La France subit-elle une distraction «terroriste» avant l’annonce d’un verrouillage destructeur de la deuxième nation?

Pam Barker | Directeur du projet TLB Europe Reloaded

Il est temps d’examiner les tendances, la première étant celle des soi-disant attentats terroristes qui se déroulent en France juste avant l’imposition de mesures anti-Covid détruisant la liberté et détruisant l’économie de la population.

Certaines villes de France ont été soumises à un couvre-feu de 21 h 00 à 6 h 00 à compter de samedi dernier pendant un mois. Complètement absurde et arbitraire, basé sur des statistiques gonflées et fausses et le test PCR qui est désormais connu pour ne pas pouvoir faire le travail qui lui est demandé.

Au moment où cela allait commencer, avec les restaurants du vendredi soir complètement pleins alors que les dîners sans masque mangeaient et socialisaient One Last Time, Samuel Paty, un enseignant du secondaire a été décapité vers 17 heures dans un quartier un peu en dehors de Paris, pour avoir montré des caricatures du prophète Mahomet dans le cadre du travail de classe. L’auteur, un jeune de 18 ans d’origine tchétchène, qui traquait peut-être l’enseignant et qui, selon le rapport RT du gouvernement d’aujourd’hui, avait lancé une fatwa contre Paty, tué par balle, abattu par la police; un certain nombre de personnes qui lui sont liées ont été arrêtées pendant le week-end. Les nouvelles ont donc été, de manière prévisible, occupées tout au long du week-end; pendant ce temps, un rassemblement a eu lieu à Paris samedi pour montrer son soutien à ce professeur (voir la vidéo RT ci-dessous). Un lieu et une scène similaires au rassemblement post-Charlie Hebdo le 11 janvier 2015 selon le reportage de RT. Les fusillades de Charlie Hebdo ont été qualifiées de «11/9 en France».

Tout comme prévu – une distraction totale des médias par rapport à cet étrange verrouillage partiel qui coupe directement les besoins sociaux des gens. Certaines personnes restaient concentrées sur le couvre-feu, cependant: Paris, après le couvre-feu samedi, a vu une manifestation impromptue d’un petit groupe de 200 personnes maximum dans les rues du centre de Paris pour protester contre les nouvelles mesures.

MENACE DE TWEET

Traduction: Manifestation en cours dans les rues de la capitale contre le couvre-feu.

Mais pour regarder les médias, tout tourne autour du terrorisme islamique sur le sol français et de la colère contre lui – RIEN à voir avec des mesures arbitraires et dictatoriales d’un gouvernement élu contre son propre peuple.

Retour aux tendances. Nous rappelons aux lecteurs les attentats «terroristes» de fin septembre à Paris: une alerte à la bombe à la tour Eiffel le mercredi 23 septembre et l’attaque au couteau devant les bureaux de Charlie Hebdo vendredi, deux jours plus tard. PUIS Marseille et quelques autres villes se sont mises en verrouillage sélectif, à de nombreuses protestations de la part des résidents locaux et du monde des affaires le SAMEDI. Marseille est également la maison du professeur Didier Raoult; tout cela ressemblait à une attaque ciblée contre Marseille. Voir notre rapport, «Les Terroristes» se présentent au bon moment en tant que France en train de s’effondrer sur les restrictions de virus.

***

Mais deux autres éléments se sont de nouveau glissés hors de la menuiserie, marquant un retour à des tendances antérieures et très inquiétantes malgré le manque de VRAIES preuves d’une crise sanitaire.

Du site utile Profession-Gendarme, nous avons ce rapport aujourd’hui intitulé Covid-19: Retour à l’euthanasie dans les maisons de retraite avec Rivotril par injection. – Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire:

Retour en euthanasie en EHPAD (maisons de soins) avec Rivotril par injection. Dernier décret d’hier sur l’urgence sanitaire. ASSASSINE POUR LE PROGRAMME article 53, II: la spécialité pharmaceutique Rivotril sous forme injectable peut être délivrée par les pharmacies d’officine pour la prise en charge des patients atteints ou «susceptibles» de souffrir du virus SRAS-CoV-2. Rivotril sous forme injectable est mortel lorsque vous êtes en insuffisance respiratoire, ils vont donc réassassiner les personnes âgées à Ehpad (maisons de retraite) comme ils l’ont fait en mars.

