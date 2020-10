Un volontaire brésilien dans l’essai du vaccin Oxford-AstraZeneca Covid-19 MEURT, selon les autorités

PHOTO DE FICHIER: La seringue médicale est vue avec le logo de la société AstraZeneca affiché sur un écran en arrière-plan sur cette photo d’illustration prise en Pologne le 16 juin 2020 © NurPhoto via Getty Images / Jakub Porzycki

Un homme de Rio de Janeiro qui participait aux essais de l’Université d’Oxford sur le vaccin contre le coronavirus AstraZeneca est décédé des complications de Covid-19, ont annoncé les autorités sanitaires brésiliennes.

L’Agence nationale de surveillance de la santé du Brésil (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, ANVISA), a déclaré mercredi qu’elle avait été informée du décès le 19 octobre, accompagnée d’une recommandation pour la poursuite de l’étude.

Les médias brésiliens n’ont pas identifié le défunt par son nom, affirmant seulement qu’il avait 28 ans et qu’il était médecin ou étudiant en médecine.

On ne sait toujours pas si l’homme prenait le client du vaccin AstraZeneca ou faisait partie d’un groupe témoin prenant le placebo. Les données cliniques doivent rester confidentielles pour protéger les participants et l’intégrité de l’étude, a déclaré l’ANVISA dans un communiqué.

La multinationale pharmaceutique anglo-suédoise mène un essai de troisième étape de son vaccin Covid-19 en partenariat avec Oxford. L’étude se déroule au Brésil, au Royaume-Uni, en Inde et en Afrique du Sud. En septembre, l’étude britannique a été suspendue pour des raisons de sécurité, en raison d’une maladie non spécifiée chez l’un des participants.

L’Université d’Oxford a déclaré qu’«il n’y a eu aucune inquiétude quant à la sécurité de l’essai clinique» après une évaluation du décès au Brésil.

« La revue indépendante, en plus du régulateur brésilien, a recommandé que le procès se poursuive », a déclaré le porte-parole d’Oxford Alexander Buxton dans un communiqué.

L’action d’AstraZeneca a fortement chuté après l’annonce, perdant un dollar par action, avant de remonter presque à ses niveaux précédents au cours de l’après-midi.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

9 morts après un vaccin contre la grippe en Corée du Sud quelques semaines après la suspension du programme de vaccination en raison de problèmes de sécurité

Neuf personnes sont décédées après avoir été vaccinées contre la grippe en Corée du Sud la semaine dernière, ce qui soulève des inquiétudes quant à la sécurité du vaccin alors que le programme de vaccination saisonnière est élargi pour éviter les complications potentielles du COVID-19.

Cinq nouveaux décès ont été signalés mercredi seulement, mais les autorités n’avaient pas l’intention de suspendre le programme de vaccination, à moins que des enquêtes, y compris des autopsies, aient révélé un lien, ce que les conclusions préliminaires n’avaient pas.

« Nous avons examiné s’il était approprié de continuer la vaccination ou mieux de suspendre et d’attendre les résultats », a déclaré le responsable de la santé Kim Joong-gon lors d’un briefing.

« Nous sommes arrivés à la conclusion que les décès n’avaient aucun rapport direct avec la vaccination étant donné les données limitées dont nous disposons actuellement et sans rapports post mortem détaillés. »

Commentaire: Et donc, tant qu’ils n’auront pas rassemblé les rapports, il est possible que les données qu’ils récolteront soient les décès de ceux qui ont reçu le vaccin inefficace contre la grippe.

Kim a déclaré qu’une enquête préliminaire sur six victimes avait révélé que cinq avaient des conditions sous-jacentes.

Commentaire: Et le vaccin a peut-être été le déclencheur qui les a tués.

Les responsables de la santé ont également déclaré qu’aucune substance toxique n’avait été trouvée dans le même vaccin administré à d’autres personnes.

Commentaire: De nombreux additifs dans les vaccins sont connus pour être toxiques, en particulier pour les personnes déjà vulnérables.

