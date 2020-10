De nouveaux courriels d’un associé de Hunter Biden qui s’est retourné en prison révèlent un effort massif de trafic d’influence en Chine

Depuis quatre ans, les partisans du président Donald Trump attendent et attendent que les roues de la justice tournent et que les responsables de la tentative de coup d’État de le démettre de leurs fonctions soient tenus pour responsables.

Quatre années.

Nous continuons d’attendre, malgré le fait que le procureur général William Barr nous avait promis, il y a deux ans, lorsqu’il a été nommé pour remplacer les Jeff Sessions, qu’il y aurait justice. Il devrait y avoir justice; la preuve que l’État profond dirigé par Obama, y ​​compris Hillary Clinton et que le rat fink James Comey étaient également impliqués, est accablante.

Cela dit, peut-être que le président va obtenir justice d’une autre manière: en dénonçant la corruption massive liée à son adversaire, Joe Biden.

Le New York Post a publié plus tôt cette semaine des révélations explosives contenues dans des e-mails provenant d’un ordinateur portable appartenant apparemment à Hunter Biden et abandonné dans un atelier de réparation d’ordinateurs du Delaware. Le contenu du disque dur de l’ordinateur portable a été fourni à Rudy Giuliani, l’avocat du président, qui en a ensuite remis une copie au Post.

Maintenant, une nouvelle mine de courriels fournis par un ancien associé commercial du cercle restreint de Hunter Biden, qui purge actuellement une peine de prison pour un programme d’investissement de 2016, révèle que le fils de l’ancien vice-président et certains collègues ont essentiellement utilisé leur accès au régime Obama pour vendre de l’influence aux investisseurs et clients chinois potentiels.

Le trafic d’influence comprenait une réunion privée non documentée avec l’ancien vice-président lui-même, Joe Biden.

L’auteur d’investigation Peter Schweizer, ainsi que son collègue auteur Seems Bruner, rapportent exclusivement à Breitbart News:

Les e-mails récemment reçus d’un partenaire commercial de Hunter Biden expliquent en détail comment le fils du vice-président et ses collègues ont utilisé leur accès à l’administration Obama-Biden pour organiser des réunions privées pour des clients et investisseurs étrangers potentiels au plus haut niveau de la Maison Blanche. Ces e-mails inédits décrivent comment une délégation d’investisseurs chinois et de responsables du Parti communiste a réussi à organiser une réunion privée et officieuse avec le vice-président de l’époque, Joe Biden.

Dans un e-mail de 2011, les associés commerciaux de Hunter Biden ont également discuté du développement de relations avec ce que l’on a appelé «China Inc.» dans le cadre d’une «nouvelle poussée sur la diplomatie douce pour les Chinois». Ces e-mails ne sont absolument pas liés aux e-mails de Hunter Biden publiés par le New York Post.

Les e-mails ont été fournis aux deux auteurs par Bevan Cooney, autrefois associé de Hunter Biden et de son partenaire commercial, Devon Archer. Cooney a expliqué à Schweizer qu’il pensait être devenu le «gars de la chute» pour le stratagème avec lequel il a été condamné et envoyé en prison, tandis qu’Archer et Hunter Biden ont réussi à se soustraire à la responsabilité.

Archer a également été reconnu coupable dans cette affaire, mais hélas, un juge fédéral a annulé sa condamnation. Pourtant, une cour d’appel a annulé la décision du tribunal inférieur et Archer attend maintenant la condamnation. (Connexes: Obama, Clinton, Biden et Brennan «se suspendront pour trahison» lorsque ces preuves sortiront… Les enregistrements explosifs prouvent qu’ils ont fait exécuter Seal Team Six pour dissimuler les crimes d’État profonds.)

«Les e-mails offrent une fenêtre unique sur la façon dont l’univers Biden a mené ses activités pendant l’administration Obama-Biden. Ces associés ont cherché à échanger sur la relation et l’accès de Hunter Biden avec son père et la Maison Blanche Obama-Biden afin de générer des affaires», ont écrit les auteurs.

Dans un e-mail transmis à Archer le 5 novembre 2011, par exemple, un contact commercial a taquiné l’opportunité d’obtenir «de nouveaux clients potentiellement exceptionnels» pour avoir aidé à organiser des réunions à la Maison Blanche avec un certain nombre de cadres chinois et de représentants du gouvernement communiste.

