENFORCER LES MÉCANISMES DE COORDINATION.

Le Secrétaire général des Nations Unies, avec l’OMS et le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), doit renforcer la coordination dans différents pays, situations d’urgence sanitaire et humanitaire, en garantissant des rôles et responsabilités clairs à l’échelle du système des Nations Unies; réinitialiser rapidement les stratégies de préparation et de réponse pendant les urgences sanitaires; et renforcer le leadership du système des Nations Unies en matière de préparation, notamment par des exercices de simulation de routine. L’OMS devrait introduire une approche pour mobiliser la communauté nationale, régionale et internationale dans son ensemble aux stades précoces d’une flambée, avant la déclaration d’une urgence de santé publique de portée internationale au RSI (2005).

Indicateur(s) de progrès d’ici septembre 2020

• Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, avec le Directeur général de l’OMS et le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, renforce la coordination et identifie clairement les rôles et responsabilités et les déclencheurs opportuns pour une intervention coordonnée à l’échelle du système des Nations Unies pour les urgences sanitaires dans différents pays et différents contextes d’urgence sanitaire et humanitaire.

• L’Organisation des Nations Unies (y compris l’OMS) organise au moins deux exercices de formation et de simulation à l’échelle du système, dont un pour couvrir la dissémination délibérée d’un pathogène respiratoire mortel.

• L’OMS élabore des déclencheurs intermédiaires pour mobiliser une action nationale, internationale et multilatérale au début des flambées, afin de compléter les mécanismes existants pour les stades ultérieurs et plus avancés d’une flambée dans le cadre du RSI (2005).

• Le Secrétaire général des Nations Unies convoque un dialogue de haut niveau avec les responsables de la santé, de la sécurité et des affaires étrangères pour déterminer comment le monde peut faire face à la menace d’une pandémie mortelle d’agents pathogènes respiratoires, ainsi que pour gérer la préparation aux flambées épidémiques dans des complexes, contextes non sécurisés.

Les chances d’une pandémie mondiale augmentent. Bien que les développements scientifiques et technologiques fournissent de nouveaux outils qui font progresser la santé publique (y compris l’évaluation en toute sécurité des contre-mesures médicales), ils permettent également de créer ou de recréer des micro-organismes pathogènes dans les laboratoires. Une libération délibérée compliquerait la riposte à l’épidémie; en plus de la nécessité de décider comment lutter contre l’agent pathogène, des mesures de sécurité entreraient en jeu pour limiter le partage d’informations et fomenter les divisions sociales. Pris ensemble, les événements naturels, accidentels ou délibérés causés par des agents pathogènes respiratoires à fort impact présentent des «risques biologiques catastrophiques mondiaux».(15) Le monde n’est pas préparé à une pandémie virulente et rapide de pathogènes respiratoires. La pandémie mondiale de grippe de 1918 a rendu malade un tiers de la population mondiale et tué jusqu’à 50 millions de personnes – 2,8% de la population totale(16,17). Si une contagion similaire se produisait aujourd’hui avec une population quatre fois plus grande et des temps de trajet partout dans le monde inférieurs à 36 heures, 50 à 80 millions de personnes pourraient périr(18,19). Outre des taux de mortalité tragiques, une telle pandémie pourrait provoquer la panique, déstabiliser la sécurité nationale et avoir de graves répercussions sur l’économie et le commerce mondiaux. La confiance dans les institutions s’érode. Les gouvernements, les scientifiques, les médias, la santé publique, les systèmes de santé et les agents de santé de nombreux pays sont confrontés à une rupture de confiance du public qui menace leur capacité à fonctionner efficacement. La situation est exacerbée par la désinformation qui peut entraver la lutte contre la maladie, communiquée rapidement et largement via les médias sociaux.

Non, ils ne s’inquiètent pas de la désinformation. Ils craignent que leur agenda ne soit contrecarré par des vérités diffusées sur les réseaux sociaux.

Dans la section « Progression à ce jour », nous trouvons l’extrait suivant (page 19):

En 2017, l’Allemagne, l’Inde, le Japon, la Norvège, la Fondation Bill & Melinda Gates, le Wellcome Trust et le Forum économique mondial ont fondé la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) pour faciliter un soutien ciblé au développement de vaccins pour lutter contre les principales menaces d’épidémie/pandémie sanitaire.

