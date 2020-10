Premier décès signalé dans l’essai du vaccin AstraZeneca COVID-19, mais l’expérimentation humaine se poursuivra de toute façon

Les essais précipités et contraires à l’éthique du vaccin COVID-19 ont fait leur première victime humaine [signalée]. Les autorités brésiliennes ont confirmé le premier décès dans l’essai du vaccin contre le COVID-19 d’AstraZeneca. Le décès a été signalé aux autorités le 19 octobre – quatre jours après le décès. La victime était un homme de 28 ans de Rio de Janeiro.

Le fabricant de vaccins n’ira pas en justice pour le décès et ne sera même pas obligé de suspendre ses essais de vaccins. Au lieu de cela, AstraZeneca et l’Université d’Oxford continueront leurs expériences vaccinales sans relâche, sans interrogation formelle ni enquête sur leur méthode scientifique et leurs ingrédients toxiques.

Les régulateurs des vaccins ne sont pas préoccupés par les décès

Anvisa, l’autorité qui supervise le cas, n’arrêtera pas les essais de vaccins. Ils ont également déclaré qu’aucun détail de la mort ne serait rendu public. AstraZeneca est l’une des quatre sociétés financées par les contribuables des Etats-Unis d’Amérique, alors que le gouvernement fédéral continue de pousser les inoculations expérimentales de produits biologiques et d’ARNm vers une autorisation d’urgence.

Anvisa a indiqué que «les données sur les volontaires de la recherche clinique doivent rester confidentielles, conformément aux principes de confidentialité, de dignité humaine et de protection des participants». En d’autres termes, tout décès causé par les vaccins sera balayé sous le tapis, car tuer des personnes avec des vaccins est un processus «confidentiel» qui protège la «dignité humaine».

Anvisa a renoncé à toute enquête supplémentaire, car les agences de réglementation brésiliennes « n’ont reçu que des données partielles liées à l’enquête ». Les organismes de réglementation n’ont pas fourni de compte rendu complet du décès du volontaire et n’ont pas fourni un ensemble complet de données au comité Anvisa. En fin de compte, les organismes de réglementation «ont suggéré de poursuivre l’étude» – poussant sans pitié l’essai de vaccin.

L’arrogance effrayante et la science frauduleuse des fabricants de vaccins sont au grand jour

Les essais d’AstraZeneca sont coordonnés au Brésil par l’Université fédérale de Sao Paulo. Les épidémiologistes de l’Université d’État de Sao Paulo n’étaient pas trop préoccupés par le décès et ont deviné que le mort pouvait prendre la dose de placebo. «Le fait que les essais n’aient pas été suspendus pourrait indiquer que la personne a pris une dose de placebo», a déclaré Carlos Fortaleza, épidémiologiste à l’Université d’État de Sao Paulo. La dose de placebo pour les essais de vaccin COVID-19 n’est pas un placebo inerte saline. Le «placebo» de cette expérience de vaccin corrompu est un vaccin contre la méningite. Les fabricants de vaccins utilisent d’autres vaccins comme placebo pour fausser les données, ce qui rend le nouveau vaccin plus sûr et plus efficace qu’il ne l’est réellement. Quel que soit le type de dose reçu par la victime; sa mort a été causée par l’expérimentation de vaccins corrompus!

Mais AstraZeneca a écrit dans un communiqué: «Nous ne pouvons pas commenter des cas individuels dans un essai en cours du vaccin Oxford car nous adhérons strictement au secret médical et aux règlements des essais cliniques, mais nous pouvons confirmer que tous les processus d’examen requis ont été suivis.»

La Food and Drug Administration des États-Unis d’Amérique, actuellement sous pression pour délivrer une autorisation d’urgence pour tout vaccin contre le COVID-19 qui montre une efficacité factice d’au moins 50%, a en fait suspendu l’essai clinique avancé d’AstraZeneca aux États-Unis d’Amérique, empêchant les volontaires des Etats-Unis d’Amérique de recevoir la deuxième dose de ce vaccin frauduleux. Le vaccin a déjà provoqué une maladie chez un patient au Royaume-Uni, mais les essais de vaccins continuent de reprendre partout dans le monde, malgré tout.

