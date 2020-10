Le scandale des e-mails de Hunter Biden vient de s’agrandir | Le programme Glenn Beck

Le représentant Adam Schiff peut affirmer sans fondement que les e-mails récemment publiés entre Hunter Biden et ses anciens partenaires commerciaux font partie d’une campagne de désinformation russe, mais c’est un ultime effort pour manipuler les électeurs à partir de la vérité. Les journalistes qui ont suivi la corruption de Biden pendant des années disent maintenant que ces partenaires commerciaux sont prêts à se retourner contre Hunter pour montrer à quel point la famille Biden est corrompue. Selon l’auteur de «Profiles in Corruption», Peter Schweizer, des milliers d’e-mails du disque dur récemment obtenu – prétendument de l’ordinateur portable de Hunter Biden – pourraient être la preuve que Joe Biden faisait partie de l’un des plus grands scandales de la politique américaine moderne. Glenn et son chercheur en chef, Jason Buttrill, discutent des nouveaux détails de l’histoire en développement. REGARDER plus Glenn Beck: https://www.youtube.com/watch?V=6oRcC…

«Disgrace»: Twitter, Facebook censure l’histoire de Hunter Biden

L’animateur de Sky News, Andrew Bolt, a condamné Twitter et Facebook pour avoir lancé un «racket de protection» pour Joe Biden après avoir censuré un rapport sur des e-mails explosifs révélant une réunion présumée entre l’ancien vice-président et un homme d’affaires ukrainien.

« Twitter et Facebook – ils gèrent une raquette de protection pour Joe Biden et vous cachent des nouvelles en utilisant leur incroyable puissance de marché », a déclaré M. Bolt.

«C’est une honte et une menace pour la démocratie.»

Le New York Post a déclaré avoir reçu une copie d’un disque dur d’un ordinateur portable, laissé dans un atelier de réparation, via la campagne Trump qui comprenait des courriels et des images sincères du fils de M. Biden, Hunter.

Un document obtenu à partir du disque dur montrait un e-mail de Vadym Pozharskyi, un conseiller du conseil d’administration de Burisma Holdings, qui remerciait Hunter d’avoir organisé une réunion avec son père, alors vice-président.

«Cher Hunter, merci de m’avoir invité à DC et de m’avoir donné (sic) l’occasion de rencontrer votre père et de passer (sic) du temps ensemble. C’est vraiment (sic) un honneur et un plaisir», a déclaré l’e-mail.

La réunion, en avril 2015 à Washington, DC, a eu lieu moins d’un an avant que M. Biden fasse pression sur les représentants du gouvernement ukrainien pour qu’ils licencient un procureur qui enquêtait sur l’entreprise.

M. Bolt a souligné le contraste entre la façon dont les géants des médias sociaux gèrent le contenu sur M. Biden et le président Donald Trump.

«Quand Twitter et Facebook ont-ils appliqué ces mêmes normes pour protéger Donald Trump?» il a dit.

«L’autre jour, les dossiers fiscaux de Trump ont été volés et divulgués, Twitter et Facebook n’y ont pas dérangé, aucun avertissement, aucune interdiction.

«Et pendant des années, les médias ont publié, promu, parlé d’un faux dossier que les démocrates avaient payé.

M. Bolt a déclaré que les géants des médias sociaux avaient fait des efforts «étonnants» et «effrayants» pour empêcher le public de lire l’histoire.

«Les excuses que Twitter et Facebook ont ​​données pour cette censure politique, soyons honnêtes à ce sujet, c’est tout ce qu’elles ont changé au cours de la journée», a-t-il déclaré.

«Oh, regardez le lien n’était pas sûr, non le matériel a été volé, ces courriels, non, non en fait c’était des informations privées, c’était faux, peu importe.

J’ai regardé à travers le disque dur de Biden | Bernard Kerik

L’ancien commissaire du NYPD, Bernard Kerik, parle de son travail avec l’ancien maire de New York, Rudy Giuliani, pour enquêter sur les documents potentiellement incriminants laissés par Hunter Biden et leurs liens avec son père Joe. – avec Chris Salcedo de Newsmax TV





Le «programme d’intégrité électorale» de Facebook dirigé par le gardien de Biden qui a facilité la trahison

Au cas où vous vous demanderiez pourquoi Facebook a rapidement interdit la bombe du New York Post exposant la criminalité traîtresse de Joe et Hunter Biden, ne cherchez pas plus loin que Anna Makanju, responsable du «programme d’intégrité électorale» de Facebook.

Avant de rejoindre Facebook, Makanju était Senior Fellow non-résident au Atlantic Council, un groupe de réflexion prétendument non partisan qui en réalité est profondément lié aux Bidens et à d’autres membres de l’ancienne administration Obama.

Il s’avère que le Conseil de l’Atlantique a reçu des centaines de milliers de dollars de Burisma, la société gazière ukrainienne où Hunter occupait un poste de premier plan au conseil d’administration, ce qui lui a attribué un salaire de 50 000 dollars par mois. Sur une période de trois ans, à compter de 2016, Burisma a fait don de 300 000 $ au Conseil de l’Atlantique.

