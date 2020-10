Un médecin californien guérit plus de 1700 patients atteints de COVID à l’aide d’hydroxychloroquine

Commentaires de Brian Shilhavy, Rédacteur, Health Impact News

Les médecins en «première ligne» traitant les patients atteints de COVID continuent d’essayer de dénoncer le fait qu’il existe un taux de guérison de 100% de la COVID en utilisant l’hydroxychloroquine.

Le Dr Brian Tyson, du sud de la Californie, est l’un des derniers médecins à avoir accordé une interview sur son expérience dans le traitement de plus de 1700 patients COVID à l’aide d’hydroxychloroquine. Aucun de ses patients n’est décédé et un seul a dû être admis à l’hôpital.

Cela continue d’être le plus grand scandale de la plandémie COVID, et peut-être le plus grand scandale de l’histoire médicale, où tant de personnes meurent inutilement sur la base d’un test COVID positif et de la peur, car cette information est censurée dans les médias d’entreprise ainsi que les plateformes des médias sociaux des Grandes technologies (Big Tech).

Même le président Trump, qui à l’origine faisait la promotion de l’hydroxychloroquine et l’aurait pris lui-même, a maintenant tourné le dos aux médecins de première ligne qui continuent à utiliser avec succès l’hydroxychloroquine.

Avec son propre diagnostic présumé de COVID la semaine dernière, le président Trump a plutôt choisi d’utiliser et de promouvoir deux nouveaux médicaments qui font l’objet d’une procédure accélérée et qui n’ont pas encore d’antécédents de traitement réussi.

Regardez l’interview sur OAN:

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News