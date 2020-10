Gerald Celente avertit – L’enfer économique sur Terre arrive (Préparez-vous à l’effondrement économique – Un Ouragan parfait arrive)

Le Fonds monétaire international a publié mardi un avertissement sévère concernant le bilan économique du coronavirus, affirmant que le monde est confronté à sa pire récession depuis la Grande Dépression, car des usines fermées, des quarantaines et des verrouillages nationaux entraînent l’effondrement de la production économique.

Cette sombre prévision a souligné l’ampleur du choc que la pandémie a infligé aux économies avancées et en développement et la tâche ardue que doivent relever les décideurs politiques pour contenir les retombées. Alors que les pays accumulent déjà des fournitures médicales et que les voyages internationaux sont limités, le FMI a averti que la crise menaçait d’annuler des décennies de gains de la mondialisation.

Dans ses Perspectives de l’économie mondiale, le FMI a projeté que l’économie mondiale se contracterait de 3% en 2020, un renversement extraordinaire depuis le début de cette année, lorsque le fonds prévoyait que l’économie mondiale dépasserait 2019 et croîtrait de 3,3%. La baisse de la production cette année serait bien plus sévère que lors de la dernière récession, lorsque l’économie mondiale s’est contractée de moins de 1% entre 2008 et 2009.

Le monde est confus et effrayé. Les infections au [coronavirus 2019 (SRAS-CoV-2) de la maladie] COVID-19 sont en augmentation aux États-Unis d’Amérique et dans le monde, même dans des pays qui pensaient autrefois contenir le virus. Les perspectives pour l’année prochaine sont au mieux incertaines; les pays se précipitent pour produire et distribuer des vaccins à une vitesse vertigineuse, certains choisissant de contourner les essais de phase critique. Pendant ce temps, les chiffres du chômage restent vertigineusement élevés, alors même que le marché boursier des Etats-Unis d’Amérique continue de défier la gravité. Nous nous dirigeons vers une dépression mondiale – une période de misère économique que peu de personnes vivantes ont connue.

Nous ne parlons pas de Hoovervilles. Aujourd’hui, les États-Unis d’Amérique et la plupart des pays du monde ont une classe moyenne solide. Nous avons des filets de sécurité sociale qui n’existaient pas il y a neuf décennies. Heureusement, c’est vrai même pour les pays en développement. La plupart des gouvernements acceptent aujourd’hui une interdépendance économique profonde entre les nations créée par des décennies de mondialisation du commerce et des investissements. Mais ceux qui s’attendent à une reprise économique en forme de V, un scénario dans lequel les vaccinateurs conquièrent la COVID-19 et tout le monde retourne directement au travail, ou même un rebond régulier et régulier à plus long terme comme celui qui a suivi la situation de la crise financière mondiale d’il y a dix ans, vont être déçus.

Commençons par le mot dépression. Il n’y a pas de définition communément acceptée du terme. Cela n’est pas surprenant, étant donné la rareté des catastrophes de cette ampleur. Mais trois facteurs séparent une véritable dépression économique d’une simple récession. Premièrement, l’impact est mondial. Deuxièmement, cela touche plus profondément les moyens de subsistance que toute récession à laquelle nous avons été confrontés au cours de notre vie. Troisièmement, ses mauvais effets persisteront plus longtemps.

Une dépression n’est pas une période de contraction économique ininterrompue. Il peut y avoir des périodes de progrès temporaires en son sein qui créent une apparence de rétablissement. La Grande Dépression des années 1930 a commencé avec le krach boursier d’octobre 1929 et s’est poursuivie jusqu’au début des années 1940, lorsque la Seconde Guerre mondiale a jeté les bases d’une nouvelle croissance. Cette période comprend deux baisses économiques distinctes: d’abord de 1929 à 1933, puis de mai 1937 à 1938. Comme dans les années 1930, nous sommes susceptibles d’assister à des moments d’expansion dans cette période de dépression.

