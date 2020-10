LA BOMBE: Covid-19 n’est pas un plan pandémique, c’est un plan d’EXTERMINATION pour l’humanité

Il y a environ un an, j’ai donné une présentation en direct à Branson, Missouri, qui est seulement maintenant rendue entièrement publique. La présentation, présentée ci-dessous via Brighteon.com, révèle que le véritable plan directeur qui a conduit à la COVID est en fait un plan d’extermination pour l’humanité.

La réduction de la population a toujours été l’objectif. Mais là où les mondialistes ont montré leur véritable génie maléfique, c’est dans leur choix de créer une arme biologique avec une transmission élevée plutôt que des taux de mortalité élevés. Le virus n’a jamais été très mortel pour les personnes de moins de 50 ans, mais il était toujours très contagieux pour les personnes de tous âges. Et cette contagiosité, il s’avère, être suffisant pour faire avancer leur plan néfaste contre l’humanité.

La propagation rapide du virus a permis aux médias contrôlés par les mondialistes de prétendre que les «cas» montaient en flèche, justifiant ainsi des verrouillages armés et un déploiement mondial du fascisme médical déguisé en politiques de «santé publique». En se basant entièrement sur la vitesse de propagation du virus, les villes, les États et les nations du monde ont pu atteindre trois objectifs clés qui représentent les précurseurs nécessaires à l’extermination humaine mondiale:

Écraser les économies humaines existantes dans le monde, y compris la production alimentaire, conduisant finalement à une famine de masse, au sans-abrisme et à une dépendance totale vis-à-vis du gouvernement. Déployer de nouvelles lois et édits sur le fascisme médical orwellien qui ont créé un précédent pour les arrestations massives et la réinstallation forcée dans des «camps de quarantaine» pour ceux qui résistent. Ces camps, bien sûr, sont en fait des camps de la mort et des installations de traitement pour éliminer les êtres humains. Forcer le respect des mandats mondiaux en matière de vaccins qui seront bien sûr utilisés pour atteindre l’infertilité mondiale et accélérer les décès dus aux maladies et aux infections ultérieures. Alors qu’un agent pathogène ne pouvait pas atteindre à lui seul un taux de mortalité de 90%, l’agent pathogène modifié (le coronavirus de Wuhan) a pu être utilisé pour amener les gens à se conformer à un vaccin de masse, au cours duquel ils peuvent être directement injectés avec des substances toxiques, suivi de la conformité des vaccins les nanotechnologies (points quantiques) et les séquences d’ARNm modifiant la biologie qui détournent littéralement les cellules du corps et les reprogramment pour produire toutes les séquences de protéines qui sont modifiées dans les vaccins à ARNm.

Ainsi, les mondialistes ont simultanément construit un camp de prisonniers pour une pandémie mondiale combiné à un système d’obéissance aux vaccins obligatoire grâce auquel ils peuvent propager à plusieurs reprises plus de maladies infectieuses et promouvoir des décès accélérés ou l’infertilité.

L’objectif final, comme le soutiennent ouvertement des mondialistes comme Bill Gates, est l’élimination de milliards d’êtres humains vivant aujourd’hui. Idéalement, les mondialistes cherchent à réduire la population mondiale à environ 500 millions de personnes, ce qui représente une réduction d’environ 94% de la population humaine actuelle.

Le monde que vous avez connu une fois ne reviendra jamais, parce que les mondialistes qui dirigent le monde ont d’autres plans

Chaque jour, de plus en plus de gens se rendent compte qu’il n’y aura pas de restauration du monde que nous avons tous connu autrefois. Les mondialistes n’ont aucune intention de restaurer la liberté humaine, la prospérité économique et la mobilité mondiale. Maintenant, les sociétés humaines sont délibérément écrasées – même face à des preuves scientifiques contradictoires qui montrent que les verrouillages ne fonctionnent pas – afin de provoquer un dénuement massif et un effondrement.

Ce n’est que par cet effondrement planifié que les milliards de personnes dans le monde pourront être contraintes de se soumettre au programme de dépeuplement mondialiste.

