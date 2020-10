Panique marchande COVID-19 ― Mathématiques défectueuses et science de mauvaise qualité

Avec de plus en plus de preuves et une certitude croissante, un nombre croissant de scientifiques indépendants, d’enquêteurs et maintenant d’avocats ont commencé à déconstruire et à critiquer «l’histoire officielle» sur les origines, la nature, les dangers, la prévention et le traitement de la pandémie COVID-19.

L’«histoire officielle», soutenue de façon dogmatique par le gouvernement et l’armée chinois, Big Pharma, les Centers for Disease Control (CDC) des États-Unis d’Amérique, les National Institutes of Health (NIH), les médias de masse et les géants de la technologie est que le SRAS-CoV-2 virus est apparu «naturellement» de la nature, puis a sauté de manière inexplicable la barrière d’espèce des chauves-souris à l’homme, précipitant l’épidémie la plus grave et la plus meurtrière depuis la grippe espagnole il y a cent ans, qui infectait un tiers de la population mondiale à l’époque, et tué jusqu’à 50 millions de personnes.

Selon les virologues et les ingénieurs génétiques de l’establishment (qui tirent leur argent des programmes de biodéfense militaire, du financement gouvernemental et de Big Pharma), un coronavirus relativement inoffensif et jusqu’ici non contagieux est en quelque sorte passé «naturellement» des chauves-souris à l’homme, puis s’est rapidement transformé en un tueur mortel, ne laissant aucune trace biologique ou épidémiologique de son évolution rapide.

De plus, dans une coïncidence d’un milliard à un, cette mutation virale mortelle et l’épidémie qui en a résulté ont émergé dans le quartier urbain exactement densément peuplé (à des centaines de kilomètres de la grotte de chauves-souris la plus proche) à Wuhan, en Chine, où une série d’expériences de génie génétique controversées impliquant le la militarisation (par euphémisme appelée expérimentation de «gain de fonction») des coronavirus était menée dans plusieurs laboratoires mal gérés et sujets aux accidents.

Parmi les partisans de l’histoire officielle figurent l’EcoHealth Alliance, affiliée à Big Pharma, ainsi qu’un réseau secret et peu connu de bailleurs de fonds militaires des Etats-Unis d’Amérique de la guerre biologique / de la biodéfense, notamment la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) et le secrétaire adjoint à la préparation et à la réponse. (ASPR) pour le ministère de la Santé et des Services sociaux des Etats-Unis d’Amérique.

Le complexe militaire / pharmaceutique des Etats-Unis d’Amérique a fourni un financement majeur pour le laboratoire de Wuhan, l’Université de Caroline du Nord (où les scientifiques ont militarisé les virus du SRAS), le laboratoire d’armes chimiques et biologiques militaires de Fort Detrick, dans le Maryland, ainsi que plusieurs centaines d’autres laboratoires biomédicaux / de guerre biologique à travers le monde. L’Organisation mondiale de la santé, l’agence qui était censée surveiller le laboratoire de Wuhan, sujet aux accidents, est un autre partisan de l’histoire officielle. Les principaux bailleurs de fonds de l’OMS sont la Chine, le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et Bill Gates, ainsi que les grands fabricants de médicaments et de vaccins.

Parce que le virus SRAS-CoV-2 est si infectieux et dangereux, nous disent les experts en pandémie, il n’existe actuellement aucun médicament, protocole de traitement, supplément, herbes naturelles, pratiques diététiques ou de santé naturelle qui peuvent renforcer notre système immunitaire naturel et nous protéger d’une maladie grave, d’une hospitalisation ou même d’un décès dû au virus.

Nous n’avons pas d’autre alternative, jeunes et vieux, en bonne santé ou gravement atteints, mais porter des masques en permanence, nous laver les mains sans cesse, rester à six pieds ou plus les uns des autres et fermer les écoles, les rassemblements sociaux, les églises, les entreprises et des économies entières. Nous n’avons pas le choix, nous disent le grand gouvernement et la grande pharma, mais rester à la maison, obéir à l’autorité et attendre que la grande pharma ou le gouvernement chinois propose un «remède», un vaccin magique, bien que mal testé, précipité sur le marché, probablement génétiquement conçu et conçu pour maximiser les profits des entreprises.