Les dépressions ne génèrent pas seulement des statistiques affreuses et envoient les acheteurs et les vendeurs en veille prolongée. Ils changent notre façon de vivre. La Grande Récession a créé très peu de changements durables. Certains dirigeants élus du monde entier parlent désormais plus souvent des inégalités de richesse, mais rares sont ceux qui ont fait grand-chose pour y remédier. De larges segments de la société, en particulier les personnes qui n’étaient pas déjà au bord de la retraite, ont pu se recroqueviller et revenir plus tard à la même approche d’épargne et d’investissement qu’ils pratiquaient avant la crise. Ils ont été récompensés par une période de récupération solide et durable. C’est très différent de la crise actuelle. Les craintes de COVID-19 apporteront des changements durables aux attitudes du public envers toutes les activités qui impliquent des foules de gens et comment nous travaillons au quotidien; cela changera également de manière permanente la position concurrentielle de l’Amérique dans le monde et suscitera une profonde incertitude quant aux relations entre les États-Unis d’Amérique et la Chine à l’avenir.

Gerald Celente, l’éditeur populaire du Trends Journal, tire la sonnette d’alarme sur ce qu’il considère comme une catastrophe économique à venir. «Ils nous tuent», dit Celente en évoquant le verrouillage actuel de nombreuses entreprises. Dans l’entrevue avec Daniela Cambone, présentatrice de Stansberry Research, Celente explique ce qu’il fait pour protéger ses actifs. Il détaille également comment il se prépare à ce qu’il considère comme la pire catastrophe économique depuis la Grande Dépression.

Qu’est-ce qu’une récession?

Vous vous souviendrez peut-être mieux d’une récession de votre expérience de 2008 à 2009, lorsque le Dow Jones Industrial Average a atteint un creux de moins de 50% de son sommet de 2007. Mais, contrairement aux marchés baissiers et haussiers, vous ne définissez pas une récession uniquement sur la performance des indices boursiers.

Les récessions sont difficiles à quantifier, mais les économistes les définissent généralement comme deux trimestres consécutifs ou plus de croissance négative du produit intérieur brut (PIB) du pays, ou la valeur totale de tout ce que le pays produit.

Ils surviennent généralement en cas de déclin significatif de l’activité économique. Les indicateurs incluent une baisse de l’emploi, de l’activité manufacturière, de la confiance des consommateurs et, oui, des cours des actions – qui se sont tous produits en mars 2020, en grande partie à la suite de l’épidémie de coronavirus.

En effet, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America et d’autres affirment désormais que les États-Unis d’Amérique sont déjà en récession. Goldman Sachs a publié une prévision révisée à la mi-mars, prévoyant que l’économie des Etats-Unis d’Amérique reculerait de 6% au premier trimestre et de 24% au deuxième trimestre en raison de la pandémie.

Combien de temps dure une récession?

En moyenne, une récession dure environ 11 mois, selon le National Bureau of Economic Research. Mais elles peuvent être plus courtes et plus douces, ou plus longues et plus sévères, comme nous le savons depuis la Grande Récession de 2008 et la Grande Dépression de 1929. Pourtant, même dans les cas extrêmes, le marché boursier s’est toujours redressé. Et l’économie aussi.

Dans le cas de la Grande Récession, il a fallu environ quatre ans au Dow Jones Industrial Average pour atteindre un nouveau sommet après son creux en 2009. Mais en cours de route, les investissements ont tout de même fait des gains et les investisseurs à long terme qui ont maintenu des cotisations régulières tout au long de la récession étaient les mieux placés pour les récolter.

Que se passe-t-il en période de récession?

En règle générale, le chômage augmente et l’embauche ralentit. Vous pouvez également voir les salaires stagner ou même baisser. Les entreprises peuvent annoncer des licenciements massifs, comme cela s’est déjà produit dans certaines entreprises qui ont été durement touchées par les fermetures à la suite de l’épidémie de coronavirus.

Les dépenses de consommation diminuent généralement car les Américains ont moins d’argent à dépenser et même ceux qui travaillent encore peuvent s’inquiéter de leur emploi continu. La dette publique a tendance à augmenter à mesure que le gouvernement adopte des projets de loi pour stimuler l’économie et aider ceux qui en ont besoin. (Le Congrès envisage actuellement un plan de relance de près de 2 000 milliards de dollars.)

