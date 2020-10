Doctors for Truth: des dizaines de milliers de professionnels de la santé poursuivent et réclament la fin de la tyrannie COVID

Par Brian Shilhavy, Rédacteur, Health Impact News

Des dizaines de milliers, et peut-être même maintenant des centaines de milliers de médecins, d’infirmières et de nombreux autres professionnels de la santé dans le monde prennent des mesures pour lutter contre la désinformation propagée par les gouvernements et les médias contrôlés par le gouvernement qui continuent de publier de la fausse propagande concernant la COVID.

La grande majorité des professionnels de la santé dans le monde semblent maintenant convenir que la «pandémie» COVID et les actions gouvernementales toujours mises en œuvre en réponse à la COVID causent beaucoup plus de dommages que la COVID elle-même.

Presque tous ces médecins et professionnels de la santé semblent maintenant convenir que la COVID n’est pas pire qu’une saison grippale typique, et le principal test utilisé pour soi-disant tester le[ Coronavirus de la (maladie) – MIRASTNEWS] COVID, le test PCR, n’est pas fiable.

La principale question qui reste, et peut-être la question à partir de laquelle la réponse pourrait très bien déterminer le destin futur de notre planète, est, est-ce que suffisamment de gens du grand public cesseront de croire aux mensonges que leur gouvernement et les médias d’entreprise continueront de diffuser, en utilisant des médecins bureaucrates» qui ne sont que des «médecins» de nom et qui sont plutôt des politiciens qui accrochent des lettres avant et après leur nom (Dr – MD) pour essayer de leur donner de la crédibilité, mais qui n’examinent jamais de vrais patients ni ne pratiquent la médecine, et cherchent plutôt ailleurs pour découvrir la vérité, en particulier auprès des VRAIS médecins et professionnels de la santé qui ont tous maintenant compris que COVID ne vaut rien pour fermer la société et mettre en œuvre un nouvel ordre mondial?

Ces médecins et professionnels de la santé luttent contre la censure et le ridicule des classes dirigeantes, des médias d’entreprise et des géants des Big Tech et Médias Sociaux.

COVID est avant tout une GUERRE DE L’INFORMATION, et à moins que les Américains ne puissent apprendre à désactiver leurs programmes d’information par câble avec leurs MILLIARDS de financement, principalement de Big Pharma, et prendre le temps de rechercher les problèmes par eux-mêmes, les mondialistes déchaîneront leurs vaccins et autres produits non testés tout en provoquant des troubles sociaux dans leurs efforts de mettre en œuvre leur Nouvel Ordre Mondial.

La déclaration de Great Barrington

Dr Martin Kulldorff – Professeur à la Harvard Medical School, Dr Sunetra Gupta – Professeur d’épidémiologie de l’Université d’Oxford, Dr Jayanta Bhattacharya – Professeur d’épidémiologie de Stanford – Auteurs originaux de la Déclaration de Great Barrington. Source de l’image.

Plus tôt ce mois-ci (octobre 2020), trois des médecins les plus renommés au monde, le Dr Martin Kulldorff, professeur à la Harvard Medical School, le Dr Sunetra Gupta, professeur d’épidémiologie de l’Université d’Oxford, et le Dr Jayanta Bhattacharya, professeur d’épidémiologie de Stanford, ont rédigé le Great Déclaration de Barrington.

Depuis sa publication, au moment de la rédaction de cet article, il a été signé par 29 202 médecins, 10 576 scientifiques médicaux et en santé publique et 532 027 citoyens concernés.