Le décès le plus récent [signalé] au Brésil [du laboratoire Johnson & Johnson – MIRASTNEWS] est balayé sous le tapis en plein jour, mettant en lumière l’arrogance effrayante des fabricants de vaccins qui assassinent des volontaires innocents en plein air, sans pitié, sans recours et sans justice. Cette recherche sur les coronavirus rappelle étrangement le programme Auschwitz-Birkenau dirigé par le médecin Josef Mengele. L’expérimentation médicale de Mengele, faite pour le «bien de la société», a exposé environ 3000 jumeaux à la maladie, à la défiguration et à la torture sous le couvert de la «recherche» médicale sur la maladie – laissant finalement beaucoup souffrir et mourir.

En savoir plus sur l’expérimentation médicale mortelle chez Vaccines.News.

Big Pharma recrute maintenant des enfants innocents comme cobayes pour des expériences de vaccin contre le coronavirus

Alors que les sociétés pharmaceutiques participant à l’Opération Warp Speed ​​tournent autour du coin vers la sortie prochaine de leurs vaccins contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés n- MIRASTNEWS] |(de la maladie) COVID-19], les efforts sont lancés pour commencer à tester les piqûres sur le lot restant et final de cobayes humains: jeunes les enfants.

La semaine dernière, Pfizer Inc. a obtenu la permission de commencer les tests de son vaccin chez des enfants aux Etats-Unis d’Amérique dès l’âge de 12 ans, rejoignant une petite poignée d’autres entreprises à travers le monde qui cherchent à faire de même. Et la première jeune personne à l’avoir reçu était Katelyn Evans, 16 ans, qui a accepté de se faire piquer à l’hôpital pour enfants de Cincinnati.

« Je me suis juste rendu compte que plus il y avait de personnes sur lesquelles ils devaient faire des tests, plus vite ils pouvaient mettre un vaccin et les gens pouvaient être en sécurité et en bonne santé », a déclaré Evans.

Malgré une longue histoire de criminalité, Pfizer a gagné la confiance d’Evans et bientôt de nombreux autres jeunes qui feront la queue pour se faire vacciner afin d’augmenter les chances qu’un vaccin COVID-19 soit prêt pour les enfants avant la prochaine année scolaire.

Alors qu’un certain nombre d’autres géants pharmaceutiques se préparent à lancer leurs variétés de vaccins, il est peu probable que bon nombre de ces vaccins soient recommandés pour les enfants, du moins pas au début, car des tests supplémentaires sont nécessaires pour vérifier leur sécurité et leur efficacité.

[Même les vaccins qui prennent vingt-ans d’études ne sont pas fiables et de surcroît avec une nouvelle technologie dont les effets scientifiques médicaux restent dans le champ des inconnus – MIRASTNEWS]

«Le public ne comprend pas cela», déclare le Dr Evan Anderson de l’Université Emory, qui depuis des mois fait pression pour tester les vaccins COVID-19 sur les enfants.

Parce que le processus a apparemment évolué lentement, le Dr Anderson est «très préoccupé» par le fait que les enfants de moins de 12 ans pourraient ne pas avoir un vaccin COVID-19 mis à leur disposition avant l’automne prochain.

Les dernières nouvelles concernant la COVID-19 et le programme Operation Warp Speed ​​du président Trump sont disponibles sur Pandemic.news.

Les enfants ont un risque presque nul de COVID-19, alors pourquoi ont-ils besoin d’un vaccin? [Sachant que le virus est fabriqué en laboratoire et qu’il peut être manipulé tout le temps en COVID-XY – MIRASTNEWS].

Même si les enfants sont les moins susceptibles de recevoir un test COVID-19 positif, Big Pharma veut qu’ils soient vaccinés comme tout le monde.

