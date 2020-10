Au Caucase, les réticences pro-Israël de Moscou perdent de leur couleur tout comme son tropisme pro Ankara

Un militaire de l’armée de défense du Karabakh, dans le Haut-Karabakh, le 28 septembre 2020. ©AFP

Le piège commence à se fermer sur Ankara: après avoir arraché une trêve non respectée entre Bakou et Erevan et ce, sans daigner de faire ne serait ce qu’un tout petit appel à Ankara, le ministre russe des Affaires étrangères vient de jeter le pavé dans le mare en proposant que des observateurs militaires « russes » soient déployés « le long de la ligne de contrôle au Karabakh » pour éviter les violations répétées de la trêve. Lavrov n’est pas allé par quatre chemins pour ôter d’un revers de main tout crédit aux observateurs du groupe Minsk en disant ceci : « Désormais, même les soldats de la paix [ne devraient pas participer au mécanisme de vérification], mais uniquement des observateurs militaires, ce serait suffisant. Nous pensons qu’il serait parfaitement exact que ce soient nos observateurs militaires (russes), mais le dernier mot devrait revenir évidemment aux parties en lice mais là encore nous partons du fait qu’Erevan et Bakou prendront en compte leurs relations amicales avec Moscou, des relations de partenariat stratégique ».

Pour un axe Turquie/Israël qui se mesure encore à la Russie, les mots sont bien directs : la Russie menace les parties d’un déploiement militaire, si la trêve n’est pas respéctée. Mardi et pour la trosième fois consécutive depuis que la Turquie a établi un pont direct entre Idlib (Syrie) et la Libye d’une part et la République autoproclamée d’Artach de l’autre, pour y placer des milliers de terroristes et ce à l’effet de menacer le flanc sud de la Russie et le nord ouest de l’Iran, les avions russes ont frappé Jisr al-Chogour à I’ouest d’Idlib qui sert de point de transit de terroristes à la Turquie. Selon les sites proches des terroristes, le bilan est excessivement lourd car « pas moins de six avions de combats russes s’y sont impliqués ». Mais les raids de l’aviation de la Russie ne se limitent pas à Idlib, le Haut- Karabakh y passant aussi.

Al-Masdar News a annoncé, le mardi 13 octobre, l’arrivée en Syrie des corps de mercenaires pro-turcs tués dans les combats dans le Haut-Karabakh, accompagnés d’un lot de terroristes ayant fuit les combats en République d’Azerbaïdjan. La saignée est grave, quelques 119 mercenaires ayant été liquidés en trois jours. la Russie est-elle sur le point de rattraper l’erreur d’Idlib dont la portée commence à se manifester au Caucase sud?

Plus de 400 combattants des groupes terroristes dont « Sultan Murad » et « Hamzat » devraient être transférés par le gouvernement turc en Azerbaïdjan dans les prochains jours. La Turquie a transféré au moins 1 450 terroristes syriens en Azerbaïdjan depuis le début des combats. Mais les choses commencent à se gâter, certains observateurs y voyant l’empreinte du renseignement syrien. Al-Masdar News rapporte que le groupe terroriste Hamza, soutenu par la Turquie, a arrêté au moins 16 mercenaires ayant refusé de s’engager au Haut-Karabakh. Il s’agit d’une fronde qui s’amplifie, plus de 400 mercenaires ayant dit non et refusé de partir sur les fronts azerbaïdjanais.

Mais les agissements du Sultan d’Ankara au Caucase sud vont de pair avec ceux d’Israël sur les frontières nord-ouest iranien : les sources iraniennes ont fait état mardi de la destruction en plein ciel du village Habib Abad d’un drone kamikaze made in Israël de type Harop, appartenant à l’armée azerbaïdjanaise. Depuis le début du conflit, quelques 50 obus de mortier et de roquettes ont été tirés en direction du territoire iranien alors que les forces armées du pays, particulièrement sensible à la sécurité nationale, n’ont pas eu cesse de lancer des mises en garde à deux parties. La DCA iranienne a détruit le Harop, provoquant dans sa foulée une salve de tirs d’artillerie visant le camp d’en face… Ce fut un avertissement. Les observateurs n’écartent pas le fait que le triangle Russie-Syrie-Iran puisse cette fois piéger puis neutraliser pour de bon le Sultan et son allié de facto israélien.

Le Corps des gardiens de la Révolution islamique, (CGRI) a réaffirmé mardi que l’escalade du conflit entre la République d’Azerbaïdjan et l’Arménie au sujet du Karabakh faisait partie d’un plan américano-sioniste qui touche toute la région. Selon le commandant adjoint du Corps d’Achoura du CGRI, le général de brigade Asghar Abbas-Qolizadeh, l’ennemi va d’impasse en impasse et multiplie les fronts dans l’espoir de pouvoir inverser la donne et faire une percée qui serait un prélude à cette inversion de tendance : « Nos ennemis cherchent à étendre le front de combat en Syrie au Caucase, puis à la Méditerranée et pourquoi pas à l’ensemble de l’Asie de l’ouest. Le problème est que ce qui a fait leur défaite en Syrie, en fera autant au Caucase sud».

« Israël ne saura se tirer d’affaire au Liban ou à Gaza en allumant la mèche du conflit au Caucase. Tout ce qu’il fera, c’est de renforcer l’alliance Russie-Iran, laquelle alliance souffrait en Syrie des considérations pro Israël du Kremlin. Au Caucase, au contraire, Moscou et Téhéran s’en tiennent à préserver un équilibre. D’ores et déja, la Turquie commence à perdre du terrain à Idlib tout comme Israël qui n’ose plus frapper la Syrie », souligne un expert.

