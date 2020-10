Le Pentagone finance des ARMES BIOLOGIQUES au laboratoire militaire chinois

Shi Zhengli: armer les coronavirus, avec le financement du Pentagone, dans un laboratoire militaire chinois

24 septembre 2020 Association des consommateurs biologiques par Alexis Baden-MayerHealth Issues

NOTE DE LA RÉDACTION: Ceci est le cinquième article de notre série «Gain-of-Function Hall of Shame» qui présente les principaux acteurs de la recherche sur le gain de fonction.

Elle est connue comme la «femme chauve-souris» de la Chine. Shi Zhengli est un chasseur de virus et microbiologiste, et directeur du Center for Emerging Infectious Diseases à l’Institut de virologie de Wuhan (WIV) de l’Académie chinoise des sciences.

Elle joue également un rôle central dans un polar qui peut finalement s’avérer impossible à résoudre.

Le travail de Shi consiste à collecter des virus de chauves-souris et à utiliser des techniques de génie génétique et de biologie synthétique pour permettre à ces virus d’infecter les êtres humains.

Depuis que la Convention sur les armes biologiques est entrée en vigueur, ce que font des scientifiques comme Shi a été appelé recherche «gain de fonction» ou «recherche à double usage préoccupante» (DURC).

En d’autres termes, Shi, et d’autres scientifiques comme elle, travaillent à la militarisation des virus en les modifiant génétiquement ou en les modifiant pour les rendre plus mortels et plus facilement transmis aux humains.

Shi a-t-il contribué à la création du virus SARS-CoV-2 à l’origine de la pandémie actuelle de COVID-19?

Les National Institutes of Health étudient.

Le 8 juillet, Michael Lauer, directeur adjoint du NIH pour la recherche extra-muros, a envoyé une lettre, consultée plus tard par le Wall Street Journal et Science Magazine dans laquelle il a demandé:

• Pour une inspection du WIV par une équipe externe qui examinerait le laboratoire et les dossiers de l’installation «en accordant une attention particulière à la question de savoir si le personnel de WIV avait le SRAS-CoV-2 en sa possession avant décembre 2019».

• Pour un échantillon du nouveau coronavirus que Shi et ses collègues du WIV ont utilisé pour isoler sa séquence génétique au cours de la première semaine de janvier.

• Pourquoi WIV «a omis de noter que le virus RaTG13, le coronavirus dérivé de chauve-souris dans sa collection avec la plus grande similitude avec le SRAS-CoV-2, a été en fait isolé d’une mine abandonnée où trois hommes sont morts en 2012 d’une maladie remarquablement similaire à Covid -19.»

• Pour «expliquer la disparition apparente» de Huang Yanling, un scientifique qui a travaillé dans le laboratoire de Wuhan et qui est soupçonné d’être le patient zéro, le premier à avoir été diagnostiqué avec la maladie.

• Expliquer les preuves indiquant que WIV a peut-être été temporairement fermée l’automne dernier, y compris «la diminution du trafic de téléphones portables en octobre 2019 et les preuves qu’il peut y avoir eu des barrages routiers autour de l’installation du 14 au 19 octobre 2019».

• Pour apporter une réponse aux problèmes de sécurité décrits dans un câble du Département d’État de 2018. Entre janvier et mars 2018, des diplomates scientifiques des Etats-Unis d’Amérique ont rencontré à plusieurs reprises Shi au WIV. Le câble sur les visites «a mis en garde contre les faiblesses en matière de sécurité et de gestion au laboratoire WIV» et «avertit également que les travaux du laboratoire sur les coronavirus des chauves-souris et leur transmission humaine potentielle représentaient un risque d’une nouvelle pandémie de type SRAS.»

La lettre contenant ces demandes n’a pas été adressée à Shi ou à WIV, elle a été adressée à EcoHealth Alliance, une organisation à but non lucratif basée aux États-Unis d’Amérique et financée par le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, y compris l’armée américaine, pour soutenir les scientifiques travaillant dans 30 pays. EcoHealth Alliance figure parmi les sources de financement de certains des articles les plus controversés de Shi. Et les scientifiques de l’EcoHealth Alliance, dont son président Peter Daszak, souvent co-auteur, avec Shi, ont publié des articles.