[C’est de l’escroquerie pure et simple faite à la population mondiale et en particulier aux pays pauvres comme ceux d’Afrique, pour les endetter inutilement davantage afin de s’accaparer très facilement sans frais et aux moindres coûts, de leurs ressources naturelles, richesses et contrées – MIRASTNEWS].

Par conséquent, la course est lancée pour voir combien de sociétés pharmaceutiques peuvent terminer leurs expériences vaccinales sur des enfants en suffisamment de temps pour que les vaccins soient approuvés pour le prochain trimestre scolaire.

En Chine, les sociétés pharmaceutiques Sinovac et SinoPharm ont toutes deux lancé des études pour tester leurs vaccins respectifs sur des enfants dès l’âge de trois ans. Une étude britannique impliquant la piqûre d’AstraZeneca a également été approuvée pour tester une variété à faible dose sur certains enfants, bien que le recrutement plus important sera ralenti jusqu’à ce que des données de sécurité «suffisantes» sur les adultes aient été obtenues.

Ici aux États-Unis d’Amérique, Moderna Inc., Johnson & Johnson et Novavax prévoient tous de lancer des études pédiatriques de leurs vaccins COVID-19 vers la fin de 2020.

«Si nous immunisons les adolescents – et que nous devenons potentiellement des enfants plus jeunes – nous allons avoir pour effet d’empêcher ces enfants d’être infectés», affirme le Dr Robert Frank, directeur du Cincinnati Children’s Vaccine Research Center.

[Ce qui est faux, l’objectif principal est de faire aboutir par tous les moyens les projets des tenants du Nouvel ordre mondial, qui étant mis à découvert, voulant éviter la justice des hommes, accélèrent le processus en inventant des N èmes vagues de coronavirus 20XY ou en sortant de nouvelles espèces de leurs laboratoires cachés pour accomplir les projets du Nouvel ordre mondial – MIRASTNEWS].

«Mais ils ne rapportent pas non plus l’infection à la maison aux parents et aux grands-parents.»

Il est important de se rappeler que plusieurs participants adultes à l’essai ont souffert de problèmes de santé graves après avoir été piégés pour COVID-19. On peut s’attendre à la même chose chez les enfants piqués, car leur système immunitaire est potentiellement encore plus fragile, car ils sont encore en développement.

«Il est très important pour nous de commencer le processus car cela prendra du temps pour faire les études de la bonne manière», affirme le Dr Anderson, qui est impatient de commencer à piquer les enfants le plus rapidement possible, même à «vitesse de distorsion».

Un participant à l’essai du vaccin COVID-19 MEURT… AstraZeneca minimise la mort et poursuit les expériences médicales sur les humains restants

Une personne qui s’est portée volontaire pour l’expérimentation médicale sur des humains avec le vaccin COVID-19 est décédée lors d’essais cliniques, rapporte The Epoch Times. Le décès a été confirmé par des responsables gouvernementaux au Brésil, où le process se déroulait, et la société dont le vaccin est testé dans les expériences médicales – AstraZeneca – a déclaré qu’elle poursuivra ses expériences sur les survivants humains restants.

Aucun décès ne fera obstacle aux bénéfices des vaccins, semble-t-il.

«Le volontaire est décédé le 15 octobre», rapporte The Epoch Times. « On ne sait pas si le volontaire a reçu le vaccin placebo ou le vaccin. »

Si cette personne était décédée dans un autre contexte, sa mort aurait bien sûr été comptée comme une «mort de COVID-19», mais comme elle est impliquée dans un essai de vaccin, les grands médias intrigants affirmeront que la personne a reçu un placebo, pas un vaccin vivant. De telles affirmations sont une fiction complète, étant donné qu’aucune donnée de ces patients n’est autorisée à être publiée sur des patients individuels. Comme le rapporte TET:

L’autorité sanitaire a noté que «les données sur les volontaires de la recherche clinique doivent rester confidentielles, conformément aux principes de confidentialité, de dignité humaine et de protection des participants», selon un communiqué de presse.

Ainsi, tout média rapportant que le participant à l’essai de vaccin faisait partie du groupe placebo ment. Là encore, tout ce qu’ils font, c’est mentir.