Quelques semaines à peine après la suspension temporaire du déploiement du programme national de vaccination en raison de problèmes de sécurité, les décès, qui incluent un garçon de 17 ans et un homme dans la soixantaine, ont fait la une des journaux en Corée du Sud.

À l’approche de l’hiver, le pays prévoit d’inoculer 30 millions de personnes dans le but d’éviter que le système de santé ne soit surchargé par des patients grippés et exposés à la COVID-19.

Cependant, le lancement d’un programme de piqûres gratuites pour environ 19 millions de personnes éligibles a été suspendu pendant trois semaines après qu’il a été découvert que quelque 5 millions de doses, qui doivent être réfrigérées, avaient été exposées à la température ambiante pendant leur transport vers un établissement médical.

Les responsables ont déclaré que 8,36 millions de personnes avaient reçu le vaccin gratuit contre la grippe depuis la reprise des vaccinations le 13 octobre.

Des effets indésirables – qui comprenaient de la fièvre, de la diarrhée et des allergies, selon Jeong Eun-kyeong, chef de l’Agence coréenne de contrôle et de prévention des maladies (KDCA) – ont été signalés chez 430 personnes qui ont reçu les injections.

Le nombre est supérieur à 132 et 177 cas d’effets indésirables rapportés respectivement en 2018 et 2019.

Commentaire: Mais ce ne sont que ceux qui ont donné des commentaires, il y en a probablement un certain nombre de 8,36 millions qui ne le font pas.

Depuis 2009, quelque 25 personnes qui ont reçu un vaccin contre la grippe saisonnière sont décédées, mais le lien de cause à effet n’a pas été établi, a déclaré Jeong.

Les fournisseurs des vaccins pour le programme de cette année comprennent LG Chem Ltd et Boryung Biopharma, une unité de Boryung Pharm Co. Ltd. Un responsable de Boryung a déclaré qu’il n’avait aucun commentaire immédiat. LG Chem a déclaré qu’il suivrait les conseils du gouvernement.

Sangmi Cha

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : SOTT

Johnson & Johnson suspend son essai de vaccin contre le coronavirus après qu’un des participants a contracté une «maladie inexpliquée»

Johnson & Johnson suspend son essai de vaccin contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés – MIRASTNEWS] [(de la maladie) COVID-19] après qu’un participant à l’étude est tombé malade. L’arrêt intervient quelques semaines à peine après que la société ait annoncé qu’elle en était à la phase finale des essais.

Dans son communiqué de presse, Johnson & Johnson a déclaré que l’essai avait été suspendu conformément aux normes réglementaires après que le participant non identifié eut développé une «maladie inexpliquée». Il a également confirmé que le comité indépendant de surveillance de la sécurité des données (DSMB) d’ENSEMBLE a examiné l’état du participant.

«Nous devons respecter la vie privée de ce participant», lit-on dans la déclaration de l’entreprise. « Nous en apprenons également davantage sur la maladie de ce participant, et il est important d’avoir tous les faits avant de partager des informations supplémentaires. »

La déclaration ne précise pas si le participant a reçu le vaccin expérimental ou s’il faisait partie du groupe témoin placebo.

NIH dit que les pauses sont un bon signe

La pause de l’étude peut être préoccupante pour ceux qui s’inquiètent de la sécurité des vaccins, en particulier compte tenu de la vitesse à laquelle ils sont développés. Le directeur des National Institutes of Health, le Dr Francis Collins, dit cependant que cela devrait en fait être rassurant.

Selon Collins, le fait que des pauses se soient produites signifie que les problèmes rencontrés lors des tests ne sont pas «passés sous silence».

« Si quelqu’un pense que nous ne faisons que passer sous silence ce genre de problèmes dans la grande précipitation pour approuver un vaccin, cela devrait être rassurant », a déclaré Collins lors d’une interview avec NBC News.