L’article le plus tristement célèbre de Shi, financé par l’EcoHealth Alliance, est «Un groupe de coronavirus circulant de chauves-souris semblable au SRAS montre un potentiel d’émergence humaine. Dans cette collaboration de recherche controversée sur le gain de fonction avec le scientifique américain Ralph Baric de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, Shi et Baric ont utilisé le génie génétique et la biologie synthétique pour militariser un coronavirus de chauve-souris, maximisant son potentiel infectieux humain.

Le financement de Shi pour cette étude est venu grâce à une subvention de l’USAID Emerging Pandemic Threats-PREDICT à EcoHealth Alliance – mais le record de cette subvention semble avoir été effacé de la base de données du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique.

EcoHealth Alliance était un partenaire de PREDICT pendant le cycle de financement 2009-2014, mais il n’y a aucune trace d’une subvention de l’USAID à EcoHealth Alliance pour cette période parmi les 100,9 millions de dollars de subventions qu’elle a reçues du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique depuis 2003.

La contribution de Shi au travail qu’elle a réalisé avec Baric a été la «séquence RsSHC014-CoV isolée des chauves-souris chinoises en fer à cheval».

D’où vient le RsSHC014?

Shi Zhengli et Peter Daszak ont ​​annoncé leur découverte du RsSHC014 dans leur article de 2013, «Isolation and Characterization of a Bat SARS-Like Coronavirus that uses the ACE2 Receptor», et ont déclaré qu’il avait été trouvé au cours «d’une enquête longitudinale de 12 mois (avril 2011 –Septembre 2012) de SL-CoV dans une colonie de Rhinolophus sinicus en un seul endroit à Kunming, province du Yunnan, Chine.»

Ce qu’ils ne mentionnent pas dans leur article, c’est qu’à Kunming pendant cette même période (avril et mai 2012), six hommes ont été hospitalisés après avoir enlevé des excréments de chauve-souris d’une grotte, et que le WIV a été impliqué dans leur traitement, testant le patients atteints d’IgM sérique, le premier anticorps produit par l’organisme lorsqu’il combat une nouvelle infection.

Ces détails proviennent du résumé d’une thèse de maîtrise qui devait être traduite cette année par les scientifiques Jonathan Latham et Alison Wilson, «L’analyse de 6 patients atteints de pneumonie grave causée par des virus inconnus»:

Il y avait 6 patients avec une pneumonie inconnue causée par des virus inconnus envoyés au Dep. Urgence, le premier hôpital affilié de l’université médicale de Kunming en avril, mai 2012. Ils travaillaient tous dans la même mine où il y avait beaucoup d’excréments de chauves-souris et de chauves-souris. Après le traitement, 3 patients sont décédés et 3 patients ont survécu.

Selon l’évaluation de l’institut de zoologie de Kunming, de l’académie chinoise des sciences, le type de chauve-souris dans la mine où travaillaient 6 patients est Rhinolophus sinicus, duquel a été extrait le CoV de type SRAS lorsque les scientifiques chinois étaient en train de rechercher un agent pathogène du SRAS.

Latham et Wilson ont enquêté sur l’origine du COVID-19 et sont parvenus à la conclusion qu’«une origine de laboratoire a au moins autant de preuves circonstancielles à l’appui que toute théorie d’origine zoonotique naturelle.»

Résumant les faits exposés dans la thèse de maîtrise, Latham et Wilson concluent que:

• Des échantillons ont été prélevés sur des patients et envoyés à WIV.

• Le thymus, un organe immunitaire qui aurait pu contenir de grandes quantités de virus, a été prélevé sur un patient.

• Tous les virus récupérables des mineurs auraient probablement été considérés par les chercheurs de WIV comme une expérience naturelle unique de passage humain offrant des informations sans précédent et autrement impossibles à obtenir sur la façon dont les coronavirus de chauves-souris peuvent s’adapter aux humains.

• Le cours logique d’une telle recherche serait de séquencer l’ARN viral extrait directement de tissus ou d’échantillons de sang non congelés et / ou de générer des clones infectieux vivants pour lesquels il serait utile (sinon impératif) d’amplifier le virus en le plaçant dans une cellule humaine culture. L’une ou l’autre technique aurait pu conduire à une infection accidentelle d’un chercheur de laboratoire.

