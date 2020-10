Le plus grand scandale de l’histoire des États-Unis d’Amérique! Biden pris avec sa main dans le pot à biscuits! Ses chances d’être élu sont désormais nulles

BOOM! BIDEN PRIS AVEC SA MAIN DANS LE BOCAL À BISCUITS. SES CHANCES D’ÉLECTION SONT FINIES !!

Regarder la vidéo:

After Hours: scandale NY Post Hunter Biden avec Steve Bannon

After Hours rattrape Steve Bannon – l’une des rares personnes ayant accès au disque dur citée dans l’article du New York Post concernant les Bidens – pour briser certaines des conclusions liées aux liens de Hunter avec la Chine et l’Ukraine.

Mon commentaire: ces nombreux scandales en cours de découverte seront plus importants que le Watergate! Biden s’effondre, tout sort à l’air libre pour que le monde le voie. Biden échangeait des faveurs aux grandes entreprises en Chine – tous les faits ont été découverts. YouTube et Twitter ont tenté de censurer les informations et de mettre fin à toutes les opérations, en vain. Ce n’est pas juste un scandale, il y a plusieurs révélations qui remontent également à l’administration Obama – où Hillary, Biden et Obama sont tous COMPLICES dans une activité de trahison !! Ils ont menti et des gens sont morts. Ils vendaient l’influence de White House pour des milliards de dollars en retour – toutes des opérations illégales. Le fiasco ukrainien n’était que la pointe de l’iceberg. La famille Biden faisait des accords sous la table pour s’enrichir à hauteur de milliards de dollars en actions. Les chances d’élection de Biden sont désormais nulles. Il porte un toast. George Eaton

Informations supplémentaires sur le scandale Biden-Chine qui éclate ce soir

Voici des extraits et des informations sur la source de ce scandale en cours.

BANNON: «CECI EST UN PROBLÈME DE SÉCURITÉ NATIONALE. LE FBI A ÉTÉ LES PROTÉGER. SI CELA AVAIT ÉTÉ CONNU, LE PRÉSIDENT TRUMP N’AURA JAMAIS ETE MIS EN ACCUSATION. CECI DISQUALIFIE LA SOUMISSION D’ÊTRE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS D’AMERIQUE.»

BANNON: «VEUILLEZ TENIR. LE POST SORT AVEC BEAUCOUP PLUS D’HISTOIRES. C’EST POURQUOI FACEBOOK ET TWITTER ont essayé de l’arrêter. ILS COMPRENNENT QUE CELA EST UNE MÉTASTISATION SUR UNE BASE MONDIALE. JE PENSE VRAIMENT QUE NOUS SOMMES JUSTE AU SOMMET DE LA PREMIÈRE AUTRE MAINTENANT.

« Alors, voici un résumé pour tous ceux qui entrent dans le fil qui ne veulent pas se frayer un chemin dans une quantité abondante de scat shill…

– Dans la vidéo du PO, un Chinois parle de 3 disques durs livrés à Pelosi, au DOJ et peut-être à d’autres politiciens corrompus aux États-Unis d’Amérique. L’un des lecteurs qu’il a dit était plein de saleté sur Hunter Biden. Il a dit cela il y a environ 3 semaines (voir la vidéo) et les détails se sont concrétisés exactement comme il l’a dit. Il contient des détails spécifiques tels que l’accord de 10 millions de dollars que Hunter a obtenu de Chine.

– Les autres lecteurs ont des détails sur des accords sales entre ChiComs et des dirigeants corrompus des États-Unis d’Amérique. Ils auraient envoyé les lecteurs comme un message pour faire tout ce qu’il faut pour se débarrasser de Trump. Une sorte de jeu de chantage «on descend, tu descends».

– Les lecteurs contiennent également des détails sur une action de bio-armes probablement liée à la COVID-19. On dirait une attaque intentionnelle et les Démocrates y étaient.

– Les ChiComs ont essentiellement porté une arme sur la tête des Démocrates et des Repubs corrompus et les ont forcés à agir en leur nom. Cela fonctionne parce que les gros chats corrompus aux États-Unis d’Amérique leur ont donné les balles et ont chargé le pistolet lorsqu’ils ont accepté leur argent en échange du contrôle politique des États-Unis d’Amérique.

– En donnant les lecteurs à Pelosi et al, non seulement ils ont envoyé un message, mais ils les ont également mis dans une position qui les ont forcés à tout cacher, les rendant pleinement complices des crimes.