À la page 25, ils s’inquiètent de la résistance armée à leur imposition de vaccins. Citer,

Les défis des efforts d’éradication de la poliomyélite (poliomyélite) en Afghanistan et au Pakistan et ceux rencontrés lors de la maîtrise de la dixième épidémie d’Ebola en RDC démontrent clairement l’impact qu’une rupture de la confiance des citoyens et de la cohésion sociale peut avoir sur les interventions d’urgence sanitaire. Les conséquences comprennent des attaques contre des agents de santé nationaux et internationaux et des retards ou des interruptions dans les efforts de riposte. Dans certains pays, l’affaiblissement de la confiance dans la santé publique et les responsables gouvernementaux ainsi que les croyances culturelles et religieuses conduisent à une diminution des taux de vaccination et à la réémergence de la rougeole et d’autres maladies évitables par la vaccination, un phénomène que l’on retrouve dans les communautés dans tous les domaines économique et éducatif.

La page 34 propose de faire de la «préparation aux situations d’urgence» une condition préalable à l’obtention de prêts et d’un soutien financier du FMI et de la Banque mondiale. Citer,

Pour atténuer les graves conséquences économiques d’une épidémie nationale, régionale et/ou mondiale, le FMI et la Banque mondiale doivent redoubler d’urgence leurs efforts pour intégrer la préparation dans les évaluations des risques économiques et institutionnels, comme le prochain cycle de consultations au titre de l’article IV du FMI avec les pays, et le prochain diagnostic systématique par pays de la Banque mondiale pour les crédits et subventions de l’IDA. Les reconstitutions des financements de l’IDA, du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, et de Gavi Alliance devraient inclure des engagements explicites en matière de préparation.

Voici maintenant les personnes formidables qui sont membres du Global Preparedness Monitoring Board. Tu te souviens de Fauci? Vous vous souvenez de la Fondation Bill Gates? Parmi les autres notables figurent un membre du Parti Communiste Chinois.

Source : OMS

L’OMS explique ce qu’est un SimEx en octobre 2019

«Les exercices de simulation ont été identifiés comme un instrument volontaire clé pour la validation des principales capacités dans le cadre de la «Mise en œuvre du Règlement sanitaire international: projet de plan stratégique mondial quinquennal pour améliorer la préparation et la riposte en santé publique», qui a été adoptée par les soixante-dix première Assemblée mondiale de la Santé. Les exercices de simulation, ainsi que les examens après action, représentent l’évaluation fonctionnelle des capacités et complètent les rapports annuels des États parties, les examens indépendants et les évaluations externes conjointes. Ils jouent un rôle clé dans l’identification des forces et des lacunes dans le développement et la mise en œuvre des capacités du RSI et pour aider les pays à évaluer la capacité opérationnelle de leur capacité nationale de préparation et d’intervention en matière de santé publique.» – OMS

Exercices à grande échelle/sur le terrain (FSX):

«Un exercice à grande échelle simule un événement réel aussi fidèlement que possible et est conçu pour évaluer la capacité opérationnelle des systèmes de gestion des urgences dans un environnement très stressant, en simulant les conditions d’intervention réelles. Cela comprend la mobilisation et le mouvement du personnel, de l’équipement et des ressources d’urgence. Dans l’idéal, l’exercice à grande échelle devrait tester et évaluer la plupart des fonctions du plan de gestion des urgences ou du plan opérationnel. À la différence du FX, un exercice à grande échelle implique généralement plusieurs agences et participants physiquement déployés sur un terrain d’exercice.» – OMS

Exercices sur le terrain:

«Voir l’exercice à grande échelle. Un exercice sur le terrain est une forme d’exercice à grande échelle, axé sur des capacités plus spécifiques ou une série de capacités, telles que les procédures pour les équipes d’intervention rapide (RRT), l’analyse en laboratoire ou d’autres prélèvements et transports d’échantillons. »- OMS

Les exercices ne sont pas des événements ponctuels, mais doivent être entrepris dans le cadre d’un programme d’exercices soigneusement conçu qui garantit un objectif stratégique commun. Un programme d’exercices complet est composé d’exercices progressivement complexes, qui s’appuient sur les précédents, jusqu’à ce qu’ils soient aussi proches que possible de la réalité. Cette «approche élémentaire» devrait commencer par des exercices de base qui testent des aspects spécifiques de la préparation et de l’intervention, suivis par des exercices de plus en plus complexes nécessitant du temps de préparation et des ressources supplémentaires. – OMS

La figure ci-dessous illustre le niveau de préparation et la capacité nécessaire pour chaque type d’exercice.

