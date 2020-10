Une action de la Turquie qui détient certains secrets des S-400 ? L’armée azerbaïdjanaise détruit les S-300 arméniens alors que le cessez-le-feu humanitaire approche de son effondrement

La guerre arméno-azerbaïdjanaise dans la région du Haut-Karabakh ne montre aucun signe de fin proche malgré le cessez-le-feu humanitaire lancé dans la région.

Le cessez-le-feu a commencé dans la région du Haut-Karabakh à 12h00, heure locale, le 10 octobre. L’accord de cessez-le-feu a été conclu par les parties azerbaïdjanaise et arménienne à la suite de longs pourparlers à Moscou il y a un jour. La Russie a joué un rôle clé en forçant les parties à faire des pas vers la désescalade.

L’Azerbaïdjan et l’Arménie sont également convenus officiellement d’entamer des négociations de fond en vue d’un règlement pacifique d’un conflit militaire sur la région contestée du Haut-Karabakh qui a éclaté le 27 septembre. Ces pourparlers seront négociés par l’Organisation pour la sécurité et la coopération au sein du Groupe européen de Minsk des négociateurs internationaux.

Suite à l’accord de cessez-le-feu, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a déclaré que la première phase de l’opération militaire dans la région du Haut-Karabakh était terminée. L’intervention diplomatique russe a permis de mettre fin à la phase la plus chaude de l’affrontement militaire et de contraindre les parties à mettre fin aux opérations offensives actives sur le terrain.

Malgré cela, la situation sur le terrain est restée très tendue. Presque immédiatement après le début du régime de cessez-le-feu, les parties se sont simultanément accusées de violer le cessez-le-feu et de bombarder des cibles civiles et militaires, et ont réitéré ces affirmations les 11 et 12 octobre.

Pendant ce temps, l’Arménie et l’Azerbaïdjan ont diffusé une nouvelle série de séquences fraîches et datant de quelques jours montrant les victimes l’une de l’autre et faisant des déclarations bruyantes. En particulier, des sources pro-azerbaïdjanaises ont affirmé qu’au moins deux autres systèmes S-300 d’Arménie avaient été détruits au Karabakh. Les vidéos publiées accompagnant ces allégations incluent les moments de la destruction présumée de radars 35D6 (ST-68U) et d’un lanceur de missiles S-300 de l’armée arménienne avec des munitions israéliennes IAI Harop flânant près du village de Khojaly dans le district de Khojaly et le village de Qubadlı dans le district de Kashatagh.

Le 35D6 est un système radar de surveillance aérienne tridimensionnel embarqué sur véhicule. La gamme des fonctions principales du radar comprend la détection de cibles volant à basse altitude protégées par des écrans de brouillage actifs et/ou passifs, ainsi que les performances du contrôle du trafic aérien. Il peut être utilisé comme une installation séparée ainsi que comme une partie du système de défense aérienne S-300. Néanmoins, s’il s’agissait des batteries S-300, comme l’insistent des sources azerbaïdjanaises, on ne sait toujours pas ce que faisaient ces systèmes de défense aérienne à longue portée si près de la ligne de front.

Pendant ce temps, l’armée arménienne a rapporté que ses forces avaient repoussé les grandes attaques azerbaïdjanaises dans le nord-est et le sud de la région. La zone la plus chaude de la ligne de front est la ville de Hardut. Le président azerbaïdjanais Aliyev a officiellement annoncé que ses forces l’avaient capturé il y a quelques jours. Néanmoins, des vidéos prises sur le terrain montrent qu’en fait la majeure partie de la ville est restée aux mains des Arméniens.

Une autre partie de celle-ci est maintenant une zone grise, qui n’est contrôlée par aucun côté. Selon des sources arméniennes, les troupes azerbaïdjanaises, soutenues par les forces spéciales turques et les militants syriens, ont tenté de s’emparer de la ville quelques heures seulement avant le début du cessez-le-feu. Après cette attaque ratée, les drones de combat et les unités d’artillerie azerbaïdjanais ont lancé de puissantes frappes sur Hardut et les villages voisins, mais n’ont pas été en mesure de forcer les troupes arméniennes à battre en retraite.

Le ministère arménien de la Défense insiste sur le fait que l’armée de l’air turque dirige les opérations aériennes de l’Azerbaïdjan.

«Les centres de commandement aérien turcs, volant dans l’espace aérien turc, commandent les drones turcs opérant dans l’armée de l’air azerbaïdjanaise. Des drones, accompagnés de six unités F-16, attaquent directement la population pacifique et les infrastructures civiles de l’Artsakh», a déclaré le porte-parole du ministère de la Défense.

À son tour, la partie azerbaïdjanaise dit qu’elle ne fait que prendre les mesures nécessaires pour répondre aux violations arméniennes du cessez-le-feu et aux frappes contre les colonies azerbaïdjanaises. L’incident de ce type le plus largement couvert a eu lieu le 11 octobre, lorsqu’un missile balistique arménien présumé a frappé la ville de Ganja.