Les actions et autres actifs peuvent perdre de la valeur car les investisseurs paniquent pour vendre ou vendre des investissements contre les liquidités nécessaires, et la demande pour certains actifs diminue. Si les Américains perdent leur revenu ou craignent de le faire dans un proche avenir, ils sont moins susceptibles d’acheter une nouvelle maison ou une nouvelle voiture, par exemple.

À mesure que l’économie commencera à se redresser, ces tendances changeront.

Comment vous préparez-vous à une récession?

Tout simplement parce que vous savez que, historiquement, toutes les récessions ont pris fin et ont conduit à une croissance économique encore plus grande, cela ne facilite pas la perspective d’en affronter une. Mais il y a quelques mesures simples que vous pouvez prendre dès maintenant pour vous protéger de la récession.

1. Constituer un fonds d’urgence

La plupart d’entre nous savent probablement que nous devrions avoir un fonds d’urgence équivalent de trois à six mois de frais de subsistance. Mais lorsque l’économie se porte bien, il peut être facile de l’ignorer comme quelque chose que vous finirez par faire.

À mesure que les rumeurs de récession se multiplient, il est sage de se tourner vers votre fonds d’urgence. Le chômage augmente et si vous vous retrouvez sans travail pendant quelques mois, vous voudrez pouvoir puiser dans les réserves de liquidités.

Tout d’abord, faites le point sur vos revenus et vos dépenses. Prenez note de vos essentiels ou de vos coûts fixes. Il s’agit probablement de votre loyer ou de votre prêt hypothécaire, de vos services publics, de votre téléphone portable, de votre connexion Internet, de vos produits d’épicerie essentiels et de vos assurances.

Faites le compte de vos dépenses pour le mois, puis multipliez-les par trois, quatre, cinq ou six, selon le nombre de mois de coussin que vous souhaitez vous offrir.

Si ce chiffre semble intimidant au départ, ne vous inquiétez pas. Fixez-vous pour objectif d’atteindre au moins un fonds de 1000 $ et commencez petit avec un dépôt quotidien, hebdomadaire ou mensuel récurrent dans votre compte d’épargne. (Les recherches nous indiquent qu’il est beaucoup plus facile pour nous de réaliser des économies lorsque nous les automatisons.)

À partir de là, continuez d’augmenter votre contribution si vous le pouvez jusqu’à ce que vous ayez atteint au moins trois à six mois de dépenses.

Bonus: pour protéger votre argent contre l’inflation (le montant que le coût des biens et services augmente), recherchez des comptes d’épargne à haut rendement. Ces comptes peuvent offrir des taux d’intérêt 10 à 20 fois plus élevés que la moyenne nationale de 0,09%, ce qui permet à votre argent de mieux conserver sa valeur à long terme.

Comment vous préparez-vous à survivre à un effondrement économique? Vous pouvez réduire l’impact potentiel d’un effondrement économique sur vous et votre famille en suivant ces principes simples:

Stockez les fournitures nécessaires à la vie

Stockez des outils précieux

Cultivez votre propre nourriture

Préparez-vous à subvenir à vos besoins ou à vous en passer

Préparez-vous à vivre avec peu ou pas d’électricité

Renforcez votre situation financière

Acquérir les compétences de base

Établir des relations

Préparez-vous à partager

Soyez prêt à protéger votre famille

Conserver un passeport à jour

Espérons le meilleur et préparez-vous au pire

Aliments de base avec une longue durée de conservation

Stocker au moins un an ou deux d’aliments de base pouvant durer de 25 à 30 ans en stockage peut soutenir votre famille pendant un défi économique, qu’il s’agisse d’hyperinflation, de perte d’emploi, de pénurie alimentaire ou de toute autre crise. Pour savoir quoi stocker pour votre famille, cliquez ici.

Les aliments de base comme le blé, le riz, l’avoine, les pâtes, les haricots, le sucre et les aliments déshydratés ou lyophilisés spécialement emballés pour un stockage à long terme sont d’excellentes options. Vous pouvez apprendre comment emballer votre stockage de nourriture et en savoir plus sur les conditions de stockage idéales ici. Pour connaître les prix actuels sur le stockage des aliments à long terme d’Augason Farms, cliquez ici. Consultez nos recommandations personnelles pour les rayonnages et les fournisseurs de stockage des aliments à long terme ici.