Carte de situation au 10 septembre 2020. Les États-Unis d’Amérique, le Brésil, l’Australie, la Scandinavie et d’autres pays semblent mener leurs propres exercices selon un ordre du jour différent, et cela correspond à la situation réelle sur le terrain

Alors, que prévoit l’OMS pour l’Ukraine?

L’Ukraine est certainement «préparée» pour une deuxième vague de covidiocratie. Source

L’OMS présente les plans de contrôle des rassemblements de masse depuis 2019

JAMAIS ENTENDU «EVENT 201», «CRIMSON CONTAGION», «CLADE X», «DARK WINTER» ou «ATLANTIC STORM»?

Bien que Covid-19 soit le plus grand à ce jour, ces simulations ont une longue histoire.

La photo ci-dessus représente le centre d’opérations Covid-19 du ministère de la Santé et des Services sociaux à Washington. Le département a mené un exercice approfondi l’an dernier pour simuler une pandémie»- NY Times

«L’exercice s’est déroulé en quatre étapes distinctes, à partir de janvier 2019.

Les événements étaient censés se dérouler en temps réel – avec le pire des scénarios en cours au 13 août 2019 – lorsque, selon le scénario, 12 100 cas avaient déjà été signalés aux États-Unis d’Amérique, le plus grand nombre à Chicago, qui avait 1400.

L’épidémie fictive impliquait une pandémie de grippe, qui, selon le ministère de la Santé et des Services sociaux, était «très différente du nouveau coronavirus». L’épidémie par étapes avait commencé lorsqu’un groupe de 35 touristes visitant la Chine a été infecté, puis s’est envolé pour l’Australie, le Koweït, la Malaisie, la Thaïlande, la Grande-Bretagne et l’Espagne, ainsi que vers les États-Unis d’Amérique, avec des symptômes respiratoires et des fièvres en cours de route.

Un homme de 52 ans de Chicago, qui était en tournée, avait «une faible énergie et une toux sèche» à son retour à la maison. Ce même jour, son fils de 17 ans est allé à un grand événement public à Chicago, et la chaîne de maladies aux États-Unis d’Amérique a commencé.

Bon nombre des moments de l’exercice sur table sont maintenant terriblement familiers.

Dans la pandémie fictive, alors que le virus se propageait rapidement aux États-Unis d’Amérique, le C.D.C. a publié des lignes directrices en matière de distanciation sociale et de nombreux employés ont été invités à travailler à domicile. – NY Times

À PROPOS DE L’EXERCICE EVENEMENT 201

Selon leur propre site Web, «l’événement 201 était un exercice sur table de 3,5 heures sur une pandémie qui simulait une série de discussions animées dramatiques et basées sur des scénarios, confrontant des dilemmes difficiles et réalistes associés à la réponse à une hypothétique, mais scientifiquement plausible, pandémie. 15 leaders mondiaux du monde des affaires, des gouvernements et de la santé publique ont participé à l’exercice de simulation qui a mis en évidence des problèmes politiques et économiques du monde réel non résolus qui pourraient être résolus avec une volonté politique, des investissements financiers et une attention suffisants maintenant et à l’avenir.

L’exercice comprenait des émissions de nouvelles préenregistrées, des séances d’information en direct du «personnel» et des discussions animées sur des sujets spécifiques. Ces questions ont été soigneusement conçues dans un récit convaincant qui a éduqué les participants et le public.

Le Centre Johns Hopkins pour la sécurité sanitaire, le Forum économique mondial et la Fondation Bill & Melinda Gates proposent conjointement ces recommandations.»

