Des chercheurs découvrent des niveaux élevés d’irradiation près des sites de fracturation aux Etats-Unis d’Amérique

La fracturation hydraulique, ou fracking, est liée à de nombreux problèmes de santé et d’environnement. Mais une étude récente menée par des chercheurs du Harvard T.H. La Chan School of Public Health de Boston a découvert un autre effet troublant de la fracturation hydraulique: les particules radioactives de l’air.

Leurs résultats, publiés dans Nature Communications, ont montré que les niveaux d’irradiation aéroportée sous le vent des sites de fracturation aux États-Unis d’Amérique sont plus élevés que les niveaux de fond. Cela étant dit, les niveaux élevés étaient bien en deçà des limites de santé publique. Cependant, les chercheurs ont averti que les particules peuvent encore poser des risques importants pour la santé des personnes vivant à proximité des sites de fracturation.

Commentant leurs conclusions, l’auteur principal Petros Koutrakis a déclaré que les gens ne devraient certainement pas devenir «fous» de craintes d’exposition aux radiations. « Je pense que c’est un risque important qui doit être traité. » Néanmoins, il a dit qu’il préférait ne pas vivre à proximité de sites de fracturation.

Niveaux d’irradiation aériens plus élevés

Des études antérieures ont montré que les produits chimiques libérés lors de la fracturation pouvaient poser un risque grave pour la santé des résidents vivant à proximité des sites de fracturation et que le processus lui-même avait empoisonné les eaux souterraines.

Mais les experts en savent peu sur l’influence des matières radioactives naturelles du gaz de schiste sur les particules ambiantes. Le gaz de schiste est un gaz naturel emprisonné dans les roches profondément sous terre. Il s’agit du gaz extrait lors de la fracturation.

À cette fin, Koutrakis et son équipe ont examiné les données recueillies auprès de 157 stations de surveillance des rayonnements à travers les États-Unis d’Amérique entre 2001 et 2017. Les stations ont été construites pendant la guerre froide lorsque la guerre nucléaire était une menace. Le groupe a ensuite croisé ces données avec les enregistrements de position et de production de 120 000 puits de fracturation.

Leurs résultats ont montré que les zones situées à moins de 12 miles sous le vent de 100 puits de fracturation avaient des niveaux de rayonnement qui étaient environ sept pour cent plus élevés que les niveaux de fond normaux. Cependant, certaines zones avaient près de 600 puits au vent, ce qui suggère que les niveaux de rayonnement des particules ambiantes pourraient être beaucoup plus élevés dans ces zones.

Les chercheurs ont constaté les plus fortes augmentations des niveaux de rayonnement à proximité des sites de fracturation en Ohio et en Virginie occidentale. Les données provenant des enregistrements de position et de production des sites de fracturation dans ces zones montrent que les formations de schiste sous ces états contenaient plus d’uranium, un élément naturellement radioactif.

Pendant ce temps, le Texas, le Nouveau-Mexique et le Dakota du Nord et du Sud, qui ont des concentrations plus faibles de matières radioactives sous terre, ont des niveaux de rayonnement aériens inférieurs.

De plus, leurs résultats ont révélé que la fracturation provoquait une augmentation plus importante des niveaux d’irradiation que les radiations classiques du pétrole et du gaz. Les chercheurs pensent que cela pourrait être dû au fait que la fracturation hydraulique perturbe les formations de schiste profondément sous la terre.

Ce processus libère de l’uranium, l’élément parent des éléments radioactifs radium et radon. Au fil du temps, l’uranium se désintègre en radium. Celui-ci se désintègre alors directement en radon. Finalement, le radon se désintègre en particules radioactives ultrafines contenant du polonium et du plomb.

Ces éléments se fixent alors aux particules ambiantes. Le polonium et le plomb sont tous deux des substances toxiques. En fait, des études ont montré que le polonium est jusqu’à mille milliards de fois plus toxique que le cyanure d’hydrogène, un composé extrêmement toxique et inflammable.

Dans le corps, le rayonnement alpha du polonium peut rompre les liaisons chimiques des cellules vivantes, endommager l’ADN et gravement altérer le système immunitaire.

L’exposition au plomb, en revanche, peut déclencher des convulsions, retarder le développement chez les enfants et réduire le nombre de spermatozoïdes chez les hommes, entre autres complications de santé indésirables et éventuellement irréversibles. (Connexes: Plus de cas d’empoisonnement au plomb au Michigan – cette fois à Grand Rapids.)

«Les augmentations [des niveaux de rayonnement] ne sont pas extrêmement dangereuses, mais pourraient augmenter certains risques pour la santé des personnes vivant à proximité», a déclaré Koutrakis.

La prochaine étape consiste maintenant à savoir si le radon fuit lors du forage des puits ou des eaux usées de fracturation stockées sur les sites. Sachant que cela pourrait permettre des changements dans les opérations de fracturation pour arrêter les fuites, a ajouté Koutrakis.

