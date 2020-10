Un associé d’affaires de Hunter Biden quitte la prison et publie des courriels détaillant l’opération de trafic d’influence en Chine

Les e-mails d’un ancien associé commercial du cercle restreint de Hunter Biden qui purge une peine de prison pour un programme d’investissement de 2016 révèlent que Hunter et ses collègues ont utilisé leur accès à l’administration Obama pour vendre de l’influence à des clients et investisseurs chinois potentiels – y compris en obtenant un privé, réunion informelle avec l’ancien vice-président.

Devon Archer (à gauche) avec Joe et Hunter Biden

Les courriels, remis au journaliste d’investigation Peter Schweizer par l’ancien associé de Biden Bevan Cooney et publiés par Breitbart, révèlent également qu’en 2011, le jeune Biden et ses associés ont discuté du renforcement des relations avec « China Inc. » dans le cadre d’une « nouvelle poussée sur la diplomatie douce pour les Chinois ».

Comme le note Breitbart, ces e-mails ne sont absolument pas liés aux e-mails de Hunter Biden publiés par le New York Post.

Cooney pense qu’il était le «gars de la chute» pour un plan d’investissement dans lequel Hunter et son associé Devon Archer ont évité toute responsabilité. Il a contacté Schweizer après que le journaliste a publié Secret Empires en 2018. Archer a d’abord été épargné en prison et a remis un deuxième procès, mais une cour d’appel fédérale a rétabli la condamnation pour fraude d’Archer dans l’affaire la semaine dernière.

Cooney a fourni à Schweizer une autorisation écrite, son nom de compte de messagerie et le mot de passe de son compte Gmail pour récupérer ces e-mails. Il a autorisé, par écrit, la publication de ces courriels – ce qui est remarquable parce que c’est la première fois qu’un proche associé confirme publiquement le commerce de Hunter sur l’influence de son père. –Breitbart

Plus de révélations:

Dans un e-mail du 5 novembre 2011, l’un des contacts commerciaux d’Archer a suggéré d’aider à organiser des réunions à la Maison Blanche pour un groupe de cadres chinois et de représentants du gouvernement qui feraient «de nouveaux clients potentiellement exceptionnels». Le groupe, le China Entrepreneur Club (CEC), comprenait des fidèles du PCC, des milliardaires chinois et au moins un « diplomate respecté » de Pékin. Selon le rapport, la CEC – créée en 2006, a été qualifiée de « deuxième ministère des Affaires étrangères » pour le régime communiste chinois. Le revenu brut des membres de la CEC est estimé à environ 4% du PIB chinois, selon l’e-mail.

«Je sais que c’est la saison politique et les gens hésitent mais un groupe comme celui-ci ne vient pas tous les jours», a déclaré l’intermédiaire Mohamed A. Khashoggi au nom de la CEC à un associé de Biden / Archer. «Une visite de la maison blanche et une réunion avec un membre du bureau du chef de cabinet et John Kerry seraient formidables», lit-on dans le courriel.

La sensibilisation du groupe de Hunter Biden est intervenue après plusieurs tentatives infructueuses pour obtenir des réunions avec les hauts responsables de l’administration Obama-Biden sans succès.

«Du côté de DC, comme vous le verrez ci-dessous, ils [la CEC] ont écrit des lettres à plusieurs membres de l’administration et à d’autres et n’ont jusqu’à présent pas eu de réaction forte», lit-on dans un courriel.

« C’est China Inc », a écrit Khashoggi – faisant référence aux milliardaires chinois. « La plus grande priorité pour le groupe CEC est de voir la Maison Blanche et de demander à un haut responsable politique des Etats-Unis d’Amérique ou à un haut responsable de l’administration d’Obama de leur faire visiter… Si votre ami à Washington peut vous aider, nous vous en serions extrêmement reconnaissants. »

Et selon Breitbart, Hunter et Devon Archer ont apparemment livré pour les communistes.

Le courrier électronique original de Khashoggi du 19 octobre 2011 a été envoyé à Gary Fears – une collecte de fonds politique controversée avec une histoire mouvementée qui a été prise dans un scandale de casino fluvial au milieu des années 1990 – qui l’a transmis à Archer quelques semaines plus tard le 5 novembre 2011. Le temps était compté, car le courrier électronique original de Khashoggi indiquait que la délégation chinoise serait à Washington le 14 novembre 2011. Les craintes ont dit à Archer de «tendre la main» à Khashoggi au sujet de la demande de faire entrer les hommes d’affaires et les fonctionnaires chinois à la Maison Blanche d’Obama, ajoutant qu’il serait «parfait pour» Archer de «participer» avec eux, puis de «trouver des gars pour le marché de la potasse». Le même jour, Fears lui a envoyé le message de Khashoggi, Archer a pris le courrier électronique de Fears et a envoyé à Khashoggi une proposition commerciale pour un accord de mine de potasse qu’il avait aligné. Six jours après l’ouverture initiale, Archer a reçu un e-mail de suivi demandant comment s’était déroulée une réunion avec le représentant de la CEC. L’e-mail se terminait par « Rendez-moi service et demandez à Hunter [Biden] de m’appeler – j’ai essayé de le joindre à plusieurs reprises. » Archer a répondu: «Hunter voyage aux Emirats Arabes Unis pour la semaine avec la royauté donc probablement la semaine prochaine avant qu’il ne soit de nouveau en poche…. La réunion avec [le représentant de la CEC] a été bonne. On dirait qu’il y a beaucoup à faire ensemble sur toute la ligne. Il ne convient probablement pas au placement privé actuel de Potash, mais il entretient une bonne relation stratégique à mesure que la mine se développe. Prenez un verre avec Mohammed et dites-lui à quel point j’ai été impressionné par l’ensemble de son offre.