Ne vous inquiètez pas

Ne vous inquiétez pas, après des décennies de recherche massivement financée, Big Pharma n’a jamais été en mesure de développer un vaccin efficace contre un coronavirus. Ne vous inquiétez pas qu’un vaccin génétiquement modifié conçu pour modifier (peut-être de façon permanente) l’ARN humain ait jamais été autorisé sur le marché.Ne vous inquiétez pas du dossier de sécurité et téméraire et des pratiques imprudentes et sans responsabilité des grandes sociétés pharmaceutiques qui produisent des vaccins (Merck, AstraZeneca, Johnson and Johnson, BioNTech, GlaxoSmithKline, Pfizer, et al).

Ne vous inquiétez pas du fait que plusieurs de ces géants de la grande industrie pharmaceutique vendent déjà des milliards de dollars de vaccins COVID-19 aux gouvernements et à l’armée dans le cadre de contrats secrets et sans appel d’offres, même si aucun de ces vaccins n’est correctement testé en matière de sécurité avant d’être estampillé en caoutchouc comme sûr et efficace. Ne vous inquiétez pas que de futurs dictateurs numériques comme Bill Gates, des capitalistes de surveillance de la Silicon Valley et des politiciens sous contrat financés par Pharma proposent des vaccinations obligatoires, un traçage obligatoire, des passeports vaccinaux et l’élimination des droits constitutionnels fondamentaux.

Ne vous inquiétez pas, les ingénieurs génétiques et les techniciens de laboratoire de la guerre biologique, qui se cachent derrière l’excuse de la biomédecine et de la recherche sur les vaccins, sont, en ce moment même, en train de militariser de nouveaux virus et bactéries (y compris en combinant des bactéries mortelles du charbon avec le SRAS-CoV-2 et en mettant en aérosol le grippe aviaire) dans des laboratoires essentiellement non réglementés et sujets aux accidents.

Et enfin, ne vous inquiétez pas des conflits d’intérêts financiers et des violations croissantes de la liberté d’expression que les grands réseaux médiatiques et les géants de l’internet Facebook, Google, Amazon et leurs filiales mènent, marginalisent ou censurent totalement les informations alternatives sur les origines, nature, prévention et traitement de la COVID-19.

Comme un nombre croissant d’enquêteurs l’ont souligné, le Parti communiste chinois (PCC), qui constitue l’élite économique en Chine, ainsi que l’armée, sont déterminés à dominer l’économie mondiale (comme le sont beaucoup de leurs homologues aux États-Unis d’Amérique.) et ne veulent pas que la vérité soit révélée que le SRAS-CoV-2 a été génétiquement modifié (dans le cadre d’un effort scientifique conjoint d’ingénieurs et de virologues chinois, américains, australiens et français).

Le PCC veut cacher le fait que le SARS-CoVG-2 a accidentellement fui l’un de ses laboratoires, car cela exposerait potentiellement la Chine à un retour de flamme économique et politique et à des milliers de milliards de dollars de passif économique.

Certes, l’armée des Etats-Unis d’Amérique et la CIA, ainsi que d’autres pays finançant des expériences sur les armes biologiques sous le couvert de la biosécurité ou de la recherche sur les vaccins, ne veulent pas admettre que la course mondiale aux armements biologiques a maintenant littéralement explosé sur leur (et notre) visage. Donald Trump (ou le Dr Fauci et les NIH) ne veulent pas non plus que la vraie histoire ressorte, puisque l’Alliance EcoHealth, financée par les NIH, fournissait de l’argent pour l’expérimentation de recherche imprudente sur le gain de fonction au laboratoire de Wuhan.

Mais de peur que nous ne blâmions tout sur l’armée chinoise ou Trump, nous devons garder à l’esprit que cette science folle incroyablement dangereuse, actuellement financée dans des endroits comme Fort Detrick, l’Université Columbia et l’Université de Caroline du Nord par le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et l’armée, dure depuis la Seconde Guerre mondiale. Il a été financé à son tour par les administrations Truman, Eisenhower, Kennedy, Nixon, Carter, Reagan, Bush Sr., Clinton, Bush Jr et Obama.