Aliments de tous les jours de longue conservation

Un approvisionnement d’aliments de longue conservation à court terme que vous utilisez tous les jours aidera à minimiser l’impact lorsque vous ne pouvez pas faire vos achats à l’épicerie comme vous le faites normalement. Nous appelons cela le stockage des aliments à court terme, car bien que ces aliments soient stables à la conservation, ils ne se conserveront pas pendant 25 à 30 ans comme le feront les aliments de base à long terme. Il est important d’avoir les deux pour réussir à se protéger de la faim.

Le stockage quotidien des aliments à court terme comprend les conserves, les mélanges en boîte, les dîners emballés, les céréales froides, le ketchup et autres articles similaires. Ces aliments resteront bons pendant 1 à 7 ans selon les conditions alimentaires, d’emballage et de stockage. Apprenez-en davantage sur la constitution d’une offre d’aliments quotidiens à court terme ici.

La nourriture prend beaucoup de place et il peut être un peu difficile de trouver un endroit pour stocker tout ce qui permet une bonne organisation et une bonne rotation. Découvrez quelques idées de nos amis ici.

Le stockage des aliments est un investissement incroyablement judicieux. Prenons le scénario de l’hyperinflation au Venezuela, où les prix des produits (en moyenne) ont doublé tous les 19 jours. Cela signifie que si vous achetez une caisse de six canettes # 10 de flocons d’avoine aujourd’hui pour 24 $, cette caisse coûterait 12 582 912 $ en un an… fou hein? Plus important encore, vous auriez cette caisse d’avoine roulée pour nourrir votre famille lorsque la nourriture est rare ou que les prix sont scandaleux.

Agrafes non alimentaires de base

Faites le plein d’articles d’hygiène personnelle tels que du papier hygiénique, des produits féminins, du shampoing, des savons, une solution de contact et d’autres articles que vous utilisez tous les jours. Quels articles non alimentaires achetez-vous régulièrement? Cet article sur l’assainissement personnel peut vous donner quelques idées d’articles que vous voudrez vous assurer d’être mis sur votre liste.

Fournitures de médicaments et de premiers soins

Êtes-vous sur un médicament d’ordonnance pour une maladie chronique? Vous voudrez peut-être parler à votre médecin pour voir si vous pouvez trouver un moyen de garder un peu plus sous la main. La plupart des assurances seront rechargées à 25 jours. Profitez de ce tampon de 5 jours et remplissez-le dès que vous êtes éligible pour constituer une réserve de secours. Votre médecin peut également être disposé à vous donner des échantillons pour vous aider à constituer votre réserve.

Quels médicaments en vente libre utilisez-vous régulièrement? Stockez une réserve d’analgésiques en vente libre, de médicaments contre les allergies, de remèdes contre le rhume et la grippe, ou tout autre médicament que vous pourriez stocker pour votre famille. Stocker un approvisionnement en suppléments vitaminiques peut également être une bonne idée.

Soyez prêt à traiter des blessures mineures sans aide médicale. Gardez une trousse de premiers soins bien approvisionnée avec toutes les fournitures dont vous pourriez avoir besoin.

Faites de la santé une priorité. Le peuple vénézuélien souffre énormément du manque de soins médicaux. Faites de l’exercice régulièrement et mangez sainement. Reposez-vous, prenez l’air frais et profitez du soleil. Restez au courant des rendez-vous médicaux et dentaires et faites les autres choses qui favorisent la santé et la résilience.