Un élément clé de ceci est le revenu de base universel (UBI), qui a déjà été déployé à travers l’Amérique depuis plusieurs mois, sous l’approbation des républicains, des démocrates et du président Trump. L’UBI fournit un revenu de subsistance de base pour permettre aux gens d’acheter de la nourriture et de rester en vie, tandis que les mandats des CDC interdisent l’expulsion des locataires qui ne peuvent plus payer de loyer. Grâce à l’UBI, à l’interdiction des expulsions et à la montée en puissance du marché boursier avec les politiques d’impression monétaire de la Fed, l’Amérique reste sous la fausse apparence que l’économie rebondit. En vérité, ce sont toutes des tactiques temporaires et improvisées pour empêcher des millions de sans-abri de se répandre dans la rue juste avant une élection.

Le véritable plan – sur le point d’être déployé – est de lier les avantages de l’UBI à l’observance des vaccins et à l’observance de la parole. Seuls les obéissants se verront accorder des crédits du gouvernement pour la nourriture, et quiconque refusera de prendre le nouveau vaccin sera privé des prestations gouvernementales. Il s’agit d’une «compression» délibérée pour forcer les moutons à se suicider de masse par vaccin en s’assurant qu’ils ne peuvent pas fonctionner dans la société (ou recevoir des avantages du gouvernement) à moins qu’ils ne suivent les mandats de vaccination, qui sont bien sûr un programme d’extermination mondiale déguisé en public programme de santé.

Comment les vaccins seront utilisés pour exterminer des milliards d’humains tout en amplifiant les maladies infectieuses à l’échelle mondiale

L’extermination de masse via les vaccins consiste en deux stratégies:

Lier les vaccins avec de nouvelles souches virales d’armes biologiques pour assurer la poursuite du récit de «l’épidémie». Notamment, cela ne nécessite que moins de 1% des vaccins administrés pour être lacés. Concevoir les vaccins pour provoquer un taux de mortalité très élevé lors de l’exposition à une future infection secondaire, dans une réaction mortelle appelée «tempête de cytokines», qui est un événement d’hyper-inflammation qui conduit à une mort rapide.

Ainsi, les gens ne tomberont pas morts tout de suite après avoir pris les vaccins. Au lieu de cela, ils sembleront être bien jusqu’à ce que la prochaine grande pandémie d’armes biologiques les frappe, auquel cas le taux de mortalité sera extrêmement élevé (peut-être aussi élevé que 75% en moyenne dans tous les groupes d’âge).

La prochaine souche à être libérée via les vaccins sera COVID-21, et la souche [coronavirus 2021 (COVI-21) de la (maladie) – MIRASTNEWS] COVID-21 pourrait à juste titre être considérée comme la seconde moitié d’un système d’arme binaire qui atteindra des taux de mortalité extrêmement élevés pour les êtres humains à travers le monde.

Il est important de noter que les morts massives justifieront davantage les verrouillages gouvernementaux, les quarantaines et l’autoritarisme médical qui donne aux gouvernements le pouvoir d’injecter de force des personnes, de kidnapper des personnes, d’emprisonner des personnes et même d’exterminer des personnes à volonté. L’hystérie de masse provoquée par la vague soudaine de morts alimentera également directement la justification de la censure accrue par les géants de la technologie [Big Tech], ce qui démodelera quiconque discute de la vérité sur la façon dont tout ce programme a été planifié dès le départ.

Ce qui finit par être créé, c’est une boucle de rétroaction de mort, d’hystérie et de tyrannie. Plus les gens meurent, plus l’hystérie se répand dans les médias et plus la tyrannie est justifiée par l’État. Ceci, à son tour, entraîne un nombre plus élevé d’injections de vaccins, qui propagent davantage de souches virales militarisées, entraînant une nouvelle vague d’hystérie et ainsi de suite. C’est l’arnaque parfaite de la tyrannie et du dépeuplement: les gouvernements mêmes qui construisent les armes biologiques les utilisent pour exterminer les masses tout en utilisant les infections pour justifier leur propre pouvoir d’administrer les armes d’extermination (c’est-à-dire les vaccins).