Latham et Wilson ne relient pas la thèse de maîtrise sur les hommes hospitalisés à Kunming avec le journal Shi et Daszak publié sur les coronavirus de chauve-souris qu’ils ont collectés à Kunming en même temps, mais il semble évident de le faire.

Qui a envoyé les mineurs dans la grotte pour collecter du guano? Aurait-il pu être Shi et Daszak? Ils étaient à Kunming pour collecter des virus de chauve-souris à l’époque.

Shi Zhengli a raconté sa version de l’histoire des mineurs à Scientific American:

«[En 2012] l’équipe de Shi avait été appelée pour enquêter sur le profil viral d’un puits de mine dans le comté montagneux de Mojiang, au Yunnan, célèbre pour son thé Pu’er fermenté, où six mineurs souffraient de pneumonie et deux moururent. Après avoir échantillonné la grotte pendant un an, les chercheurs ont découvert un groupe diversifié de coronavirus chez six espèces de chauves-souris.» Dans de nombreux cas, plusieurs souches virales avaient infecté un seul animal, le transformant en une usine volante pour de nouveaux virus.

«Le puits de la mine puait comme l’enfer», dit Shi, qui, comme ses collègues, est entrée avec un masque et des vêtements de protection. «Le guano de chauve-souris, couvert de champignon, a jonché la grotte.» Bien que le champignon se soit avéré être l’agent pathogène qui avait rendu malade les mineurs, elle dit que cela n’aurait été qu’une question de temps avant qu’ils attrapent les coronavirus si la mine n’avait pas été fermé rapidement.»

Cette incohérence entre l’histoire de Shi et la thèse de maîtrise est difficile à concilier. Compte tenu de l’implication de WIV dans le traitement des mineurs, comment Shi aurait-elle pu ne pas savoir que les mineurs étaient morts d’un virus semblable au SRAS, et non d’une infection fongique, comme elle l’a dit à Scientific American?

Le virus que Shi dit avoir trouvé à Mojiang était RaTG13. Dans un article publié le 3 février 2020, Shi a annoncé que RaTG13 était identique à 96% à la séquence génomique du nouveau coronavirus, finalement appelé SARS-CoV-2.

Voici une autre incohérence troublante: selon les archives des séquences génomiques, RaTG13 a été «extrait d’un liquide de lavage bronchoalvéolaire», ce qui suggère que le virus a été prélevé sur une personne malade, mais RaTG13 est censé être une séquence d’ARN prélevée sur un prélèvement fécal de chauve-souris.

Daszak a sa propre version de l’histoire de la découverte de RaTG13. Daszak affirme qu’ils ont ramené le virus à l’Institut de virologie de Wuhan et l’ont laissé dans un congélateur pendant sept ans. Mais, comme l’a rapporté le Boston Magazine, cette affirmation a été découverte fausse par «une scientifique devenue détective» Alina Chan, qui l’a vérifié sur Twitter:

Même si ce virus avait tué trois mineurs, Daszak a déclaré qu’il n’était pas considéré comme une priorité à étudier à l’époque. «Nous recherchions des virus liés au SRAS, et celui-ci était différent de 20%. Nous avons pensé que c’était intéressant, mais pas à haut risque. Nous n’avons donc rien fait et nous l’avons mis au congélateur», a-t-il déclaré à un journaliste de Wired. Ce n’est qu’en 2020, a-t-il soutenu, qu’ils ont commencé à s’y pencher une fois qu’ils ont réalisé sa similitude avec COVID-19. Mais Chan a souligné une base de données en ligne montrant que le WIV avait séquencé génétiquement le virus de la mine en 2017 et 2018, en l’analysant comme il l’avait fait dans le passé avec d’autres virus en vue de mener des expériences avec eux. Diplomatique mais impassible, elle a écrit: «Je pense que Daszak a été mal informé.

Pourquoi les mensonges? Pourquoi Shi et Daszak n’admettent-ils pas que WIV a prélevé des échantillons sur les mineurs hospitalisés à des fins de diagnostic et d’étude, sachant que les patients sont morts d’un coronavirus de chauve-souris semblable au SRAS? Pourquoi nient-ils que le coronavirus de la chauve-souris le plus semblable au SRAS-CoV-2 ait été collecté dans la mine où les travailleurs ont été exposés? Pourquoi ne reconnaissent-ils pas qu’il s’agit d’un virus qui a été activement séquencé, analysé et expérimenté, et non pas un virus qui avait été oublié dans un congélateur pendant sept ans?

