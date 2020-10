COVID-19 et la destruction de la médecine moderne: une interview avec Vera Sharav, première partie

Commentaires de Brian ShilhavyEditor, Health Impact News

Vera Sharav a récemment été interviewée par l’avocate Leah Wilson, directrice exécutive de Stand for Health Freedom.

Vera Sharav est la fondatrice et présidente de l’Alliance for Human Research Protection, et contribue fréquemment à Health Impact News.

Vous pouvez lire plusieurs de ses articles précédents et ses travaux de plaidoyer pour la protection des enfants contre les préjudices lors d’expériences médicales ici.

Vera avait 3 ans lorsque sa famille a été emmenée hors de leur maison en Roumanie et emmenée dans un camp de concentration nazi. Son père est mort peu après du typhus.

Elle a vécu dans ce camp pendant plus de deux ans, lorsque des plans ont été mis en place pour fermer le camp et anéantir tout le monde.

Elle raconte comment un accord a été conclu pour permettre aux orphelins de quitter le camp s’ils avaient quelqu’un à signer pour eux. Alors sa mère l’a envoyée hors du camp comme «orpheline» pour rester avec d’autres familles. Vera affirme que cela «lui a sauvé la vie».

Mais cela a eu un coût:

Je ne peux pas souligner à quel point il est horrible pour un enfant d’être séparé de ses parents. C’est vraiment, vraiment dévastateur.

Enfant errante, elle a appris à sélectionner des adultes en qui elle pouvait avoir confiance. Elle n’avait pas confiance en être avec ses pairs (autres enfants orphelins).

Elle était censée monter à bord d’un bateau avec d’autres enfants orphelins, pour être emmenée en Israël.

Mais elle a refusé. Elle ne voulait pas être séparée de la famille avec laquelle elle était et à laquelle elle s’était attachée.

Elle est devenue un «problème» en pleurant et en se battant pour ne pas monter sur le bateau orphelin. Elle a donc fini par embarquer sur l’un des deux autres bateaux avec la famille avec laquelle elle était.

Vera déclare que si c’était le cas aujourd’hui, elle aurait été qualifiée de TDAH, de trouble oppositionnel avec provocation, etc. Elle avait six ans à l’époque.

Mais pendant la nuit, un sous-marin a coulé le bateau avec les orphelins, le bateau sur lequel elle était censée être.

Je savais que j’avais sauvé ma propre vie en étant (étiqueté comme) «trouble oppositionnel avec provocation». C’est une leçon qui est actuellement très nécessaire. Les adultes ne se rebellent pas maintenant contre les choses qui ne vont pas. Les gens sont bousculés, se voient refuser une interaction normale et ils ne font que les suivre comme des moutons. Il y a quelque chose qui ne va pas. Une partie de ce qui ne va pas est l’idée de simplement suivre l’autorité sans se demander «et s’ils ont tort? Et si ce n’est pas dans mon intérêt? Pourquoi?’ C’est très dangereux que nous ayons autant de gens, de bonnes personnes, des gens qui pensent faire ce qu’il faut.

Ce que je trouve intéressant dans les commentaires de Vera, c’est que toutes les sociétés totalitaires gouvernées par des tyrans fonctionnent fondamentalement de la même manière, qu’il s’agisse d’un régime fasciste (de droite) comme l’était l’Allemagne nazie d’Hitler, ou d’un régime communiste (de gauche) comme La Russie de Staline ou la Chine de Mao: les deux parties défendent les «droits» de la «communauté» sur les droits de l’individu, et elles utilisent la peur, généralement en temps de «guerre», pour installer un État de surveillance.

Regardez l’intégralité de l’interview

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Duran

J&J arrête l’essai du vaccin Covid-19 après que le participant a développé une «maladie non spécifiée»

Un autre cobaye humain a contracté une maladie grave après avoir été piégé pour le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés – MIRASTNEWS] [(de la maladie) Covid-19], cette fois dans le cadre de l’essai clinique de phase 3 de Johnson & Johnson.

Les rapports indiquent que l’expérimentation du vaccin de 60 000 personnes de J&J sera temporairement suspendue pendant que la société et le Conseil de surveillance des données et de la sécurité (DSMD) enquêteront sur la «maladie non spécifiée» de la personne.