Voici la déclaration:

La déclaration de Great Barrington – En tant qu’épidémiologistes des maladies infectieuses et scientifiques de la santé publique, nous sommes gravement préoccupés par les effets néfastes sur la santé physique et mentale des politiques actuelles de la COVID-19 et nous recommandons une approche que nous appelons la protection ciblée. Venant de la gauche et de la droite, et du monde entier, nous avons consacré notre carrière à la protection des personnes. Les politiques de verrouillage actuelles ont des effets dévastateurs sur la santé publique à court et à long terme. Les résultats (pour n’en nommer que quelques-uns) comprennent des taux de vaccination infantile plus faibles, une aggravation des maladies cardiovasculaires, moins de dépistages du cancer et une détérioration de la santé mentale – conduisant à une plus grande surmortalité dans les années à venir, la classe ouvrière et les membres plus jeunes de la société portant le fardeau le plus lourd. Garder les élèves hors de l’école est une grave injustice. Maintenir ces mesures en place jusqu’à ce qu’un vaccin soit disponible causera des dommages irréparables, avec des dommages disproportionnés aux personnes défavorisées. Heureusement, notre compréhension du virus se développe. Nous savons que la vulnérabilité à la mort du [coronavirus 2019 de la (maladie) – MIRASTNEWS] COVID-19 est plus de mille fois plus élevée chez les personnes âgées et infirmes que chez les jeunes. En effet, pour les enfants, [le virus de] la COVID-19 est moins dangereux que de nombreux autres méfaits, y compris la grippe. À mesure que l’immunité se développe dans la population, le risque d’infection pour tous – y compris les personnes vulnérables – diminue. Nous savons que toutes les populations finiront par atteindre l’immunité collective – c’est-à-dire le point auquel le taux de nouvelles infections est stable – et que cela peut être aidé (mais ne dépend pas) d’un vaccin. Notre objectif devrait donc être de minimiser la mortalité et les dommages sociaux jusqu’à ce que nous atteignions l’immunité collective. L’approche la plus compatissante qui équilibre les risques et les avantages d’obtenir l’immunité collective est de permettre à ceux qui courent un risque minimal de mourir de vivre normalement leur vie pour développer une immunité au virus par le biais d’une infection naturelle, tout en protégeant mieux ceux qui sont au plus haut risque. Nous appelons cela la protection ciblée. L’adoption de mesures pour protéger les personnes vulnérables devrait être l’objectif central des réponses de santé publique à la COVID-19. À titre d’exemple, les maisons de soins infirmiers devraient utiliser du personnel immunisé et effectuer fréquemment des tests PCR sur les autres membres du personnel et tous les visiteurs. La rotation du personnel devrait être minimisée. Les retraités vivant à la maison devraient se faire livrer leurs produits d’épicerie et autres articles de première nécessité à leur domicile. Lorsque cela est possible, ils doivent rencontrer les membres de leur famille à l’extérieur plutôt qu’à l’intérieur. Une liste complète et détaillée de mesures, y compris des approches pour les ménages multigénérationnels, peut être mise en œuvre et s’inscrit parfaitement dans la portée et les capacités des professionnels de la santé publique. Ceux qui ne sont pas vulnérables devraient être immédiatement autorisés à reprendre une vie normale. Des mesures d’hygiène simples, telles que le lavage des mains et le fait de rester à la maison en cas de maladie, doivent être pratiquées par tous pour réduire le seuil d’immunité du troupeau. Les écoles et les universités devraient être ouvertes à l’enseignement en personne. Les activités parascolaires, telles que les sports, devraient être reprises. Les jeunes adultes à faible risque devraient travailler normalement, plutôt que de chez eux. Les restaurants et autres commerces devraient ouvrir. Les arts, la musique, le sport et les autres activités culturelles devraient reprendre. Les personnes les plus à risque peuvent participer si elles le souhaitent, tandis que la société dans son ensemble bénéficie de la protection conférée aux personnes vulnérables par ceux qui ont acquis une immunité collective.

Doctors for Truth (Médecins pour la vérité) poursuit les Pays-Bas

Le Dr Elke De Klerk, le fondateur de Doctors for Truth aux Pays-Bas, est récemment apparu avec plusieurs autres médecins de différents pays pour annoncer qu’ils poursuivaient les Pays-Bas pour leurs actions liées à la COVID qui, selon eux, a causé un grand préjudice.