La phase offensive active de la guerre arméno-azerbaïdjanaise a été suspendue, mais le conflit lui-même ne semble pas toucher à sa fin. Sans la réelle volonté politique des dirigeants azerbaïdjanais et arméniens de parvenir à un cessez-le-feu, la désescalade du conflit, sans intervention directe d’un tiers, reste improbable. Au lieu de cela, la guerre a des chances de reprendre avec un nouveau pouvoir dans les prochains jours.

La biologie synthétique pourrait permettre le développement d’armes biologiques

Un nouveau rapport des Académies nationales nomme et classe les types d’armes biologiques qui pourraient émerger de techniques telles que l’édition de gènes CRISPR et la synthèse d’ADN

Par Ryan Cross

La biologie synthétique, y compris la synthèse de l’ADN et l’édition de gènes, augmente le nombre et la gravité des menaces de bioterroristes potentiels, selon un rapport commandé par le département de la Défense des Etats-Unis d’Amérique.

Le rapport, publié aujourd’hui par les Académies nationales des sciences, de l’ingénierie et de la médecine, identifie une douzaine de façons dont la biologie synthétique pourrait être utilisée pour créer des armes biologiques susceptibles de nuire aux humains. Ses conclusions divergent de certaines suggestions précédentes selon lesquelles la biologie synthétique ne change pas le paysage des menaces posées par la guerre biologique traditionnelle utilisant des virus et des bactéries non techniques.

«La biologie synthétique a le potentiel de permettre de nouveaux types d’armes», déclare Michael J. Imperiale, microbiologiste à la faculté de médecine de l’Université du Michigan et président du comité qui a rédigé le rapport. Le comité a identifié trois préoccupations de la plus haute priorité, notamment la recréation de virus pathogènes tels qu’Ebola, le SRAS ou la variole. Le second est l’ingénierie des bactéries pour les rendre plus dangereuses, ce qui pourrait être facilement accompli en insérant des gènes pour conférer une résistance aux antibiotiques. «Les capacités de faire l’un ou l’autre de ces moyens existent depuis longtemps. Ils sont de plus en plus facilement disponibles», déclare Imperiale.

La troisième préoccupation majeure concerne l’ingénierie des microbes pour produire et libérer des substances biochimiques toxiques. «Les effets pourraient ressembler à une arme chimique ou à une intoxication alimentaire», explique Patrick Boyle, responsable du design chez Ginkgo Bioworks et auteur du nouveau rapport. Ce scénario est particulièrement inquiétant car on ne sait pas combien de temps il faudrait aux scientifiques pour détecter qu’un microbe conçu de manière malveillante était en jeu plutôt qu’un pathogène naturel.

«Le rapport a été extrêmement bien fait et a fourni quelque chose qui a le potentiel d’être utile pour les décideurs», déclare Margaret E. Kosal, chimiste de formation et actuellement professeur d’affaires internationales au Georgia Institute of Technology, qui a révisé un projet du rapport. En particulier, Kosal félicite le comité d’avoir donné la priorité aux menaces potentielles, «parce que si tout est un problème, alors rien n’est réglé», dit-elle.

Le rapport met en évidence une étude scientifique récemment publiée qui illustre à quel point il peut être facile pour les personnes mal intentionnées d’obtenir l’ADN nécessaire pour recréer des virus pathogènes.

Une petite équipe dirigée par le virologue David H.Evans de l’Université de l’Alberta a récemment détaillé la construction d’un virus de la variole du cheval, que l’on pense être éteint dans la nature (PLOS One 2018, DOI: 10.1371/journal.pone.0188453). Le projet, qui a été financé avec environ 100 000 dollars par une société pharmaceutique appelée Tonix, a été controversé car la variole équine est un proche parent de la variole, un virus éradiqué dans la nature depuis des décennies. Seuls les États-Unis d’Amérique et la Russie conservent des copies du virus.

Le but de la recherche était d’envisager d’utiliser la varicelle comme base d’un nouveau vaccin contre la variole, mais de nombreux experts ont depuis averti que la recette de la variole pouvait être abusée. «La biologie synthétique a fourni les outils nécessaires pour recréer le virus de la variole», déclare Gregory Koblentz, expert en biodéfense à l’Université George Mason. «Les garanties contre l’utilisation abusive de ces outils sont faibles et fragmentées.»

Actuellement, certaines entreprises de biologie synthétique choisissent d’appliquer leurs propres garanties. Twist Bioscience utilise des programmes informatiques pour scanner ses commandes d’ADN, et James Diggans, directeur de la bioinformatique et de la biosécurité, affirme que la société aurait facilement détecté l’ADN de la variole en raison de sa similitude avec la variole. «Cela aurait déclenché un examen interne», dit Diggans. Ce virus «n’est pas quelque chose que nous serions à l’aise de fabriquer», ajoute-t-il.

