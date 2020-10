La menace politique de Covid-19 est maintenant bien plus grande que sa menace médicale

Rapport Herland: La menace politique de Covid-19 est maintenant beaucoup plus grande que sa menace médicale: Comme les lecteurs le savent, je ne pense pas que le virus Covid lui-même soit un canular. Depuis le début, j’ai pris le virus au sérieux.

J’ai rapporté les informations disponibles selon lesquelles la capacité du virus à se propager menaçait la capacité de l’hôpital et pourrait submerger le système médical. J’ai soutenu des fermetures limitées afin de réduire le taux de propagation de l’infection, rapporte le Dr Paul Craig Roberts, un contributeur régulier au rapport Herland.

J’ai signalé que les vitamines C et D3 associées au zinc et à la NAC renforçaient le système immunitaire contre le virus. J’ai signalé que les masques que les gens portent ne sont pas des masques N95 et n’empêchent donc pas l’inhalation et l’expiration du virus. Certains professionnels de la santé ont conclu que les masques étaient nocifs et inutiles.

La menace politique de Covid-19 est désormais bien plus grande que sa menace médicale: le nouveau livre de l’auteur scandinave le plus vendu, Hanne Nabintu Herland, explique aujourd’hui pourquoi le président des Etats-Unis d’Amérique Trump se bat pour les Américains ordinaires et défie le mondialisme et l’hégémonie de l’élite ultra-riche, intitulé: «Trump – La bataille pour l’Amérique ». Le livre traverse la rhétorique des médias traditionnels et apporte une compréhension révolutionnaire des forces motrices de la situation actuelle de quasi-guerre civile aux États-Unis d’Amérique.

La menace politique de Covid-19 est maintenant beaucoup plus grande que sa menace médicale: à mesure que de plus en plus d’informations devenaient disponibles, j’ai signalé que le virus attaquait d’une manière différente de celle supposée et que les ventilateurs plutôt que le virus lui-même tuaient des gens.

Lorsque les médecins ont découvert le remède HCQ, j’ai signalé qu’un remède peu coûteux et sûr était disponible. J’ai défendu avec des preuves et des témoignages d’expert l’efficacité et l’innocuité du remède de la part des responsables de la santé publique et d’autres shills de Big Pharma qui ont délibérément discrédité le remède dans l’intérêt des Big Pharma de développer un vaccin coûteux et obligatoire.

Pour les shills de Fauci et de Big Phama, le profit a préséance sur la santé et la sécurité publiques.

La menace politique de Covid-19 est maintenant beaucoup plus grande que sa menace médicale: à mesure que de plus en plus d’informations sont disponibles, nous voyons que l’argument pour un autre verrouillage basé sur une deuxième vague est basé sur une augmentation des tests utilisant un test qui produit des faux positifs.

Un test dont les experts savent qu’il n’est pas fiable est à la base des efforts visant à renouveler le verrouillage, à imposer la vaccination et à porter des masques inefficaces pour maintenir la peur vivante.

Alors que je ne pense pas que le virus lui-même soit un canular, il est évident que les groupes d’intérêt servent leurs programmes en créant des canulars autour du virus.

L’un des objectifs est de maintenir un niveau élevé de peur afin que les gens se soumettent aux vaccinations qui signifieront des dizaines de milliards de dollars de profit pour Big Pharma.

Un autre programme consiste à blâmer Covid sur Trump pour avoir appelé à la fin des verrouillages, ne pas toujours porter de masque et soutenir la réouverture de l’économie. Les démocrates pensent que cela augmentera leurs chances présidentielles.

Un autre programme consiste à conditionner le public à accepter des mesures de contrôle, comme celles du film V pour Vendetta, qui détruisent la liberté civile et les protections constitutionnelles. Cela renforce le pouvoir de l’État profond sur nous tous.

Il est certain que les intérêts du pouvoir et du profit ont dominé les préoccupations de santé publique.

On peut comprendre pourquoi beaucoup considèrent la pandémie Covid avec scepticisme. Les rapports de Wuhan en Chine étaient effrayants. Le verrouillage et le nombre massif de cas, dont la mortalité n’était pas connue.

Malgré l’avertissement, la lenteur de la réponse des autorités de santé publique de tout le monde occidental pour prendre des mesures a permis au virus d’infecter l’Occident.

Les navires de croisière ont continué à fonctionner. Aucun masque N95 n’était disponible. Des mesures, sauf en Suède, ont été imposées qui elles-mêmes étaient nuisibles et causaient peut-être plus de tort que Covid lui-même.

Big Pharma utilisant ses experts rémunérés, dont elle finance la recherche, et les NIH, les CDC, l’OMS et d’autres agences prétendument «indépendantes» financièrement liées à Big Pharma, ont exagéré la menace, ruiné l’économie, avec des fermetures, et utilisent maintenant un test Covid défectueux à orchestrer une deuxième vague de Covid.