Ont-ils peur d’admettre que les premiers coronavirus de type SRAS utilisant le récepteur ACE2 ont été découverts chez des humains dans un hôpital, pas chez des chauves-souris dans une grotte?

Craignent-ils la réaction du public à l’idée que les chercheurs sur le gain de fonction profitent de la mort horrible des mineurs pour récolter un agent pathogène spécialement conçu pour infecter les cellules humaines?

Shi et Daszak ne seraient pas les premiers experts en armes biologiques à faire cela. Comme l’a rapporté le Washington Post:

«Les Soviétiques avaient un vif intérêt pour le virus de Marburg dans les années 1980 et ont réussi à développer une souche particulièrement mortelle après un accident au Vector Institute, leur centre de guerre bactériologique en Sibérie. Le scientifique en chef, Nikolai Ustinov, a accidentellement injecté à son pouce le virus, qui était destiné à un cobaye qu’il tenait.

«Ustinov a subi une mort dévastatrice, mais les Soviétiques ont réussi à profiter de cette erreur en prélevant des organes d’Ustinov pour obtenir de nouveaux échantillons du virus. Celles-ci se sont avérées encore plus puissantes que la souche originale.

Les scientifiques du programme japonais d’armes biologiques de l’Unité secrète 731 ont délibérément utilisé cette technique, effectuant des expériences de «passage» sur des sujets chinois pendant la Seconde Guerre mondiale. D’après le livre de Nicholson Baker, «Baseless»:

«Dr. Tabei Kanau a déclaré qu’il avait injecté à un homme la dysenterie shigella. Trois jours plus tard, l’homme a eu la diarrhée et le quatrième jour, il s’est pendu. Tabei a également donné aux prisonniers une solution d’eau sucrée et de paratyphoïde. La maladie était très contagieuse, a-t-il découvert en plaçant un patient malade dans une pièce avec trois patients non infectés. Dans un effort pour trouver la souche la plus virulente de fièvre typhoïde, V, VW ou W, Tabai a nourri trente-six Mandchouriens avec du lait contaminé et de l’eau sucrée. Tabei a ensuite renforcé la virulence de la souche la plus meurtrière, VW, en la passant par trois hommes successivement.

Qui a financé la chasse au virus de Kunming?

Outre le financement de la Chine et de l’Australie, la chasse au virus de Kunming rapportée dans «Isolation and Characterization of a Bat SARS-Like Coronavirus that uses the ACE2 Receptor», a été soutenue par:

• Prix de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) numéro R01AI079231, une subvention de 2,6 millions de dollars à EcoHealth Alliance pour «Risque d’émergence virale des chauves-souris» (2008-2013).

• Prix de 3,7 millions de dollars du NIH et de la National Science Foundation (NSF) «Ecology and Evolution of Infectious Diseases» du NIH Fogarty International Center (R01TW005869) à EcoHealth Alliance pour «The Ecology, Emergence and Pandemic Potential of Nipah Virus in Bangladesh» ( 2002-2013).

• Un prix de 300 000 $ du NIH Fogarty International Center soutenu par International Influenza Funds du Bureau du secrétaire du ministère de la Santé et des Services sociaux (R56TW009502) à EcoHealth Alliance pour «Comparative Spillover Dynamics of Avian Influenza in Endemic Countries», (2012) -2017).

• Nouvelles menaces de pandémie PREDICT de l’Agence des États-Unis d’Amérique pour le développement international (USAID), quantité inconnue.

Qui a financé la chasse au virus de Shi à Mojiang?

L’article de Shi, «Coexistence de plusieurs coronavirus dans plusieurs colonies de chauves-souris dans un puits de mine abandonné», a été rédigé par une équipe de scientifiques qui étaient tous des ressortissants chinois travaillant dans des institutions chinoises. Néanmoins, en plus du financement du gouvernement chinois, les auteurs ont reconnu le soutien du US National Institute of Allergies and Infectious Disease (R01AI110964), une subvention de 3,7 millions de dollars à EcoHealth Alliance pour «Understanding the Risk of Bat Coronavirus Emergence» (2014 -2025).