Capture d’écran via Breitbart

« Je n’ai pas pu le confirmer avec Hunter en ligne, mais nous lui avons eu sa réunion lundi au WH pour les Chinois », lit-on dans une réponse d’Archer, une minute plus tard.

Et le jour de la réunion, le 14 novembre 2011, Cooney a envoyé un e-mail à Fears pour confirmer qu’Archer «avait tous pris soin des Chinois à Washington».

Pendant ce temps, les journaux des visiteurs de la Maison Blanche révèlent que la délégation chinoise d’environ 30 membres s’est rendue à la Maison Blanche le 14 novembre 2011. Les journaux, cependant, dissimulent que la délégation a rencontré l’ancien VP Joe Biden lui-même.

Curieusement, les journaux des visiteurs d’Obama-Biden ne mentionnent aucune rencontre avec le vice-président Joe Biden. Mais la réunion officieuse du vice-président a été révélée par l’un des principaux fondateurs de la CEC. Dans un document obscur répertoriant les biographies des membres de la CEC, la secrétaire générale de la CEC, Maggie Cheng, affirme qu’elle a facilité les réunions de la délégation de la CEC à Washington en 2011 et se vante des personnalités de l’establishment de Washington que la CEC a rencontrées. Le premier nom qu’elle a laissé tomber était celui du vice-président Joe Biden. –Breitbart

Schweizer suggère que la réunion a peut-être ouvert la porte à Hunter et Devon Archer sur la route – comme à peine deux ans plus tard, ils ont formé le fonds d’investissement Bohai Harvest RST (BHR) financé par le gouvernement chinois, qui a vu de l’argent chinois y affluer pour des investissements dans les entreprises liées à la CEC. Selon le rapport, « L’un des premiers investissements majeurs du portefeuille de BHR était une société de covoiturage comme Uber appelée Didi Dache – maintenant appelée Didi Chuxing Technology Co. Cette société est étroitement liée à Liu Chuanzhi, le président du China Entrepreneur Club (CEC) et fondateur de Legend Holdings, la société mère de Lenovo, l’une des plus grandes sociétés informatiques du monde. Liu est un ancien délégué du Parti communiste chinois et a été chef de la délégation de la CEC à la Maison Blanche en 2011. Sa fille était présidente de Ai-je. »

Le rapport ajoute: «Liu a longtemps été impliqué dans la politique du PCC, notamment en tant que représentant aux 9e, 10e et 11e sessions du Congrès national du peuple de la RPC et en tant que représentant au 16e et 17e Congrès national du Parti communiste chinois. Liu était vice-président des 8e et 9e comités exécutifs de la Fédération panchinoise de l’industrie et du commerce (ACFIC), une organisation connue pour être affiliée au Front uni chinois.»

Qu’est-ce que Don Jr. a encore fait?

Obama, Clinton, Biden, Harris, Brennan, Clapper, Hayden, Rice, Comey, Mueller, Pelosi, Schumer, Schiff et al. doit être accusé de trahison et de sédition…

… Et arrêtés et poursuivis au maximum étendue de la loi – POST-HASTE – pour le plaisir de la continuité de la République américaine.

Analyste politique SOTN

Il existe d’innombrables autres co-conspirateurs dans cette conspiration criminelle extrêmement complexe visant à renverser l’administration Trump. Loretta Lycnch, Rod Rosenstein, Sally Yates, Andrew Weissman, Andrew McCabe, Peter Strzok, Lisa Page, Bruce Ohr, Nellie Ohr, Bill Priestap, Stefan Halper, Joseph Mifsud, Christopher Steele ne sont que quelques-uns des nombreux autres criminels de carrière qui subversivement ont utilisé leurs bureaux au sein du gouvernement fédéral américain pour mener un coup d’État en douceur contre le président Trump.

Que faut-il dire d’autre: tous ces co-conspirateurs criminels purs et durs sont coupables d’avoir tenté de faire tomber le gouvernement des États-Unis d’Amérique. Après des années d’enquête approfondie, toutes les preuves tangibles indiquent actuellement une myriade d’actes de trahison et de sédition de la part des comploteurs de coup d’État susmentionnés.

La gravité des activités de trahison et des stratagèmes séditieux n’appelle rien de moins que la peine de mort, comme l’indiquent les statuts pertinents du Code des Etats-Unis d’Amérique ci-dessous.

POINT CLÉ: Pourquoi la trahison? Parce que le coup d’État contre Trump est dirigé par l’omniprésence de la communauté britannique du renseignement. (Voir: CROWNGATE: LA PLUS GRANDE CONSPIRATION CRIMINELLE DE L’HISTOIRE DES ÉTATS-UNIS D’AMERIQUE) Il est également exécuté hors de Londres pour isoler les co-conspirateurs américains du processus décisionnel révolutionnaire.

Conclusion

Le peuple des Etats-Unis d’Amérique a été témoin d’une frénésie de crimes capitaux en plein jour et en temps réel, systématiquement menée pour détruire cette nation.

Les malfaiteurs se sentent littéralement à l’abri de tout type de poursuites, comme l’a démontré leur coup d’État en cours.

Compte tenu de cette réalité incontestable de la vie en Amérique aujourd’hui, il incombe aux citoyens américains d’appréhender ces dangereux criminels et ces co-conspirateurs non inculpés avant qu’ils ne réussissent à renverser le gouvernement des États-Unis d’Amérique.

État de la nation

Référence de droit

CODE DES ÉTATS-UNIS D’AMERIQUE: CHAPITRE 115 – TRÉSOR, SÉDITION ET ACTIVITÉS SUBVERSIVES

State of the nation