Le Dr Klerk a commenté:

Je tiens à dire que nous n’avons pas de pandémie ou d’épidémie médicale. Nous déclarons également que la COVID-19 ne devrait plus figurer sur la liste A, car nous savons maintenant qu’il s’agit d’un virus grippal normal. Nous lançons également une action en justice auprès de l’État des Pays-Bas pour faire intervenir un grand groupe de médecins et un très grand groupe d’infirmières également, car nous avons des contacts avec 87 000 infirmières qui ne veulent pas du vaccin qui est en cours de préparation pour nous. La panique est provoquée par ces tests PCR faux positifs. 89 à 94% de ces tests PCR sont des faux positifs. Ils ne testent pas la COVID-19. Les médecins doivent arrêter de regarder ces tests. Revenons aux cliniques et aux faits.

Écoutez les commentaires du Dr Klerk:

https://www.bitchute.com/embed/zTL5lHNE1XZ6/

Il y a beaucoup plus de ces «Docteurs pour la vérité» dans le monde.

Selon le Dr James Fetzer de Principia Scientific International, il y a plus de 500 médecins en Allemagne appelés «Doctors for Information» qui ont récemment fait une déclaration choquante lors d’une conférence de presse nationale et déclaré:

«La panique Corona est une pièce de théâtre. C’est une arnaque. Une escroquerie. Il est grand temps que nous comprenions que nous sommes au milieu d’un crime mondial.»

Selon le Dr Fetzer:

Ce grand groupe d’experts médicaux publie un journal médical à 500 000 exemplaires chaque semaine, pour informer le public de la désinformation massive dans les médias grand public. Ils organisent également des manifestations de masse en Europe, comme celle du 29 août 2020 où 12 millions de personnes se sont inscrites et plusieurs millions se sont effectivement présentées. Pourquoi plus de 500 médecins disent-ils que la pandémie est un crime mondial? Que savent-ils, que nous ne savons pas?

Le Dr Fetzer a également déclaré qu’en Espagne, un groupe de 600 médecins, également appelés «Médecins pour la vérité», avait fait une déclaration similaire à celle des médecins allemands lors d’une conférence de presse.

Il poursuit en écrivant:

L’Allemagne et l’Espagne ne sont que deux exemples. De grands groupes similaires de centaines d’experts médicaux existent dans des pays du monde entier. Aux États-Unis d’Amérique, un documentaire appelé PLANDEMIC, qui expose la COVID-19 comme une opération criminelle, est soutenu par plus de 27 000 médecins! Pourquoi ces milliers de professionnels de la santé dans le monde disent-ils que la pandémie est un crime? À quelles informations ont-ils accès, que nous n’obtenons pas des médias grand public? Je vous invite à regarder les faits suivants avec un esprit ouvert, puis à tirer vos propres conclusions…

Lisez l’article complet ici.

Quand les Américains cesseront-ils d’écouter Anthony Fauci et d’autres «médecins» politiques de carrière qui ne traitent même pas les patients?

Ici aux États-Unis d’Amérique, les médecins de première ligne ont dénoncé le comportement criminel d’Anthony Fauci, un politicien de carrière qui porte le titre de «Dr» et ses efforts pour discréditer l’hydroxychloroquine, dont des centaines de médecins ont témoigné avoir guéri des patients atteints de COVID en association avec du zinc et un antibiotique. Beaucoup de ces médecins rapportent un taux de guérison de 100% des patients COVID utilisant ce médicament approuvé par la FDA et le protocole COVID.

Même le président Trump a retiré Fauci de son groupe de travail sur les coronavirus, mais il a toujours beaucoup de temps d’antenne dans les médias d’entreprise.

En savoir plus sur les crimes d’Anthony Fauci:

Je n’exagère PAS lorsque j’affirme qu’Anthony Fauci devrait être arrêté à vue, jugé par un tribunal par un jury composé de ses pairs, et s’il est reconnu coupable de meurtre de masse, il devrait être condamné à la peine de mort.