Ceci est important car à l’époque, Makanju travaillait au Conseil de l’Atlantique en tant que «conseiller politique spécial pour l’Europe et l’Eurasie de l’ancien vice-président des Etats-Unis d’Amérique Joe Biden», selon sa page bio.

Ce que cela signifie, bien sûr, c’est que Makanju a joué un rôle critique dans la fausse mise en accusation du procureur ukrainien Viktor Shokin, que Joe a fait pression sur le gouvernement ukrainien pour qu’il licencie parce qu’il enquêtait sur Burisma, où Hunter travaillait.

Alors que la Maison Blanche d’Obama a insisté sur le fait que Joe voulait que Shokin soit renvoyé pour provoquer une «réforme» au sein du gouvernement corrompu ukrainien, la réalité est que Joe voulait protéger le travail pépère de son fils, ainsi que sa propre influence personnelle dans les affaires étrangères.

« [Makanju] a aidé Biden (senior) à se préparer aux conversations et a déclaré qu’ils opéraient à un niveau élevé, Biden utilisant un langage tel que le gouvernement de Porochenko étant « les bâtisseurs de la nation pour une transformation de l’Ukraine » », indiquent les rapports.

Selon Makanju elle-même, tout était au-dessus du tableau et Joe s’était simplement engagé à engager les «réformes exigées par le Fonds monétaire international» pour «lutter contre la corruption et l’assistance militaire».

« Une enquête sur » Burisma n’était tout simplement pas assez importante « pour être mentionnée » au Fact Checker, a en outre insisté Makanju comme couverture pour les Bidens.

Makanju mérite la même punition que les Bidens

Avance rapide jusqu’en 2020 et Makanju est maintenant, ridiculement, en charge de contrôler le contenu qui passe par la plate-forme Facebook. Ses efforts les plus récents consistent à étouffer l’exposé de Biden du Post, non seulement pour protéger les Bidens, mais aussi elle-même.

Vous voyez, si Makanju est largement exposée comme ayant joué un rôle dans la saga de corruption de la famille Biden, alors elle aussi pourrait faire face à des accusations criminelles, car beaucoup insistent maintenant sur le fait que les Bidens devraient également faire face.

Encore une fois, gardez à l’esprit que le Conseil de l’Atlantique a commencé à recevoir d’importantes infusions d’argent de Burisma juste au moment où Makanju conseillait Joe sur la façon de se débarrasser de Shokin. Plusieurs années plus tard, elle allait devenir le «policier» en chef de Facebook, ce qui n’est pas un hasard.

« C’est vrai les gens, l’exécutif de Facebook bloquant actuellement toutes les preuves négatives de l’activité corrompue de Hunter et Joe Biden en Ukraine est la même personne qui coordonnait l’activité corrompue entre les gains de la famille Biden en Ukraine », écrit Sundance pour The Conservative Treehouse, tel que relayé par American Thinker.

Ce que tout cela illustre, bien sûr, c’est que Big Tech est pleinement au lit avec l’État profond. Et parce que tous les yeux sont rivés sur les Bidens, la Silicon Valley, qui est tout aussi corrompue que les Bidens, fait sa part pour garder la vérité secrète pour protéger toutes les personnes impliquées.

«Le réseautage incestueux entre les démocrates de la Maison Blanche, du Congrès, du Deep State, des médias et de la Big Tech ne s’arrête jamais», écrit Andrea Widburg pour American Thinker.

«C’est pourquoi le peuple américain voulait et veut toujours que Trump, le véritable étranger, dirige le gouvernement. Ils savent que les démocrates ont transformé la politique des Etats-Unis d’Amérique en un géant Augean Stable et que Trump est l’Hercule qui (nous l’espérons) peut la nettoyer.

L’ancien commissaire du NYPD dit que Joe et Hunter Biden «appartiennent aux menottes»

Bernard B. Kerik, ancien commissaire du département de police de New York (NYPD), dit qu’il a récemment eu la chance de regarder à travers l’ordinateur portable de Hunter Biden et que le contenu est tout simplement accablant.

Dans un tweet, Kerik a annoncé qu’après avoir personnellement examiné le contenu de l’ordinateur portable de Biden, il était parvenu à la détermination que Joe Biden et sa famille «appartenaient aux menottes».

«Si le @FBI et @TheJusticeDept ont arrêté Paul Manafort, alors Hunter, James et @JoeBiden sont (sic) menottés? ET CELA, c’est juste pour les débutants. #Chine #IraK #Ukraine», a ajouté Kerik.

Au cas où vous ne le connaissez pas, Kerik a été reconnu coupable de huit crimes en 2010. Il s’agit notamment de fraude fiscale et de mensonge aux fonctionnaires de la Maison Blanche. Cependant, Kerik a ensuite été gracié par le président Trump et a depuis soutenu les efforts de l’administration Trump pour évincer Biden de la course.