Financement de Shi au Pentagone

Shi Zhengli et ses collaborateurs sont également financés par l’armée des Etats-Unis d’Amérique. L’EcoHealth Alliance de Peter Daszak reçoit actuellement plus d’argent de l’Agence de réduction des menaces de défense (DTRA) du ministère de la Défense pour la recherche scientifique sur la lutte contre les armes de destruction massive que tout autre entrepreneur militaire – 15 millions de dollars (25,575%) des 60,2 millions de dollars dispersés au cours des 6 derniers mois .

Une recherche sur Google Scholar a produit deux articles que Shi a publiés dans lesquels DTRA est un bailleur de fonds.

Pour voir comment le premier article, «L’analyse comparative des génomes des chauves-souris donne un aperçu de l’évolution du vol et de l’immunité», est pertinent pour les armes biologiques, il aide à comprendre l’intérêt des militaires pour l’immunité des chauves-souris.

Comme l’expliquait le microbiologiste de l’Université de Boston Thomas Kepler au Washington Post en 2018, l’approche unique de l’infection virale de la chauve-souris explique pourquoi les virus qui se transmettent des chauves-souris à l’homme sont si graves.

Cela a fait l’objet d’un article, «Le génome égyptien de la rousette révèle des caractéristiques inattendues de l’immunité antivirale des chauves-souris», qu’il a publié avec des scientifiques militaires et un financement de la DTRA.

«Un virus qui a co-évolué avec le système antiviral de la chauve-souris est complètement hors de son élément chez l’humain», a déclaré Kepler. « C’est pourquoi il est si mortel – le système immunitaire humain est submergé par la réponse inflammatoire. »

Le système immunitaire de la chauve-souris réagit très différemment du nôtre à l’infection virale. Au lieu d’attaquer et de tuer une cellule infectée, ce qui conduit à une cascade de réponses inflammatoires, le système immunitaire de la chauve-souris peut affamer le virus en réduisant le métabolisme cellulaire.

L’origine de la chauve-souris du SRAS-CoV-2 peut expliquer les tempêtes de cytokines qui précipitent certains décès dus à la COVID-19. Selon WebMD:

«Certains types de cytokines déclenchent la mort cellulaire. Lorsque plusieurs cellules font cela en même temps, beaucoup de tissus peuvent mourir. Dans COVID-19, ce tissu est principalement dans les poumons. À mesure que les tissus se décomposent, les parois des minuscules sacs aériens des poumons fuient et se remplissent de liquide, provoquant une pneumonie et privant le sang d’oxygène.

Kepler dit que l’armée utilise ses expériences sur l’immunité des chauves-souris pour «développer des médicaments qui atténuent l’inflammation et arrêtent le virus en le privant de ce dont il a besoin pour se développer plutôt que d’essayer de le tuer purement et simplement. Mais, il a clairement un autre objectif, aussi: rendre les virus plus mortels en les «passant» à travers les chauves-souris.

Sans une application plus stricte de la Convention sur les armes biologiques, il est impossible d’empêcher les programmes dits «défensifs» de produire des armes biologiques, en particulier compte tenu du déni furtif et plausible avec lequel les armes biologiques peuvent être utilisées et de la vulnérabilité des laboratoires aux accidents et «agents manquants».

Les défis réglementaires associés à la tentative d’empêcher l’utilisation offensive de la recherche sur les armes biologiques défensives ont été récemment mis en évidence dans la réaction de l’Inde à l’autre article de Shi financé par la DTRA, «Les anticorps réactifs aux filovirus chez les humains et les chauves-souris dans le nord-est de l’Inde impliquent des retombées zoonotiques», publié en 2019.

L’étude a alarmé le public en découvrant «la présence d’anticorps réactifs aux filovirus (par exemple, ebolavirus, marburgvirus et dianlovirus) chez les humains (par exemple les chasseurs de chauves-souris) et les populations de chauves-souris dans le nord-est de l’Inde, une région sans antécédents de maladie à virus Ebola.

L’hindou a rapporté que les entités étrangères qui mènent l’étude auraient dû être tenues de demander une autorisation spéciale pour accéder à des échantillons vivants de chauves-souris et de chasseurs de chauves-souris humains, mais elles ne l’ont pas fait. Le Conseil indien de la recherche médicale a créé un comité de cinq membres pour enquêter.