Connaissez-vous le don de la nature pour sauver la vie des gens de divers problèmes de santé et les faire se sentir en sécurité en résolvant des problèmes importants? Comment vivre en bonne santé dans ce monde sans avoir de maladies chroniques ou de maladies ou tout autre problème de santé qui pourrait vous blesser physiquement et mentalement? En raison de la densité de la population, les gens essaient de démolir la forêt, les jardins pour créer un abri, ils ont donc été forcés de détruire le don de la nature tels que les ingrédients naturels, les herbes médicinales secrètes et plus encore qui sont cultivées dans la forêt sauvage, les montagnes et d’autres endroits. Lorsque vous lirez entièrement cette revue, vous aurez certainement la chance de connaître les ingrédients médicinaux secrets, les herbes et plus encore utilisés par nos ancêtres pour retrouver la santé perdue sans perdre la vie. Claude Davis a tout mis en valeur sous la forme du livre électronique The Lost Book Of Remedies rempli d’une liste d’ingrédients naturels et de remèdes que vous pouvez rapidement faire grandir dans la cour ou dans l’espace libre pour l’inclure dans votre alimentation de routine ou votre usage externe pour vous rétablir rapidement.

Cultivez votre propre nourriture

Intégrez la culture d’une petite quantité de nourriture à votre vie quotidienne. Il faut des années pour construire votre sol et vos compétences au point que vous puissiez produire une récolte fiable et abondante. Même si votre vie bien remplie ne vous permettra de faire pousser que quelques tomates en pot, c’est un bon point de départ.

Préparez-vous à subvenir à vos besoins ou à vous en passer

Lors d’un effondrement économique, il est important que vous fassiez tout ce que vous pouvez pour répondre à vos besoins sans dépendre des autres. En plus des ressources que vous avez stockées, vous devrez peut-être faire preuve de créativité et vous contenter de ce que vous pouvez faire vous-même. Créez une bibliothèque de référence personnelle avec des livres précieux auxquels vous pouvez vous référer lorsque Google vous échoue.

Préparez-vous à vivre avec peu ou pas d’électricité

Vous pouvez ou non avoir accès au pouvoir pendant un effondrement économique. Même si vous avez le pouvoir, vous n’aurez peut-être pas les ressources financières pour le payer. Préparez-vous maintenant en prenant des mesures pour réduire votre consommation d’énergie. Considérez les ressources énergétiques alternatives (comme l’énergie solaire, l’énergie solaire thermique, le propane, etc.) comme partie possible de votre plan. Soyez prêt à survivre avec peu ou pas de chaleur. Vous pouvez trouver quelques idées utiles ici.

Profitez de la tranquillité d’esprit totale qui accompagne le fait de savoir que vous disposez d’une alimentation électrique constante et fiable pour votre maison ou votre entreprise avec un générateur de secours d’Alternate Power Solutions. Des nécessités quotidiennes comme le chauffage, la climatisation, la réfrigération et l’éclairage, aux essentiels quotidiens comme la cuisine, la lessive ou les heures de bain des enfants. Les pannes de courant se produisent plus fréquemment que jamais et durent plus longtemps avec des effets dévastateurs. Résistez aux conditions météorologiques imprévisibles et aux pannes imprévues avec le nom le plus fiable dans les solutions d’alimentation de remplacement résidentielles En cas de panne de courant, votre générateur de secours général se met en marche – automatiquement – en protégeant vous et votre maison 24/7.

Apprenez les compétences de base

Lorsque l’économie s’effondrera, les compétences de base deviendront encore plus précieuses. La possibilité de faire vos propres réparations de maison et de voiture (ou d’autres services) vous permettra d’économiser de l’argent si nécessaire. Vous pourrez peut-être gagner rapidement de l’argent en offrant ces services à d’autres.

Cuire du pain à partir de zéro, faire pousser des tomates, réparer des jeans déchirés, réparer un robinet qui fuit, prendre soin d’un enfant malade, réparer une serrure cassée, fermenter des légumes et embouteiller des pêches ne sont que quelques exemples de compétences de base qui vous permettront d’économiser de l’argent et d’améliorer votre qualité de vie quand les temps sont durs.

Quelles compétences avez-vous avec lesquelles vous pourrez peut-être troquer? Il est peut-être temps d’apprendre un nouveau passe-temps qui vous aidera à développer d’importantes compétences de base.

