L’armée de la Grande-Bretagne frappe aux portes pour des tests COVID

Alerte à tous les patriotes britanniques: transmettez cette information à votre descendance et à vos réseaux. L’armée britannique fait du porte-à-porte pour des «tests volontaires». Vous devez résister. Informez vos voisins.

Remarquez également à mi-chemin de la vidéo, car les gens marchent dans la rue, il y a des poteaux électriques avec des unités 5G. CE N’EST PAS BIEN. Ils créent un «four» urbain pour faire frire leurs citoyens en utilisant une combinaison de vaccins, de nanobots et de 5G. Sous cette vidéo, nous vous avons laissé des liens de titre qui vous mènent à des articles décrivant le fonctionnement de ces fours modernes de génocide.

Charles M. Lieber and the Queen’s QinetiQ

Charles M. Lieber Uses Viruses, Nanotechnology, and 5G to Eradicate Humanity

The Queen’s Crown Virus Must Be Destroyed Before It Destroys Humanity

Moderna’s totally disqualifying RED FLAG “strategic” relationships to the Queen, Wellcome Trust, and Bill Gates

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Patriot for Truth

Déploiement des passeports de santé numériques pour les voyageurs aériens qui suivent le statut COVID et la preuve de vaccination

Rédacteur ER: La date de cet article est le jeudi 8 octobre 2020. L’application devrait être opérationnelle dans deux jours, le 15 octobre.

Lifesite News est un site Web catholique offrant une perspective utile et critique sur l’agenda de la gouvernance mondiale.

Comme nous l’avons vu à travers le traitement que nos gouvernements ont fait de cette soi-disant «pandémie», un fossé a été résolument creusé entre le patient et le médecin, une relation autrefois privilégiée et privée. Et maintenant, les réponses et les politiques des gouvernements nationaux ont été écartées au profit de l’approche globale du Big Data. Comme toujours, l’ensemble de l’édifice repose sur un test de «diagnostic» notoirement peu fiable qui n’a jamais été conçu à cet effet.

********

Déploiement de passeports de santé numériques pour les voyageurs aériens suivant le statut COVID, preuve de vaccination

CommonPass a été surnommé le «premier passeport COVID au monde»

JEANNE SMITS pour LIFESITE NEWS

À partir de la semaine prochaine, deux grandes compagnies aériennes, United et Cathay Pacific, commenceront des essais à Heathrow, à Londres, avec un nouveau logiciel pour smartphone qui fait office de passeport de santé numérique pour les voyageurs.

«CommonPass», qui offre actuellement aux voyageurs la possibilité de transporter une preuve numérique d’un test COVID-19 négatif récent, vise à inclure une preuve de vaccination lorsqu’elle sera disponible, permettant aux passagers simplement de traverser les frontières et d’embarquer sur des vols commerciaux en laissant un code QR être scanné sur leur téléphone portable personnel.

CommonPass, surnommé le «premier passeport COVID au monde» par le London Daily Mail, a été développé par «the Commons Project», une «fiducie publique à but non lucratif créée pour créer des plates-formes et des services afin d’améliorer la vie des gens du monde entier» et «Unlocking le plein potentiel de la technologie et des données pour le bien commun.» Sa page principale révèle qu’il «a été créé avec le soutien de la Fondation Rockefeller».

Le CommonPass lui-même a été développé par le projet Commons avec l’aide du Forum économique mondial (WEF), sous la direction duquel les principaux dirigeants du gouvernement et des entreprises se réunissent chaque année au sommet de Davos en Suisse pour discuter des problèmes de gouvernance mondiale – et mondiale.

Le CommonPass est présenté comme une application à la pointe de la technologie qui permettra aux gens du monde entier de reprendre leurs voyages aériens dans des proportions «pré-COVID» en donnant aux autorités de tous les pays un accès à des informations sécurisées et vérifiées qui seront difficiles à forger, tout en permettant l’identification des voyageurs. Les passagers eux-mêmes, souligne le (WEF) dans une vidéo promotionnelle, apprécieront la «confidentialité» que CommonPass leur offre, car ils ne partageront que des informations médicales déterminées.

La vérité sur le sujet suggéré par cette nouvelle application mondiale est, bien sûr, que des règles mondiales avec une mise en œuvre mondiale permettront de contrôler tous les voyageurs potentiels (d’un pays à l’autre, de ville en ville) en ce qui concerne leur statut COVID-19.

À l’heure actuelle, un test «positif» interdit effectivement aux voyageurs de traverser certaines frontières et d’embarquer dans certains aéronefs, même si les résultats ont été obtenus par le test PCR notoirement inexact (ou écouvillon nasal) qui identifie une grande proportion d’infections passées longtemps après qu’une personne a cessé d’être contagieux.

Le Forum économique mondial et d’autres organismes internationaux montrent de plus en plus clairement que lorsqu’un vaccin est mis au point, il deviendra très probablement une condition préalable aux voyages.

Il ne s’agit pas d’une situation sans précédent: un certain nombre de pays subtropicaux exigent un certificat de vaccination contre la fièvre jaune pour permettre aux voyageurs d’entrer à leurs frontières. La nouveauté est que le vaccin COVID-19, si et quand il se présente, posera de nombreuses questions, et pas seulement médicales. D’une part, il semble improbable que des tests de sécurité appropriés aient été effectués étant donné la précipitation pour commercialiser le cliché le plus rapidement possible. De plus, son efficacité contre un virus en mutation est tout sauf certaine. En outre, COVID-19 a un taux de létalité faible par rapport à d’autres maladies telles que la fièvre jaune.

