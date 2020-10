La Chine utilise-t-elle des vaccins contre le coronavirus pour provoquer une nouvelle pandémie chaotique?

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) est fière d’annoncer que la Chine communiste a rejoint son initiative de vaccin contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [(de la maladie) COVID-19] visant à une distribution mondiale «équitable» du vaccin.

Connu sous le nom de COVAX Facility, l’effort de l’OMS cherche à éviter la promulgation du «nationalisme vaccinal», et plutôt à favoriser un protocole mondialisé pour que tout le monde soit traité de manière égale.

Même si la Chine communiste est directement responsable de l’allumage de la plandémie, l’OMS pense qu’elle a beaucoup à offrir pour aider à guérir le fléau tout en introduisant les nations du monde dans le Nouvel Ordre Mondial, également connu sous le nom de Grande Réinitialisation.

«Le monde attend avec impatience les résultats des essais de vaccins contre la COVID-19, qui sont nécessaires pour l’autorisation de l’OMS», a annoncé le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

«Une fois que nous avons un vaccin efficace, nous devons également l’utiliser efficacement, et la meilleure façon de le faire est de nous assurer qu’il est accessible à tous les pays de manière équitable par le biais de la Facilité COVAX.»

[L’Afrique doit éviter ces vaccins dont elle ne maîtrise pas la qualité des ingrédients et les mixtures associées qui sont selon des experts dans le domaine un moyen de prédation élaboré pour s’emparer des ressources naturelles, richesses et du continent lui-même en exterminant toutes les populations dans les court, moyen et long termes. C’est un coronavirus manipulé en laboratoire biotechnologique qui n’a pas encore atteint les objectifs qui lui sont assignés. C’est le même rôle que joue la dette du FMI et la Banque mondiale – MIRASTNEWS].

Les États-Unis d’Amérique et la Russie rejettent la participation au programme de vaccination de l’OMS

La Chine communiste se joindrait à la République de Corée, la petite nation insulaire du Pacifique de Nauru, et 169 autres pays à la réalisation du plan de coopération mondiale de l’OMS pour le lancement d’un programme de vaccination contre le coronavirus.

Ni les États-Unis d’Amérique ni la Russie n’y participent, il est important de le noter.

En cas de succès, l’initiative de l’OMS fournira deux milliards de doses de vaccins COVID-19 au monde d’ici la fin de 2021. Le bras des Nations Unies possède actuellement le plus grand portefeuille de vaccins candidats potentiels.

Interrogé sur l’implication de la Chine communiste dans le programme, qui est très controversé, le conseiller principal de l’OMS, le Dr Bruce Aylward, a offert une réponse politiquement correcte.

«Plus il y a de pays qui participent à l’installation COVAX, plus il y a de chances de pouvoir déployer des vaccins aussi rapidement que possible, aussi équitablement que possible, afin de réduire le risque de maladie Covid grave dans le monde», a-t-il déclaré.

[Connaissez-vous l’histoire du corbeau et le renard ? Tout bon flatteur vit aux dépens de celui qui l’écoute – MIRASTNEWS]

En ce qui concerne le rôle que la Chine communiste jouera, le Dr Aylward a déclaré que les détails sont «toujours en cours d’élaboration», avec plus d’informations sur la voie dans les prochains jours.

D’autres histoires comme celle-ci peuvent être trouvées sur Pandemic.news.

Moderna dit qu’il n’y a pas d’application des droits de brevet sur son vaccin

Dans un «acte de solidarité», pour citer Tedros, le géant pharmaceutique Moderna a récemment annoncé qu’il n’appliquerait aucun droit de brevet sur son vaccin contre le coronavirus pendant la durée de la plandémie.

Ce modèle «open source» d’achat de vaccins permettra de fabriquer beaucoup plus de vaccins contre les coronavirus, garantissant que le plus grand nombre de personnes possible en sera piégé à «vitesse de distorsion».

[C’est la plus grande extorsion des fonds inventée pour ruiner et s’emparer des nations et exterminer les peuples – MIRASTNEWS].

Pour assurer davantage la diffusion rapide des vaccins contre la plandémie, l’OMS a également lancé un portail d’accès à la technologie COVID-19, également connu sous le nom de C-TAP, qui est décrit comme un «guichet unique» pour un accès abordable à la technologie de développement de vaccins.

