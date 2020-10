Bill Gates et le MIT dévoilent la technologie des points quantiques pour marquer la peau des enfants afin qu’ils puissent être scannés pour vérifier la conformité aux vaccins

Les chercheurs du MIT, financés par la Fondation Bill et Melinda Gates et le National Cancer Institute, ont mis au point un système totalitaire de suivi et d’analyse des vaccins «marque de la bête».

Cette nouvelle technologie utilise des colorants nanocristallins appelés micropoints quantiques. Ce modèle de colorant contient des données, ce qui signifie qu’un vaccin a été reçu dans le corps de la personne. Ce motif de colorant est intégré sous la peau lorsqu’un vaccin est injecté au receveur humain. Les points mesurent 4 nanomètres de diamètre et sont encapsulés dans un agencement sphérique de microparticules biocompatibles de 20 microns de diamètre. Cette disposition permet au colorant de rester fixé en place sous la peau lors de l’injection.

Cette «marque de soumission de vaccin» émet une lumière infrarouge proche qui est invisible à l’œil mais qui peut être détectée et scannée par un smartphone spécialement équipé. Le modèle de micropoint pourrait en outre contenir des informations sur le numéro de lot du lot de vaccin, la date d’administration du vaccin et d’autres informations de santé uniques.

Le colorant est délivré par des micro-aiguilles fabriquées à partir de sucre dissoluble et d’un polymère appelé PVA. Cette formule est appliquée à travers un patch. Lorsque le patch est appliqué, les micro-aiguilles se dissolvent, libérant le colorant sous la peau en environ deux minutes et rendant ses données permanentes.

Le colorant dure environ cinq ans, ce qui en fait un indicateur peu fiable de la conformité du vaccin à long terme. Cela conduira à des revaccinations encore plus redondantes car le système de marquage a disparu.

Le fascisme médical et la vaccination forcée ne sont pas une théorie du complot. Il s’agit d’un plan bien conçu, publié dans la revue Science Translational Medicine, pour suivre la conformité humaine à toute expérimentation médicale.

Cette technologie a été inventée pour assurer la conformité des vaccins, pour permettre aux responsables de la santé publique de surveiller et d’analyser chaque être humain pour s’assurer qu’il respecte les diktats de vaccination de l’Organisation mondiale de la santé.

Les chercheurs du MIT affirment que la technologie «garantira que chaque enfant soit vacciné» comme si chaque vaccin était une solution unique qui est absolument nécessaire pour que le système immunitaire humain fonctionne. Le consentement humain, les croyances personnelles, l’immunité antérieure, les antécédents médicaux familiaux et les contre-indications n’ont pas du tout d’importance pour ces fascistes médicaux, à condition que chaque personne soit marquée, suivie et analysée pour vérifier la conformité à tous les vaccins.

«Dans les régions où les cartes de vaccination papier sont souvent perdues ou n’existent pas du tout, et où les bases de données électroniques sont inconnues, cette technologie pourrait permettre la détection rapide et anonyme de l’historique de vaccination des patients afin de garantir que chaque enfant soit vacciné», déclare Kevin McHugh, un ancien post-doctorant du MIT qui est maintenant professeur adjoint de bio-ingénierie à l’Université Rice.

Les chercheurs du MIT appellent la marque «base de données centralisée» pour l’enregistrement des informations sur la vaccination. Le système garantira que les enfants ne sautent pas de vaccin, obligeant tous les enfants à se conformer en temps opportun aux 72 doses et plus qui sont maintenant rejetées par les autorités de santé publique.

Alors que les responsables de la santé publique revendiquent la propriété de chaque être humain avec ces marques sous la peau, il devient clair que le «sauveur» (science des vaccins) ressemble plus à un «anti-Christ» ne cherchant rien de plus que la soumission et le respect forcé de son système de croyance.

Le consensus de santé publique (qu’il soit de nature oligarchique ou démocratique) n’est pas l’autorité ultime sur l’individu. Bill Gates, ses scientifiques financés par le MIT et ses amis bien financés de l’Organisation mondiale de la santé ne sont pas le pouvoir suprême, exerçant une autorité ultime sur la volonté de l’individu et sur la physiologie collective de l’humanité. L’invention de la technologie des micropoints quantiques devrait être un drapeau rouge pour tous, mettant en lumière le mal qui se cache derrière la méthodologie de la vaccination.

Ce n’est pas une question de santé; il s’agit du contrôle et de la propriété des êtres humains.

Les dirigeants mondiaux prévoient de nouveaux verrous pour introduire le «Programme mondial de réinitialisation de la dette», qui comprend un revenu de base universel et des exigences en matière de vaccination

Les dirigeants mondiaux se préparent à une deuxième et troisième vague de cas de COVID-19 [du virus SRAS-CoV-2 transformé en laboratoire – MIRASTNEWS] et peaufinent leurs stratégies de verrouillage qui seront mises en œuvre à la fin de 2020 et jusqu’en 2021. Leur planification implique le développement d’une nouvelle économie mondiale, qui introduit le fascisme médical comme mode de vie permanent.

Un dénonciateur canadien a présenté les plans. Le dénonciateur fait partie du Comité de planification stratégique du Parti libéral du Canada, qui fonctionne sous la direction du Cabinet du premier ministre (PMO) du Canada.

Les verrouillages historiques ont engendré une pauvreté de masse et continueront d’affaiblir la sécurité financière et alimentaire des populations, les rendant plus vulnérables et les rendant finalement plus désespérées d’accepter la nouvelle économie mondiale et ses exigences corporelles.