En outre, l’essai de 60 000 patients est uniquement en pause d’étude; ce n’est pas sous ce que la FDA appelle une «prise clinique». Cette dernière implique un délai plus long qu’une pause, tout en imposant également des limites supplémentaires. Celles-ci comprenaient la prévention du recrutement de plus de participants et la suppression de ceux déjà dans l’étude «hors traitement impliquant le médicament expérimental».

« Une pause d’étude, dans laquelle le recrutement ou le dosage est interrompu par le promoteur de l’étude, est un composant standard d’un protocole d’essai clinique », a déclaré la société dans le communiqué.

Le directeur financier de Johnson & Johnson, Joseph Wolk, a ajouté que la société agissait simplement de manière responsable.

«Nous laissons le protocole de sécurité suivre la procédure appropriée ici», a-t-il déclaré. «Ce qu’il devrait également faire, c’est rassurer le public sur le fait que toutes les normes scientifiques, médicales et éthiques sont appliquées ici.»

Ce n’est pas le premier test de vaccin à être suspendu

Johnson & Johnson n’est que la dernière entreprise à suspendre son essai de vaccin COVID-19. Il rejoint AstraZeneca, qui a suspendu son propre essai de vaccin contre le coronavirus le mois dernier, juste après le début des essais de phase 3 le mois dernier, après qu’un participant au Royaume-Uni eut développé des symptômes neurologiques. (En relation: Un deuxième participant à l’essai AstraZeneca développe une maladie neurologique rare après la vaccination COVID-19.)

AstraZeneca a depuis repris son essai avec l’Université d’Oxford au Royaume-Uni, mais n’a pas encore reçu l’autorisation de faire de même aux États-Unis d’Amérique de la Food and Drug Administration (FDA).

Les experts étaient divisés sur la question de savoir si les essais avaient été redémarrés trop rapidement, en particulier avec un deuxième volontaire subissant un événement neurologique. Certains disent que des analyses supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si les événements sont vraiment indépendants du vaccin, tandis que d’autres notent que les cas ne sont pas liés au vecteur adénovirus du vaccin et pourraient simplement être dus au hasard.

En juillet, Pascal Soriot, PDG d’AstraZeneca, a déclaré que la société avait conclu que les symptômes neurologiques étaient dus à un cas non diagnostiqué de sclérose en plaques et sans rapport avec le COVID-19. Cependant, les experts affirment que le candidat vaccin nécessite une enquête plus approfondie car, par rapport aux candidats d’autres sociétés, le vecteur adénovirus d’AstraZeneca a une préséance limitée chez l’homme.

La division reflète les différences dans les décisions de la FDA et des organismes de réglementation dans d’autres régions. Le premier a élargi son enquête sur le candidat vaccin d’AstraZeneca tandis que les essais restent en suspens dans les organismes de réglementation des Etats-Unis d’Amérique à l’étranger, d’autre part, ont permis la poursuite des essais du candidat vaccin.

Suivez Pandemics.news pour plus d’informations sur les vaccins testés pour lutter contre le coronavirus.

Les sources comprennent:

EcoWatch.com

NBCNews.com

AccessData.FDA.gov

Edition.CNN.com

CNBC.com

Franz Walker

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Une personne décède dans un essai de vaccin COVID et d’autres experts se prononcent sur l’efficacité des masques / verrouillages

Bienvenue dans The Daily Wrap Up, une émission concise dédiée à vous apporter les nouvelles indépendantes les plus pertinentes, telles que nous les voyons, des dernières 24 heures (21/10/20).

Comme toujours, prenez les informations discutées dans la vidéo ci-dessous et recherchez-les par vous-même, et tirez vos propres conclusions. Quiconque vous dit la vérité, ou prétend avoir la réponse, vous égarera probablement, pour une raison ou une autre. Restez vigilant.