Voici le décret gouvernemental 2020-1262 du 17 octobre 2020, précisant les réglementations et mesures prises dans le cadre de cette «urgence sanitaire» revigorée. Tout au long de ce long document en ligne, jusqu’à l’article 53, nous trouvons ce qui suit:

Article 53 II. – Par dérogation à l’article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, la spécialité pharmaceutique Rivotril ® sous forme injectable peut faire l’objet d’une dispensation, par les pharmacies d’officine en vue de la prise en charge des patients atteints ou susceptibles d’être atteints par le virus SARS-CoV-2 dont l’état clinique le justifie sur présentation d’une ordonnance médicale portant la mention «Prescription Hors AMM dans le cadre du Covid-19». (ER: Rivotril sous forme injectable peut être délivré par les pharmacies aux patients atteints ou susceptibles de contracter le SRAS-CoV-2.) Lorsqu’il prescrit la spécialité pharmaceutique mentionnée au premier alinéa en dehors du cadre de leur autorisation de mise sur le marché, le médecin se conforme aux protocoles exceptionnels et transitoires relatifs, d’une part, à la prise en charge de la dyspnée et, d’autre part, à la prise en charge palliative de la détresse respiratoire, établis par la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs et mis en ligne sur son site. La spécialité mentionnée au premier alinéa est prise en charge par les organismes d’assurance maladie dans les conditions du droit commun avec suppression de la participation de l’assuré prévue à l’article R. 160-8 du code de la sécurité sociale.

Dans ce rapport du 16 avril intitulé Coronavirus: les Européens âgés ciblés, traitement refusé, nous avons noté ceci à propos de Rivotril:

En France, à partir du 28 mars 2020, le médicament anticonvulsif Rivotril, un puissant sédatif appartenant à la tristement célèbre famille des benzodiazapines, a été approuvé pour une utilisation sous forme injectable par le gouvernement pour les personnes souffrant d’asphyxie qui ne peuvent pas être réanimées. Le décret gouvernemental l’a mis à la disposition de tous les médecins, y compris les médecins communautaires, ce qui a soulevé la sombre perspective que nous autorisons dans la pratique de l’euthanasie par la porte dérobée. Compte tenu de la politique de verrouillage, qui a confiné tout le monde chez eux, y compris les personnes âgées, cela donne au médecin de famille un pouvoir démesuré en période de crise perçue pour administrer un médicament puissant de fin de vie sans le consentement du patient.

Maintenant, le médicament d’euthanasie est de retour dans le jeu officiellement mais discrètement.

Dans un rapport d’août de l’oncologue française Dr Nicole Delepine, elle avait ceci à dire:

L’assassinat de nos personnes âgées La protection de nos personnes âgées, désignées victimes de Covid-19, était l’objectif prioritaire «officiel» du verrouillage. Cependant, toutes les mesures prises pendant la loi d’urgence ont abouti à les éliminer sans témoin et à les empêcher de leur rendre un dernier hommage. Le meurtre prémédité de résidents d’Ehpad (maison de retraite) par Covid et / ou Rivotril non traités est l’infamie la plus triste du verrouillage. Le terme assassinat est violent, mais correspond aux faits enregistrés d’un meurtre organisé. La première étape a été de les couper de leur famille, de les transformer en «détenus à l’isolement» [3], de les rendre plus vulnérables et de faciliter les syndromes de glissement (désintérêt progressif pour la vie, rendu insipide par l’absence de contact, conduisant à la mort) alors qu’il aurait été possible de maintenir un contact protégé. La deuxième étape a consisté à leur interdire les tests diagnostiques [4], puis la réanimation [5], puis l’hospitalisation. Le troisième consistait à renvoyer les résidents malades dans leur établissement d’origine ou, en l’absence de réelle possibilité d’isolement, d’équipement de protection et de personnel suffisant, ils ont contaminé leurs codétenus. La solution finale fut le décret Rivotril [6] qui organisa la dispensation d’un produit destiné à les tuer sur simple suspicion de Covid (sans certitude diagnostique), avec la rédaction d’un arrêté «préventif» et la préparation d’une seringue nominale sans avertissement le patient ou sa famille ou même en attente d’une éventuelle aggravation. (ER: Rivotril est le nom commercial du clonazépam, un sédatif qui fait partie de la famille controversée des benzodiazépines.) Le 6 mai 2020, les personnes âgées dépendantes vivant aux Ehpad représentaient la moitié des décès attribués à l’épidémie en France (12 769 décès sur 25 531) [7].