La semaine dernière, NPR a diffusé en ondes un ancien responsable d’Obama qui a déclaré que nous étions condamnés à moins de verrouiller 90% de l’économie et de porter tous des masques à tout moment. L’«expert»de NPR ne connaissait pas la différence entre les masques qui protègent et ceux qui ne le font pas.

Et la plupart des médecins américains non plus. Je viens de terminer mon examen physique annuel. Partout il fallait un masque pour entrer.

J’ai porté un masque chirurgical et j’ai pris avec moi un N95. J’ai dit à chaque infirmière, à chaque technicien, à chaque médecin, dont aucun ne portait de masque N95, que les masques qu’ils portaient étaient inutiles, et je leur ai montré le masque dont ils avaient besoin s’ils craignaient d’être infectés par Covid.

Ils étaient stupéfaits. Ils n’avaient aucune idée. Un médecin, une femme indienne, a dit, oui, vous avez raison, mais nous portons des masques pour rassurer les patients endoctrinés par les médias américains.

Covid est un danger, mais la vie aussi. Pourquoi ruiner l’économie et la liberté civile sur ce seul danger, d’autant plus que le danger a été exagéré?

Presque personne n’est mort de Covid, sauf les personnes souffrant de comorbidités. Ces décès sont concentrés dans les groupes plus âgés pour la simple raison que plus une personne vit longtemps, plus la personne a accumulé de morbidité en raison de mauvaises habitudes de santé telles que l’alimentation, le tabagisme, l’alcool et le manque d’exercice. Ce sont les mêmes morbidités qui entraînent des décès dus à la grippe.

Les Américains doivent se remettre de leur crédulité. Trop d’Américains croient aux presstituts et croient aux autorités publiques. Trop peu d’Américains comprennent que chaque crise, réelle ou artificielle, est une opportunité pour le profit et le pouvoir d’un groupe d’intérêt.

Les explications que les Américains obtiennent sont contrôlées pour servir le pouvoir et le profit. Si le public ne comprend pas, l’Amérique est condamnée.

A propos de l’auteur Le Dr Paul Craig Roberts est le président de l’Institute for Political Economy, ancien rédacteur en chef adjoint du Wall Street Journal et auteur bien connu de nombreux livres. Il est également un contributeur régulier du site d’information Herland Report ainsi que de l’émission télévisée The Herland Report. Il a fait carrière dans les domaines des bourses d’études et du milieu universitaire, du journalisme, de la fonction publique et des affaires. Il a reçu le Prix du service méritoire du Département du Trésor pour «ses contributions exceptionnelles à la formulation de la politique économique des États-Unis d’Amérique».

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Herland Report

LES ZIOPIGS BLOODY DÉPENSENT 24/7 POUR NOUS CONTRÔLER ET NOUS LES 7 MILLIARDS D’HUMANITÉ DEVONS ÉGALEMENT DÉPENSER 24/7 POUR LES FAIRE TOMBER !!!

Nous sommes ciblés pour la résiliation…

VIDÉO INTERDITE IMPORTANTE !!! Prenez votre temps pour écouter ceci et continuez à écouter jusqu’à la fin

Rothschilds & Rockefeller – Trillionnaires du monde

https://arcanumdeepsecrets.wordpress.com/2010/06/11/rothschilds-rockefellers-–-trillionaires-of-the-world/

Rothschild et l’Amérique

https://arcanumdeepsecrets.wordpress.com/2010/06/12/rothschilds-and-america/

Opération Lockstep – Plan Rockefeller pour la loi martiale (2010)

https://wordpress.com/read/feeds/73232086/posts/2752552911

Trahison dans le golfe – Folie? C’est l’Agenda 21! [Doit lire]

https://arcanumdeepsecrets.wordpress.com/2010/06/29/treachery-in-the-gulf-madness-this-is-agenda-21-must-read/

La catastrophe pétrolière du Golfe est une guerre contre «nous, le peuple» et le monde: les 30 faits de la Ligue Rothschild attestant que la catastrophe pétrolière du Golfe était planifiée

https://arcanumdeepsecrets.wordpress.com/2010/07/10/the-gulf-oil-disaster-is-war-on-we-the-people-and-the-world-rothschild-league’s-30-facts- evidencing-Gulf-Oil-Disaster-was-planifié% e2% 80% 8f /

Des scientifiques attaqués | Remorque | Disponible dès maintenant

https://www.fmtv.com/watch/scientists-under-attack?FMTV=1850

Dépeuplement massif, génocide, WW3? Partie 1 – Le lien vers le Nouvel Ordre Mondial

Dépeuplement massif, génocide, WW3? Partie 2 – Le Nouvel Ordre Mondial Satanique

https://arcanumdeepsecrets.wordpress.com/2010/07/01/mass-depopulation-genocide-ww3-part-2-the-satanic-new-world-order/