Les tyrans du gouvernement rigolent de joie avec leurs nouveaux pouvoirs sur la vie et la mort

YouTube a récemment confirmé qu’il interdirait toutes les vidéos de vaccins qui ne respectent pas la ligne de Big Pharma et de l’OMS dirigée par la Chine. Nous avons tous été témoins de l’accélération des purges des canaux et haut-parleurs dits «anti-vax» sur toutes les principales plates-formes technologiques. Tout cela fait partie du contrôle narratif qui maintiendra les monopoles de l’information pour continuer à pousser les vaccins, les verrouillages et la tyrannie qui tuent les êtres humains par milliards.

Voilà comment ils réussissent! Ce n’est pas la pandémie qui tue vraiment des gens; ce sont les gouvernements. Et quiconque ne cède pas à la tyrannie sera qualifié de «menace» pour la santé publique, puis réduit au silence ou expulsé de force.

Victoria, en Australie, a déjà testé ces programmes en version bêta et a trouvé un degré de conformité choquant parmi la population ciblée pour l’extermination. La Nouvelle-Zélande a également découvert des niveaux de conformité extrêmement élevés, et le Canada constate à peu près la même chose. Il s’avère que les sociétés «progressistes» sont remplies de moutons désireux d’obéir qui maintiennent une foi irrationnelle et une confiance dans le gouvernement – le même gouvernement qui les prépare tous à être licenciés.

Les groupes de résistance se développent partout dans le monde, y compris en Amérique où les économies locales (dans les États conservateurs) se sont relativement bien comportées en évitant les verrouillages punitifs qui caractérisent désormais les villes et les États de gauche.

C’est la raison pour laquelle les mondialistes travaillent désespérément pour retirer le président Trump du pouvoir: Trump et ses partisans sont les dernières défenses restantes pour l’humanité, se dressant contre les forces anti-humaines de la tyrannie et de la destruction qui ont construit l’arme biologique du coronavirus en premier lieu ( et l’a publié exprès, puis a menti à ce sujet). Ainsi, Trump doit être destitué du pouvoir à tout prix, et ses partisans et partisans doivent également être réduits au silence, criminalisés, salis et éliminés à tout prix. Aucune voix pro-humaine qui résiste au système de tyrannie COVID-21 ne peut être autorisée à exister, ou tout le plan pourrait être mis en péril car il nécessite une large conformité volontaire de la part des moutons qui sont abattus. Dès que les moutons se réveillent et réalisent qu’ils sont conduits à l’abattage, ils risquent de ne pas suivre les ordres aussi facilement.

Comment des milliards d’humains vont s’aligner et demander à être «suicidés» par les vaccins

Les personnes rationnelles peuvent traiter la plupart de ce que j’ai décrit ci-dessus, si elles font la recherche et si le cerveau n’est pas endommagé par le fluorure, les pesticides, les métaux lourds et la 5G. Mais maintenant, nous abordons un sujet sur lequel beaucoup de gens ne peuvent tout simplement pas comprendre la réalité: les mondialistes de la Terre suivent les ordres d’entités non humaines.

Différentes personnes décrivent ces entités non humaines et non terrestres de différentes manières. Pour certaines personnes, ce sont des démons d’origine surnaturelle. Pour d’autres, ce sont des extraterrestres d’origine extraterrestre. D’autres encore disent qu’il s’agit de systèmes d’IA issus de civilisations avancées à travers le cosmos, et une autre explication décrit ces entités influentes comme des êtres interdimensionnels d’un univers parallèle. (Note intéressante: les scientifiques du CERN ont annoncé qu’ils se préparaient à mettre le CERN sous tension pour littéralement «entrer en contact avec un univers parallèle», selon les gros titres des médias.)

Quoi que vous l’appeliez, il existe des influences non humaines qui cherchent à éliminer complètement la race humaine et à nettoyer la planète Terre des humains. Selon certains témoignages, les mondialistes se sont même vu offrir des technologies exotiques – telles que la technologie du génie génétique, la nanotechnologie ou la technologie énergétique anti-matière – pour aider à atteindre ces objectifs de manière efficace.