(https://www.rokfin.com/TLAVagabond)

(https://www.bitchute.com/channel/24yVcta8zEjY/)

Liens de source vidéo:

Liens à venir…

5 études du NIH de 2004 à 2020 ont toutes trouvé des effets vérifiables sur la santé du port d’un masque facial, y compris une réduction scientifiquement vérifiée du taux d’oxygène dans le sang:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29395560/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32590322/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15340662/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26579222/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31159777/

Étude de masque en tissu

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4420971/

Autres études de masque:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4420971/

Other Mask Studies:

https://medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.01.20049528v1…

https://medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.30.20047217v2…

https://nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2006372…

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2749214…

https://cmaj.ca/content/188/8/567…

https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5779801/…

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19216002/

https://aaqr.org/articles/aaqr-13-06-oa-0201.pdf…

https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4420971/…

https://academic.oup.com/cid/article/65/11/1934/4068747…

https://jstage.jst.go.jp/article/bio/23/2/23_61/_pdf/-char/en…

https://link.springer.com/article/10.1007/BF01658736…

https://journalofhospitalinfection.com/article/0195-6701(91)90148-2/pdf…

https://cidrap.umn.edu/news-perspective/2020/04/commentary-masks-all-covid-19-not-based-sound-data…

https://nap.edu/catalog/25776/rapid-expert-consultation-on-the-effectiveness-of-fabric-masks-for-the-covid-19-pandemic-april-8-2020…

https://nap.edu/read/25776/chapter/1#6…

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/5/19-0994_article…

https://academic.oup.com/annweh/article/54/7/789/202744…

https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6599448/…

https://acpjournals.org/doi/10.7326/M20-1342

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Last American Vagabond

Le mystère de Joao: un volontaire du vaccin AstraZeneca Covid-19 est décédé à 28 ans au Brésil

Par Fabio Giuseppe Carlo Carisio pour VT Italie

Version originale en italien

«Le médecin nouvellement diplômé, Joao Pedro R. Feitosa, 28 ans, qui s’est porté volontaire pour tester le vaccin contre le coronavirus d’Oxford, est décédé des complications de la maladie. Cependant, il n’a pas été révélé s’il avait reçu le vaccin ou le placebo. Le professionnel de la santé est diplômé de l’Université fédérale de Rio de Janeiro (UFRJ). L’affaire a été dévoilée mercredi 21 octobre par le journal O Globo».

Dans le Diario do Rio de Janeiro, la terrible nouvelle du premier décès est survenue lors de la phase 3 des essais sur le médicament développé par AstraZeneca, dont l’essai au Royaume-Uni avait été temporairement suspendu en septembre en raison de réactions indésirables graves chez deux cobayes humains, dont l’un a développé un trouble neurologique de la moelle épinière qui pourrait la laisser paralysée à vie.

Selon l’agence de presse italienne Ansa, qui cite également Bloomberg, l’homme de 28 ans n’aurait pas reçu la dose du test clinique. Cependant, les conditions sont un must car le lien du secret est tombé sur les tests cliniques et la mort du jeune médecin malgré le fait que la multinationale anglo-suédoise, bien implantée aux USA, ait été impliquée dans plus d’un procès dans le passé pour fraude au système de soins de santé, comme souligné dans une enquête précédente de Gospa News.

«Dans le cadre du décès du volontaire pour le test du vaccin d’Oxford, Anvisa a été officiellement informée de ce fait le 19 octobre 2020. Les données relatives à l’enquête menée par le Comitê Internacional de Avaliação de Segurança (Comité international d’évaluation de la sécurité) sont partagé avec l’Agence». Agência Nacional de Vigilância Sanitária a officiellement communiqué comme rapporté par les médias brésiliens.

«Il est important de noter que, sur la base des engagements de confidentialité éthique dans le cadre du protocole, les agences de régulation impliquées reçoivent des données partielles concernant l’enquête menée par ce comité, ce qui a suggéré de poursuivre l’étude. Par conséquent, le processus reste en cours d’évaluation – a-t-il ajouté – Par conséquent, Anvisa réitère que, conformément aux réglementations nationales et internationales sur les bonnes pratiques cliniques, les données sur les volontaires de la recherche clinique doivent rester confidentielles, conformément aux principes de confidentialité, de dignité des ressources humaines et protection des participant».