Il n’est donc pas étonnant que l’élite mondiale, aidée et encouragée par des virologues et des ingénieurs génétiques, Big Pharma et des revues scientifiques telles que Nature et Science, ne veuille pas que la vérité soit révélée. Comme Antonio Regalado, rédacteur en chef du MIT Technology Review a tweeté: «S’il s’avérait que la COVID-19 provenait d’un laboratoire, cela briserait l’édifice scientifique de haut en bas.»

Sans entrer dans un exposé complet des mensonges et des foutus mensonges de l’histoire officielle, au-delà de ce que nous avons déjà écrit (j’écris un livre à ce sujet en ce moment), regardons plusieurs exemples de mathématiques trompeuses, de statistiques de mauvaise qualité et une science douteuse derrière le récit actuel qui anime les politiques publiques et alimente la panique du public.

«Cas» en conflit avec des infections actives

Peut-être la distorsion la plus évidente (ou les nouvelles alarmantes, si vous ne cherchez pas d’autres informations) que nous entendons tous les jours est l’affirmation selon laquelle il y a «des cas croissants» de COVID-19 émergeant dans telle ou telle ville ou partie du monde, maintenant même parmi les jeunes. Celles-ci sont accompagnées de graphiques inquiétants toujours orientés à la hausse, avec de terribles avertissements d’une «deuxième vague» d’hospitalisations massives et de décès si les gens ne s’accroupissent pas, n’obéissent pas à l’autorité et ne s’isolent pas aussi complètement qu’ils l’ont fait aux premiers stades de la pandémie.

Mais, nous devons nous demander ce que signifient réellement ces experts et ces médias par un nombre croissant de «cas» de COVID-19? Cela signifie-t-il que plus de personnes que jamais tombent gravement malades et même «meurent ou meurent avec» le COVID-19? Si tel est le cas, pourquoi les statistiques officielles du CDC et d’autres bases de données de santé publique montrent-elles une diminution du nombre d’hospitalisations et de décès dus au COVID-19 aux États-Unis d’Amérique et dans le monde par rapport au début de l’année? Ou signifient-ils en fait que de plus en plus de personnes, en particulier maintenant les jeunes, sont testées et se retrouvent avec des «résultats de test positifs»?

Pour être précis, ces «experts» et ces médias ne font-ils pas vraiment référence au fait que de plus en plus de personnes sont actuellement testées pour des fragments d’ARN vivants ou morts dans leurs voies nasales ou dans leur gorge ; fragments moléculaires, fortement amplifiés des millions de fois dans un laboratoire (un test PCR) et, en fait, plus fortement amplifiés que ne le recommande l’OMS et, par conséquent, testés «positifs»?

Avec cette tactique, si vous voulez effrayer davantage les gens ou resserrer le contrôle, il ne vous reste plus qu’à effectuer plus de tests, même sur des personnes jeunes et en bonne santé.

Ou si, comme la Chine, vous voulez continuer vos affaires comme d’habitude et donner l’impression que tout est sous contrôle, vous arrêtez simplement de tester les gens à l’exception de ceux qui présentent des symptômes. En réalité, ces tests de laboratoire peuvent (ou non) indiquer la présence ou la présence antérieure, d’un coronavirus, mais pas nécessairement du coronavirus SRAS-CoV-2, par opposition au rhume ou à d’autres coronavirus.

Ces experts et rapports des médias ne supposent-ils pas que ces fragments d’écouvillons nasaux ou de gorge qui sont testés positifs dans un test PCR, vont inévitablement surmonter les défenses naturelles des lymphocytes T du système immunitaire, même chez les jeunes et en bonne santé, pénètrent dans les cellules de la personne, se multiplier puis la faire tomber malade avec des symptômes tels que fièvre, toux ou difficulté à respirer?

Les tests sont utiles pour des conseils cliniques, mais ils ne sont pas de véritables indicateurs de «cas» actifs ou potentiellement actifs et infectieux de COVID-19 – et confondre les «tests positifs» avec les «cas» réels (c’est-à-dire l’infection active) n’est rien de moins que la peur de la rumeur.

