Benjamin Fulford: des dirigeants mondiaux peu coopératifs ciblés pour un remplacement dès novembre

Signe de l’intensité du conflit qui fait maintenant rage aux plus hauts niveaux de la puissance mondiale, le FSB russe, la société secrète asiatique et des sources du Pentagone affirment que de sérieux mouvements dans les coulisses visent à remplacer les principaux dirigeants mondiaux en novembre. Les sources disent que dans chaque cas, le remplacement peut prendre la forme d’un nouveau corps en double lecture d’un nouveau script ou peut impliquer une personnalité publique entièrement différente.

Les sources du MI6 disent:

«Il y a un consensus croissant sur le fait que le Premier ministre britannique a échoué et doit partir. Nous avons eu un commentaire hier soir de quelqu’un que nous écoutons très attentivement.

L’une des raisons de cette décision prévue est la diffusion d’informations obtenues par les services de renseignement britanniques et français sur l’arnaque en cours au coronavirus. Le fait que ces dirigeants (et d’autres) poussent tous à l’arnaque est un signe qu’ils ne sont pas de véritables dirigeants mais plutôt des employés des familles Rothschild et Rockefeller.

Le rapport du renseignement français dit:

«L’ensemble de la covidocratie est une mascarade et une simulation préparées longtemps à l’avance par la Banque mondiale, le FMI, les Rothschild et leurs lemmings en coopération avec la famille Rockefeller.

(Le rapport en français sera publié sur la page «Lettres à l’éditeur», traduction en anglais).

Pour preuve, les Français ont fourni des dépôts de brevets officiels réalisés en 2015 mais ne sont rendus publics qu’en septembre 2020. «Ces brevets à eux seuls sont la preuve qu’ils savaient en 2015 ce qui allait se passer en 2020», affirment les sources.

Par exemple, un brevet déposé par «Rothschild, Richard A., à Londres, Grande-Bretagne» détaille comment calculer des informations biométriques détaillées d’individus via leurs appareils mobiles. Les appareils mobiles peuvent mesurer le rythme cardiaque de l’individu et peuvent combiner cela avec d’autres informations (par exemple le poids, l’âge, etc.) pour calculer beaucoup de choses.

Les appareils pourraient ainsi calculer des éléments tels que le nombre de calories qu’ils brûlent en une journée, la tension artérielle, la fréquence cardiaque, les habitudes de respiration et de sommeil, et les taux d’alcoolémie, entre autres. Cela permettrait à la police, par exemple, de détecter à distance si une personne était en état d’ébriété au volant. Les données permettraient également d’identifier chaque individu grâce à ses schémas respiratoires et cardiaques uniques.

Pour obtenir ces données, les utilisateurs doivent tenir leur téléphone, être connectés à un écouteur Bluetooth ou porter une montre de surveillance de la santé qui envoie vers le cloud. La reconnaissance faciale est améliorée pour la surveillance 5G lorsque les gens sont séparés d’au moins 1,50 mètre, c’est pourquoi il existe une campagne visant à promouvoir la «distanciation sociale» et le port de masques, car il sera facile d’identifier les personnes qui n’acceptent pas le «nouveau programme normal de vaccination de réduction de la population.

Ainsi, l’élection présidentielle aux Etats-Unis d’Amérique prévue le 3 novembre est en grande partie une bataille «pour protéger la monnaie FIAT et la dette du pays, le blanchiment d’argent et les opérations de capture furtive de l’État de la mafia khazarienne», selon des sources du MI6.

Dans ces circonstances, tout politicien appelant au «port obligatoire du masque et à la distanciation sociale», «attend que le vaccin mette fin à la pandémie» et «davantage de verrouillages sont nécessaires», etc. s’est auto-identifié comme un esclave mafieux khazar (KMS) .

La situation aux États-Unis d’Amérique a dégénéré au point que seuls 15% des Américains pensent que la démocratie américaine fonctionne correctement, selon un sondage de l’AP. Les émeutes et les pillages dans les grandes villes pourraient avoir quelque chose à voir avec ces sondages et les questions sur la République constitutionnelle n’étaient bien entendu pas incluses. https://apnews.com/article/election-2020-virus-outbreak-race-and-ethnicity-joe-biden-donald-trump-59144c3e764294d691d93c16d9bf5a7d

Même des organisations gouvernementales des Etats-Unis d’Amérique comme le FBI et la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency signalent des menaces systématiques contre l’intégrité des prochaines élections aux Etats-Unis d’Amérique. https://us-cert.cisa.gov/ncas/alerts/aa20-283a

Cependant, gardez à l’esprit que la prochaine élection présidentielle concerne le contrôle de la planète entière, car Trump est le dernier homme à faire obstacle à la cabale adoratrice de satan qui récolte l’adrénochrome à l’échelle mondiale sur des enfants kidnappés.

Des sources russes du FSB affirment que leur pays est maintenant tombé sous le contrôle de la famille Rothschild via leur faux Vladimir Poutine. Cela signifie que le système bancaire russe n’est pas sous le contrôle du gouvernement russe, mais plutôt des mêmes personnes qui contrôlent la Réserve fédérale, selon les sources. Ce sont eux qui créent les fausses confrontations entre la Russie et l’Occident, ajoutent-ils.

De plus, pour confirmer ce que les services de renseignement français devaient rapporter, le FSB affirme que le géant bancaire russe Sberbank a pris le relais…