Les cires de voiture sont une arnaque. Un produit incroyable repousse la saleté pendant des années avec une protection brevetée en téflon!

– Cela aurait peut-être fonctionné sauf que Trump a obtenu une copie de tout et maintenant ils sont f **** d.

– Chaque politicien et chef d’entreprise corrompus devra probablement faire face à de graves conséquences car il sera beaucoup trop grand pour passer sous le tapis. La saleté remonte à des décennies et a eu une influence majeure sur les droits de tous les citoyens.

– Le DNC et le CCP seront essuyés de la surface de la terre au moment où la poussière retombera car c’est le niveau de la guerre mondiale.

Voici la source originale et la zone de discussion avec de nombreux rapports, vidéos, photos, rapports Twitter et divers commentaires:

https://www.godlikeproductions.com/forum1/message4554839/pg1

AUSSI, comme je l’ai exposé il y a des mois dans un article, l’attaque pandémique de la Chine était un agent de guerre biologique et a été intentionnellement libérée par les communistes chinois aux États-Unis d’Amérique !!!

Citation:

Le Dr Li-Meng Yan montre les preuves dans ses deux rapports qui ne sont pas longs et que tout le monde peut lire, le coronavirus est fabriqué et propagé intentionnellement par le Parti communiste chinois.

Li-Meng Yan | Covid19. sur les nouvelles de Fox avec Tucker.

Plus de divers commentaires du blogueur:

Troisième fichier: virus et arme biologique

Bloomberg a également été mentionné.

Si cela existe, cela laisse entendre que les forces aux États-Unis d’Amérique qui voulaient que Trump disparaisse («État profond», démocrates, etc.) ont travaillé avec Xi pour relancer les choses là-bas afin que cela puisse revenir ici et leur permettre de détruire frauduleusement l’économie. et ruiner les chances de Trump.

Xi voulait que Trump sorte et que son ho Biden entre. L’«État profond» veut que Trump disparaisse. Les démocrates veulent que Trump disparaisse. Les républicains de l’establishment veulent que Trump disparaisse.

Oui, ils sont suffisamment corrompus et pervers pour sacrifier la vie de milliers de citoyens et les chances de millions d’autres simplement pour récupérer le pouvoir total.

C’est un acte de guerre de la part de la Chine.

Le président Trump n’aura d’autre choix que de répondre.

Les démocrates et tous ceux qui avaient des connaissances doivent être arrêtés.

La trahison est l’accusation.

Je dis cela sur ce forum depuis le premier jour où nous avons eu connaissance du virus

La coïncidence selon laquelle juste après que Trump est débarrassé de la destitution, le virus vient de sortir pendant cette année électorale, est de beaucoup

Le virus était le plan de secours pour les démocrates et la Chine

La Chine ne veut pas de Trump au pouvoir, il leur coûte beaucoup d’argent et de pouvoir dans le monde

Trump est le pire ennemi de la Chine

Biden est le meilleur ami de la Chine

Les démocrates ne veulent pas de Trump au pouvoir parce qu’il nuit à leur portefeuille, Trump détruit leur plan de conquête de l’Amérique et de destruction de l’Amérique

Alors, ils se sont réunis pour essayer de trouver un moyen de supprimer Trump, pensant que le virus ruinerait l’économie, tuerait beaucoup d’Américains et qu’ils blâmeraient Trump comme ils l’ont fait et feraient perdre à Trump les élections.

Ou …

Le virus pourrait en fait avoir Trump et l’achever

Ils ne savaient pas que leur plan fonctionnait ou ne fonctionnerait pas

Cette histoire est plus grande que la Seconde Guerre mondiale, nous venons d’être frappés par une arme de destruction massive et notre VP a aidé nos ennemis à le faire.

Plus de 200 000 citoyens aux Etats-Unis d’Amérique sont morts à ce jour

Theres un lecteur noir qui contient des informations sur le virus. Ils n’ont pas encore publié s’ils guérissent encore, mais les femmes sur la photo ont été citées en train de défendre hydro + zinc, donc il y a ça.

Ce week-end, ils repartent tous en voiture. Lundi est ÉNORME et mardi à 13 jours…

Rappelez-vous les vidéos de Chinois propageant délibérément le virus dans des magasins en Amérique. Tout s’explique maintenant.

C’est pourquoi ils ont purgé YouTube je parie. Pour essayer d’empêcher cela de sortir.

Source et discussions:

https://www.godlikeproductions.com/forum1/message4554839/pg1

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Before It’s News