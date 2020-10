Bill Gates devrait récolter des bénéfices exceptionnels grâce aux vaccins contre le coronavirus

Bien qu’il ne révèle jamais la vérité dans aucune de ses nombreuses apparitions dans les médias, l’eugéniste milliardaire Bill Gates est fortement investi dans le succès d’un programme de vaccination contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et autres alliés – MIRASTNEWS] [(de la maladie) COVID-19], dont la simple perspective a déjà enrichi sa valeur nette personnelle d’un 10 milliards de dollars supplémentaires depuis le début de la plandémie.

La Fondation Bill & Melinda Gates a actuellement des investissements majeurs dans de nombreuses sociétés de vaccins, y compris dans nombre de celles que l’administration Trump finance avec les deniers publics dans le cadre de l’Opération Warp Speed.

Selon The Nation, l’un des rares médias grand public assez courageux pour dire la vérité sur Gates, la Fondation Gates détient une participation de 40 millions de dollars dans le géant pharmaceutique allemand CureVac, dont les actions ont grimpé de 400% après leur introduction en bourse en août.

La Fondation Gates est également investie dans Merck & Co., GlaxoSmithKline (GSK), Novartis, Sanofi et AstraZeneca, qui sont tous actuellement en train de développer leurs propres vaccins respectifs contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés – MIRASTNEWS].

« Gates lui-même a décrit sa fondation comme étant intimement impliquée dans le partenariat entre AstraZeneca et l’Université d’Oxford« , a ajouté The Nation.

«Gates avait le pouvoir de pousser l’université… parce que la fondation est l’un des fondateurs et des plus grands bailleurs de fonds de la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, qui à son tour finance le développement de vaccins de l’Université d’Oxford (à hauteur de quelque 384 millions de dollars)», a en outre révélé le magazine.

L’Alliance mondiale pour les vaccins et l’immunisation (GAVI), une organisation de la Fondation Gates, a également investi 750 millions de dollars dans AstraZeneca, qui développe un vaccin dont il a déjà été démontré lors d’essais de causer des dommages neurologiques chez des sujets humains.

Moderna, encore un autre fabricant de vaccins contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés – MIRASTNEWS], a également reçu environ 20 millions de dollars de la Fondation Gates pour développer son propre jab utilisant la technologie ARNm – si vous n’êtes pas familier avec la technologie ARNm, vous pouvez en savoir plus sur ce lien.

La Fondation Gates aurait mis en place un «accord-cadre de projet de santé mondiale» avec Moderna dans lequel il a été convenu que Gates dépenserait 100 millions de dollars pour la licence en échange de l’obtention de «certaines licences non exclusives» de Moderna, dont les détails n’ont pas encore été révélé publiquement.

À propos, vous pouvez trouver plus d’informations sur le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés – MIRASTNEWS] sur Pandemic.news.

Gates ne divulgue jamais les conflits d’intérêts bien qu’il soit présenté comme un «expert» COVID-19

Malgré tous ces liens financiers avec les fabricants de vaccins, Gates continue d’apparaître à la télévision comme une sorte d’«expert» du coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés – MIRASTNEWS], alors qu’il n’est en réalité qu’un investisseur de coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés – MIRASTNEWS] qui profite déjà largement de la promotion d’un futur «remède» plandémique à travers vaccination.

Gates est même l’auteur d’un article «scientifique» pour le New England Journal of Medicine (NEJM) dans lequel il se fait passer pour un «expert» tout en omettant délibérément de divulguer l’un de ses nombreux conflits d’intérêts. Au lieu de cela, Gates a simplement écrit «nombreux» dans la section où il était censé énumérer ses conflits connus.

La Nation mérite des éloges pour avoir révélé les «opportunités mutuellement avantageuses» de la Fondation Gates avec les sociétés de vaccins, d’autant plus qu’aucun autre média grand public n’est disposé à le faire. La raison, malheureusement, est que beaucoup d’entre eux sont également subventionnés par Gates et sont donc devenus son porte-parole personnel pour promouvoir ses programmes de vaccination.

NPR, BBC, ABC, Al Jazeera, The Daily Telegraph et The Guardian reçoivent tous un financement de la Fondation Gates. L’ensemble de la section «Développement mondial» du Guardian n’existe en fait que grâce à un partenariat financier avec la Fondation Gates.

Selon le Seattle Times, Gates investit également dans des programmes de formation au «journalisme» dans lesquels «des experts coachés dans des programmes financés par Gates rédigent des articles qui apparaissent dans les médias du New York Times au Huffington Post, tandis que les portails numériques brouillent la frontière entre journalisme et tissage.»

