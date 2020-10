Sommet II des médecins de première ligne D.C. – Corruption de la science, masques, inexactitudes des tests

Commentaires de Brian Shilhavy, Rédacteur, Health Impact News

Les médecins de première ligne étaient de retour à Washington DC le week-end dernier avec leur deuxième sommet White Coat. Voir:

Les médecins de première ligne retournent à Washington pour dissiper les mythes COVID et offrir vérité et espoir

Ils ont donné une autre conférence de presse sur les étapes de la Cour suprême, qui est à nouveau fortement censurée bien que de nombreux exemplaires soient maintenant sur Internet.

Le Dr Simone Gold, le fondateur de Frontline Doctors, a prononcé le discours d’ouverture:

Bonjour tout le monde. Je suis le Dr Simone Gold. Je suis médecin urgentiste certifié par le conseil et fondateur de America’s Frontline Doctors. Je suis également un avocat diplômé de l’Université de Stanford. Et nous sommes revenus avec une partie de mon groupe pour le deuxième sommet des blouses blanches. Nous sommes ici pour parler à l’Amérique comme nous l’avons fait le 27 juillet. À cette époque, nous avons apporté au peuple des Etats-Unis d’Amérique vérité, espoir et optimisme. Et nous sommes là pour vous donner plus de vérité et plus de raisons d’être optimiste et de ne pas vivre dans la peur. Il y a toujours beaucoup de désinformation et de censure pure et simple. Depuis notre sommet, la censure s’est malheureusement aggravée. Pour cette raison, nous avons créé un site Web: America’s Frontline Doctors, où vous pouvez trouver la vérité, où la vérité n’est pas censurée. Aujourd’hui, nous allons vous apporter des informations sur les masques, sur les verrouillages, et surtout sur le traitement précoce. Raisons d’être optimiste. Nous allons dissiper les mythes. Masques Je veux commencer par les masques. Et je commence par ceci car il y a une crise juridique, une crise constitutionnelle, que nous ne reconnaissons pas. Et elle est, dans une certaine mesure, personnifiée par le port obligatoire et obligatoire de masques. Ne tournons pas sur la pointe des pieds autour du grand éléphant dans la pièce. Les faits ne sont en fait pas contestés. Les masques sont totalement inutiles pour bloquer le virus SARS-CoV-2. Avant mars 2020, aucune revue scientifique n’affirmait que les masques pouvaient empêcher un virus d’entrer. Un virus mesure 1/1 000 de la taille d’un cheveu. Considérez ce que notre empereur Fauci a dit lorsqu’on lui a demandé s’il était sûr que les masques fonctionnent. Rappelez-vous maintenant qu’il n’est pas nouveau dans le jeu. C’est l’œuvre de sa vie depuis des décennies. Il n’y avait aucune chance que ce qu’il ait dit soit une erreur. Et il n’y avait aucune chance que le SRAS-CoV-2 soit différent de tout autre virus à ARN dont il a fait œuvre. Le Dr Fauci a déclaré: «Lorsque vous êtes au milieu d’une épidémie, le port d’un masque peut aider les gens à se sentir mieux. Et cela pourrait même bloquer une gouttelette. Mais il ne fournit pas la protection parfaite que les gens pensent que c’est, et il y a souvent des conséquences involontaires.» Ce que le New England Journal of Medicine, une revue médicale de premier plan, avait à dire sur les masques. Ce qui suit: «Il est clair que les masques ont un rôle symbolique. Les masques sont des porte-bonheur qui peuvent contribuer à accroître le sentiment de sécurité et de bien-être des travailleurs de la santé. Bien que de telles réactions ne soient pas strictement logiques, nous sommes tous sujets à la peur et à l’anxiété, en particulier en période de crise. La plus grande contribution des protocoles de masquage étendus pourrait être de réduire la transmission de l’anxiété.» C’est par le New England Journal of Medicine. Je vais vous le dire clairement, mes compatriotes des Etats-Unis d’Amérique, que les médias vous ont menti. La propagande n’est pas un phénomène nouveau. Thomas Jefferson a déclaré: «L’homme qui ne lit rien du tout est mieux éduqué que l’homme qui ne lit que des journaux.» Et John F. Kennedy a fait remarquer: «Peu importe que la propagande ait un objectif sinistre. Le grand ennemi de la vérité n’est très souvent pas le mensonge, mais le mythe persistant, persuasif et irréaliste.

Regardez la conférence de presse complète:

Les vidéos des autres présentations sont encore difficiles à regarder sur le site Web du groupe, probablement parce qu’elles sont attaquées et censurées.

Health Impact News a pu en trouver des exemplaires sur d’autres plateformes. Voici quelques-unes des présentations des médecins de première ligne lors de leur White Coat Summit II:

Le Dr Richard Urso a fait une présentation sur les tests COVID et les inexactitudes de transmission:

Le Dr James Todaro a fait une présentation sur la corruption de la science qui a été utilisée pour justifier les masques et les verrouillages:

Le Dr Lee Merritt a fait une présentation intitulée: Masks: The Science & The Myths

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

La Fondation Rockefeller a écrit la «pandémie» actuelle en 2010

Nous n’avons pas déterminé l’origine du «scénario de verrouillage permanent du monde» publié sur ce site Web. Cependant, je pense qu’il est authentique puisqu’il est apparu en juin-juillet et que les événements correctement anticipés se déroulent maintenant en octobre.

