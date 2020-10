L’engagement à but non lucratif d’AstraZeneca pour les vaccins contre le coronavirus pourrait prendre fin en 2021

Le mémo décrivait un accord de juillet 2020 entre AstraZeneca et Fiocruz pour produire au moins 100 millions de doses de vaccins totalisant plus de 300 millions de dollars. Sur la base du document, la date de fin de la pandémie de coronavirus est fixée au 1er juillet 2021 – mais pourrait être prolongée si AstraZeneca «agissant de bonne foi» considère que la pandémie n’est pas encore terminée.

Cependant, l’augmentation continue des cas de COVID-19 rend impossible la fin de juillet 2021. Même des prévisions positives prévoyaient que la première période pendant laquelle un vaccin deviendrait disponible pour le grand public serait passée au milieu de l’année prochaine.

Le fabricant britannique de médicaments a refusé de répondre aux questions concernant son accord avec Fiocruz. Une déclaration de la société a déclaré: «Dès le départ, l’approche d’AstraZeneca a consisté à traiter le développement du vaccin comme une réponse à une urgence de santé publique mondiale, et non comme une opportunité commerciale.»

Il a ajouté qu’AstraZeneca «rechercherait des conseils d’experts, y compris des organisations mondiales» sur la fin de la pandémie. Le PDG d’AstraZeneca, Pascal Soriot, avait précédemment déclaré que plusieurs facteurs, y compris l’analyse de l’Organisation mondiale de la santé, joueraient un rôle dans l’évaluation par l’entreprise du moment où la pandémie serait vraiment terminée.

L’université a également refusé de répondre à des questions spécifiques, mentionnant seulement que les termes de son partenariat «maintiennent l’engagement d’Oxford à un accès juste et équitable au vaccin… s’il s’avère efficace dans nos essais cliniques mondiaux de phase trois».

Plusieurs sociétés pharmaceutiques ont déjà conclu des accords avec différents gouvernements, mais les détails réels à ce sujet sont rares – ce que les experts publics ont critiqué.

Le conseiller en innovation médicale et politique d’accès de Médecins Sans Frontières, Manuel Martin, a critiqué la note entre Fiocruz et AstraZeneca, affirmant que le fabricant de médicaments avait «un niveau de contrôle inacceptable sur un vaccin développé grâce à des fonds publics». Il a ajouté: «S’appuyer sur des mesures volontaires des sociétés pharmaceutiques pour garantir l’accès est une erreur aux conséquences fatales», a-t-il déclaré.

La directrice de Medicines Law & Policy, Ellen ‘t Hoen, dont le groupe milite pour un meilleur accès aux médicaments, a déclaré que plus de transparence était nécessaire. ‘t Hoen a ajouté: «Malgré toutes les discussions sur le fait que le vaccin COVID-19 doit être un ‘bien public mondial’ par les dirigeants politiques qui dépensent des milliards en R&D sur le [coronavirus 2019 (SRAS-CoV-2) de la (maladie) – MIRASTNEWS] COVID-19, il semble que ce sont les sociétés pharmaceutiques qui déterminent, traitent en secret, qui aura accès au vaccin et quand.»

Le prix de tout vaccin approuvé est une question controversée car les sociétés pharmaceutiques, y compris AstraZeneca, ont reçu d’importantes sommes d’argent public pour accélérer le développement de tout vaccin. En particulier, les États-Unis d’Amérique ont soutenu AstraZeneca et d’autres fabricants de médicaments dans le cadre du programme Operation Warp Speed ​​du président Donald Trump. (Connexes: l’administration Trump exige le déploiement à l’échelle nationale des vaccins COVID-19 d’ici le 1er novembre)

Certaines entreprises ont déclaré d’emblée qu’elles ne pouvaient développer le vaccin que dans un but lucratif, tandis que d’autres fabricants de médicaments ont accepté de fournir des doses sur la base du coût pendant au moins aussi longtemps que dure la pandémie.

Cependant, la course folle pour précipiter un vaccin comporte des risques pour la sécurité. AstraZeneca en a fait l’expérience lorsque deux participants à ses essais vaccinaux de phase trois ont développé une inflammation de la colonne vertébrale – un effet secondaire courant des vaccins. Et peu importe si un vaccin est approuvé pour le grand public, les experts ont déclaré que le nouveau coronavirus restera un problème et que les gens devraient apprendre à vivre avec.

Apprenez-en plus sur les efforts des sociétés pharmaceutiques pour développer des vaccins contre la COVID-19 sur Vaccines.news.

Il apparaît que le coronavirus 2019 (SRAS-CoV-2) a été développé en laboratoire par la minorité des capitalistes les plus riches du monde, dont le dogme de la théorie capitaliste imposé majestueusement, véhiculé et appliqué partout dans le monde a montré ses tares et limites dans la gestion des affaires de la cité et de la planète.

Le but réel poursuivi avec la COVID-19 est de s’emparer sans coups férir de toutes les ressources naturelles et richesses de la planète et d’exterminer la plus grande majorité des populations qui y habitent pour les remplacer par des robots humanoïdes dotés de l’intelligence artificielle.

Le président Vladimir Poutine avait annoncé la couleur en avertissant que celui (l’Etat) qui maîtrisera l’Intelligence artificielle contrôlera le monde et nous y sommes. Ceux qui ont toujours soutenu que le système capitaliste est le meilleur pour gérer les affaires de la cité et réguler la vie en société ont rusé et sont dépassés par les évènements, leurs pays étant totalement surendettés et la seule façon de résoudre ce problème épineux est de massacrer la plus grande majorité de la population mondiale et de s’emparer de l’espace physique, des richesses et ressources naturelles.

Ainsi, est prévu qu’en premier lieu les populations africaines seraient totalement décimées comme les indiens aux Etats-Unis d’Amérique, en passant par le biais de diverses astuces qui peuvent être la guerre conventionnelle ou nucléaire ou encore la guerre biologique. Cette fois ce qui a été choisi en raison de la difficulté du déclenchement de la guerre nucléaire c’est la guerre biologique en utilisant les vaccins, les médicaments, les aliments ou des virus empoisonnés, d’où le coronavirus 2019 (COVI-19) ou autres organismes génétiquement modifiés.

Jean de Dieu MOSSINGUE