«Le groupe était le China Entrepreneur Club (CEC) et la délégation comprenait des milliardaires chinois, des fidèles du Parti communiste chinois et au moins un ‘diplomate respecté’ de Pékin», ont écrit les auteurs, notant qu’en dépit du «nom bénin» du groupe, la CEC a été labellisé «un deuxième ministère des Affaires étrangères» travaillant pour le compte du gouvernement ChiCom.

Le contact, Mohamed A. Khashoggi, écrirait que la visite présentait «un jeu de diplomatie douce qui pourrait être très efficace» et donnerait aux partenaires commerciaux de Hunter Biden «un bon accès aux [chinois] pour tout accord à l’avenir».

Il y a plus… beaucoup plus. Restez à l’écoute.

Les sources comprennent:

Breitbart.com

NaturalNews.com

JD Heyes

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

5 jours plus tard et Twitter refuse de déverrouiller le compte NY Post

**** News Topic 95 *****

Twitter refuse de déverrouiller le compte New York Post à moins que les publications de Hunter Biden ne soient supprimées.

The Duran

EXCLUSIF: le fils de Joe Biden a envoyé un e-mail au propriétaire du magasin à propos du disque dur pour le ‘récupérer’: ancien chef de Trump

Steve Bannon, ancien stratège en chef du président Donald Trump, a révélé que le fils de Joe Biden avait envoyé un e-mail à un propriétaire de magasin qui avait son disque dur dans le but de le récupérer.

Les révélations interviennent alors que le New York Post ait publié cette semaine un exposé détaillant les liens entre Joe Biden et son fils, qui était payé au moins 5 0000 dollars par mois pour siéger au conseil d’administration d’une société énergétique ukrainienne qui aurait organisé une réunion avec le vice-président de l’époque.

Les informations concernant la relation de Hunter Biden avec la société énergétique ukrainienne proviennent d’une collection d’e-mails récupérés sur un ordinateur portable qui aurait été déposé dans un atelier de réparation en 2019 et remis plus tard au FBI.

C’était un MacBook Pro endommagé par l’eau et la personne qui l’a déposé n’a jamais payé le service et ne l’a pas récupéré ou un disque dur sur lequel son contenu était stocké – selon le propriétaire du magasin qui a déclaré avoir essayé à plusieurs reprises de contacter le client.

L’animatrice de Sky News, Sharri Markson, a déclaré que le propriétaire de l’atelier de réparation de l’État d’origine de Biden, dans le Delaware, avait déclaré que lorsqu’il n’avait pas reçu de réponse du FBI, il avait fait une copie du disque dur et l’avait donnée à l’avocat de Donald Trump, Rudy Giuliani.

Des e-mails sur l’ordinateur portable ont révélé que Hunter Biden avait prévu de présenter son père – le vice-président de l’époque – à un cadre de la société énergétique ukrainienne Burisma, une société où Hunter siégeait au conseil d’administration.

Publiquement, Biden a déclaré qu’il n’avait jamais parlé à son fils de ses relations commerciales à l’étranger. Ces e-mails semblent indiquer le contraire.

Dans un message envoyé par Vadym Pozharsky en avril 2015, il a écrit: « Cher chasseur, merci de m’avoir invité à DC et de m’avoir donné l’occasion de rencontrer votre père et d’avoir passé (sic) quelque temps ensemble. C’est vraiment (sic) un honneur et plaisir. »

En réponse à cette nouvelle, Facebook et Twitter ont tous deux censuré l’article du New York Post, indiquant qu’ils «limitaient la diffusion» de l’histoire sur leurs plates-formes jusqu’à ce qu’un contractant tiers puisse «vérifier» l’article.

M. Bannon a déclaré à Mme Markson: «L’avocat de Hunter Biden est venu nous voir à la fois avec des appels téléphoniques et des courriels disant: «Hé, je dois récupérer le disque dur».»

«Ce n’est pas une opération de renseignement russe; ils admettent qu’il s’agit de leur disque dur», a déclaré M. Bannon.

« Nous avons les e-mails de l’avocat, si nous devons les publier, nous les publierons. »

Traduction : MIRASTNEWS

Source : YouTube