Les expériences médicales humaines se poursuivent, peu importe le nombre de morts dans le processus

«Nous ne pouvons pas commenter des cas individuels dans un essai en cours du vaccin Oxford car nous adhérons strictement au secret médical et aux règlements des essais cliniques, mais nous pouvons confirmer que tous les processus d’examen requis ont été suivis», a déclaré AstraZeneca dans un communiqué public.

Ce n’est pas la première indication d’effets secondaires dangereux liés aux vaccins contre les coronavirus. « Cela est venu après qu’AstraZeneca ait déclaré le 8 septembre que son essai de vaccin avait été suspendu en raison d’une maladie chez un patient au Royaume-Uni », rapporte TET. «La Food and Drug Administration a suspendu un essai clinique avancé d’AstraZeneca aux États-Unis.»

Hier encore, Natural News a rapporté comment Johnson & Johnson a été contraint d’arrêter un autre essai de vaccin contre le coronavirus après qu’un participant à l’essai ait connu une «maladie inexpliquée». Comme l’explique cette histoire:

Johnson & Johnson suspend son essai de vaccin contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France, Grande-Bretagne et autres alliés – MIRASTNEWS] [(de la maladie) COVID-19] après qu’un participant à l’étude soit tombé malade. L’arrêt intervient quelques semaines à peine après que la société a annoncé qu’elle en était à la phase finale des essais.

Dans son communiqué de presse, Johnson & Johnson a déclaré que l’essai avait été suspendu conformément aux normes réglementaires après que le participant non identifié eut développé une «maladie inexpliquée».

Dans le même ordre d’idées, neuf personnes sont décédées en Corée du Sud après avoir été vaccinées contre la grippe, provoquant une panique dans tout le pays face aux «vaccins mortels» qui tuent tant de personnes si rapidement. Comme le rapporte Strange Sounds:

Neuf personnes sont décédées après avoir été vaccinées contre la grippe en Corée du Sud la semaine dernière, ce qui soulève des inquiétudes quant à la sécurité du vaccin au moment où le programme de vaccination saisonnière est élargi pour éviter les complications potentielles de la COVID-19.

Les autorités sanitaires là-bas affirment que les vaccins n’ont tué personne, car les personnes décédées avaient des «problèmes de santé sous-jacents», ce qui est exactement ce que Natural News a averti à propos des décès par vaccin alors que le décompte des corps commençait à s’accélérer. Notamment, lorsque des personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents meurent d’une infection à coronavirus, elles seraient mortes de la COVID-19. Mais lorsqu’ils ont des problèmes de santé sous-jacents et sont retrouvés morts après avoir reçu une injection de vaccin, les autorités sanitaires affirment que le vaccin n’est pas lié à leur décès.

Comme c’est pratique.

Opération Fast Kill

Tout soulève la question suivante: si des volontaires humains commencent maintenant à mourir pendant les essais soigneusement contrôlés qui recrutent des individus extrêmement en bonne santé pour les tests, que va-t-il se passer lorsque ces vaccins risqués et précipités sont lancés sur le grand public en mauvaise santé?

L’Opération Warp Speed est sur le point de devenir l’opération Fast Kill, semble-t-il.

Là encore, il n’existe pas de moyen plus rapide pour les mondialistes d’exterminer les personnes qui sont trop stupides pour réaliser que l’agenda du COVID-19 est en fait un programme d’extermination visant la race humaine.

D’un autre côté, ceux qui sont assez intelligents pour vouloir survivre devraient éviter toutes les expériences médicales de l’industrie des vaccins et des vaccins menées sur des humains. Évidemment.

Le Dr Carrie Madej nous met tous en garde contre le danger des vaccins contre les coronavirus. Découvrez sa chaîne vidéo sur Brighteon.com:

Brighteon.com/channels/drcarriemadej

https://www.brighteon.com/f6465304-2a0f-4e7d-a5ee-f5e4eebc0c4b

Et suivez mes reportages et commentaires en temps réel sur Brighteon.social, la nouvelle alternative à la liberté d’expression à Facebook et Twitter. Plus de 13 000 utilisateurs sont déjà là, et ils apprécient vraiment de pouvoir parler librement, sans censure Big Tech.

