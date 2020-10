Dans le but d’essayer de lutter contre la pandémie actuelle du coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et autres alliés – MIRASTNEWS] [(de la maladie) COVID-10], la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) finance le développement d’une biopuce implantable qui pourrait être déployée dès l’année prochaine. On dit que la puce est capable de déployer un nouveau vaccin expérimental, développé conjointement par Moderna et le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, qui pourrait changer l’ADN humain.

La puce et le vaccin reposent sur une percée faite par le professeur de l’Université Harvard de l’époque et éventuellement co-fondateur de Moderna, Derek Rossi en 2010. Dans sa découverte, qui, selon le scientifique maintenant à la retraite, est venue purement par accident, Rossi a affirmé qu’il avait trouvé un moyen de «reprogrammer» l’acide ribonucléique messager (ARNm) – les molécules qui portent des instructions génétiques pour le développement cellulaire dans le corps humain.

La promesse de la percée de Rossi était telle qu’elle lui a permis de co-fonder Moderna avec la société de capital-investissement Flagship Pioneering. L’entreprise a ensuite attiré près d’un demi-milliard de dollars du gouvernement fédéral pour commencer à développer des vaccins à l’aide de la nouvelle technologie.

La biopuce pourrait être utilisée pour déployer un vaccin

Dans un rapport préliminaire de juillet dernier financé par le National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) et les National Institutes of Health (NIH), le vaccin ARNm-1273 de Moderna s’est avéré avoir «induit des réponses immunitaires anti-SRAS-CoV-2 dans tous les participants et aucun problème de sécurité limitant les essais n’a été identifié.

Malgré cela, cependant, un des obstacles au déploiement du vaccin de Moderna est la méthode d’administration. Bien que Moderna développe son propre système, il est peu probable qu’il obtienne l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) de si tôt. Entrez Profusa, qui développe une biopuce nanométrique capable de détecter les symptômes d’une infection.

La biopuce de Profusa est fabriquée à l’aide d’une technologie appelée «hydrogels» qui était un produit du programme «In Vivo Nanoplatforms» (IVN) que le Bureau des technologies biologiques (BTB ; BTO en anglais) de la DARPA a lancé en 2014 pour développer des nanotechnologies implantables.

Ces hydrogels sont des nanomachines souples et flexibles qui sont injectées sous la peau pour effectuer une surveillance. Cet hydrogel comprend une molécule spécialement conçue qui envoie un signal fluorescent à l’extérieur du corps lorsqu’il commence à combattre l’infection. Ce signal peut ensuite être détecté par un capteur attaché à la peau qui peut ensuite être envoyé à une application ou même au site Web d’un médecin.

Lors de ses premiers tests en 2018, cet hydrogel était utilisé pour mesurer les niveaux de glucose, d’oxygène et de lactate. Cependant, en mars dernier, la société a discrètement annoncé qu’elle menait une étude pour voir si la technologie pouvait être utilisée pour détecter les maladies respiratoires, y compris la COVID-19.

Plus important encore, la biopuce de Profusa devrait recevoir une autorisation accélérée de la FDA au début de 2021. Dans cet esprit, certains pensent que la biopuce sera plus que probablement le candidat pour la livraison du vaccin à ARNm.

La bataille juridique entre Moderna et le gouvernement pourrait tout faire dérailler

Cependant, le déploiement du vaccin à ARNm via la biopuce est loin d’être terminé. Une dispute actuelle entre Moderna et le gouvernement fédéral cherche peut-être à faire dérailler cela et tout autre accord pour le vaccin du premier.

Les deux sont actuellement engagés dans une bataille pour savoir qui détient les droits sur le vaccin. En juin, les NIH ont revendiqué une participation commune dans le vaccin ARNm de Moderna. Ici, il a cité un contrat signé en décembre 2019 qui stipule que «les candidats vaccins à ARNm contre le coronavirus [sont] développés et détenus conjointement» par les deux parties.

Moderna, cependant, conteste les positions du gouvernement fédéral. La société déclare qu’elle «possède un vaste domaine de propriété intellectuelle détenu et autorisé». De plus, il « n’a connaissance d’aucune propriété intellectuelle qui nous empêcherait de commercialiser nos produits candidats, y compris l’ARNm-1273. »

En réponse, le ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) enquête actuellement sur les dépôts de brevets de Moderna. Le HHS affirme que la société n’a pas divulgué «le soutien du gouvernement fédéral» dans ses demandes de brevet pour son vaccin, comme l’exige la loi. (En relation: Nouveaux documents: le NIH possède la moitié du vaccin Moderna.)

Si les tribunaux confirmaient la technicité, le gouvernement fédéral pourrait alors détenir une participation de 100% dans le vaccin ARNm de Moderna.

Suivez Pandemic.news pour en savoir plus sur les efforts de développement d’un vaccin COVID-19.