Comme le souligne l’ancien journaliste du New York Times Alex Berenson dans son livre «Unreported Truths About COVID-19 and Lockdowns»:

«Un« cas »de coronavirus indique uniquement un résultat de test positif montrant qu’une personne a été infectée. Cela ne signifie pas qu’une personne tombera malade – encore moins qu’elle sera hospitalisée, aura besoin de soins intensifs ou mourra.» (p. 20)

Utiliser des résultats de tests de laboratoire PCR imprécis sur des échantillons de prélèvements nasaux et de la gorge comme s’il s’agissait de véritables tests de diagnostic, puis classer les résultats souvent faux positifs de ces tests PCR en cas de COVID-19, indiquant des infections actives et des maladies, est rentable pour les fabricants de PCR tests, sociétés de vaccins, sociétés de soins de santé et génère du trafic et des revenus vers les géants de l’internet et les médias de masse, mais cela ne présente en aucun cas une image fidèle des infections actives, des maladies, des hospitalisations et des décès.

Actions collectives contre les tests frauduleux

Début octobre, une équipe internationale d’avocats en recours collectif, dirigée par le Dr Reiner Füllmich, a annoncé qu’elle allait bientôt intenter des poursuites massives contre un certain nombre de gouvernements pour avoir utilisé des tests moléculaires, antigéniques et anticorps imprécis par PCR (Polymerase Chain Reaction). — Qui génèrent d’énormes profits pour les grandes sociétés pharmaceutiques, les sociétés de vaccins et de tests — et ensuite d’utiliser sciemment les données de ces tests défectueux pour justifier les verrouillages et les suspensions des libertés civiles de base, entraînant des dommages massifs à la santé publique, aux entreprises et aux citoyens.

Comme l’affirme Füllmich, les tests PCR, selon les brochures qui accompagnent les kits de test, ne doivent pas être considérés comme de véritables tests de diagnostic de la présence d’une maladie. Les tests PCR consistent à collecter du liquide dans le nez ou la gorge d’une personne, à placer cet échantillon dans une solution acide qui a été chauffée à haute température, à exposer son ARN viral, puis à amplifier ce fragment d’ARN des centaines de millions de fois pour rendre le virus détectable.

Mais, note-t-il, dans un communiqué publié le 13 juillet 2020 (p.38), que le CDC admet que les résultats des tests PCR: (1) n’indiquent pas nécessairement la présence d’un virus infectieux; (2) peut ne pas prouver qu’un fragment de SRAS-CoV-2 est la cause des symptômes cliniques; et (3) le test PCR ne peut pas non plus exclure des maladies causées par d’autres pathogènes bactériens ou viraux.

Une «Lettre ouverte des médecins et des professionnels de la santé à toutes les autorités belges et à tous les médias belges» du 20 septembre 2020 réitère certaines des graves lacunes des tests PCR qui sont actuellement utilisés pour affirmer de manière alarmante que les «cas» augmentent à travers le États-Unis d’Amérique, Europe et monde:

«L’utilisation du test PCR non spécifique, qui produit de nombreux faux positifs, a montré une image exponentielle. Ce test a été précipité avec une procédure d’urgence et n’a jamais été sérieusement autotesté. Le créateur a expressément averti que ce test était destiné à la recherche et non au diagnostic. «Le test PCR fonctionne avec des cycles d’amplification du matériel génétique – un morceau de génome est amplifié à chaque fois. Toute contamination (par exemple, d’autres virus, des débris d’anciens génomes de virus) peut éventuellement entraîner des faux positifs. «Le test ne mesure pas le nombre de virus présents dans l’échantillon. Une véritable infection virale signifie une présence massive de virus, ce qu’on appelle la charge virale. Si quelqu’un est testé positif, cela ne signifie pas que cette personne est en fait cliniquement infectée, qu’elle est malade ou qu’elle va tomber malade [je souligne].»

Étant donné qu’un test PCR positif n’indique pas automatiquement une infection active ou une infectiosité, cela ne justifie pas les mesures sociales prises, qui reposent uniquement sur ces tests.

Conflit entre «mourir avec» et «mourir de»

Il est certain que les personnes âgées (en particulier celles de 75 ans et plus) et celles qui souffrent de problèmes médicaux préexistants et graves continuent de tomber gravement malades, avec la COVID-19 inscrit sur leurs dossiers médicaux ou certificats de décès avec un assortiment standard de comorbidités.