Après Covid, toute votre vie sera contrôlée par des applications pour smartphone financées par Rockefeller, Clinton Foundation

Dès qu’ils seront prêts pour une sortie commerciale complète, une nouvelle série d’applications pour smartphone financée et créée par Rockefeller et Clinton Foundations, parmi d’autres joueurs néfastes, contrôlera tous les aspects de la vie post-COVID.

Selon les rapports, la fondation à but non lucratif Commons Project Foundation, qui fait partie du Forum économique mondial, est sur le point de publier trois applications pour smartphone différentes – CommonHealth, COVIDcheck et CommonPass – qui collecteront, stockeront et surveilleront ensemble les données sur la santé des personnes afin de déterminer où ils sont autorisés à voyager, étudier, travailler et vivre.

Le site Web du projet Commons explique qu’avec le soutien de la Fondation Rockefeller, de nouvelles «plates-formes et services» seront bientôt introduits pour réglementer étroitement la vie après le COVID-19. Nous savons également qu’une partie du plan consiste à mettre en œuvre le programme de «grande réinitialisation» du Forum économique mondial, qui est essentiellement une transition vers le nouvel ordre mondial sous le couvert d’une plandémie.

CommonHealth, nous dit-on, collectera et «gérera» les données de santé des personnes afin de les relayer aux services de santé, aux organisations et même à d’autres applications pour smartphones. Cette application existe comme une alternative à Apple Health pour les 73% de la population mondiale qui utilisent des appareils Android au lieu d’appareils Apple.

CommonHealth a été développé en collaboration avec l’Université de Californie à San Francisco, Cornell Tech et Sage Bionetworks, explique la page d’information de l’application.

COVIDcheck, une autre application du projet Commons créée en partenariat avec les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), la Fondation Clinton et la World Medical Association, est similaire à CommonHealth sauf qu’elle existe pour créer une «nouvelle normale» post-COVID pour les écoles, universités, employeurs et agences de santé publique.

COVIDcheck contiendra une série de questions qui expliquent aux utilisateurs comment «vérifier» s’ils ont COVID-19, ainsi que ce qu’il faut faire ensuite dans le cas où ils reçoivent un résultat de test positif.

Et enfin, CommonPass, qui est déjà testé à l’aéroport d’Heathrow à Londres, fonctionne comme un type de passeport numérique permettant aux voyageurs de présenter leurs données de santé aux contrôleurs de l’aéroport. CommonPass contiendra le statut COVID-19 positif ou négatif des utilisateurs, ainsi qu’une preuve de vaccination une fois qu’un vaccin contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés – MIRASTNEWS] [de la maladie] (COVID-19) sera libéré. Les voyageurs aériens auront vraisemblablement besoin de CommonPass pour voyager, en particulier à l’étranger, dans un monde post-COVID.

«Le pass fonctionne par des passagers qui passent un test dans un laboratoire certifié avant de le télécharger», révèle Great Game India, expliquant en outre que CommonPass peut être utilisé «pour satisfaire les différentes réglementations de divers gouvernements» concernant le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés – MIRASTNEWS] [de la maladie] (COVID-19).

«Il génère un code QR qui peut être scanné par le personnel des compagnies aériennes et les agents des frontières. Cependant, il faudra que les gouvernements fassent confiance aux tests de coronavirus effectués dans des laboratoires étrangers. En fonction de votre statut CommonPass, vous pouvez ou non être autorisé à voyager.»

COVID-19 est exactement ce que la Fondation Rockefeller a proposé sous «Operation Lockstep» en 2010

Les trois applications sont une manifestation directe de ce que la Fondation Rockefeller «avait prédit» en 2010 dans le cadre de «Operation Lockstep». Ce programme a été décrit comme un exercice de planification de scénarios permettant aux élites mondiales de manipuler et d’influencer les politiques publiques lors d’une prétendue pandémie – vous savez, tout comme celle à laquelle le monde est actuellement confronté.

Dans le document «Scénarios pour l’avenir de la technologie» de la Fondation, quatre scénarios sont présentés. L’un d’eux est appelé «Lock Step» et il détaille la manière dont les gouvernements devraient faire face à une pandémie mondiale.

Ce document aurait été créé comme un type de «manuel d’opération» sur la manière de procéder à une «nouvelle normalité» au cas où une pandémie mondiale frapperait le monde. Si cela vous semble étrangement familier, c’est parce que tout était prévu de se passer ainsi il y a 10 ans.

Vous pouvez vous tenir au courant des dernières nouvelles sur le coronavirus de Wuhan (COVID-19) sur Pandemic.news.