La nouvelle économie mondiale comprend un revenu de base universel et des exigences en matière de vaccination

La nouvelle économie mondiale comprend l’introduction d’une monnaie numérique, d’un revenu de base universel, des vaccins nécessaires pour les voyages et du «Programme de réinitialisation de la dette mondiale». Un cycle continu de verrouillages jusqu’en 2021 conduira à terme à un effondrement économique international. Les gouvernements du monde entier offriront aux citoyens une issue séduisante en promettant d’éliminer toutes les dettes personnelles (hypothèques, prêts, cartes de crédit, etc.)

Aux États-Unis d’Amérique, cette idée a déjà été mise en œuvre en 2020 par le biais du Paycheck Protection Program (PPP) – un programme de prêt garanti qui annule la dette si l’emprunteur suit des instructions spécifiques. En cas d’effondrement économique imminent, tous les prêts seront annulés si le citoyen accepte de participer au «Programme de réinitialisation de la dette mondiale, financé par le Fonds monétaire international (FMI). Afin d’obtenir la remise de toutes les dettes, les citoyens devront renoncer à la propriété de toute propriété privée, accepter un revenu de base universel et s’inscrire au calendrier de vaccination COVID-19 et COVID-21.

À mesure que les verrouillages roulants et les sanctions économiques commencent, les citoyens seront autorisés à toutes leurs libertés antérieures de voyager et de se rassembler dans les stades et les lieux publics à condition qu’ils fournissent une pièce d’identité montrant qu’ils ont été vaccinés avec toutes les vaccinations obligatoires contre les COVID-19 et COVID-21. . Au Canada, des camps de détention sont installés dans toutes les provinces et tous les territoires pour contraindre les gens à se conformer aux nouveaux plans. Le dénonciateur canadien a révélé que cet identifiant de vaccin sera appelé au Canada le HealthPass du Canada.

Le lanceur d’alerte avertit que les dirigeants mondiaux en Australie, aux États-Unis d’Amérique, au Royaume-Uni, au Canada et en Nouvelle-Zélande feront pression pour un « verrouillage secondaire complet et total beaucoup plus strict que les restrictions de la première et de la deuxième phase glissante. » Ces nouveaux verrouillages seront repoussés de novembre 2020 à janvier 2021 en augmentant les tests de COVID-19 et le nombre de cas.

La tyrannie des verrouillages 2020 n’est que le début d’un plan beaucoup plus vaste

Les plans de verrouillage à venir sont conformes au plan «Great Reset» décrit par le Forum économique mondial et l’événement 201, tous deux financés et poussés par la Fondation Bill et Melinda Gates, qui cherche à se conformer dans le monde entier aux expériences vaccinales et à la modification génétique des humains. La Commission consultative nationale sur le COVID-19 du premier ministre (établie en parallèle en mars 2020) conseille et pousse maintenant le cabinet du premier ministre canadien et le ministère des Premiers ministres et du Cabinet à Canberra à mettre en œuvre ces plans totalitaires.

Le dénonciateur a déclaré qu’au moins trente pour cent des membres du comité s’opposaient fermement à ces plans, mais que leurs voix étaient étouffées. Il a été dit « très clairement que rien n’arrêtera les résultats prévus », a déclaré le lanceur d’alerte.

Le Cabinet du premier ministre du Canada a établi le plan, qui comprend un verrouillage secondaire d’ici décembre 2020, qui mettra en œuvre des restrictions sur une base continue, en commençant par les grandes régions métropolitaines et en s’étendant vers l’extérieur. Les médias projetteront que les cas quotidiens de COVID-19 dépassent la capacité de test et doivent être freinés en utilisant un verrouillage secondaire complet et total beaucoup plus strict que la première et la deuxième phase de roulement. Le programme de chômage sera configuré en un programme de revenu de base universel d’ici la fin du premier trimestre 2021.

Au fur et à mesure que les vaccins seront déployés, toutes les excrétions virales, les mutations et les blessures causées par les vaccins seront imputées à une «troisième vague» qui comprend un taux de mortalité plus élevé et un taux d’infection plus élevé. Quiconque n’accepte pas les vaccins sera déchu de son droit de voyager librement et sera soit détenu dans les centres d’isolement, soit surveillé lors de son arrestation à domicile jusqu’à ce qu’il accepte de s’y conformer.

Pendant ce temps, les installations médicales atteindront leur capacité maximale et le gouvernement renforcera les restrictions de verrouillage, en mettant en œuvre un troisième verrouillage d’ici le deuxième trimestre 2021, un programme de revenu de base universel pour lutter contre la faim, le sans-abrisme et les troubles civils. Au troisième trimestre, les gouvernements devraient déployer du personnel militaire dans les principales régions métropolitaines et les routes pour créer des points de contrôle des déplacements. Ces tactiques ont déjà été testées en 2020. Toute personne dépendante de ces systèmes sera obligée de suivre le calendrier de vaccination HealthPass. Quiconque n’est pas d’accord sera considéré comme une «menace pour la santé publique» ou un «ennemi de l’État».

Le lanceur d’alerte a déclaré que les dissidents ne seront pas tolérés. «Essentiellement, on nous a dit qu’il était de notre devoir de nous assurer que nous élaborions un plan pour que cela ne se produise jamais. On nous a dit qu’il était dans l’intérêt de l’individu de participer.»

«Lorsque plusieurs membres du comité ont poussé sans relâche pour obtenir une réponse, on nous a dit que ceux qui refusaient vivraient d’abord indéfiniment sous les restrictions de verrouillage. Ceux qui déclinent de «refuser de participer» au programme d’annulation de la dette «seraient considérés comme un risque pour la sécurité publique et seraient transférés dans des établissements d’isolement».

«Une fois dans ces établissements, ils auraient deux options, participer au programme d’annulation de la dette et seraient libérés, ou resteraient indéfiniment dans l’établissement d’isolement sous la classification d’un risque grave pour la santé publique et auraient tous leurs biens saisis.»