Conflit Arménie/Azerbaïdjan : l’OTAN a-t-elle laissé tomber Erdogan ?

Le président Erdogan.(Archives)

Décidément, le « Sultan » rate encore un coup ! A preuve, cet appel désespéré qu’Ankara vient de lancer en direction de ses alliés européens en leur demandant de s’impliquer davantage dans le conflit du Caucase sud ou encore ces lamentations du ministre de la Défense, le général Akar qui promettait lundi soir sans trop y croire à son homologue russe que « Bakou n’attendrait pas 30 ans pour que le Haut-Karabakh » lui revienne!

Alors que vendredi, les président Aliev et Pashiniyan se sont rendus à Moscou signer une trêve sous l’auspice russe sans même daigner de faire appel à Ankara, la colère de ce dernier se comprend et s’explique. « Ankara soutiendra Bakou dans ses efforts destinés à reprendre le contrôle de son territoire ». Pour toute réponse à ces agitations, Akara n’a eu que ceci : » la Russie s’inquiète du transfert des terroristes du Moyen Orient au Caucase ». Cela veut dire que la Turquie, réduite au rang d’un simple couloir de trafic de terrorisme vient de connaitre son nouveau bourbier, après Idlib, la Libye, la Méditerranée et l’Irak. Le Sultan s’y noiera-t-il? Bien possible vu que l’affaire ressemble de plus en plus à un piège dans lequel le Sultan est tombé, le signe étant la totale indifférence des marchés énergétiques à cette guerre qui s’est pourtant déclenchée aux portes de la Russie. L’expert iranien des questions internationales, Mahmoud Khaqani l’a noté dans une analyse lié à la sécurité de l’énergie en Europe après le déclenchement des conflits dans le Haut-Karabakh :

» Ce qui se passe entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan soulève de nombreuses questions dont celle de savoir sur quelle base l’Azerbaïdjan a lancé ce conflit avec le soutien de la Turquie ? Le paradoxe est que les sociétés pétrolières multinationales sont présentes en Azerbaïdjan et dans de nombreux et puissants consortiums et l’une des plus importantes de ces sociétés est certes BP. 51% des investissements en Azerbaïdjan sont réalisés par les Britanniques et pourtant on est témoin du silence des compagnies pétrolières ainsi que de Londres, et cela alors qu’ils devraient s’ en inquiéter. De l’autre côté du front, l’Arménie a un accord de soutien militaire avec la Russie qui compte, d’ailleurs, une base miliaire sur ce territoire. Presque tous les industries, les gazoducs et les centrales électriques arméniens sont ou bien la propriété de la Russie ou bien gérés en collaboration avec les Russes.

Or, les Russes; affichant un calme olympien au début du conflit, viennent à peine de sortir de leur torpeur pour ni plus ni moins imposer leur trêve. Idem pour l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) qui s’est contenté d’exprimer son inquiétude, tout en pronant le cessez-le-feu, sans aller plus loin et tout ceci sur font des gémissements turcs. Même le belliciste Pompeo a demandé que la trêve russe soit respectée. Ankara semble avoir déclenché à l’instigation de ses alliés une guerre où il se sent bien seul. »

Et l’analyste de faire remarquer : « D’où la réaction du marché du pétrole et du gaz qui est loin d’être affecté et les prix n’ont pas beaucoup fluctué. Tout indique que la confrontation militaire entre les deux pays est gérée depuis quelque part. Si La Turquie soutient directement l’Azerbaïdjan c’est parce que la majeure partie du gaz de la République d’Azerbaïdjan est exportée via la Géorgie et la Turquie, et son pétrole est également exporté de l’est de la Méditerranée vers Ceyhan. Or cette guerre si elle s’éternise, peut bousiller tout: La Turquie dit mener une politique indépendante de l’OTAN, rassurée qu’elle est d’une part de sa présence militaire en Libye et de l’autre dans certaines parties de l’Irak et de la Syrie. Soit. Mais elle se présente comme un exportateur d’énergie vers l’Europe et même pour le marché de l’Asie de l’Est. De la parole à l’acte, il y a un pas à franchir. Ce qui est certain, c’est que l’Europe et les États-Unis, ainsi que la Russie et la Chine qui ont une présence économique dans la région et qui ont investi dans l’industrie pétrolière et gazière, ne veulent pas que la guerre Arménie-Azerbaïdjan ait un gagnant, et cette tendance va à rebours des intérêts turcs.

Quoi qu’il en soit, le président turc ne semble pas très rassuré du cours des événements dans la zone de conflit. Lors d’une conversation téléphonique avec le président du Conseil européen Charles Michel, il a appelé l’Union européenne à prendre une position ferme en faveur de l’intégrité territoriale de la République d’Azerbaïdjan dans le conflit avec l’Arménie. En attaquant la ville de Gandja et la région de Tovuz où se trouvent les gazoducs et les oléoducs, l’Arménie a menacé la sécurité des produits énergétiques européens » ; il a donc appelé l’Union européenne à adopter une position ferme et précise vis-à-vis de l’intégrité territoriale de la République d’Azerbaïdjan, signe que les choses peuvent réellement mal tourner pour le Sultan et que ce qui aurait dû être une victoire éclatante, finirait par être un brillant revers »