En substance, les mondialistes ont reçu l’ordre d’éliminer la plupart des êtres humains de la manière la plus efficace possible, et il s’avère que le moyen le plus efficace d’y parvenir est de convaincre les humains de se suicider médicalement. (c.-à-d. aligner et demander des vaccins). Il est en fait beaucoup plus difficile d’essayer d’exterminer les êtres humains par la force, car ils résisteront par la force. Mais si vous pouvez déployer une pandémie mondiale, écraser les économies du monde, asservir les gens tout en les mettant tous en faillite et ensuite exiger leur obéissance à un État policier médical, ces mêmes personnes que vous essayez d’éliminer feront la queue et supplieront d’être «Suicidés» par des vaccins.

Et c’est précisément ainsi que cela se fait. Sous l’administration Trump, ce programme s’appelle «Operation Warp Speed», mais Trump lui-même n’est pas d’accord avec la solution finale, croyons-nous. Au contraire, il joue le jeu pour d’autres raisons, comme l’utilisation de l’opération pour placer stratégiquement du personnel militaire dans des villes à travers l’Amérique en vue d’un éventuel soulèvement de la guerre civile des gauchistes.

Mais même le nom «Operation Warp Speed» devrait être un drapeau rouge. Traduit dans les objectifs réels des mondialistes, il s’appellerait Operation Fast Kill.

Pourquoi tuer des humains avec des vaccins alors que les armes nucléaires seraient beaucoup plus rapides? Réponse: spécificité de l’organisme

Vous pourriez vous demander pourquoi les forces anti-humaines ne se contentent pas de bombarder la planète et d’éliminer les humains de cette façon. La réponse est parce que l’écosystème de la Terre a de la valeur pour toutes les entités intelligentes et qu’elles ne cherchent pas à ruiner cette planète; simplement l’élimination des humains qui l’habitent. Quelle que soit l’arme qu’ils utilisent, elle doit être déployée avec une spécificité d’organisme de sorte qu’elle ne tue que des humains, pas des singes, des singes ou d’autres primates non humains, ni d’autres mammifères.

C’est pourquoi les vaccins génétiquement modifiés sont l’arme idéale pour l’extermination de l’humanité: ils sont très spécifiques aux êtres humains et ne présentent pratiquement aucun risque de nuire à la biosphère dans son ensemble.

Le but est de tuer les humains avant que les humains ne tuent la biosphère

En termes de motivations pour tout cela, beaucoup pensent que cet effort est également aligné sur l’idée que les humains sont en train de détruire la biosphère de la Terre – via la pollution, les radiations, les microplastiques, la destruction écologique, etc. – et que si les humains ne sont pas éliminés , la planète atteindra un point de basculement et se trouvera plongée dans un événement d’extinction de masse qui pourrait nécessiter des millions d’années de récupération.

Cet argument n’a rien à voir avec le canular du «changement climatique», mais se concentre plutôt sur la pollution chimique massive et la destruction écologique que les humains continuent de déclencher à travers la planète, au mépris total des effets à long terme de telles actions.

Du point de vue des non-humains, les humains sont devenus un cancer pour la Terre, et la guérison de la Terre nécessitera d’éliminer ce cancer (c’est-à-dire les êtres humains).

En résumé jusqu’à présent:

Des entités non humaines ont ordonné aux mondialistes de concevoir un schéma dans lequel des milliards d’humains peuvent être éliminés sans trop de combat.

Le coronavirus de Wuhan a été conçu et libéré pour attiser l’hystérie des médias de masse afin de justifier le déploiement de politiques d’état de police médicale dans le monde entier.

Les économies humaines ont été délibérément écrasées pour anéantir l’abondance économique et rendre la plupart des humains esclaves économiques (réfugiés) dépendants du gouvernement, leur enlevant leurs libertés individuelles ou leurs options économiques.