Selon le CDC, 94% des certificats de décès des victimes de la COVID-19 aux États-Unis d’Amérique énumèrent un certain nombre de cofacteurs de santé sous-jacents à leur décès, notamment le diabète, l’obésité, les maladies cardiaques, les maladies pulmonaires, les maladies rénales, la démence et l’hypertension.

La vérité est que le virus du SRAS-CoV-2 n’est pas tant une peste mortelle en soi, mais plutôt un déclencheur viral qui aggrave et amplifie les conditions médicales préexistantes et chroniques, ce que les pathologistes appellent des «comorbidités». Le SRAS-CoV-2 est en effet dangereux, tout comme la grippe saisonnière, mais surtout pour les personnes d’un âge avancé en mauvaise santé ou souffrant de maladies chroniques graves et souvent multiples.

Près de la moitié de tous les décès attribués à la COVID-19 sont survenus dans des maisons de retraite aux États-Unis d’Amérique et en Europe. Comme le souligne Berenson (p.25):

«Le coronavirus cible les personnes en fin de vie… de nombreuses victimes n’avaient que des semaines ou des mois à vivre. Au moment où ils arrivent dans les maisons de soins infirmiers, la plupart des gens sont très fragiles. Une étude publiée en 2010 dans le «Journal of the American Geriatrics Society» a révélé que la moitié de toutes les personnes admises dans les maisons de soins infirmiers sont décédées dans les cinq mois suivant leur admission…»

Nombre effrayant de décès

Il est probable que 300 000 Américains mourront en 2020, soit une moyenne annuelle de 822 par jour, avec COVID-19 inscrit sur leurs certificats de décès, ainsi que des comorbidités telles que l’obésité, le diabète, les maladies cardiaques, les maladies pulmonaires, les maladies rénales, le cancer, la démence et l’hypertension.

Le nombre de morts de la COVID-19 semble tragique et alarmant et c’est effectivement le cas, mais nous devons garder ces statistiques en perspective. Les deux tiers des victimes très âgées ou atteintes de maladies chroniques de la COVID-19 seraient probablement décédées de leurs comorbidités préexistantes au cours des 1 à 2 prochaines années, même sans COVID-19 comme déclencheur biologique.

Sur la population américaine de 328,2 millions (2019), environ 2,81 millions meurent chaque année (7671 par jour). Sur ces décès, environ 1,2 million sont âgés de 80 ans ou plus, avec une moyenne de 3 365 décès par jour dans ce groupe d’âge. Comme Berenson, encore une fois, le souligne:

«D’un point de vue pratique, ces décès sont inévitables. Leur timing est fonction du coronavirus, mais leur cause est des conditions sous-jacentes telles que le cancer, les maladies cardiaques ou la démence. Pendant ce temps, les enfants et les jeunes adultes sont peu exposés au virus. » (p.11)

Le 14 octobre, l’OMS a admis que le taux d’infection à la COVID-19 était beaucoup plus bas que prévu. Comme le souligne Mercola.com:

«Un examen des études sur la COVID-19 de l’Organisation mondiale de la santé indique que les taux médians de mortalité par infection à la COVID-19 ne sont que de 0,23%, bien inférieurs aux prévisions initiales. Les premières données chinoises suggéraient un taux de mortalité de 3,4%. »

La nécessité d’une «protection ciblée»

Comme 7000 médecins du monde entier l’ont récemment souligné, dans la Déclaration de Great Barrington, nous avons besoin d’une «protection ciblée» des plus vulnérables à la COVID-19 (les personnes très âgées et celles souffrant de graves maladies chroniques préexistantes) plutôt que de paniquer et mesures extrêmes, y compris les verrouillages. Les écoles en particulier doivent être rouvertes.

Les jeunes sont 1000 fois moins vulnérables que les personnes âgées et ceux qui souffrent de graves problèmes de santé préexistants à mourir de la COVID-19. Les personnes vraiment à risque (les personnes âgées et celles souffrant de graves problèmes de santé préexistants) de la COVID-19 en tant que déclencheur viral doivent être protégées et, dans certains cas, isolées des jeunes et de toutes les personnes susceptibles de transmettre la maladie.