Et encore pire si ça arrive…

Le couvre-feu nocturne auquel nous avons été soumis, qui n’est pas un verrouillage négligeable de 9 heures par jour, était / est (?) Destiné à être un autre verrouillage complet à l’échelle du pays, avec des conséquences économiques massives et catastrophiques. Dans ce reportage sur le site Profession-Gendarme d’aujourd’hui, intitulé Le Second Verrouillage aura lieu entre le 26 et le 28 octobre selon les courriels reçus par les entreprises, cela commence:

Des informations qui ont fait le tour sur Twitter ce matin. Malgré le fait que l’OMS ait déclaré que les mesures de verrouillage étaient inutiles, le gouvernement Macron se prépare à refermer la France avant les vacances de Noël, et peut-être pendant les fêtes de fin d’année. Vous pouvez dire adieu à vos espoirs de reprise économique.

La substance de certains tweets de cet article montre que les e-mails internes au sein de certaines entreprises, comme le cabinet mondial de comptabilité fiscale KPMG, avaient déjà été informés qu’un nouveau verrouillage national aurait lieu à nouveau les 25 et 26 octobre, correspondant étroitement au temps des vacances scolaires de deux semaines de «Toussaints» (Tous les Saints) le 1er novembre. Constatant que cela s’inscrit dans le cadre du plan Great Reset de la foule de Davos, Profession-Gendarme conclut avec,

Tout cela n’est pas un hasard, c’est délibéré, de ruiner l’Occident de l’intérieur.

Il reste à voir ce qui va se passer avant la fin de cette semaine. Pendant ce temps, nous sommes tous distraits par les «révélations» médiatiques et gouvernementales sur un «terroriste».

https://www.thelibertybeacon.com/is-france-experiences-terrorist-distraction-before-a-second-nation-destroying-lockdown-is-announce/

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

Source : Tap News Wire

George Soros – Faire tomber l’Amérique

George Soros est probablement l’un des êtres humains les plus dangereux de la planète. Il a fait tomber des économies et a causé sa part de révolutions, et a maintenant son regard sur les États-Unis d’Amérique. Le plan de George Soros est d’aider à réaliser un «Nouvel ordre mondial» ou «NOM (NWO)». Son pouvoir a touché plus de 60 pays en utilisant son «Open Society Institute» qui dépenserait quelque 600 millions de dollars par an pour faire avancer son programme.

Les Banksters internationaux sont le revers de la médaille. Ils veulent les mêmes choses, mais ils en parlent davantage. Leurs objectifs sont une «monnaie unique» et un «Nouvel ordre mondial».

L’agenda de George Soros comprend le socialisme à l’européenne, le contrôle de la population et le fameux «Agenda vert» qui a généré beaucoup de corruption dans le monde à commencer par le mythe du «réchauffement climatique». La fraude au «crédit carbone» fait également partie de ces déchets. Il a recruté Al Gore dans cette fraude dans laquelle le grand Al Gore a généré des millions de dollars pour lui-même, trompant et escroquant quiconque voudrait écouter.

Le gouvernement mondial unique de George Soros, «Big Brother», ruinera sans aucun doute les États-Unis d’Amérique en contournant complètement la Constitution des États-Unis d’Amérique; tuant toute chance de rester sous les libertés pour lesquelles nos ancêtres se sont battus.

L’élite bancaire et George Soros sont tous deux membres du Council on Foreign Relations et de la Commission trilatérale également connue sous le nom de Groupe Bilderberg. Deux organisations envisageant de fabriquer le «One World Order», le «One World Government» et la «One World Currency».

Actuellement, Soros essaie de comprendre comment réaliser «une baisse ordonnée» du dollar des Etats-Unis d’Amérique, ce qui est important pour l’introduction d’une «nouvelle monnaie mondiale», étape importante pour le «Nouvel ordre mondial».