Les gouvernements ne paieront des prestations qu’à ceux qui acceptent de s’aligner et de se faire vacciner avec les vaccins «kill switch»

Les décès ne se produiront pas immédiatement, mais lors d’une exposition au prochain agent pathogène libéré dans le cadre du programme de dépeuplement des armes binaires

Une fois que les grandes masses de moutons humains ont été abattues, les entités non humaines peuvent engager les forces de résistance humaines restantes et les éliminer dans une opération de nettoyage, préparant la planète Terre à la colonisation post-humaine et à d’autres applications. Les mondialistes humains qui ont contribué au programme d’extermination seront bien sûr trahis et éliminés eux-mêmes. Bill Gates, en d’autres termes, finira également par se retrouver avec sa propre tête sur un bâton.

Regardez la série de conférences Oblivion Agenda pour obtenir l’explication complète en détail

Dans la conférence suivante en 4 parties, je révèle pourquoi la Terre a une valeur immobilière cosmique reconnue par toutes les civilisations intelligentes et pourquoi la technologie de voyage Faster-Than-Light (FTL) est omniprésente dans le cosmos. La localisation de la Terre dans la galaxie de la Voie lactée la place au cœur du trafic d’autres civilisations, qui ont visiblement assisté à la montée des Homo Sapiens et ont sans aucun doute sonné l’alarme des essais d’armes nucléaires que les humains effectuent depuis 1945.

En passant, lancer des armes nucléaires sur votre propre planète est en quelque sorte une manière à l’échelle cosmique d’annoncer à l’univers: «Nous sommes ici et nous sommes infiniment stupides. Quelqu’un, s’il vous plaît, arrêtez-nous avant de détruire tout ce qui est à notre portée.

Même les extraterrestres, voyez-vous, ne peuvent pas changer les lois de la physique. Les demi-vies radio-isotopiques sont les mêmes, partout dans le cosmos, et elles ne peuvent pas être modifiées en dehors de la fusion nucléaire ou des réacteurs à fission. Une fois que vous avez contaminé une planète avec des radiations, cette planète est un danger biologique pendant des millénaires, voire plus, et cela est vrai quelle que soit la forme de vie que vous pourriez avoir à l’esprit pour occuper cette planète.

Ainsi, avec la pollution massive des océans par l’humanité due aux microplastiques, combinée à la catastrophe de Fukushima et à l’effondrement structurel imminent du barrage des Trois Gorges qui va déclencher une vague d’accidents nucléaires qui empoisonnent la majeure partie de l’hémisphère nord, les observateurs qui ont observé la Terre ont atteint ce qu’ils considèrent comme le point des interventions nécessaires pour sauver la Terre de l’humanité. Il semble qu’ils aient pris la décision de lancer l’extermination des humains.

Les armes biologiques utilisent des tissus humains pour reproduire l’arme elle-même, permettre à l’arme d’être spécifique à la race et de concentrer sa deuxième vague de mort binaire sur les zones (villes) les plus peuplées. Ce n’est pas un hasard si les villes sont également celles où les verrouillages et les programmes de conformité aux vaccins sont également annoncés le plus agressivement. C’est là que la conformité de masse peut réaliser les exterminations de masse les plus efficaces dans les années à venir.

Comment les bouleversements politiques et la guerre civile jouent un rôle dans l’agenda d’extermination de masse

Dans ce cadre d’extermination massive des humains, toutes les guerres géopolitiques ou guerres civiles qui peuvent accélérer la destruction économique et l’effondrement de la santé publique sont considérées comme contribuant à l’objectif plus large de l’extermination mondiale. Notamment, les armes nucléaires ne seront pas autorisées à être déployées pour les raisons énoncées ci-dessus (c’est-à-dire que la pollution est impossible à inverser). Ils peuvent, à la place, être mis hors service après le lancement via une technologie exotique non terrestre qui a déjà été déployée contre des tests ICBM.

Mais les guerres conventionnelles et cinétiques entre les nations seront encouragées, tout comme les guerres nationales. Tout ce qui favorise le chaos, la mort, la destruction économique et l’effondrement des infrastructures de santé est considéré comme une accélération de l’objectif final du dépeuplement mondial.