Outre le financement militaire via DTRA, l’article de Shi a été co-écrit par deux scientifiques militaires des Etats-Unis d’Amérique, Christopher C. Broder et Eric D. Laing de l’Uniformed Services University of the Health Sciences, Department of Microbiology and Immunology.

L’Armée populaire de libération de la Chine contrôle l’Institut de virologie de Wuhan

L’Institut de virologie de Wuhan est le seul laboratoire chinois de niveau 4 de biosécurité. Bien qu’il ait toujours été sous le contrôle du gouvernement chinois, depuis le 26 janvier 2020, il est sous le commandement de l’Armée populaire de libération, en particulier de son principal spécialiste des armes biologiques, un général de division nommé Chen Wei.

Sur FoxNews le 15 septembre 2020, Li-Meng Yan, un virologue chinois qui travaillait au laboratoire de référence de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de l’université de Hong Kong, a déclaré à Tucker Carlson que, sur la base de l’empreinte génétique du SRAS-CoV-2, elle croyait qu’il avait été créé ― et intentionnellement publié ― par le gouvernement chinois (vous pouvez regarder la vidéo et lire une transcription de l’interview ici):

Tucker Carlson: «Vous dites que le gouvernement chinois a fabriqué ce virus, si je vous comprends bien. C’est ce que vous dites? »

Li-Meng Yan: «Oui, exactement. Basé sur le génome du virus, c’est essentiellement comme notre empreinte digitale. Ainsi, vous pouvez voir les caractères très inhabituels de leur génome qui clairement, sur la base des autres preuves qu’ils ont laissées lors de la modification, nous pouvons voir enfin que c’est exactement celui [qui] vient de leur propre coronavirus de chauve-souris spécial et il cible ensuite les humains. »

Tucker Carlson: «Pour faire de telles déclarations, pensez-vous que le gouvernement chinois a publié cela intentionnellement, exprès. Ont-ils fait ça?

Li-Meng Yan: « Oui, bien sûr, c’est intentionnel. »

Li-Meng Yan est allée au-delà des preuves disponibles lorsqu’elle a affirmé que le gouvernement chinois avait libéré ce virus intentionnellement. Cela menace sa crédibilité, tout comme son association avec Steve Bannon.

Mais même ses détracteurs soulignent son «dossier de publications prolifique et solide sur les maladies infectieuses».

Son article sur les origines en laboratoire du SRAS-CoV-2, «Caractéristiques inhabituelles du génome du SRAS-CoV-2 suggérant une modification de laboratoire sophistiquée plutôt que l’évolution naturelle et la délimitation de sa route synthétique probable», est légitime.

Cependant, il ne peut être considéré que comme l’une des nombreuses théories sur les origines en laboratoire possibles du SRAS-CoV-2. (Mercola.com a récemment publié un résumé utile, « Davantage d’experts indiquent que le SRAS-CoV-2 est créé dans un laboratoire. »)

Une chose que toutes les théories ont en commun, y compris celle de Li-Meng Yan, est de s’appuyer sur le travail de Shi Zhengli. Cela lui fait affirmer que c’est le gouvernement chinois qui a publié ce virus problématique.

Shi Zhengli peut travailler dans un laboratoire chinois qui est maintenant contrôlé par l’Armée populaire de libération, mais tout au long de sa carrière, son travail a été financé par le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, y compris l’armée américaine, avec lequel elle a activement collaboré.

La Chine affirme que les États-Unis d’Amérique ont libéré le virus en octobre lors des Jeux militaires mondiaux à Wuhan. Les États-Unis d’Amérique cherchent à savoir si WIV était la source du virus.

Le rôle central de Shi dans ce polar le rend presque impossible à comprendre.

Quand un scientifique chinois arme des coronavirus avec un financement du Pentagone dans un laboratoire contrôlé par l’Armée populaire de libération et qu’un virus s’échappe, quel pays est à blâmer?

Alexis Baden-Mayer est directeur politique de l’Association des consommateurs biologiques (OCA). Pour suivre les actualités et les alertes de l’OCA, inscrivez-vous ici.

Notre avis : il faut une enquête internationale composée d’enquêteurs indépendants et pluridisciplinaires intervenant aux Etats-Unis d’Amérique, en Chine, en France et autres alliés pour se faire une idée précise de ce qui s’est réellement passé, sachant que des données sont entrain déjà d’être effacées. – JDDM – MIRASTNEWS

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Brutal Proof