«Anvisa s’engage à respecter ces réglementations, afin de garantir la vie privée des volontaires et aussi la fiabilité du pays pour la réalisation d’études de cette importance. L’Agence a rempli et s’acquittera de sa mission institutionnelle de protection de la santé de la population brésilienne».

Les enjeux pour le Brésil sont trop importants pour permettre à un mystérieux «accident» d’arrêter le matériel de validation des vaccins étant donné que le SRAS-CoV-2 a jusqu’à présent tué dans ce pays sud-américain plus de 155 000 personnes contre plus de 5 millions d’infectés.

«Le ministère de la Santé prévoit le décaissement de 1,9 milliard de R $ (real brésilien) pour le projet AstraZeneca / Oxford et prévoit d’offrir 100 millions de doses au premier semestre de l’année prochaine, si les études confirment son efficacité et sa sécurité. De plus, il prévoit de produire 165 millions de doses supplémentaires au Brésil au second semestre», écrit le Diario do Rio qui donne amplement d’espace aux assurances également reçues des partenaires locaux de l’expérience.

Il est donc inutile d’attendre des éclaircissements sur les hypothèses qui peuvent être osées au décès du jeune médecin: une complication de Covid-19, injectée à des sujets sains pour tester la réaction au vaccin, ou une réaction indésirable dérivant du médicament lui-même.

Selon l’Institut de recherche et d’enseignement d’Or (IDOR), responsable des tests à Rio de Janeiro, environ 8 000 volontaires ont été vaccinés dans le pays à ce jour. Dans un communiqué, IDOR a déclaré qu’il ne pouvait confirmer la participation d’aucun volontaire à l’essai clinique avec le vaccin Oxford. Cependant, l’institution affirme que, compte tenu des données recueillies lors de tests dans le monde entier, il n’y a aucun doute sur la sécurité du vaccin.

«Nous tenons à vous informer qu’après l’inclusion de plus de 20 000 participants au test dans le monde, toutes les conditions médicales enregistrées ont été soigneusement évaluées par le comité de sécurité indépendant, les équipes d’enquête et les autorités réglementaires locales et internationales. Il convient de rappeler qu’il s’agit d’une étude randomisée en aveugle dans laquelle 50% des volontaires reçoivent l’immuniseur fabriqué par Oxford».

Le nouveau médecin diplômé Joao Pedro Feitosa est décédé à seulement 28 ans des complications mystérieuses liées à Covid-19

La mort de Joao Pedro Feitosa a suscité une profonde émotion à l’Université fédérale de Rio de Janeiro où il avait été l’élève de la principale Denise Pires de Carvalho.

«Le Rectorat de l’UFRJ – avec l’ensemble de la communauté universitaire – présente ses sincères condoléances à la famille et aux amis de notre ancien étudiant au milieu de ce moment de tristesse qui a coûté la vie à Joao, qui venait d’obtenir son diplôme et n’a pas ménagé ses efforts en agissant pour lutter contre la pandémie du COVID-19, qui a accumulé plus de 40 millions de cas dans le monde».

Le média en ligne brésilien cite alors une étude avec les résultats préliminaires du vaccin d’Oxford (AZD1222) qui a été publiée le 20 juillet dans la revue scientifique «The Lancet». La recherche cite des réactions considérées comme légères et modérées et ne mentionne pas d’effets secondaires graves: Douleur après vaccination: 67% sans paracétamol; 50% avec du paracétamol. Fatigue: 70% sans paracétamol; 71% avec du paracétamol. Céphalée: 68% sans paracétamol; 61% avec du paracétamol. Douleurs musculaires: 60% sans paracétamol; 48% avec du paracétamol.

Le même jour que les agences internationales communiquent cette mort mystérieuse, qui s’ajoute aux deux cas des Britanniques avec de graves réactions indésirables, par une curieuse coïncidence le président de la société de biotechnologie IRBM de Pomezia Terme (Italie, nera Rome), l’ancien lobbyiste et producteur de télévision Piero di Lorenzo, à qui le gouverneur du Latium Nicola Zingaretti, principal financier du centre de recherche, a fait confiance à l’arrivée imminente du vaccin Oxford-AstraZeneca en Italie début décembre qui sera destiné au plus à des – groupes à risque de la population tels que les personnes âgées de la maison de soins infirmiers.