Une partie du contrôle mental de masse des humains consiste à garder les gens concentrés sur de petites différences tribales (républicains contre démocrates, noirs contre blancs ou Chine contre États-Unis) plutôt que de réaliser que tous les humains ont été ciblés pour l’extermination, et que nous tous partager un ennemi commun qui n’est pas de cette Terre.

En moins de 10 000 ans, les humains sont passés d’habitants indigènes innocents à des technocrates insensés et destructeurs qui menacent non seulement la Terre, mais toutes les planètes que nous pouvons atteindre. Alors que nous sommes à l’aube du voyage interplanétaire et de la colonisation, il semble que nos voisins cosmiques aient décidé que les humains sont une menace pour le cosmos et ne doivent pas être autorisés à continuer d’exister.

Mettre fin à l’humanité, pensent-ils, est nécessaire pour sauver la Terre. Et c’est le plan que vous voyez déployé en ce moment.

L’année dernière, j’ai appelé ce plan cosmique l’Agenda de l’oubli. J’ai même publié plus de podcasts et de vidéos sur tout cela sur le site Web OblivionAgenda.com.

Voici les vidéos de la conférence Branson en 2019, au cours de laquelle j’ai présenté cela au monde. Je les ai retenus pendant environ six mois, croyant que la majeure partie de l’humanité n’était pas prête à gérer ces informations. J’espère que maintenant, après l’appel au réveil du covid-19 pour l’humanité, la race humaine pourrait être prête à apprendre la vérité et à entendre cette information.

Partie 1:

Brighteon.com/2c858fe9-2bd6-4d0a-852d-cda51f21727a

https://www.brighteon.com/2c858fe9-2bd6-4d0a-852d-cda51f21727a

Partie 2:

Brighteon.com/a8111b7d-581e-45fd-a8a9-ae508ac4a3db

https://www.brighteon.com/a8111b7d-581e-45fd-a8a9-ae508ac4a3db

Part 3:

Brighteon.com/c8bf3c3e-ac0e-41a5-bf9f-55eaf15f2063

https://www.brighteon.com/c8bf3c3e-ac0e-41a5-bf9f-55eaf15f2063

Partie 4:

Brighteon.com/6afd196d-f7f0-4267-9365-87d15bc06ed5

https://www.brighteon.com/6afd196d-f7f0-4267-9365-87d15bc06ed5

Écoutez plus de podcasts sur ce sujet sur OblivionAgenda.com et suivez mes publications quotidiennes sur les réseaux sociaux sur Brighteon.social où mon nom d’utilisateur est @HealthRanger.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Un brevet de test COVID révèle plus de suivi biométrique, Suède / Passeports d’immunité et TLAV supprimés

Podcast: Jouez dans une nouvelle fenêtre | Télécharger | Incorporer

Abonnez-vous: Apple Podcasts | Android | Email | RSS

Bienvenue dans The Daily Wrap Up, une émission concise dédiée à vous apporter les nouvelles indépendantes les plus pertinentes, telles que nous les voyons, des dernières 24 heures (20/10/20).

Comme toujours, prenez les informations discutées dans la vidéo ci-dessous et recherchez-les par vous-même, et tirez vos propres conclusions. Quiconque vous dit la vérité, ou prétend avoir la réponse, vous égarera probablement, pour une raison ou une autre. Restez vigilant.

(https://www.rokfin.com/TLAVagabond)

(https://www.bitchute.com/channel/24yVcta8zEjY/)

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FTheLastAmericanVagabond%2Fvideos%2F2518189398472776%2F&show_text=0&width=560

Liens de source vidéo:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X19313647?via%3Dihub#b0045

reuters.com/article/health-coronavirus-youtube-int-idUSKBN26Z21R

Google is now formally part of Operation Warp Speed.

