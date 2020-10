Obama, Clinton, Biden et Brennan «seront suspendus pour trahison» lorsque ces preuves sortiront… Les enregistrements EXPLOSIFS prouvent qu’ils ont fait exécuter Seal Team Six pour dissimuler des crimes de l’État profond

Cette histoire se déroule rapidement et semble être l’un des actes d’accusation les plus accablants de l’État profond de l’histoire moderne des États-Unis d’Amérique. Selon de nombreuses sources et témoins de première main, il existe un trésor de preuves audio, vidéo et photographiques qui révèlent qu’Obama, Clinton, Brennan et Biden sont complices d’une trahison pure et simple contre l’Amérique.

Selon plusieurs rapports, ces traîtres ont mené une opération de paiement et de corruption de plusieurs milliards de dollars avec l’Iran, ont organisé le faux meurtre d’Oussama Ben Laden, puis ont fait exécuter toute la Seal Team Six qui a mené le raid Ben Laden dans un accident organisé pour couvrir leurs propres crimes.

Les preuves révélant tout cela ont déjà été transmises à plusieurs agences de presse indépendantes ainsi qu’à un membre du Congrès des Etats-Unis d’Amérique en exercice, selon des sources de première main.

Cette histoire a explosé sur la scène suite à une présentation explosive de Charles Woods et Nick Noe à l’AMPfest. L’utilisateur «harrier808» a publié les vidéos pertinentes sur Brighteon.com, la plate-forme vidéo indépendante et non censurée pour la parole libre, afin que vous puissiez regarder la présentation complète ici:

Brighteon.com/2580587c-75ee-4330-a022-dc6cfc513812

Obama, Clinton, Biden et Brennan «seront suspendus pour trahison» lorsque ces preuves sortiront… Les enregistrements de EXPLOSIFS prouvent qu’ils ont fait exécuter Seal Team Six pour dissimuler des crimes d’État profonds

L’une des sources de première main qui faisait partie de l’infrastructure de commandement et de contrôle militaire des États-Unis et qui a été témoin de ces événements en temps réel, a également été interviewée par Anna Kait, à l’AMPfest. Voici son histoire à couper le souffle sur ce qui va se passer et sur les raisons pour lesquelles Clinton, Obama, Biden et Brennan «seront suspendus pour trahison» une fois que tous les faits seront connus:

Brighteon.com/9246aa15-7c06-4c0e-8cb5-53481dd7733e

De plus, Gary Franchi de Next News Network a couvert une partie de l’histoire en développement dans ce reportage vidéo révélateur:

Brighteon.com/daf2dec0-079a-4854-bc14-216b13cc6749

Regardez la chaîne harrier808 sur ce lien pour voir si d’autres vidéos émergent.

Un fil Twitter qui prétend être lié à deux enregistrements audio faisant partie de ces nouvelles preuves se trouve sur le lien suivant:

https://threadreaderapp.com/thread/1316016099389915137.html

Note à l’Etat profond: nous ne sommes en possession d’aucune des preuves mentionnées dans ces vidéos. Et d’après ce que nous avons entendu, il est déjà trop tard pour empêcher ces preuves de devenir virales de toute façon sur le net. Une fois que d’autres sources publieront ces preuves, nous couvrirons les dernières nouvelles et créerons un lien vers l’audio, la vidéo et les photos au fur et à mesure de leur publication.

Il est temps de mettre ces criminels derrière les barreaux!

Nous cherchons activement à interviewer des personnes liées à cette histoire de rupture, donc si vous connaissez l’une de ces personnes, demandez-leur de nous contacter sur NaturalNews.com ou via Brighteon.social où mon nom d’utilisateur est @HealthRanger

Mike Adams

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Breaking: le lanceur d’alerte laisse tomber des preuves tangibles, Biden, Obama, Hillary ont exécuté Seal Team 6, preuve audio! – Doit vidéo

Je ne peux pas attendre! Cela doit être la surprise d’octobre, a déclaré le président Trump, attendant nerveusement.



Cela expliquerait BEAUCOUP non seulement pourquoi l’accord avec l’Iran était si déséquilibré alors que les Iraniens ne semblaient pas avoir d’influence, mais pourquoi la plupart des membres de Seal Team 6 ont été mystérieusement tués si tôt après le raid OBL et la fumée entourant Benghazi.

C’est exactement pourquoi ils ne voulaient pas que Trump gagne… c’est pourquoi ils ont menti à plusieurs reprises à propos du président Trump, c’est parce qu’ils sont tellement corrompus!



Trump doit l’obtenir maintenant! Cela doit être révélé immédiatement! Tous ceux impliqués dans l’administration Obama doivent être ARRÊTES! MAINTENANT! Le peuple américain veut la justice!