Soyez prêt à protéger votre famille

L’une des raisons invoquées par les citoyens vénézuéliens pour fuir le pays était la criminalité violente. Les citoyens n’ont pas la capacité de se défendre avec des armes à feu en raison de lois strictes sur le contrôle des armes à feu. Vous devrez peut-être vous préparer à des méthodes alternatives pour protéger et défendre votre famille contre les personnes dangereuses.

Sécurisez votre maison

Sécurisez physiquement votre maison et faites-en une cible moins attrayante pour les voleurs. Renforcez et sécurisez tous les points d’entrée de votre maison, plantez des barrières épineuses (roses, buissons épineux) comme moyen de dissuasion, construisez des clôtures solides, gardez les objets de valeur hors de vue et sécurisés, et installez des systèmes d’alarme si nécessaire.

Une excellente façon de détecter les vulnérabilités de votre maison est d’impliquer toute la famille. Encouragez les membres de votre famille ou même un ami proche à accéder à votre maison ou à vos objets de valeur sans rien casser. C’est un excellent moyen pour tout le monde de regarder votre maison avec un nouvel œil et de trouver les zones à fortifier. Nous aimons habiller la pièce pour ajouter un peu d’excitation, mais ce n’est pas obligatoire.

Apprenez les compétences d’autodéfense

Devenez compétent dans votre choix de compétences d’autodéfense. Assurez-vous de disposer des outils d’autodéfense alternatifs appropriés (pistolet paralysant, spray au poivre, couteaux, batte de baseball en métal, poêle en fonte, gros chien, etc.) en cas de confiscation d’armes à feu. Lorsque les gens sont sans espoir, ont faim et sont désespérés, ils peuvent constituer une menace sérieuse pour votre sécurité. Offrez de l’aide et de l’espoir dans la mesure du possible, mais soyez prêt à vous défendre si nécessaire.

Amber William

Traduction : MIRASTNEWS

Source : My Daily Informer

La Chine est désormais la plus grande économie du monde – cela ne devrait pas être une surprise

Un greffier de la banque ICBC compte les billets de cent yuans chinois alors qu’elle pose pour l’appareil photo lors d’une séance photo à sa succursale de Pékin, Chine, le 13 avril 2016. / © REUTERS / Kim Kyung-Hoon / Fichier Photo / Fichier Photo

Cette semaine, le FMI a présenté ses Perspectives de l’économie mondiale 2020 offrant un aperçu de l’économie mondiale et des défis à venir. Le fait le plus gênant dans le rapport est que les Américains ne veulent pas entendre – et même lorsqu’ils le lisent, refusent d’accepter: la Chine a maintenant déplacé les États-Unis d’Amérique pour devenir la plus grande économie du monde. Mesuré par le critère plus raffiné que le FMI et la CIA considèrent désormais comme le meilleur indicateur pour comparer les économies nationales, le rapport du FMI montre que l’économie chinoise est un sixième plus grande que celle des États-Unis d’Amérique (24 200 milliards de dollars contre 20 800 milliards de dollars américains) .

Malgré cette déclaration sans ambiguïté des deux sources les plus fiables, la plupart de la presse mainstream – à l’exception de The Economist – continue de signaler que l’économie des Etats-Unis d’Amérique est numéro 1. Alors, que se passe-t-il?

Évidemment, mesurer la taille de l’économie d’un pays est plus compliqué qu’il n’y paraît. En plus de collecter des données, il faut sélectionner un critère approprié. Traditionnellement, les économistes ont utilisé une métrique appelée MER (taux de change du marché) pour calculer le PIB. L’économie des Etats-Unis d’Amérique est prise comme référence – ce qui reflète le fait que lorsque cette méthode a été développée dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis d’Amérique représentaient près de la moitié du PIB mondial. Pour les économies des autres pays, cette méthode additionne tous les biens et services produits par leur économie dans leur propre monnaie, puis convertit ce total en dollars américains au «taux de change du marché» actuel. Pour 2020, la valeur de tous les biens et services produits en Chine devrait être de 102 000 milliards de yuans. Convertie en dollars américains au taux du marché de 7 yuans pour 1 dollar, la Chine aura un PIB de 14 600 milliards de dollars contre un PIB des Etats-Unis d’Amérique de 20,8 billions de dollars.