OBJECTIF

Ces dernières années, le monde a connu un nombre croissant d’épidémies, soit environ 200 événements par an. Ces événements se multiplient et perturbent la santé, les économies et la société. La gestion de ces événements met déjà à rude épreuve la capacité mondiale, même en l’absence de menace de pandémie. Les experts conviennent que ce n’est qu’une question de temps avant qu’une de ces épidémies ne devienne mondiale – une pandémie aux conséquences potentiellement catastrophiques. Une pandémie grave, qui devient «l’événement 201», exigerait une coopération fiable entre plusieurs industries, gouvernements nationaux et institutions internationales clés.

Des études économiques récentes montrent que les pandémies seront la cause d’une perte économique annuelle moyenne de 0,7% du PIB mondial – soit 570 milliards de dollars. Les réponses des acteurs au scénario ont mis en lumière la nécessité d’une coopération entre l’industrie, les gouvernements nationaux, les principales institutions internationales et la société civile, pour éviter les conséquences catastrophiques qui pourraient résulter d’une pandémie à grande échelle.

Semblable aux 3 exercices précédents du Centre – Clade X, Dark Winter et Atlantic Storm – l’événement 201 visait à former les hauts dirigeants au plus haut niveau des gouvernements américains et internationaux et les dirigeants des industries mondiales.

C’est également un outil pour informer les membres des communautés de politique et de préparation et le grand public. Cela se distingue de nombreuses autres formes d’exercices de simulation qui testent les protocoles ou les politiques techniques d’une organisation spécifique. Des exercices similaires à l’événement 201 sont un moyen particulièrement efficace d’aider les décideurs à mieux comprendre les défis urgents auxquels ils pourraient être confrontés dans une crise dynamique et réelle.

SCÉNARIO

Les détails du scénario sont disponibles ici.

RECOMMANDATIONS

«La prochaine pandémie grave ne causera pas seulement de graves maladies et des pertes de vies humaines, mais pourrait également entraîner des conséquences économiques et sociétales majeures en cascade qui pourraient grandement contribuer à l’impact et à la souffrance à l’échelle mondiale. L’exercice de pandémie Event 201, mené le 18 octobre 2019, a clairement démontré un certain nombre de ces lacunes importantes dans la préparation à une pandémie ainsi que certains des éléments des solutions entre les secteurs public et privé qui seront nécessaires pour les combler. Le Centre Johns Hopkins pour la sécurité sanitaire, le Forum économique mondial et la Fondation Bill & Melinda Gates proposent conjointement ces recommandations.»

PUBLIC

Un public sur invitation de près de 130 personnes a assisté aux exercices, et une diffusion en direct de l’événement était accessible à tous. La couverture vidéo est disponible ici.

ÉQUIPE D’EXERCICE

Eric Toner, MD, est le chef d’équipe des exercices du Johns Hopkins Center for Health Security. Crystal Watson, DrPH, MPH et Tara Kirk Sell, PhD, MA sont codirigeants du Johns Hopkins Center for Health Security. Ryan Morhard, JD, est le responsable de l’exercice du Forum économique mondial, et Jeffrey French est le responsable de l’exercice pour la Fondation Bill et Melinda Gates.

Principaux organisateurs:

Le Centre Johns Hopkins pour la sécurité sanitaire, le Forum économique mondial et Bill & Melinda Gates.

Forum économique mondial comme dans les idéologues qui ont rédigé The Great Reset.

Afin de créer un élan pour la Grande Réinitialisation, le prince royal britannique Charles a déclaré que l’imagination et la volonté de l’humanité «devront être capturées» afin qu’elle puisse placer le monde sur une nouvelle trajectoire.

Ceci est tiré de son discours historique mais largement ignoré lors de l’événement de lancement officiel de The Great Reset.

Il a en outre suggéré que les structures d’incitation de longue date qui ont des effets néfastes sur l’environnement doivent être réorientées et que les systèmes et les voies devront être repensés pour faire progresser les émissions nettes nulles à l’échelle mondiale.

«Ce moment de réinitialisation est l’occasion d’accélérer et d’aligner nos efforts pour créer une dynamique véritablement mondiale. Les pays, les industries et les entreprises qui évoluent ensemble peuvent créer des gains d’efficacité et des économies d’échelle qui nous permettront de dépasser nos progrès collectifs et d’accélérer notre transition», a déclaré le Prince.

Lisez également à propos des spectaculaires Clade X, Dark Winter et Atlantic Storm.

