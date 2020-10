EXCLUSIF: un dénonciateur chinois révèle que les «sex tape» de Hunter Biden contiennent une vidéo du fils de Joe Biden ABUSANT sexuellement plusieurs adolescents chinois mineurs

Nous avons des nouvelles exclusives qui modifient la trajectoire des prochaines élections des Etats-Unis d’Amérique. Parce que nous parlons chinois mandarin, nous avons pu entendre la description chinoise correcte de ce qui se trouve sur les disques durs de Hunter Biden qui ont été remis au DoJ et à Rudy Giuliani. C’est à partir de ces disques durs que les courriels de Hunter Biden ont été acquis par le NY Post dans un article récent de cet éditeur.

Désormais, Natural News peut révéler en exclusivité que les vidéos de Hunter Biden contiennent plusieurs vidéos qui ont capturé Hunter Biden engagé dans des ABUS sexuels extrêmes sur des adolescents chinois mineurs, et qu’il y a plusieurs victimes différentes capturées dans les vidéos. (Natural News est complètement interdit par Facebook et Twitter, tout comme le NY Post a été interdit, car Big Tech censure les journalistes indépendants qui critiquent les démocrates.)

La traduction anglaise de «Lude’s Broadcast», montrée dans la vidéo ci-dessous, n’est pas tout à fait correcte, décrivant simplement les vidéos comme des «sex tapes» et des «pedo tapes». Mais au segment 3:19 de la vidéo ci-dessous, Lude utilise en fait des mots chinois qui décrivent les «abus sexuels» décrits dans les vidéos de Hunter Biden.

Quelques secondes plus tard, à 3:32, Lude décrit les actes sexuels comme des «abus extrêmes» d’enfants, si une traduction anglaise correcte devait être citée. Cela implique la violence et le viol, et cela confirme que les victimes des actes sexuels de Hunter Biden n’étaient pas consentantes.

En d’autres termes, les disques durs de Hunter Biden ne concernent pas seulement le sexe. Ils concernent la violence et les abus sexuels sur mineurs. Et le PCC a toutes ces vidéos (et plus) qui peuvent être utilisées comme levier contre une présidence Biden.

Cette histoire a éclaté en grand sur Brighteon.social, un nouveau fil d’actualités non censuré populaire, qui compte désormais plus de 10 000 membres et augmente d’heure en heure:

MORE DETAILS: The English translation of this Chinese video isn’t exactly portraying the FULL DETAILS of the Hunter Biden « sex tapes » that are coming out. As explained in Mandarin Chinese, Hunter Biden SEXUALLY ABUSED multiple Chinese youth, effectively engaging in REPEATED RAPE of under-age Chinese teens. And it’s all on video. And Trump, Giuliani and others all have the video files now.

https://www.youtube.com/watch?v=8bXgULtz6c