Les plus vulnérables – par exemple les enseignants âgés et les autres travailleurs de première ligne devraient pouvoir travailler à domicile ou recevoir leur salaire et leur retraite anticipée – doivent être protégés encore plus soigneusement que jamais. Mais il faut éviter les verrouillages et les fermetures d’écoles et la création d’un chômage de masse et de désespoir.

La panique et les verrouillages, dans la plupart des cas, provoquent désormais plus de maladies, de pauvreté, de famine, de suicide et de dommages collatéraux que la pandémie elle-même, en particulier parmi ceux qui ne peuvent pas travailler à domicile, la classe ouvrière et les pauvres.

Cela est particulièrement vrai dans les zones économiquement pauvres et en situation d’insécurité alimentaire en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Oxfam prévoit que jusqu’à 12 000 personnes par jour (4,4 millions) pourraient mourir au cours de l’année prochaine si la nourriture, les emplois et les revenus ne deviennent pas disponibles pour les pauvres du monde. Dans un communiqué de presse plus tôt cette année, Oxfam a déclaré:

«121 millions de personnes supplémentaires pourraient être poussées au bord de la famine cette année en raison des retombées sociales et économiques de la pandémie, notamment en raison du chômage de masse, de la perturbation de la production et des approvisionnements alimentaires et de la baisse de l’aide.»

La vérité gênante sur COVID-19

La principale raison pour laquelle tant de consommateurs sont malades chroniquement et sensibles à un virus comme le SRAS-CoV-2 est que Big Food et Big Ag aux États-Unis d’Amérique (et dans le monde) produisent essentiellement – et sont en fait subventionnés par les gouvernements pour produire – ce qui ne peut être décrit que comme des produits de malbouffe. Ces aliments et boissons indésirables, qui représentent 60% ou plus des calories du régime alimentaire typique des Etats-Unis d’Amérique, sont hautement transformés, riches en sucre et en glucides, contenant des résidus de pesticides, d’antibiotiques et de produits chimiques. En combinaison toxique avec la surconsommation américaine typique de viande et de produits animaux d’élevage industriel, les régimes de malbouffe américains sont une prescription littérale pour les maladies chroniques et la mort prématurée.

Tout en reconnaissant que nous devons arrêter le génie génétique militaire / scientifique imprudent qui a provoqué cette pandémie et l’effondrement économique mondial, la censure des médias et la suspension des droits démocratiques fondamentaux, nous devons également nous défendre et défendre nos familles en pratiquant une «protection ciblée» et « distanciation sociale ciblée », par rapport aux personnes à risque extrême.

Mais nous devons également changer notre alimentation, nettoyer l’environnement, offrir une retraite anticipée payée aux travailleurs âgés de première ligne les plus à risque et s’éloigner collectivement du système alimentaire et agricole industrialisé et dégénéré qui expose les gens à la mort prématurée et à l’hospitalisation de la COVID. -19.

La prévention et le «traitement» des maladies chroniques et des décès prématurés, la prévention et le traitement pour empêcher un virus en aérosol comme le SRAS-CoV-2 de se déplacer au-delà de votre passage nasal ou de votre gorge dans vos cellules, se reproduisant massivement et vous rendant gravement malade, est pas susceptible d’être un vaccin breveté à but lucratif, précipité sur le marché, génétiquement modifié pour transformer votre ARN et probablement dangereux en termes de dommages collatéraux pour votre santé.

Votre meilleur pari pour la prévention des maladies et la promotion de la santé globale est une alimentation biologique, régénératrice et saine et un mode de vie sain, complétés par des suppléments nutritionnels appropriés, des herbes et des remèdes naturels.

Restez à l’écoute pour plus d’informations. Et veuillez signer et faire circuler la pétition de nos citoyens pour interdire toute expérimentation de guerre biologique, y compris la militarisation de virus et de bactéries en utilisant des pratiques dangereuses de génie génétique et de biologie synthétique.

Ronnie Cummins est co-fondateur de l’Organic Consumers Association (OCA) et de Regeneration International, et l’auteur de «Grassroots Rising: A Call to Action on Food, Farming, Climate and a Green New Deal».

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Organic Consumers