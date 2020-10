La nanotechnologie utilisée dans les vaccins – Le programme transhumain est à la vitesse supérieure avec COVID

En 2013, Microsoft a introduit un modèle basé sur un abonnement pour son logiciel Microsoft Office populaire. Cette année-là, Microsoft a lancé Office 365, le rendant disponible via des applications basées sur le cloud qui mettent automatiquement à jour les dernières mesures de sécurité pour se protéger contre le phishing.

L’inconvénient des logiciels sur abonnement par rapport aux logiciels sous licence est que l’utilisateur peut être exclu du logiciel en cas de panne. Cette vulnérabilité a été récemment observée avec la dernière plate-forme Office 365 de Microsoft. Des millions d’utilisateurs à travers le monde ont été exclus de leurs comptes Microsoft Office, Outlook et Microsoft Teams après une panne survenue à 14 h 25 (heure du Pacifique) le lundi 28 septembre.

La panne de Microsoft interrompt les communications des équipes de millions de personnes dans le monde et révèle la faiblesse des logiciels dépendant du cloud

La panne a duré des heures, interrompant les communications essentielles pour les forces de travail du monde entier. Microsoft a écrit qu’ils avaient subi une panne d’authentification qui a bloqué les utilisateurs de leurs produits Microsoft (pour lesquels ils paient un abonnement annuel).

Ce problème expose la nécessité d’un contrôle local et individualisé des applications basées sur le cloud et souligne la durabilité des logiciels sous licence ainsi que la confidentialité et la souveraineté qui accompagnent le contrôle personnel du logiciel sur un ordinateur individuel.

Les abonnés Microsoft 365 du monde entier sont collectivement à la merci de l’infrastructure de sécurité de Microsoft et dépendent de la capacité de l’entreprise à fournir et à maintenir cette infrastructure. Lorsque la panne s’est produite, les travailleurs du monde entier n’ont pas été en mesure de terminer leurs tâches. Microsoft Teams, par exemple, est devenu un moyen de communication principal pour les employés de bureau pendant la pandémie. Cette plateforme permet aux employés de collaborer sur des fichiers en temps réel, mais s’appuie sur le cloud Microsoft. Lorsqu’il est tombé en panne pendant des heures, les utilisateurs du monde entier étaient incapables de communiquer. Les utilisateurs du gouvernement ont été grandement touchés et les communications du 911 ont été temporairement interrompues dans 14 États. Microsoft a dû rediriger temporairement le trafic vers une autre infrastructure pendant qu’il enquêtait sur le problème. (En relation: Pourquoi Microsoft contrôle-t-il les services 911 dans des dizaines de villes?)

Avec un contrôle local, toute tâche effectuée dans Office 365 ne serait pas relayée vers un Microsoft Cloud vulnérable, ce qui compromet la confidentialité des utilisateurs et les rend collectivement dépendants de son infrastructure. Avec le contrôle local, des tâches pourraient être effectuées lorsque le réseau est en panne. Avec le contrôle local, les tâches pourraient être effectuées plus rapidement sans dépendre du cloud. Un système qui respecte la confidentialité des utilisateurs est plus fiable car les utilisateurs ne dépendent pas de Microsoft et de leur infrastructure vulnérable de collecte de données. Le contrôle local respecte la confidentialité individuelle et donne à l’utilisateur le contrôle des informations et des données qu’il partage via le logiciel.

Les virologues documentent les preuves biologiques que le SRAS-CoV-2 a été créé en tant qu’arme biologique et libéré INTENTIONNELLEMENT

Li-Meng Yan, la virologue chinoise qui a été censuré sur diverses plateformes de médias sociaux, a publié un deuxième rapport co-écrit avertissant que le SRAS-CoV-2 est une «arme biologique sans restriction» qui n’a pas été créée uniquement dans un laboratoire de Wuhan, mais a également été libéré INTENTIONNELLEMENT par le Parti communiste chinois (PCC).

Li-Meng Yan a travaillé sous couverture à l’Université de Hong Kong et dans un laboratoire de référence de l’Organisation mondiale de la santé avant de dénoncer la fraude scientifique derrière la libération d’armes biologiques par la Chine. Elle et ses collègues ont découvert des preuves biologiques que le SRAS-CoV-2 a été créé à partir d’un virus modèle (ZC45/ZXC21) et appartient à des laboratoires de recherche militaires qui relèvent du Parti communiste chinois.

Les virologues préviennent que le SRAS-CoV-2 a été créé comme une arme biologique

Le document a révélé comment le virus modèle, propriété de l’Armée populaire de libération (APL ; PLA en anglais), a été conçu sur une période de six mois pour devenir le SRAS-CoV-2. L’article révèle que les virologues de Wuhan sont allés au-delà de la recherche sur le gain de fonction pour concevoir la nouvelle arme biologique et ont même utilisé des fabrications de données pour dissimuler l’origine du SRAS-CoV-2.

