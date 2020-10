Nous venons d’assister au plus grand transfert de richesse de l’histoire grâce à COVID – La grande réinitialisation est la suivante

Le plus grand transfert de richesse de l’histoire

Par ReallyGraceful

La richesse milliardaire a atteint un record de 10 200 milliards de dollars en 2020. Cette vidéo parle du plus grand transfert de richesse de l’histoire, comment les riches se sont enrichis tandis que les pauvres se sont appauvris à mesure que la démolition des petites entreprises a eu lieu.

Au revoir la classe moyenne? La première victime du grand gouvernement disparaît

Par le Dr Ron Paul

La liberté individuelle et le grand gouvernement s’excluent mutuellement. Lorsque l’Amérique fonctionnait en grande partie sous un gouvernement constitutionnel, la classe moyenne des Etats-Unis d’Amérique était impressionnante. Maintenant, avec une Constitution qui est ignorée, et avec le plus grand gouvernement qui ait jamais existé, la classe moyenne des Etats-Unis d’Amérique est en train de disparaître.

Votre guide de la grande réinitialisation

Par James Corbett

Vous avez tous entendu maintenant que The Great Reset est à nos portes. Mais qu’est-ce que The Great Reset, exactement, et que signifie-t-il pour l’avenir de l’humanité? Rejoignez James pour cette exploration en profondeur de la dernière nouvelle image de marque du Nouvel Ordre Mondial et de sa vision d’une quatrième révolution industrielle post-humaine.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News