Diggans, qui a également examiné une version préliminaire du rapport, applaudit au «traitement équilibré de l’impact incroyablement positif de la biologie synthétique et de ses risques». Cependant, il pense que la biologie synthétique ne facilite pas réellement la construction d’armes biologiques. Il y a des obstacles à la fabrication, à l’armement et à la livraison d’une arme biologique – le tout sans se tuer dans le processus – que la biologie synthétique ne résout pas, dit-il.

Kosal est d’accord. «Fabriquer des armes biologiques inefficaces est facile», dit-elle. «Fabriquer des armes biologiques efficaces n’est pas facile.»

Koblentz est également d’accord, mais il ajoute que l’édition des gènes CRISPR en particulier «crée une myriade de nouvelles opportunités de méfait», en raison de son faible coût et de sa facilité d’utilisation. «Notre approche actuelle de la biodéfense est fortement axée sur une courte liste de menaces de guerre biologique bien connues», déclare Koblentz. «L’édition du génome a le potentiel d’élargir considérablement l’éventail des menaces biologiques contre lesquelles il faut se défendre.»

Ginkgo’s Boyle affirme que CRISPR, la synthèse d’ADN ou une autre technologie à elle seule n’est pas responsable de l’augmentation des risques de biosécurité. C’est la combinaison de ces technologies, avec la science des données, le calcul et les logiciels, qui ensemble pourraient permettre la création d’armes biologiques, dit-il.

Vidéo: Comment fonctionne CRISPR-Cas9

La technique d’édition de gènes, lauréate du prix Nobel, permet aux scientifiques de modifier précisément l’ADN d’un organisme

Par Kerri Jansen

https://cen.acs.org/articles/98/web/2020/10/Video-CRISPR-Cas9-works.html

Crédit: Darren Weaver/Andrew Sobey/ACS Productions / C & EN

CRISPR-Cas9 associe une protéine capable de couper l’ADN avec une molécule qui guide ces cisaillements moléculaires vers un endroit spécifique du génome d’un organisme. Regardez cette vidéo pour savoir comment cela fonctionne.

Voici le script de la vidéo.

Kerri Jansen: La méthode d’édition de gènes connue sous le nom de CRISPR-Cas9 a transformé les sciences de la vie moléculaire. La méthode lauréate du prix Nobel développée par Emmanuelle Charpentier et Jennifer A. Doudna permet aux scientifiques de modifier précisément l’ADN d’un organisme, d’améliorer les cultures prometteuses, de nouveaux traitements contre les maladies, etc. Voici comment cela fonctionne.

CRISPR-Cas9 associe une protéine capable de couper l’ADN avec une molécule qui guide ces cisaillements moléculaires vers un endroit spécifique du génome d’un organisme. Les créateurs de CRISPR ont adapté l’outil à partir d’un système de défense bactérien naturel.

Lorsque les bactéries survivent à une attaque virale, elles incorporent des extraits de l’ADN du virus dans leurs propres génomes. Ces segments volés – et le rembourrage génétique entre eux – sont appelés répétitions palindromiques courtes régulièrement espacées, ou CRISPR. Si le virus attaque à nouveau, les bactéries utilisent ces segments CRISPR comme modèle pour créer des brins d’ARN qui se concentrent sur la séquence correspondante dans le génome du virus. L’ARN CRISPR transporte une protéine appelée Cas9 jusqu’à l’emplacement cible sur l’ADN. La protéine désarme le virus en coupant son ADN à cet endroit.

Charpentier et Doudna ont été émerveillés par cet astucieux système immunitaire bactérien et se sont demandé s’ils pouvaient le reprogrammer pour effectuer des coupes ou des modifications précises sur n’importe quel ADN. Les deux scientifiques ont créé une nouvelle molécule appelée ARN guide, qui peut être facilement personnalisée pour refléter n’importe quel brin d’ADN.

Cette molécule d’ARN guide personnalisée est comme une balise de retour. Elle dirige Cas9, les ciseaux moléculaires, pour couper une portion précise d’ADN.

Avec CRISPR-Cas9, les chercheurs peuvent désormais voir ce qui se passe lorsqu’ils désactivent un gène en le coupant. Ou ils peuvent programmer le complexe CRISPR-Cas9 pour insérer une nouvelle séquence d’ADN pour réparer ou modifier un gène.

La technique s’est répandue dans les laboratoires depuis que Charpentier et Doudna l’ont décrite pour la première fois en 2012. Les scientifiques ont maintenant utilisé CRISPR pour modifier l’ADN des organismes de l’arbre de vie – papillons, champignons, café, seiche et, oui, même les humains. Et même s’il faudra encore plusieurs années avant que certaines des applications les plus ambitieuses ne fonctionnent – comme l’utilisation de CRISPR pour soigner des maladies génétiques – CRISPR s’est avéré indiscutablement utile en tant qu’outil de recherche. Des scientifiques du monde entier ont publié des milliers d’expériences utilisant l’outil d’édition de gènes dans leurs recherches, et la technologie a engendré des dizaines d’entreprises. CRISPR nous réserve probablement bien d’autres surprises, et tout a commencé par l’étude de ce curieux petit système immunitaire bactérien.