Ces démocrates perfides savent qu’ils vont à la faillite, mais le président Trump doit être réélu.



«Nous aurions pu l’attraper quand nous le voulions. Je peux vous dire que c’est un fait. En tant que vétéran militaire ayant des contacts au sein de la communauté Spec Ops, je connais personnellement des personnes qui ont agi pour assurer la sécurité des généraux qui se sont rencontrés face à face avec Ben Laden (et Al-Baghdadi) à plus d’une occasion et en connais d’autres qui avaient Ben Laden. dans leur ligne de mire (littéralement) et avait demandé par radio la permission de le sortir et on leur a dit non (cela s’est produit sous les administrations Bush et Obama). Si le public américain savait vraiment jusqu’où vont les doigts de l’État profond et la trahison absolue commise de façon continue par nombre de nos politiciens, ils brûleraient Washington, DC.



H / T: Capt. Dave Bertrand, retraité.

Source : Before IT’S News

Twitter, Facebook censure un article sur l’exposé de Hunter Biden

Twitter et Facebook ont pris des mesures de censure extraordinaires contre The Post mercredi à la suite de ses révélations sur les e-mails de Hunter Biden – et ont émis des accusations sans fondement selon lesquelles les rapports utilisaient des «matériaux piratés».

L’effort de répression est survenu alors que la campagne du candidat à la présidentielle Joe Biden a simplement nié qu’il avait quoi que ce soit sur son «calendrier officiel» au sujet de sa rencontre avec un responsable ukrainien de l’énergie en 2015 – sans aucune affirmation selon laquelle l’ordinateur de son fils avait été piraté.

Le compte Twitter principal de la publication a été verrouillé à 14 h 20. Mercredi parce que ses articles sur les messages obtenus à partir de l’ordinateur portable de Biden ont enfreint les règles du réseau social contre la «distribution de matériel piraté», selon un e-mail que The Post a reçu de Twitter.

Twitter a également empêché les utilisateurs de partager le lien vers l’article du Post, indiquant que Hunter Biden a présenté Joe Biden à l’homme d’affaires ukrainien, qualifiant le lien de «potentiellement dangereux».

« Conformément à notre politique sur les matériaux piratés, ainsi qu’à notre approche de blocage des URL, nous prenons des mesures pour bloquer tout lien ou toute image du contenu en question sur Twitter », a déclaré un porte-parole de Twitter au Post dans un communiqué.

La société a déclaré qu’elle avait franchi le pas en raison du manque de rapports faisant autorité sur l’origine des matériaux inclus dans l’histoire de The Post.

Hunter Biden speaking at the Democratic National Convention DEMOCRATIC NATIONAL CONVENTION/A

Un des e-mails à Hunter Biden

Les utilisateurs qui ont cliqué sur le lien sur Twitter ont reçu une alerte les avertissant que la page Web peut être «dangereuse» et peut contenir du contenu qui enfreindrait les règles de Twitter si elle était partagée directement sur la plate-forme.

Cette décision extraordinaire est intervenue après que Facebook a déclaré qu’il limiterait la diffusion de l’histoire de The Post sur sa propre plate-forme. Le réseau social a ajouté que l’histoire pourrait être examinée par des vérificateurs indépendants.

Le sénateur des Etats-Unis d’Amérique Josh Hawley (R-Mo.) a envoyé mercredi une lettre au PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, exigeant des réponses sur les raisons pour lesquelles la plate-forme a «censuré» les reportages du Post.

«La nature apparemment sélective de cette intervention publique suggère une partialité de la part de Facebook», a écrit Hawley. «Et vos efforts pour supprimer la distribution de contenu révélant une activité potentiellement contraire à l’éthique par un candidat à la présidence soulèvent un certain nombre de questions supplémentaires, auxquelles j’attends des réponses immédiatement.»

Hawley a ensuite envoyé une lettre similaire au PDG de Twitter, Jack Dorsey, critiquant la société pour ce qu’il disait être «une intervention inhabituelle qui n’est pas universellement appliquée à tous les contenus».

Le sénateur a demandé à savoir comment Twitter avait déterminé que l’histoire de The Post enfreignait sa politique sur les documents piratés et pourquoi l’entreprise avait pris «des mesures sans précédent» pour verrouiller le compte de l’organisation de presse.

« Je vous demande de répondre immédiatement à ces questions et de fournir les justifications nécessaires afin que vos utilisateurs puissent être sûrs que vous ne cherchez pas à influencer le résultat de l’élection présidentielle avec vos décisions de suppression de contenu », a écrit Hawley.

Noah Manskar

Traduction : MIRASTNEWS

Source : New York Post