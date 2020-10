La pandémie [exterminatrice] de coronavirus [2019 (COVI-19) fabriqué en laboratoire] coûtera 16 000 milliards de dollars des Etats-Unis d’Amérique, selon des économistes

La pandémie du coronavirus [2019 exterminatrice – MIRASTNEWS] en cours coûtera 16 000 milliards de dollars des Etats-Unis d’Amérique – environ quatre fois le montant perdu pendant la Grande récession de 2007 à 2009 – estiment les économistes de l’Université Harvard, Lawrence Summers et David Cutler.

Dans un article publié dans le Journal of the American Medical Association, les économistes ont écrit que «la perte de revenus due à la récession induite par la COVID-19» représentait environ la moitié des 16 000 milliards de dollars, tandis que «les effets économiques d’une vie plus courte et moins saine» compensaient le reste du montant. Près de 7 600 milliards de dollars sur l’estimation de 16 000 milliards de dollars provenaient de la perte de revenus causée par les mesures COVID-19 telles que les verrouillages. Pour le montant restant, ils ont pris en compte le coût des décès prématurés, des effets à long terme sur la santé et de l’augmentation des problèmes de santé mentale provoquée par la pandémie de coronavirus.

Les économistes ont mesuré les décès prématurés en attribuant une valeur à des «vies statistiques», une mesure approximative que les économistes utilisent en fonction de ce que cela vaut pour les gens de réduire leur risque de mourir ou de tomber malade. Une vie statistique est supposée valoir 10 millions de dollars en politique environnementale et sanitaire; sur la base d’une estimation prudente de 7 millions de dollars, le coût économique des décès prématurés s’élevait à environ 4 400 milliards de dollars.

Certains survivants du COVID-19 sont susceptibles de souffrir de problèmes de santé à long terme tels que des complications respiratoires. Étant donné que le nombre de personnes qui survivent à des cas graves ou critiques de COVID-19 est sept fois plus élevé que le nombre de décès, ces complications pourraient avoir un impact plus de deux fois sur le nombre de personnes qui guérissent à long terme. Summers et Cutler ont donné une estimation de 2 600 milliards de dollars pour ces problèmes de santé à long terme.

Ils ont également reconnu l’impact de la pandémie de coronavirus sur la santé mentale, notant une multiplication par presque quatre du nombre d’adultes signalant des symptômes de dépression ou d’anxiété. Avec environ 80 millions de personnes souffrant actuellement de problèmes de santé mentale pour un coût annuel de 20 000 dollars à régler, les économistes ont fixé le coût de l’impact sur la santé mentale du COVID-19 à environ 1,6 billion de dollars. (En relation: Un danger invisible: la pandémie de coronavirus est une menace pour la santé mentale des Américains.)

Les économistes suggèrent une approche différente pour faire face à la pandémie de coronavirus

Summers et Cutler ont qualifié la pandémie de coronavirus de «la plus grande menace pour la prospérité et le bien-être que les États-Unis d’Amérique aient rencontrée depuis la Grande Dépression» dans leur article, ajoutant que les «immenses» pertes étaient plus du double de celles de toutes les guerres que les États-Unis d’Amérique ont menées. depuis le 11 septembre 2001 – y compris ceux d’Afghanistan, d’Irak et de Syrie.»

En tant que tels, ils ont recommandé des politiques visant à «réduire sensiblement la propagation du SRAS-CoV-2», telles que des tests de population à grande échelle, la recherche des contacts et l’isolement – ajoutant que ces mesures «ont une énorme valeur sociale» et «pourraient prévenir de nombreuses infections».

Les économistes ont également proposé «de repenser fondamentalement le rôle [du] gouvernement dans la préparation à la pandémie», soulignant que les États-Unis d’Amérique accordent la priorité aux dépenses consacrées aux traitements du COVID-19 aigu plutôt qu’aux services et infrastructures de santé publique.

Summers et Cutler ont suggéré d’allouer un minimum de cinq pour cent de tout projet de loi de secours, tel que la loi CARES, qui a été promulguée en mars, à des mesures accrues de dépistage et de recherche des contacts. Ils ont ajouté que les investissements dans les tests, la recherche des contacts et l’isolement devraient rester permanents, même si les préoccupations concernant la pandémie commencent à s’estomper.

L’accent mis par les économistes de l’université de Harvard sur les tests, la recherche des contacts et l’isolement aurait donné de meilleurs résultats que les ordonnances de verrouillage. (En relation: plus de 30 000 experts de la santé signent une déclaration s’opposant aux verrouillages de COVID-19.)

Même l’Organisation mondiale de la santé (OMS) elle-même a déconseillé de verrouiller des pays entiers. L’envoyé spécial de l’OMS sur la COVID-19, le Dr David Nabarro, a déclaré: «Cessez d’utiliser le verrouillage comme méthode de contrôle principale. Développez de meilleurs systèmes, travaillez ensemble et apprenez les uns des autres.» Nabarro a souligné l’impact économique des verrouillages dans différents pays pour montrer que ceux-ci causent également des dommages importants.

Pour l’instant, il faudra beaucoup de temps avant que les États-Unis d’Amérique et le reste du monde ne se remettent de l’impact de la pandémie de coronavirus sur la santé publique et l’économie.