Fournissant très peu de détails, J&J a annoncé qu’«une maladie inexpliquée chez un participant à l’étude» est survenue après l’injection de l’individu avec le vaccin potentiel de la société contre le nouveau virus, qui devrait recevoir l’approbation de la «vitesse de distorsion» par les régulateurs fédéraux.

«Nous devons respecter la vie privée de ce participant», a affirmé J&J dans une déclaration, feignant de s’inquiéter des droits à la vie privée de l’individu comme excuse pour dissimuler des informations pertinentes au public.

« Nous en apprenons également davantage sur la maladie de ce participant, et il est important d’avoir tous les faits avant de partager des informations supplémentaires. »

Selon la société, la cause de cas de maladie comme celui-ci n’est «pas toujours immédiatement évidente», l’insinuation étant que le vaccin n’est peut-être pas à blâmer.

C’est la même chose qu’AstraZeneca a affirmé quand l’un des participants à son essai de vaccin a développé une myélite transverse, une maladie neurologique très grave et assez rare, après avoir été piquée.

«Si nous faisons une étude sur 60 000 personnes, c’est un petit village», a déclaré une source de J&J, faisant tourner le récit pour dévier la responsabilité. «Dans un petit village, de nombreux événements médicaux se produisent.»

Dans le cas d’AstraZeneca, les essais de son vaccin contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés – MIRASTNEWS] [(de la maladie) Covid-19] ont repris au Royaume-Uni, en Inde et ailleurs quelques jours seulement après que l’individu soit tombé malade. Les essais d’AstraZeneca n’ont cependant pas repris aux États-Unis d’Amérique.

«… Aux États-Unis d’Amérique, un A.Z. l’essai reste suspendu en raison d’un problème non spécifié », rapporte Zero Hedge. «Les deux A.Z. et les régulateurs des Etats-Unis d’Amérique ont été étrangement discrets.»

La plupart des Américains se méfient des vaccins Covid-19, et pour une bonne raison

Ce dernier cas de maladie dans le procès de J & J représente un autre clou dans le cercueil pour la confiance du public dans la vaccination contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés – MIRASTNEWS] [(de la maladie) Covid-19], qui est maintenant adoptée par moins de la moitié de la population.

En d’autres termes, une majorité de personnes ne prévoient pas de se faire vacciner contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés – MIRASTNEWS] [(de la maladie) Covid-19] quel que soit ce qui arrive sur le marché, c’est pourquoi l’eugéniste milliardaire Bill Gates pousse maintenant les chefs religieux et autres personnes influentes à approuver publiquement les piqûres.

De manière hilarante, Goldman Sachs rejoint également la conversation avec sa propre pression pour que les gens acceptent la piqûre du coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés – MIRASTNEWS] [(de la maladie) Covid-19], qui, selon lui, est le seul moyen de guérir la plandémie.

«Nous pensons que le plus grand défi pour finalement réduire la charge de morbidité et la circulation du virus à des niveaux très bas sera de convaincre la vaste population de prendre le vaccin», a annoncé la société.

«Notre scénario de base suppose une adoption aussi large, mais cela nécessitera probablement un vaccin sûr et très efficace, la confiance dans le processus d’approbation et de déploiement, pas de frais directs et des campagnes publiques et communautaires efficaces.

Comme plusieurs autres sociétés pharmaceutiques qui se précipitent également pour libérer des vaccins contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés – MIRASTNEWS] [(de la maladie) Covid-19], J&J utilise ce que l’on appelle un vecteur adénovirus dans ses piqûres. L’objectif est de commercialiser les vaccins d’ici à la fin de l’année ou au début de 2021 au plus tard.

Commentant les nouvelles, plusieurs lecteurs de Zero Hedge se méfiaient de la «maladie non spécifiée», spéculant qu’il pourrait, en fait, avoir été un décès.

«Ouais, mais a-t-il guéri le virus?» a-t-on demandé, en plaisantant.

«Les effets secondaires peuvent inclure: la mort, le retard, la mort et la stérilité», a écrit un autre, soulignant également que «guérir» d’un vaccin est clairement bien pire que la maladie elle-même.

Si vous avez aimé lire cette histoire, vous pouvez en trouver d’autres sur Pandemic.news.

Les sources de cet article incluent:

ZeroHedge.com

NaturalNews.com

NaturalNews.com

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News