La question morale est beaucoup plus sérieuse. Dans une récente interview avec LifeSite, l’évêque Athanasius Schneider a averti que les chrétiens ont l’obligation de refuser le vaccin COVID s’il est dérivé de bébés avortés.

Il a évoqué ses craintes et ses «soupçons» concernant ce sombre scénario: «Le vaccin sera imposé et obligatoire – pour que vous ne puissiez pas travailler, voyager, aller à l’école sans cela, obligeant toute la population à recevoir le vaccin, mais le seul vaccin sera celui fait avec des cellules de bébés avortés. Peut-être n’accepteront-ils pas d’autres vaccins et mentiront-ils en disant que ceux-ci ne sont pas efficaces, que le seul vaccin efficace proviendra de bébés avortés. Je n’affirme pas maintenant que cela va arriver, mais c’est mon soupçon: il me paraît réaliste que cela puisse arriver. C’est pour moi la dernière étape du satanisme: que Satan et le gouvernement mondial – en fin de compte le gouvernement mondial maçonnique – obligeront tous, même l’Église, à accepter l’avortement de cette manière. Et donc nous devons résister très fortement contre cela, si cela arrive. Nous devons même accepter d’être des martyrs.

Même si ce scénario du pire des cas ne se concrétise pas, imposer un vaccin potentiellement dangereux pour arrêter la propagation d’un virus pas si dangereux comporte la possibilité d’une dystopie de type communiste dans le monde entier grâce à l’aide du suivi moderne, des techniques de surveillance et d’identification. La Chine a déjà un tel arrangement grâce à son système de «score social», qui donne de mauvaises notes aux geais-marcheurs, aux mauvais débiteurs, aux personnes qui discréditent la Chine communiste, aux personnes qui se rendent sur des sites Internet interdits et à d’autres «désobéissants» qui les privent de la droit d’utiliser des avions, des trains rapides, acheter une maison, aller dans des hôtels ou restaurants de luxe ou inscrire leurs enfants dans des écoles privées.

Il y a une différence: avec COVID-19 et CommonPass – qui pourraient bien sûr être étendus à d’autres activités que le transport aérien – l’idée de surface est de «protéger» les autres contre la mort ou une maladie grave, assimilant la dissidence à la nocivité pour les autres.

Selon le Forum économique mondial, «CommonPass vise à développer et à lancer un modèle mondial standard pour permettre aux gens de documenter et de présenter en toute sécurité leur statut COVID-19 (sous forme de résultats de test ou de statut vaccinal éventuel) pour faciliter les voyages internationaux et le passage des frontières tout en garder leurs informations de santé privées. Reconnaissant que les pays prendront des décisions souveraines sur les exigences d’entrée aux frontières et de dépistage sanitaire, y compris s’il faut ou non exiger des tests ou quel type de test exiger, CommonPass sert de plate-forme neutre qui crée l’interopérabilité nécessaire pour que les différentes «bulles de voyage» se connectent et pour que les pays se fient mutuellement aux données en tirant parti des normes mondiales.»

Le site du WEF ajoute: «Pour les gouvernements, les compagnies aériennes, les aéroports et les autres parties prenantes clés tout au long du voyage de bout en bout, CommonPass vise à répondre à ces questions clés: comment faire confiance à un résultat de laboratoire ou à un carnet de vaccination d’un autre pays? Le laboratoire ou le centre de vaccination est-il accrédité/certifié? Comment confirmer que la personne qui a passé le test est bien la personne qui voyage? Le voyageur satisfait-il aux exigences d’entrée à la frontière?»

Ceci est également intéressant: l’un des objectifs est de «soutenir une gamme d’exigences d’admission au dépistage qui varient d’un pays à l’autre et qui évolueront au cours de la pandémie et au-delà». Les choses pourraient ne pas s’arrêter aux tests PCR et aux registres de vaccins: CommonPass est prêt.

L’application «à but non lucratif» a d’abord été imaginée pour répondre aux besoins en Afrique de l’Est, où elle a été testée dans ses phases de développement pour permettre aux membres de la Communauté de l’Afrique de l’Est (l’une des nombreuses régions économiques intégrées du monde) de travailler ensemble pour rendre le transport par camion disponible entre six pays, dont le Kenya, le Rwanda et l’Ouganda malgré la COVID-19. Tous ces pays densément peuplés ont de faibles taux d’infection et des taux de mortalité encore plus bas en raison du coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS].

Selon le Financial Times, c’est l’industrie aéronautique qui milite actuellement pour une approche unifiée au lieu de réglementations nationales, y compris la mise en quarantaine volontaire pour les passagers de certaines régions. Les tests avec le laissez-passer de santé numérique qui sont en cours à partir de ce jeudi impliquent des voyages sur les routes United Airlines et Cathay Pacific reliant des centres de voyage tels que Londres, New York, Hong Kong et Singapour. Les essais sont surveillés par des agences gouvernementales, «y compris les autorités américaines aux frontières et les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis», selon le Financial Times.

Le quotidien a cité Christoph Wolff, responsable de la mobilité du WEF, disant: «Les réponses nationales individuelles ne seront pas suffisantes pour faire face à cette crise mondiale. Les interdictions, les bulles et les quarantaines peuvent offrir une protection à court terme, mais les pays développés et en développement ont besoin d’une approche à long terme, flexible et fondée sur les risques.

Il n’y a rien de tel qu’une crise sanitaire avec un «ennemi invisible» pour promouvoir la gouvernance mondiale.

https://www.thelibertybeacon.com/digital-health-passports-roll-out-for-air-travelers-tracking-covid-status-vaccination-proof/

Weaver

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News Wire