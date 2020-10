Karabakh : un millier de terroristes pro-turcs encerclés se sont rendus

L’armée du Karabakh a mené une opération militaire unique pour encercler des milliers de terroristes pro-turcs.

Les terroristes pro-turcs encerclés à Karabakh. (Photo d’illustration)

Des représentants du ministère arménien des Affaires étrangères ont déclaré que l’armée du Karabakh avait obtenu un succès incroyable il y a quelques heures dans le conflit sur le territoire du Haut-Karabakh, entourant environ un millier de terroristes pro-turcs arrivés en Haut-Karabakh il y a quelques jours, forçant ces derniers à se rendre sans condition.

« Environ 1 000 militants syriens combattant contre les Arméniens en Haut-Karabakh ont déposé les armes et refusé de se battre contre les Arméniens, expliquant qu’il était impossible de vaincre les Arméniens, ce n’est pas la Libye ou la guerre syrienne, tout est différent ici », rapporte le représentant du ministère arménien des Affaires étrangères sur sa page officielle Facebook.

Apparemment, les terroristes ont tenté de percer dans des zones clés afin de lancer une offensive massive contre les positions de l’armée du Haut-Karabakh, cependant, ils ont été encerclés soudainement et n’ont pu que se rendre.

La source rapporte que les miliciens ont volontairement décidé de se rendre, car malgré les promesses de la Turquie, ils n’ont reçu aucune récompense.

Dans ce cadre il convient de noter qu’Ankara a déployé quatre autres chasseurs multifonctionnels F-16 en Azerbaïdjan, qui, comme prévu, seront utilisés pour frapper le territoire du Haut-Karabakh et, en cas d’intervention d’Erevan, le territoire arménien. Il est signalé que les chasseurs ont été transférés vers l’un des aérodromes militaires de l’Azerbaïdjan via l’espace aérien de la Géorgie voisine, bien qu’il y a une semaine, Tbilissi avait rejeté l’ouverture de son espace aérien pour le transfert de biens et d’armes militaires vers l’Azerbaïdjan.

Garik Movsisyan, un officier supérieur des forces de défense aérienne d’Arménie, a parlé de la participation active des F-16 turcs à l’agression contre le Haut-Karabakh et l’Arménie. Il a rappelé que l’aviation turque était apparue en Azerbaïdjan lors d’exercices à grande échelle. De plus, lors de la préparation et de la conduite des exercices, elle a effectué des vols d’entraînement le long des frontières de l’Arménie et du Haut-Karabakh, le long des routes Ganja-Vardenis, Ganja-Karvachar, Ganja-Gadrut, Ganja-Stepanakert. Une fois les exercices terminés, les avions turcs sont restés à Ganja.

Pour le moment, le nombre exact des F-16 de l’armée de l’air turque déployés en Azerbaïdjan est resté inconnu. Cependant, compte tenu des données d’Avia.pro, on suppose que six F-16 turcs soient actuellement installés dans les bases aériennes de l’armée de l’air azerbaïdjanaise, soit 50 % plus que les avions de combat de ce type, qui sont en service dans l’armée de l’air arménienne.

Source : Press TV

Journal du 15 octobre 2020

Voici le sommaire de l’actualité internationale de ce jeudi 15 octobre 2020:

-Haut-Karabakh : la diplomatie au point mort, les affrontements s’intensifient

-Kirghizistan : le président démissionne pour sortir son pays de la crise

– Les États-Unis appellent l’Arabie saoudite à «normaliser» ses relations avec Israël

– France/Covid-19: le personnel de santé de nouveau appelé à la grève

– France/Covid-19: les médecins s’inquiètent de la hausse des cas

– Covid-19: les scientifiques rejettent toute approche sur une immunité collective

– Yémen/Arabie: retour de 240 membres d’Ansarallah, longtemps retenus à Oman

– Nigeria/violences policières: les manifestations se poursuivent, l’armée met en garde

– Côte d’Ivoire/présidentielle: l’opposition appelle au « boycott actif »

– Violences policières contre les Afro-Américains :«La police n’a pas sauvé Taylor alors qu’elle mourait»

– USA/présidentielle 2020: l’ex-chef du Pentagone Jim Mattis refuse de se prononcer entre Trump et Biden

– Taïwan: Pékin accuse Washington de «mettre la paix et la stabilité en danger»

– Ecosse:le soutien à l’indépendance à un niveau record (sondage)

Source : Press TV Français