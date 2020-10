Les succès azerbaïdjanais dans le conflit du Karabakh se conjuguent avec les crimes de guerre

Les forces armées azerbaïdjanaises ont développé leur avance sur les positions arméniennes dans la région contestée du Haut-Karabakh. Comme les jours précédents, les principaux affrontements ont lieu dans la partie sud du Karabakh.

Le 16 octobre, les forces azerbaïdjanaises ont finalement pris le contrôle total de la ville de Hadrat et ont lancé une opération pour pousser les unités arméniennes restantes hors des environs de la ville. Malgré cela, les forces arméniennes continuent de mener des contre-attaques régulières pour tenter de forcer l’armée azerbaïdjanaise à se retirer de leurs positions récemment capturées.

Les troupes azerbaïdjanaises ont également saisi les villages d’Arish dans le district de Fuzuli, Doshulu dans le district de Jabrayil et les villages d’Edishe, Dudukchi, Edilli et Chiraguz dans le district de Khojavend. Plus tôt cette semaine, l’Azerbaïdjan a capturé Garadaghli, Melikjanli, Garakollu, Bulutan, Tagaser, Khatunbulag, Kemertuk et Teke. Ainsi, les forces arméniennes ont perdu au moins 15 villes et colonies au cours de cette semaine d’affrontements.

La partie azerbaïdjanaise utilise son avantage dans l’artillerie et la puissance aérienne. Les forces spéciales azerbaïdjanaises ont également mené plusieurs raids à l’arrière des positions arméniennes dans le sud du Karabakh pour tenter de semer le chaos là-bas.

La ville de Fuzuli, qui les jours précédents restait dans la zone contestée, est sur le point de tomber sous le contrôle total de l’Azerbaïdjan. Si les forces arméniennes ne parviennent pas à reprendre l’initiative, cela deviendra l’inévitable.

Pendant ce temps, le ministère de la Défense de l’Azerbaïdjan a annoncé que les Arméniens avaient tenté de reprendre plusieurs positions prises par les forces azerbaïdjanaises, mais ces attaques ont été repoussées. Selon Bakou, un grand nombre de forces arméniennes, dont deux chars de combat T-72, un système de missiles sol-air Tor-M2KM, quatre lance-roquettes multiples BM-21 Grad, un obusier D-20, un D-30 obusier, et deux obusiers D-1, ainsi que plusieurs véhicules et drones ont été éliminés.

Le matin du 15 octobre, des vidéos filmées dans la région de Hadrut sont apparues en ligne montrant comment les troupes azerbaïdjanaises avaient capturé deux combattants arméniens, dont l’un était un vieil homme (il ne semble même pas être capable de tenir les armes), puis les ont attachés avec des drapeaux arméniens et les ont fait tuer. Quelques heures plus tard, le ministère azerbaïdjanais de la Défense a publié une déclaration affirmant que les Arméniens partagent sur les réseaux sociaux des «fausses vidéos» qui ne sont «pas liées» au conflit du Karabakh.

Auparavant, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et de hauts responsables turcs ont affirmé à plusieurs reprises que l’avancée azerbaïdjanaise sur le Haut-Karabakh ne représentait aucune menace pour la population arménienne. Néanmoins, des actions comme sur les vidéos susmentionnées ainsi que presque aucun rapport sur des soldats arméniens capturés démontrent qu’en fait le conflit crée une réelle menace de nettoyage ethnique de la population arménienne du Karabakh dans les zones capturées par l’Azerbaïdjan. À son tour, le ministère arménien de la Défense affirme que malgré quelques «retraites tactiques», ses forces ont réussi à repousser les attaques azerbaïdjanaises.

Cette semaine seulement, la partie arménienne a affirmé que ses forces avaient abattu 3 avions de combat SU-25 et plusieurs drones d’Azerbaïdjan. Des dizaines de véhicules blindés azerbaïdjanais et des centaines de soldats auraient également été éliminés. Néanmoins, des preuves photographiques et vidéo sur le terrain montrent qu’en fait les forces arméniennes sont en retraite et tentent maintenant de se regrouper et d’empêcher de nouvelles avancées de l’Azerbaïdjan dans la région contestée.

Compte tenu de la situation diplomatique complexe actuelle dans la région, l’armée azerbaïdjanaise a toutes les chances de poursuivre ses opérations offensives actives jusqu’au début de l’hiver. Après cela, Bakou arrêtera probablement temporairement la phase militaire de sa tentative de capture du Karabakh et retournera à la table des négociations pour forcer l’Arménie à rendre la région. Si cela ne se produit pas, l’avance azerbaïdjanaise reprendra probablement au printemps 2021.

…from SouthFront.org

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Veterans Today