Ce portail s’appuie sur des mécanismes existants tels que le Medicines Patent Portal, soutenu par l’ONU, qui facilite l’accès aux traitements pour des maladies graves comme le VIH et l’hépatite dans les pays où la population générale est pauvre avec peu d’options de remèdes.

L’OMS est également enthousiasmée par le travail accompli par le Programme alimentaire mondial (P.A.M. ; W.F.P. en anglais), qui a récemment reçu un prix Nobel de la paix.

«W.F.P. non seulement nourrit les affamés, mais déplace la plupart de la main-d’œuvre humanitaire dans les environnements les plus extrêmes», a déclaré le Dr Michael Ryan, directeur exécutif du programme d’urgence sanitaire de l’OMS.

Le Dr Ryan a travaillé dans de nombreuses zones de conflit où il a directement répondu aux épidémies, notamment en République démocratique du Congo où il prétend avoir contribué à contenir Ebola.

«Le PAM nous nourrit et nous protège sur le terrain et nous permet de faire notre travail», soutient-il. «Nous avions l’habitude de dire cela en Afrique de l’Ouest, et je le dirai au monde: W.F.P. rochers. »

Des Américains de toutes allégeances politiques ne veulent pas se faire piéger pour un coronavirus

Se faire vacciner contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés – MIRASTNEWS] [(de la maladie) COVID-19] est une idée de plus en plus impopulaire en Amérique, où les gens qui débarquent à travers le spectre politique décident en masse de sauter la future piqûre pour leur propre protection.

Tara Granger, une infirmière de 36 ans originaire de New York qui soutient traditionnellement la vaccination, dit qu’elle n’a pas l’intention de se faire vacciner par le président Trump pour l’Opération Warp Speed. Sa décision n’a rien à voir avec le président, cependant, et tout à voir avec ses préoccupations valables concernant la sécurité et l’efficacité des vaccins.

Alors que son travail l’obligera presque certainement à pousser les vaccins COVID-19 sur les patients une fois qu’ils seront disponibles, Granger a déjà déterminé qu’elle renoncerait personnellement au vaccin, qu’elle a décrit au New York Post comme totalement inutile.

«Le vaccin n’est pas quelque chose dont nous avons besoin, même s’il est sûr», aurait déclaré Granger, soulignant en même temps qu’elle n’était pas une «anti-vaxxer» de profession.

«Les médicaments sont ma vie», a souligné Granger. «C’est ce que j’ai appris à l’école… (mais) cela me fait peur d’avoir tant de déjeuners et de dîners gratuits parce que j’ai poussé le vaccin contre la grippe. Qu’est-ce que je vais obtenir lorsque je pousse un vaccin COVID?»

Les déclarations de Granger sur la nourriture gratuite font référence à la relation «vin et dîner» que Big Pharma entretient depuis longtemps avec la profession médicale des Etats-Unis d’Amérique. Les médecins et même les étudiants en médecine sont formés par des représentants pharmaceutiques pour pousser les médicaments et les vaccins sur les patients en échange de dîners raffinés et même d’argent liquide et froid.

Ayant travaillé dans la profession pendant de nombreuses années, Granger semble reconnaître que l’industrie pharmaceutique est motivée par la cupidité plutôt que par une mission honnête d’aider les gens. En conséquence, elle s’est séparée de l’industrie en ce qui concerne sa santé personnelle.

«(J’ai fait) le contraire de ce que les gens ont fait», a admis Granger sur la façon dont elle a pris soin d’elle-même après avoir reçu un résultat positif au test COVID-19 au début de l’été.

«J’ai pris mes suppléments et mes vitamines, et je ne suis pas allé à l’hôpital pour être mis sous respirateur et mourir. J’ai été assez intelligent pour dire: «mon système immunitaire peut lutter contre cela; Je dois juste trouver la bonne façon de le faire.»

Près de 80% des Américains croient que les vaccins COVID-19 sont motivés par la politique et non par la science

En fait, Granger n’est pas seul. Moins de la moitié des adultes aux Etats-Unis d’Amérique, selon un récent sondage Pew Research, disent qu’ils seront vaccinés contre le coronavirus une fois qu’un vaccin sera disponible. C’est en baisse par rapport au seuil de soutien de 72% en mai.