Et pourtant, c’est l’homme que les médias d’entreprise utilisent principalement pour convaincre le public des Etats-Unis d’Amérique d’obéir à tous les mandats tyranniques de la COVID qui ont détruit notre économie, tué des millions de personnes dans le monde, blessé et terrorisé la plupart de nos enfants à vie en les forçant à porter des masques et ne pas se rassembler dans les écoles ou autres lieux publics.

L’Amérique se réveillera-t-elle un jour et éteindra-t-elle les dispositifs de contrôle de l’esprit de propagande dans leurs maisons appelés «télévisions»?

Le public des Etats-Unis d’Amérique se rendra-t-il jamais compte que l’élection nationale à la présidence des États-Unis d’Amérique n’est rien de plus qu’un spectacle de cirque médiatique pour détourner leur attention des vrais problèmes auxquels notre nation est actuellement confrontée, et qu’aucun des candidats n’a de solutions, ou même ils l’ont fait, ils sont impuissants à les mettre en œuvre parce qu’ils font tous deux partie du même puisard appelé le «marais»?

Joe Biden est un politicien de carrière qui n’a rien fait dans sa carrière pour résoudre l’un de ces problèmes, et il semble maintenant que son fils soit exposé comme étant un pédophile avec également une histoire très corrompue.

Le président Trump, en revanche, fait partie des milliardaires de Wall Street qui dirigent réellement le pays, et il a fait plus pour transférer la richesse des Etats-Unis d’Amérique à ses copains de Big Pharma que probablement toutes les administrations précédentes réunies. Voir:

Les politiciens aux Etats-Unis d’Amérique font partie du problème, PAS de la solution!

Le seul espoir pour l’Amérique à ce stade, ce sont les Américains. Les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont des problèmes moraux, et la bataille n’est pas entre les idéologies politiques, mais la bataille éternelle entre le bien et le mal.

Si les Américains veulent sauver leur nation, ils doivent d’abord être eux-mêmes sauvés, car aucun système politique ne fonctionnera sans une population morale; une population morale qui commence à résister au mal!

Si vous souhaitez en savoir plus sur les problèmes moraux (PAS politiques) que nous devons résoudre, rendez-vous sur Created4Health.org et commencez par ces articles:

Démasquer qui est derrière la plandémie et les émeutes pour inaugurer le nouvel ordre mondial

Les racines sataniques de la médecine moderne – La marque de la bête?

Deux plans concurrents pour le nouvel ordre mondial: le retour de Jésus-Christ est-il imminent?

Le mythe de la droite contre la gauche, des libéraux contre les conservateurs – Les 9 principaux mythes croisés par les deux côtés pour inaugurer un nouvel ordre mondial

Capitalisme contre socialisme: qu’enseigne Jésus?

Satan n’appartient à personne! L’invitation à rejoindre le Royaume de Dieu est accessible à TOUS!

Les chrétiens aux Etats-Unis d’Amérique aideront-ils à inaugurer le nouvel ordre mondial ou y résisteront-ils?

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

La Suède attaquée pour avoir obtenu le droit COVID et les passeports d’immunité rendront les mandats de vaccination inutiles

Bienvenue dans The Daily Wrap Up, une émission concise dédiée à vous apporter les nouvelles indépendantes les plus pertinentes, telles que nous les voyons, des dernières 24 heures (18/10/20).

Comme toujours, prenez les informations décrites dans la vidéo ci-dessous et recherchez-les par vous-même, et tirez vos propres conclusions. Quiconque vous dit la vérité, ou prétend avoir la réponse, vous égarera probablement, pour une raison ou une autre. Restez vigilant.

(https://www.rokfin.com/TLAVagabond)

(https://www.bitchute.com/channel/24yVcta8zEjY/)

Liens de source vidéo:

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Last American Vagabond