Voir également VaccineDeaths.com pour plus de rapports sur la façon dont les vaccins tuent les gens.

Des Docteurs en Médicine contre les terroristes pandémistes – 1. «Le SRAS-2 peut être traité, des alarmes injustifiées». Asyntomatique n’infecte pas

Par Fabio Giuseppe Carlo Carisio

Version originale en italien

Un théoricien du complot excessivement dévoué au concept cartésien sensé du «cogito ergo sum» (je doute que j’existe) est-il plus dangereux pour l’humanité ou un pandémiste qui est farouchement certain de posséder la vérité absolue même face à l’inconnu sombre?

Pour être plus franc: un citoyen niant un virus mystérieux – autant que schizophrène – peut faire plus de dégâts à une nation que, violant les lois «nazi-communistes», ne porte pas de masque dans un parc ou de nombreux politiciens emmêlés avec le Big Pharma qui se sont révélés incapables de faire face à une urgence sanitaire au point d’ignorer les thérapies efficaces pendant des mois pour n’écouter que les sirènes cryptiques de l’Organisation mondiale de la santé?

Nous, alignés sur le front de conspiracy-logi (érudits d’une conspiration) grâce aux multiples autorités et recherches scientifiques qui croient au SRAS-CoV-2 construit en laboratoire, après 31 enquêtes sur le sujet, nous n’aurions aucun doute en répondant…

À partir de ce rapport, nous ferons donc un dossier sur une armée de médecins du monde entier qui, obscurcis par les grands médias terroristes, de l’Italie à la Belgique, en passant par la France et les États-Unis d’Amérique, ne crient qu’une chose: « Désormais, Covid-19 peut être traité sans trop de difficultés, il n’est donc plus mortel comme ces derniers mois, de sorte que l’urgence sanitaire et les restrictions nuisent gravement à la santé des citoyens autant que des nations».

Nous verrons dans les différents articles les appels détaillés lancés et signés à ce jour par plus de 12 mille médecins et scientifiques à partir des déclarations publiques des italiens. Mais commençons par une confirmation qui vient directement des experts recrutés par l’État italien.

«Qu’il y ait eu une accélération des cas est indéniable mais je ne dirais pas qu’il y a une croissance exponentielle. Il faut regarder les chiffres avec vigilance mais pas avec panique». C’est ce qu’a déclaré Franco Locatelli, président du Conseil supérieur de la santé lors de l’émission «Une demi-heure de plus» sur Rai3, la chaîne de télévision publique de l’État italien, le 19 octobre dernier.

Franco Locatelli, président du Conseil supérieur de la santé

«Seul un tiers des cas d’hier étaient symptomatiques, alors qu’en février nous avons tous identifié des sujets symptomatiques. Les effectifs en réanimation, 700 hospitalisés, ne sont même pas comparables à distance au pic de 4000 cas», a ajouté Locatelli qui est membre du Comité technique scientifique national pour l’urgence Covid-19.

La circulation touche tout le continent européen, «mais l’Italie compte un nombre de cas positifs par rapport aux tests effectués parmi les plus bas, l’âge moyen des personnes infectées est plus bas et le pays qui a un niveau de préparation qui n’est même pas comparable». Au lieu de cela, a-t-il ajouté, «garder un œil sur les rassemblements en augmentant les mécanismes de contrôle et de surveillance».

Malgré cela, les médias traditionnels, alignés sur les positions opposées des dirigeants, des politiciens et des experts terroristes du pandémisme – une dégénérescence peut-être encore plus grave du déni et du complot – ont mis l’accent sur les alarmes et les mesures continues de restriction de la liberté qui semblent viser amener vers le verrouillage pour Noël. (En savoir plus).

LE POST CONTINUE ICI EN VERSION ITALIENNE AVEC TRADUCTION MACHINE

Fabio Giuseppe Carlo Carisio

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GOSPA NEWS