Mais cette comparaison suppose que 7 yuans achètent la même quantité de marchandises en Chine que 1 dollar aux États-Unis d’Amérique et évidemment, ce n’est pas le cas. Pour rendre ce point plus facile à comprendre, The Economist Magazine a créé le «Big Mac Index» à partir duquel le graphique en haut de cet article est dérivé. Comme le montre cet indice, pour 21 yuans, un consommateur chinois peut acheter un Big Mac entier à Pékin. S’il convertissait ces yuans au taux de change actuel, il aurait 3 $, ce qui n’achèterait qu’un demi-Big Mac aux États-Unis d’Amérique. En d’autres termes, lors de l’achat de la plupart des produits de hamburgers et de smartphones, de missiles et de bases navales, les Chinois obtiennent presque deux fois plus pour chaque dollar.

Reconnaissant cette réalité, au cours de la dernière décennie, la CIA et le FMI ont développé un critère plus approprié pour comparer les économies nationales, appelé PPP (parité de pouvoir d’achat). Comme l’explique le rapport du FMI, les PPA « éliminent les différences de niveaux de prix entre les économies » et comparent ainsi les économies nationales en termes de ce que chaque nation peut acheter avec sa propre monnaie aux prix que les articles se vendent là-bas. Alors que le MER indique combien les Chinois obtiendraient aux prix des Etats-Unis d’Amérique, le PPP indique combien les Chinois obtiennent aux prix chinois.

Si les Chinois convertissaient leur yuan en dollars, achetaient des Big Mac aux États-Unis d’Amérique et les emmenaient chez eux dans l’avion pour la Chine pour les consommer, il serait approprié de comparer les économies de la Chine et des Etats-Unis d’Amérique à l’aide du critère MER. Mais au lieu de cela, ils les achètent dans l’un des 3300 établissements McDonald’s de leur pays d’origine, où ils coûtent la moitié de ce que les Américains paient.

Expliquant sa décision de passer du RFG au PPP dans son évaluation annuelle des économies nationales – qui est disponible en ligne dans le Factbook de la CIA – la CIA a noté que « le PIB au taux de change officiel [RFG PIB] sous-estime considérablement le niveau réel de la production chinoise vis-à-vis du reste du monde. » Ainsi, à son avis, les PPP « constituent le meilleur point de départ disponible pour des comparaisons de la force économique et du bien-être entre les économies ». Le FMI ajoute que « les taux du marché sont plus volatils et que leur utilisation peut produire des fluctuations assez importantes des mesures agrégées de la croissance même lorsque les taux de croissance dans les différents pays sont stables ».

En somme, si le critère auquel la plupart des Américains sont habitués montre toujours que l’économie chinoise est un tiers plus petite que les États-Unis d’Amérique, quand on reconnaît le fait qu’un dollar achète près de deux fois plus en Chine qu’aux États-Unis d’Amérique, l’économie chinoise est aujourd’hui un sixième de plus que l’économie des Etats-Unis d’Amérique.

Et alors? S’il s’agissait simplement d’un concours pour le droit de se vanter, choisir une tige de mesure qui permet aux Américains de se sentir mieux dans leur peau a une certaine logique. Mais dans le monde réel, le PIB d’une nation est la sous-structure de sa puissance mondiale. Au cours de la dernière génération, alors que la Chine a créé la plus grande économie du monde, elle a remplacé les États-Unis d’Amérique en tant que principal partenaire commercial de presque toutes les grandes nations (juste l’année dernière en ajoutant l’Allemagne à cette liste). Elle est devenu l’atelier de fabrication du monde, y compris pour les masques faciaux et autres équipements de protection comme on le voit maintenant dans la crise des coronavirus. Grâce à une croissance à deux chiffres de son budget de défense, ses forces militaires ont régulièrement changé la bascule du pouvoir dans les conflits régionaux potentiels, en particulier au sujet de Taiwan. Et cette année, la Chine dépassera les États-Unis d’Amérique en termes de dépenses de R&D, conduisant les États-Unis d’Amérique à un «point de basculement en R&D» et en compétitivité future.