Je suggère que tous les Américains patriotiques, qui croient en la Constitution des États-Unis d’Amérique et veulent rester sous les articles dont les ancêtres se sont battus il y a environ 235 ans, étudient George Soros et comprennent à quel point cet homme est vraiment dangereux, et comment ses liens avec les Banksters internationaux sont en corrélation les uns avec les autres. Vous commencerez à comprendre le mal auquel l’Amérique est confrontée.

Le seul moyen de vaincre ce fléau est de se battre et je veux dire le genre de combat que nos ancêtres ont dû mener pour réaliser nos libertés, le seul type de combat que nos ennemis comprendront. Nous devons rester ensemble ou nous avons terminé.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News Wire

Vous envisagez de vous faire vacciner contre la grippe?… Lisez ceci!

Le vaccin antigrippal a des effets secondaires très RÉELS… dont la pharmacie ne vous parlera pas. Et les réactions et les problèmes de santé qui en découlent ne sont PAS rares. Les vaccins sont un investissement à long terme pour les sociétés pharmaceutiques – vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ce vaccin contre la grippe est GRATUIT? !! – parce qu’ils finiront par entraîner des problèmes de santé. Ce n’est pas une surprise si vous regardez la liste des ingrédients du vaccin.

La plupart des blessures signalées par les vaccins proviennent du FLU SHOT, entraînant 275 cas de réactions graves et TROIS décès déjà signalés au cours des six premiers mois de 2017! (rapport du gouvernement ici)

À travers les blessures graves et même les réactions les plus légères qui pourraient devenir graves, l’industrie pharmaceutique crée des clients pharmaceutiques à vie.

Ce n’est pas amusant de contracter la grippe… mais est-ce que cela vaut les risques pour la santé liés au vaccin?

C’est l’un des vaccins les plus dangereux du marché, lié à la mort subite, aux accidents vasculaires cérébraux, à la paralysie et plus encore.

Et même les médias grand public doivent admettre que cela fonctionne à peine – voire même pas du tout.

Des études montrent qu’il protège rarement les gens contre la grippe et qu’une vaccination accrue ne réduit PAS la mortalité dans aucun groupe d’âge. «Nous n’avons pas pu corréler l’augmentation de la couverture vaccinale après 1980 avec la baisse des taux de mortalité dans n’importe quel groupe d’âge. Étant donné que moins de 10% de tous les décès hivernaux étaient attribuables à la grippe à n’importe quelle saison, nous concluons que les études observationnelles surestiment considérablement les bénéfices de la vaccination [contre la grippe].» (lien vers l’étude)

Alors, ce vaccin contre la grippe vaut-il vraiment le risque RÉEL? Juste pour échapper à quelques jours de repos… Réfléchissez à deux fois avant de retrousser votre manche. Réfléchissez en fait trois fois, quatre fois, cinq fois….

Cliquez ici pour voir les ingrédients toxiques du vaccin contre la grippe.

VACCIN CONTRE LA GRIPPE: Vaut-il le risque?

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News Wire

Enquête vidéo sur l’hôpital irlandais par Gemma O’Doherty: PAS UN PATIENT visible nulle part. Que se passe-t-il!?

Irish hospital video investigation by Gemma O'Doherty:

NOT ONE PATIENT visible anywhere.

What is going on!?https://t.co/Ijy1puY2sm — Amazing Polly is FREE and will act like it (@99freemind) October 19, 2020

Des personnes en bonne santé se font corrompre pour passer des tests PCR et les RÉPÉTER! Est-ce légal? Forcez les gens à la pauvreté puis PAYEZ-les pour qu’ils passent des tests défectueux! Cela me semble une fraude #PCRFraud

Healthy people getting bribed to take PCR tests and REPEAT THEM!

Is this legal?

Force people into poverty then PAY them to take faulty tests!

Sounds like fraud to me #PCRFraud @MichaelYeadon3 @OffGuardian0 @ClarkeMicah @MsCCollins1 @darrenmark69 @simondolan @Francis_Hoar https://t.co/om0KK3eJOu — RJ #PCRFraud #DoNotComply #Free Assange (@RJ_Phoenix16) October 19, 2020

Source Tape News Wire