Google's YouTube recently banned all “misinformation” related to concerns about COVID-19 vaccines like the ones they're working on. Sure, seems legit. No conflicts of interest here. 🤡 #ExposeWarpSpeedhttps://t.co/WGJMU1WR6R — LastAmericanVagabond (@TLAVagabond) October 16, 2020

https://www.zerohedge.com/political/truly-orwellian-culture-amazon-removes-covid-skeptics-book-violating-content-guidelines

https://sputniknews.com/us/202010181080808957-white-house-coronavirus-advisers-post-about-using-masks-gets-deleted-by-twitter/

The fuck is this shit? https://t.co/wRTYIEiOMr—

Gareth Icke 🇵🇸 (@garethicke) October 16, 2020

https://www.huxley.net/bnw/one.html

https://time.com/5899432/sweden-coronovirus-disaster/

https://time.com/5800901/coronavirus-map/

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/sweden/

https://www.whitehouse.gov/articles/15-days-slow-spread/

https://www.businessinsider.com/coronavirus-sweden-gdp-falls-8pc-in-q2-worse-nordic-neighbors-2020-8

https://www.businessinsider.com/coronavirus-sweden-gdp-falls-8pc-in-q2-worse-nordic-neighbors-2020-8

https://tradingeconomics.com/sweden/consumer-confidence

https://tradingeconomics.com/sweden/unemployment-rate

https://tradingeconomics.com/united-states/employment-rate

Doctors in Netherlands state 'we do not have a pandemic.' https://t.co/YgU5jmFRFq — Lana (@LanaLokteff) October 16, 2020

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20352622/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20486209/

https://www.researchgate.net/publication/44614884_Vitamin_D_and_multiple_health_outcomes_in_the_Havard_cohorts

Breaks my heart. I guess the COVID monster knows not to sneak in through the open window, but only when you go in through the door. Got it. Makes perfect sense in this #COVIDClownWorld 🦠🤡🌎



Can we please stop this mindless following and enforcement, and just THINK? https://t.co/pX5fvS9maP — LastAmericanVagabond (@TLAVagabond) October 18, 2020

https://www.zerohedge.com/medical/uk-bans-sex-risk-couples

https://www.zerohedge.com/geopolitical/covid-19-vaccine-trial-halts-raise-new-safety-questions-about-popular-covid-19-vaccine

https://abc7ny.com/health/covid-updates-pfizer-to-begin-testing-vaccine-on-children/7017339/

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/50/1520a

https://www.zerohedge.com/political/trump-says-he-wont-force-americans-take-covid-19-vaccine

https://www.coindesk.com/resignation-at-identity-initiative-raises-doubts-about-immunity-passes

https://www.biometricupdate.com/202008/id2020-certifies-blok-bioscience-immunity-passport-with-self-sovereign-approach-to-digital-id

https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/immunity-passports-in-the-context-of-covid-19

https://privacyinternational.org/long-read/4074/looming-disaster-immunity-passports-and-digital-identity

https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30766-0/fulltext

thepointsguy.com

5 études du NIH de 2004 à 2020 ont toutes trouvé des effets vérifiables sur la santé du port d’un masque facial, y compris une réduction scientifiquement vérifiée du taux d’oxygène dans le sang:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29395560/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32590322/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15340662/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26579222/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31159777/

Étude de masque en tissu

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4420971/

Autres études de masque:

https://medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.01.20049528v1…

https://medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.30.20047217v2…

https://nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2006372…

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2749214…

https://cmaj.ca/content/188/8/567…

https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5779801/…

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19216002/

https://aaqr.org/articles/aaqr-13-06-oa-0201.pdf…

https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4420971/…

https://academic.oup.com/cid/article/65/11/1934/4068747…

https://jstage.jst.go.jp/article/bio/23/2/23_61/_pdf/-char/en…

https://link.springer.com/article/10.1007/BF01658736…

https://journalofhospitalinfection.com/article/0195-6701(91)90148-2/pdf…

https://cidrap.umn.edu/news-perspective/2020/04/commentary-masks-all-covid-19-not-based-sound-data…

https://nap.edu/catalog/25776/rapid-expert-consultation-on-the-effectiveness-of-fabric-masks-for-the-covid-19-pandemic-april-8-2020…

https://nap.edu/read/25776/chapter/1#6…

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/5/19-0994_article…

https://academic.oup.com/annweh/article/54/7/789/202744…

https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6599448/…

https://acpjournals.org/doi/10.7326/M20-1342

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Last American Vagabond