Dépeuplement massif, génocide, WW3? Partie 3 – Plans militaires du nouvel ordre mondial

https://arcanumdeepsecrets.wordpress.com/2010/07/01/mass-depopulation-genocide-ww3-part-3-new-world-order-military-plans/

Alimentation et dépeuplement, partie 1: Famille Rockefeller

https://arcanumdeepsecrets.wordpress.com/2010/06/08/food-and-depopulation-rockefeller-family/

Alimentation et dépeuplement, partie 2: le monopole de Monsanto

https://arcanumdeepsecrets.wordpress.com/2010/06/30/food-and-depopulation-part-2-monsanto’s-monopoly/

Le prochain champ de bataille: Monsanto et l’approvisionnement alimentaire mondial

https://arcanumdeepsecrets.wordpress.com/2010/06/12/the-next-battleground-monsanto-the-worlds-food-supply/

Monsanto: The Evil Corporation dans votre réfrigérateur

https://arcanumdeepsecrets.wordpress.com/2010/07/29/monsanto-the-evil-corporation-in-your-refrigerator/

La tactique secrète utilisée par Monsanto pour protéger Roundup, son produit vedette | Quatre coins

Monsanto: l’entreprise propriétaire de l’approvisionnement alimentaire mondial

Nestlé: 150 ans de domination de l’industrie alimentaire

Pourquoi Temasek Holdings est-il impliqué avec le diabolique Monsanto?

FUSION MONSANTO / BAYER: SHADY HISTORICAL ORIGINS, IG FARBEN, HITLER’S CHEMICAL GENETIC ENGINEERING CARTEL

Temasek perd au moins 1,2 milliard de dollars singapouriens en 5 mois pour avoir parié sur Bayer

https://www.theonlinecitizen.com/2018/09/15/temasek-loses-at-least-s1-2b-in-5-months-for-betting-on-bayer/

Il a été rapporté en avril de cette année que le fabricant allemand de médicaments Bayer avait vendu 3,6% des parts à Temasek Holdings de Singapour pour 3 milliards d’euros à 96,77 euros par action.

Temasek Holdings et GIC sur une frénésie d’achats dans le monde entier

http://theindependent.sg/temasek-holdings-and-gic-on-worldwide-buying-spree/

Temasek a également injecté 3 milliards d’euros à Bayer AG pour financer le rachat de Monsanto Co. Parallèlement, GIC a participé à l’acquisition d’une participation majoritaire dans la division financière et de risque de Thomson Reuters Corp.

Bayer et les abeilles | Documentaire DW

Documentaire DW

17 juin 2020

Les insecticides sont parfois nécessaires en agriculture. Mais certaines substances, comme les néonicotinoïdes, tuent non seulement les ravageurs mais aussi les abeilles. Désormais, le groupe Bayer, l’un des principaux fabricants de ces pesticides, est sous pression.

Des scientifiques du monde entier ont découvert que les néonicotinoïdes sont la principale cause de mortalité massive d’abeilles. Des recherches ont montré qu’un certain nombre d’insecticides auraient dû être interdits depuis longtemps. Pendant des années, le groupe Bayer a cherché à faire taire les critiques et à faire pression sur les scientifiques pour qu’ils ne publient pas leurs découvertes.

Depuis plus de deux décennies, les experts mettent en garde contre les effets négatifs des néonicotinoïdes, avec toute une série d’études publiées sur le sujet. Il semblerait que l’industrie, aidée par les autorités, ait réussi à retarder pendant des années toute interdiction de ces substances. Des études montrent que les néonicotinoïdes tuent non seulement les ravageurs, mais aussi les abeilles et autres insectes utiles. Le toxicologue néerlandais Henk Tennekes a été parmi les premiers à reconnaître le problème. Il pense que les néonicotinoïdes sont les insecticides les plus toxiques jamais produits. Il a découvert une étude menée par Bayer lui-même, en 1991, qui a révélé qu’un néonicotinoïde particulier avait un effet négatif sur le système nerveux d’une espèce de mouche. Ces effets étaient dits «irréversibles». Tennekes a ensuite confronté l’entreprise à ses découvertes. Il a été surpris par la réponse: «Bayer affirme maintenant», dit-il, «que la liaison des récepteurs critiques du système nerveux par les néonicotinoïdes est réversible. Ils contredisent donc les résultats de leur propre étude. … S’ils avaient réfléchi à l’impact de cette substance, ils auraient dû la retirer du marché.»

Des scientifiques français ont également analysé les décès massifs d’abeilles et ont également identifié un insecticide fabriqué par Bayer comme le coupable. Le toxicologue Jean-Marc Bonmatin révèle comment l’entreprise a alors cherché à empêcher la publication des résultats. Pendant ce temps, des toxicologues au Japon ont découvert que les néonicotinoïdes nuisent également à d’autres créatures, telles que les poissons et les crabes de rivière. Là aussi, Bayer a cherché à supprimer la publication.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Coronavirus the Ziopig virus