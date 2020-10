Le groupe Pro-Life met en garde contre les vaccins COVID fabriqués à partir de bébés avortés, les mandats de vaccination

Un groupe pro-vie a attiré l’attention sur certaines des questions éthiques entourant les vaccins et le vaccin contre le coronavirus en particulier, notamment en ce qui concerne les vaccins fabriqués à partir de cellules de bébés avortés et la possibilité d’une vaccination obligatoire.

La Personhood Alliance a publié 10 points clés décrivant la position officielle du groupe sur l’éthique des vaccins. Ils sont basés sur le principe du «droit des personnes nées de ne pas être forcées de violer leur propre intégrité corporelle et / ou conscience morale et le droit des personnes à naître de ne pas être victimes de la traite, de la marchandisation et / ou de l’expérimentation sans leur consentement. »

Bon nombre des grandes sociétés pharmaceutiques qui fabriquent des vaccins utilisent des cellules de bébés avortés pour les produire. Cela est considéré comme contraire à l’éthique par l’alliance, qui a appelé les fabricants de vaccins à faire plus pour produire des variétés plus éthiques, en particulier dans les cas où le financement des contribuables est utilisé.

Ils ont ajouté que les chrétiens devraient exiger que les sociétés pharmaceutiques mettent un terme à la marchandisation et à la traite des êtres humains à tous les stades de la vie et évitent les pratiques qui «perpétuent et encouragent la relation entre l’avortement, la science biomédicale et la traite des êtres humains, quel que soit le moment de cette connexion. a été initiée ou depuis combien de temps une pratique a été socialement acceptée.»

Tyler, Texas Bishop Joseph Stricklanda parlé de ce sujet. En avril, il a tweeté que si le seul moyen de se faire vacciner contre ce virus est d’utiliser les parties du corps d’enfants avortés, il le refusera. Il a ajouté: « Je ne tuerai pas d’enfants pour vivre. »

L’archevêque Carlo Maria Vigano et un groupe d’autres cardinaux ont publié une lettre publique en mai rappelant aux catholiques qu’il est moralement inacceptable d’utiliser un vaccin dérivé de fœtus avortés. Ils ont ajouté que les gens devraient avoir la possibilité de refuser ces vaccins sans encourir de sanctions. Il a été signé par 22 prêtres ainsi que par des journalistes, des avocats, des médecins et des universitaires. Il a déjà recueilli plus de 57 000 signatures.

Les vaccins prescrits «non éthiques et intrusifs»

Leur document aborde également le sujet des vaccins obligatoires, qualifiant ces politiques de «contraires à l’éthique et intrusives». Ils ont dit que le droit des personnes de refuser un traitement médical pour des raisons religieuses, sanitaires ou morales devrait être préservé et protégé par la loi et que cela devrait s’étendre aux décisions concernant la vaccination. Ils ont ajouté que forcer les gens à se faire vacciner est une «violation de leur personnalité biblique».

L’évêque Athanasius Schneider d’Astana, au Kazakhstan, a eu des mots durs pour la pratique, qualifiant les vaccins obligatoires dans une interview de «la dernière étape du satanisme». Le pape François, quant à lui, a récemment appelé à ce que les vaccinations soient «universelles et pour tous».

En mai, le président Trump a confirmé que les vaccins contre les coronavirus ne seront pas imposés aux personnes qui n’en veulent pas au niveau fédéral, reconnaissant que tout le monde ne sera pas disposé à soumettre leur corps à ces vaccins. Cependant, les gouvernements individuels pourraient encore exiger des vaccins COVID obligatoires au niveau des États.

Même sans mandat fédéral ou étatique, certains employeurs pourraient finir par exiger que leur main-d’œuvre soit vaccinée, même contre leur gré. Cela pourrait ressembler beaucoup à ce qui se passe actuellement dans le domaine médical avec les médecins et les infirmières, qui peuvent perdre leur emploi pour avoir refusé de se faire vacciner contre la grippe.

Il n’est pas exagéré d’imaginer que certains types de travailleurs sont expulsés de leur emploi pour non-conformité, en particulier les personnes travaillant dans l’hôtellerie ou l’éducation, par exemple.

Il y a beaucoup trop de façons dont les gens pourraient être contraints de se faire vacciner contre la COVID, et le fait que de nombreux vaccins de pointe en développement contiennent les cellules de bébés avortés ajoute un élément encore plus horrible à une perspective déjà très inquiétante.