Comme le rappelle Ansa, la disponibilité des premières doses d’ici décembre, déjà annoncée ces derniers jours par le Premier ministre Giuseppe Conte, a ainsi été confirmée par Di Lorenzo «si aucun problème soudain ne survient – a-t-il déclaré lors d’un entretien accordé au site Financial Lounge – il est raisonnable de penser que la phase de l’essai clinique pourrait être achevée fin novembre ou début décembre». L’Italie pourrait recevoir 2 à 3 millions de doses à distribuer initialement aux agents de santé, aux forces de l’ordre et aux hôtes des hospices.

«Après la phase 3 – a-t-il poursuivi – le ballon revient à l’EMA (l’Agence européenne des médicaments, ndlr) pour une éventuelle validation», qui prend normalement jusqu’à 12 mois. «Mais ce ne sont pas des temps normaux», explique Di Lorenzo, qui rappelle comment la procédure de validation a déjà commencé.

C’est un autre mystère de comprendre comment ce processus d’autorisation aurait pu démarrer étant donné que la multinationale pharmaceutique anglo-suédoise mène toujours une troisième phase d’essai de son vaccin Covid-19 en collaboration avec Oxford au Brésil, au Royaume-Uni, en Inde et en Afrique du Sud.

En mars dernier, Advent srl, propriété de l’Irbm di Pomezia et de Reithera, a commencé à collaborer avec des partenaires britanniques, dont AstraZeneca et le Jenner Institute de l’Université d’Oxford, pour le développement d’un vaccin contre le nouveau coronavirus, initialement prévu pour septembre 2020 En été, le La Commission européenne a signé un accord d’achat anticipé pour 400 millions de doses du vaccin Oxford à distribuer entre les États membres.

Comme le souligne Gospa News, Reithera, désormais détenue par la société suisse Keires AG, une «société anonyme» de Bâle dont les actionnaires, selon le droit suisse, peuvent rester cachés, avait été achetée lorsqu’elle s’appelait Okairos par la multinationale GlaxoSmithKline (la celui qui fournit les 10 vaccins rendus obligatoires à l’âge scolaire par le décret Lorenzin du gouvernement italien Gentiloni-PD) dans le vortex habituel d’intrigues entre les vaccins Big Pharma et les projets politico-sanitaires du Parti démocrate, dont Zingaretti est secrétaire national est en même temps promoteur de l’IRBM à travers deux tranches de financement de la région du Latium, lancées bien avant la pandémie.

Comme si le leader de la Démocratie italienne avait les mêmes dons prophétiques que Bill Gates, donateurs des Dems des Etats-Unis d’Amérique, précurseur de la pandémie de coronavirus en 2015, promoteur du projet mondial de vaccination GAVI (Global Alliance for Vaccine Immunization)? Mais Gates a également financé les expériences dangereuses sur le virus SRAS 1 infecté par le VIH démarrées dans le laboratoire de biosécurité 4 de l’Institut de virologie de Wuhan en 2004 grâce à un financement de la Commission européenne présidée par Romano Prodi, devenu par la suite premier ministre grâce au Parti démocrate!

Pourquoi s’étonner qu’après 16 ans, le plan de vaccination en Italie soit donc «labellisé» PD? Robert F. Kenney junior, un avocat des droits humains qui se bat pour des vaccins sûrs, affirme que cette pandémie est planifiée par Bill Gates depuis des décennies…

Fabio Giuseppe Carlo Carisio

© COPYRIGHT GOSPA NEWS pour VETERANS TODAY uniquement

pas de reproduction sans autorisation – version originale italienne

SOURCES PRINCIPALES

GOSPA NEWS – RAPPORTS WUHAN-GATES

GOSPA NEWS – ENQUÊTES SUR LE CORONAVIRUS

GOSPA NEWS – LOBBY DES ARMES

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Veteran Today