Le rapport examine également de plus près le virus RaTG13, qui aurait été obtenu à partir d’excréments de chauves-souris en 2013. Le séquençage de ce virus, publié à GenBank, a été comparé au SARS-CoV-2 et s’est révélé identique à 96%. En raison des similitudes de RaTG13 avec le SRAS-CoV-2, le Parti communiste chinois a allégué que les deux étaient des virus naturels. Le PCC a déclaré que RaTG13 et SARS-CoV-2 doivent être d’origine naturelle car ils sont prélevés sur un échantillon fécal. Les échantillons fécaux sont généralement de 70 à 90 pour cent de bactéries; mais ces séquences ne représentaient que 1,7% de matières fécales. En outre, RaTG13 contient des segments d’ADN non seulement de chauves-souris, mais également de renards, de renards volants, d’écureuils et d’autres animaux.

Puisqu’aucun virus vivant ou génome intact n’a jamais été isolé ou récupéré dans la nature pour RaTG13, la théorie naturelle est dé-prouvée. Par conséquent, ces deux virus font partie d’une ligne de recherche sur les virus en cours à l’Institut de virologie de Wuhan en Chine.

Selon l’article, le processus de séquençage de l’ADN lui-même «laisse place à une fraude potentielle». Le génome RaTG13 «pourrait facilement être fabriqué». Son entrée sur GenBank prouve que les séquences génomiques virales et ses lectures de séquençage associées sont assemblées et n’offrent pas de preuve définitive que le génome viral est correctement représenté.

L’article détaille comment le génome viral d’ARN peut être fabriqué sur GenBank avec une exécution minutieuse. Une fois la séquence génomique créée sur un ordinateur, des segments du génome peuvent être synthétisés sur la base de la séquence. Après avoir amplifié chaque segment d’ADN par PCR, le chercheur peut envoyer les produits PCR pour séquençage. Ceux-ci peuvent contenir des échantillons de séquençage d’un hôte présumé qui sont mélangés avec du matériel génétique de l’hôte, qui est finalement (frauduleusement) utilisé pour déterminer la séquence du virus à partir de ces «lectures de séquençage brutes» qui sont ensuite publiées sur GenBank. Cette concoction de laboratoire, fusionnée avec un hôte et amplifiée, peut ensuite être utilisée comme fausse preuve pour déclarer que le virus est une version «naturelle» du virus correspondant.

En outre, les chercheurs ont examiné de plus près les gènes de pointe du SRAS-CoV-2 et RaTG13. Ils n’ont trouvé aucune preuve d’évolution naturelle par rapport aux séquences de coronavirus évoluant naturellement. Le rapport constate que la région RBM du S1/pic de la souche RaTG13 avait été modifiée afin de conserver l’identité de séquence de 96,2%. Le rapport constate également que «tous les coronavirus fabriqués partagent une identité de séquence d’acides aminés à 100% sur la protéine E avec ZC45 et ZXC21», un processus qui a servi de modèle pour la création du SARS-CoV-2.

Nous devons arrêter la recherche sur les armes biologiques de la Chine maintenant et la tenir responsable des crimes de guerre

Parce que la séquence génomique est facilement manipulée, que se passe-t-il si les tests de COVID-19 sont incapables de localiser la séquence génomique précise? Et si les vaccins actuellement en développement ne contiennent pas la souche correcte? Et si plusieurs souches d’armes biologiques existent déjà, avec divers degrés d’infectivité? Et si la recherche chinoise sur les armes biologiques a déjà dix pas d’avance sur l’hystérie de la santé publique et que le PCC se prépare à libérer encore plus d’armes biologiques mortelles? Si la fraude scientifique et la recherche sur les armes biologiques de la Chine ne sont pas arrêtées, alors qu’est-ce qui empêche le régime communiste voyou de libérer une nouvelle arme biologique tous les six mois pour perpétuer furtivement des épidémies qui peuvent être conçues pour subvertir la détection?

Remarque : cela est possible mais d'autres pays ayant dû partager les données et les connaissances ou fait leurs propres recherches sont également accusés comme le laboratoire de Fort Detrick aux Etats-Unis d'Amérique ou l'Institut Pasteur en France par exemple. Pour déterminer les vrais responsables, il faudrait une enquête internationale impartiale, étant donné que des citoyens de Hong Kong sont en opposition avec la Chine continentale et pourraient être manipulés et donc fausser les résultats de l'enquête.

Lance D Johnson

Bill Gates et CNN préparent le public pour la réinitialisation de la « nouvelle normale » fin 2021

Bill Gates dit que la vie ne reviendra à la «normale» qu’à la fin de 2021 lorsqu’il y aura un vaccin Corona

Alex Christoforou

Alex Christoforou