Pour que les États-Unis d’Amérique relèvent le défi de la Chine, les Américains doivent prendre conscience du fait horrible: la Chine nous a déjà dépassés dans la course pour devenir la première économie mondiale. De plus, en 2020, la Chine sera la seule grande économie à enregistrer une croissance positive: la seule économie qui sera plus grosse en fin d’année qu’elle ne l’était au début de l’année. Les conséquences pour la sécurité des Etats-Unis d’Amérique ne sont pas difficiles à prévoir. Une croissance économique divergente enhardira un acteur géopolitique toujours plus affirmé sur la scène mondiale.

Graham T. Allison

Graham T. Allison est professeur de gouvernement Douglas Dillon à la Harvard Kennedy School. Il est l’ancien directeur du Belfer Center de Harvard et l’auteur de Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap?

Traduction : MIRASTNEWS

Source : SOTT

Les économies du monde entier s’effondrent. La meilleure stratégie est de ne pas paniquer et d’essayer de s’informer.

L’argent du robinet gonfle les prix des actifs. Les riches ne souffriront pas de cela. La classe moyenne le sera.

La Réserve fédérale détient déjà un tiers des prêts hypothécaires des Etats-Unis d’Amérique.

Le FMI promet des fonds partout dans le monde, prétendant aider les pays souffrant du changement climatique, en accordant des prêts, conduisant davantage de pays à s’endetter davantage.

100% du PIB est monnaie courante. L’argent n’est pas adossé à l’or.

L’itinérance est monnaie courante, mais les riches s’enrichissent.

Maintenant, d’autres verrouillages sont annoncés.

Les restaurants s’effondrent. Et les petits commerces de détail.

Les emplois y vont. Plus de 60% des personnes travaillent pour des petites et moyennes entreprises.

Fournisseurs. Chauffeurs-livreurs. Chaînes d’approvisionnement mondiales. Des usines. Les cultivateurs, les fermiers.

Compagnies aériennes. Pilotes. Équipage de cabine.

Lignes de croisière. Tourisme. Voyage. Hôtels. Des millions d’emplois à éliminer. Chauffeurs de taxi.

La conférence est une vaste industrie – maintenant fermée. Les ventes de vêtements dégringolent avec le travail à domicile.

Le secteur des vacances est mort. Les mariages implosent.

Fermeture des cinémas. Parcs d’attractions. Le médical et le dentaire ne sont pas en plein essor.

Les marchés boursiers s’effondreront. L’immobilier va s’écraser.

Faites rembourser vos dettes. Préparez-vous au pire en espérant le meilleur.

2021 sera une mauvaise situation. Ce qui va arriver sera mauvais. Il espère avoir tort.

TAP – L’argent dépensé va vraisemblablement maintenir la valeur des actifs de l’homme riche et gonfler les devises.

Alors pourquoi vendre tout en espèces comme il le suggère? Une baisse temporaire de la valeur des actifs sera sans aucun doute compensée par l’inflation des devises avec les sommes dépensées et l’énorme montant de dettes à payer. Plus probablement, nous verrons des montagnes russes qui vous dérangeront si vous paniquez. Le meilleur conseil est de ne pas paniquer. Posséder des métaux précieux pourrait être une bonne idée s’ils n’ont pas été confisqués.

La grande réinitialisation pourrait bien voir –

une forte augmentation du coût de l’énergie (taxes carbone)

Taux d’intérêt négatifs pour que les dépôts bancaires paient jusqu’à 5% par an à la banque de l’épargnant.

Une option pour que toutes les dettes soient payées, avec toutes les propriétés supprimées, et pour recevoir un document d’État pour vivre.

Le lancement de la monnaie numérique qui n’a pas de trésorerie en main.

L’obligation d’avoir un passeport santé

Une cote de crédit sociale pénalisant toute activité politique en particulier

Verrouillages, limites de la liberté d’association

L’idée principale est de vous faire paniquer. Une fois que vous paniquez, vous êtes de la viande facile pour les crocodiles.

Règle numéro un. Pas de panique. Et ne parlez pas de l’effet des mesures prises contre nous.

C’est un bon orateur et un bon observateur, mais il a besoin d’être avisé.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News Wire