Pendant ce temps, de nombreux essais de médicaments impliquant les principaux candidats au vaccin contre le coronavirus ont été interrompus ces dernières semaines après que les participants ont développé des effets indésirables graves, érodant davantage la confiance du public dans un futur vaccin.

«Je commence à penser que je suis le fou», a indiqué Rob Holmes, 50 ans, de Marina del Rey, en Californie, qui se fait normalement vacciner chaque année contre la grippe. Cette fois-ci, Holmes saute son vaccin annuel contre la grippe et se demande également s’il ne devrait pas non plus se faire vacciner contre le [coronavirus 2019 (SRAS-CoV-2) de la (maladie) – MIRASTNEWS] COVID-19.

Claudia Torres, 28 ans, de Miami, ressent la même chose. Bien qu’elle ait longtemps vacciné ses enfants conformément aux directives du gouvernement, Torres a décidé que le vaccin contre le coronavirus était définitivement interdit.

« Je ne suis pas un anti-vaxxer ou je pense que COVID-19 est un canular », a déclaré Torres au Post. «Mais je ne veux tout simplement pas du vaccin COVID-19.»

La COVID-19 est «le cadeau de Dieu au mouvement du choix des vaccins», déclare le défenseur de la liberté de la santé

Même la campagne de Joe Biden pour la présidence a publiquement remis en question la sécurité et l’efficacité des vaccins COVID-19, bien que ce scepticisme semble être enraciné dans la politique.

«Si le Dr [Anthony] Fauci, si les médecins nous disent que nous devrions le prendre, alors je serai le premier à le faire», a annoncé Kamala Harris, qui, avec Biden, ne prendra aucun vaccin contre le coronavirus qui arrive sous la présidence de Trump.

« Mais si Donald Trump nous dit que nous devrions le prendre, alors je ne le prends pas », a ajouté Harris, dont la famille possédait des esclaves.

Quant à Rita Palma, fondatrice du groupe anti-vaccins «Mes enfants, mon choix», la débâcle du vaccin COVID-19 est une bonne chose pour les sceptiques des vaccins qui depuis des années ont mis en garde contre les dangers de la vaccination infantile.

«La COVID est le cadeau de Dieu au mouvement du choix des vaccins», dit Palma. «Cela a réveillé tant de gens et nous a mis sous les projecteurs nationaux. Les gens se posent enfin des questions et ont des doutes sur les vaccins.

De nombreuses personnes qui n’ont jamais remis en question les vaccins y réfléchissent maintenant à deux fois en raison de la plandémie et de la pression associée pour que les gens soient piégés le plus rapidement possible.

«Je reçois tellement de courriels et de SMS de personnes», dit Palma. «Ils ne veulent pas du vaccin COVID. Même les gens qui font vacciner leur famille disent: « Oh, non, je ne prends pas celui-là. »»

Des événements similaires se sont produits en 1976 lorsqu’une alerte virale H1N1 a incité le président de l’époque, Gerald Ford, tout comme le fait actuellement le président Trump, à lancer une campagne ambitieuse pour vacciner «chaque homme, femme et enfant aux États-Unis d’Amérique». Cependant, lorsque les personnes vaccinées ont commencé à développer de graves problèmes neurologiques, la campagne s’est rapidement enflammée.

La même chose se produit une fois de plus alors que les participants aux essais cliniques de phase 3 de premier plan pour les vaccins COVID-19 tombent gravement malades, créant beaucoup de presse négative et une méfiance généralisée envers les vaccins.

« Même si Dieu lui-même est descendu du ciel et a dit que cela ne vous ferait aucun mal, je dirais: « Non merci » », a ajouté Palma, soulignant qu’en aucun cas elle n’acceptera de se faire vacciner.

«Je crois en une toute autre manière de prendre soin du corps. Je crois aux aliments sains, au soleil, à l’amour, à la connexion avec la Terre, à l’exercice. Je ne crois tout simplement pas qu’une injection soit en bonne santé.»

Les dernières nouvelles sur le coronavirus sont disponibles pour votre plaisir de lecture sur Pandemic.news.