«Il n’y a pas de mots pour exprimer ma reconnaissance et ma gratitude au président Trump», a annoncé Kerik plus tôt cette année après son octroi de clémence.

«À l’exception de la naissance de mes enfants, aujourd’hui est l’un des plus beaux jours de ma vie.»

Vous trouverez plus d’informations sur le pardon Kerik de Trump et la quête actuelle de destruction des Bidens avant le jour du scrutin sur Trump.news.

Fox News confirme la validité des courriels Biden divulgués

Concernant les Bidens, Kerik est convaincu qu’ils ont désormais à se préoccuper de «plus gros problèmes» qu’une simple enquête du FBI, basée sur le contenu de l’ordinateur portable de Hunter.

«Ces images, courriels et autres documents se trouvaient sur le téléphone portable et l’ordinateur de Hunter… ce qui signifie que les réseaux de renseignements ukrainiens et chinois les ont également», affirme Kerik.

«Qui lui a permis sur Air Force Two?»

Rejoindre le combat pour abattre les Bidens est le républicain Lee Zeldin de New York, qui appelle officiellement à une «enquête criminelle» sur toute la famille du crime Biden.

«Le DOJ / FBI doit ouvrir une enquête criminelle sur l’opération mondiale de paiement pour jouer de la famille Biden», a tweeté le représentant Zeldin.

Fox News a apparemment également corroboré que les courriels divulgués étaient en fait réels et incluaient à la fois Joe et Hunter en tant que destinataires des informations clés incluses dans la chaîne.

Un fil particulier semble «décrire un paiement pour l’ancien vice-président Joe Biden dans le cadre d’un accord avec une entreprise énergétique chinoise» – cela s’ajoute à toute la corruption déjà exposée avec Burisma, la tristement célèbre entreprise énergétique ukrainienne.

«Un e-mail, daté du 13 mai 2017, et obtenu par Fox News, comprend une discussion sur les« packages de rémunération» pour six personnes dans le cadre d’un accord commercial avec une entreprise énergétique chinoise», a rapporté Fox News.

«Le courriel semblait identifier Biden comme «président / vice-président en fonction de l’accord avec le CEFC», dans une référence apparente à CEFC China Energy Co.»

Le média a ensuite révélé que l’e-mail en question comprenait également une note expliquant que «Hunter a des attentes de bureau qu’il élaborera», y compris une proposition de répartition des capitaux propres avec des références à «20» pour «H» et «10 détenus par H pour le grand gars.

Selon l’une des personnes copiées sur l’email, «le grand gars» fait référence à Joe Biden, exposant sa participation à la raquette.

La nouvelle n’a pas mis en phase beaucoup de commentateurs de NewsPunch, dont plusieurs ont souligné que des nouvelles similaires avaient fait la une des journaux sur la candidate à la présidentielle ratée Hillary Clinton dans la période précédant l’élection présidentielle de 2016, pour disparaître rapidement le lendemain.

«Cela n’arrivera jamais avec nos dirigeants actuels du DOJ / FBI», a écrit l’un d’eux.

«Le marais est profond», a répondu un autre. «Les bonnes personnes occupent suffisamment de bonnes positions pour maintenir le pouvoir étatique profond. Rien ne changera.»

Hunter Biden expose dangereusement la trahison [DS] (vidéo)

Comme nous le découvrons tous, le candidat démocrate à la présidence, le fils de Joe Biden, Hunter, est pris dans un réseau de corruption, de drogue, de mensonges, de putes et de courriels. Dans cet épisode de Lionel Nation, Lionel expose davantage la corruption qui fait maintenant surface pour cette famille politique de longue date.

«Que savons-nous d’autre de cette population âgée de 18 à 24 ans?» Kamala Harris a un jour posé au public, avant de répondre à sa propre question: «Ils sont stupides!»

Ses paroles, pas les miennes. Le principal objectif politique de cette chaîne a tourné résolument vers les élections du 3 novembre. Et comment pas? Rien ne compte plus que ça. Le claptrap CV1984 est prolixe et consciencieux et les psephologues hétéroclites réveillés se concentrent désormais sur la possibilité incompréhensible: une présidence de Joe Biden.

C’est simple. Et j’ai (encore) un objectif, scilicet renvoyant le plus grand président de ma vie au pouvoir. Rejoignez-nous. Mère Amérique est attaquée idéologiquement et spirituellement par un ennemi déterminé à détruire ses fondements et ses principes essentiels. Il s’agit d’un combat existentiel et en tant que tel nécessite l’engagement d’un nouveau centurion, un guerrier de la vérité hétéroclite engagé dans la protection de notre république constitutionnelle.

Mais c’est une nouvelle guerre et un nouvel ennemi. La gauche et la droite politiques sont mortes. Libéral contre conservateur aurait pu avoir un sens à l’époque de Reagan, mais pas maintenant.