Si vous le comparez au scénario «lockstep» qui est apparu dans les «Scénarios pour l’avenir de la technologie et du développement international» de la Fondation Rockefeller de mai 2010 (pp. 18-21), beaucoup des mêmes éléments sont envisagés: masques, destruction de petits affaires et voyages, identification numérique. etc.

Cela confirme que nous vivons un «exercice» ou un scénario scénarisé il y a des années.

«ÉTAPE DE VERROUILLAGE»

(Extraits par henrymakow.com)

Un monde de contrôle gouvernemental descendant plus strict et de leadership plus autoritaire, avec une innovation limitée et une répulsion croissante des citoyens.

En 2012, la pandémie que le monde prévoyait depuis des années a finalement frappé. Contrairement au H1N1 de 2009, cette nouvelle souche de grippe – provenant d’oies sauvages – était extrêmement virulente et mortelle. Même les pays les plus préparés à une pandémie ont été rapidement submergés lorsque le virus s’est répandu dans le monde entier, infectant près de 20% de la population mondiale et tuant 8 millions en seulement sept mois, la majorité d’entre eux étant de jeunes adultes en bonne santé. La pandémie a également eu un effet mortel sur les économies: la mobilité internationale des personnes et des marchandises a été stoppée, affaiblissant des industries comme le tourisme et brisant les chaînes d’approvisionnement mondiales. Même localement, des magasins et des immeubles de bureaux normalement animés sont restés vides pendant des mois, sans employés ni clients.

La pandémie a recouvert la planète – bien qu’un nombre disproportionné soit mort en Afrique, en Asie du Sud-Est et en Amérique centrale, où le virus s’est propagé comme une traînée de poudre en l’absence de protocoles de confinement officiels. Mais même dans les pays développés, l’endiguement était un défi. La politique initiale des États-Unis d’Amérique de «décourager fortement» les citoyens de prendre l’avion s’est avérée mortelle dans sa clémence, accélérant la propagation du virus non seulement à l’intérieur des États-Unis d’Amérique mais à travers les frontières. Cependant, quelques pays s’en sont mieux tirés – la Chine en particulier. L’imposition et l’application rapides par le gouvernement chinois de la quarantaine obligatoire pour tous les citoyens, ainsi que son scellement instantané et quasi hermétique de toutes les frontières, ont sauvé des millions de vies, stoppant la propagation du virus bien plus tôt que dans d’autres pays et permettant une relèvement post-pandémique.

Le gouvernement chinois n’était pas le seul à prendre des mesures extrêmes pour protéger ses citoyens contre les risques et l’exposition. Pendant la pandémie, les dirigeants nationaux du monde entier ont fait preuve d’autorité et ont imposé des règles et des restrictions hermétiques, du port obligatoire de masques faciaux aux contrôles de la température corporelle aux entrées et aux espaces communs comme les gares et les supermarchés. Même après la disparition de la pandémie, ce contrôle et cette surveillance plus autoritaires des citoyens et de leurs activités sont restés stables et même intensifiés. Afin de se protéger de la propagation de problèmes de plus en plus mondiaux – des pandémies et du terrorisme transnational aux crises environnementales et à la montée de la pauvreté – les dirigeants du monde entier ont pris une emprise plus ferme sur le pouvoir.

Au début, la notion d’un monde plus contrôlé a été largement acceptée et approuvée. Les citoyens ont volontairement abandonné une partie de leur souveraineté – et de leur vie privée – à des États plus paternalistes en échange d’une plus grande sécurité et stabilité. Les citoyens étaient plus tolérants, et même désireux, d’une direction et d’une surveillance descendantes, et les dirigeants nationaux avaient plus de latitude pour imposer l’ordre de la manière qu’ils jugeaient appropriée.

Dans les pays développés, cette surveillance accrue a pris de nombreuses formes: des identifiants biométriques pour tous les citoyens, par exemple, et une réglementation plus stricte des industries clés dont la stabilité était jugée vitale pour les intérêts nationaux. Dans de nombreux pays développés, une coopération renforcée avec une série de nouveaux règlements et accords a lentement mais régulièrement rétabli l’ordre et, surtout, la croissance économique…

«BAS CÔTÉS»

En 2025, les gens semblaient de plus en plus fatigués de tant de contrôle descendant et de laisser les dirigeants et les autorités faire des choix à leur place. Partout où les intérêts nationaux se heurtent aux intérêts individuels, il y a conflit. La répression sporadique est devenue de plus en plus organisée et coordonnée, alors que les jeunes mécontents et les personnes qui avaient vu leur statut et leurs opportunités s’échapper – en grande partie dans les pays en développement – ont incité à des troubles civils. En 2026, les manifestants nigérians ont renversé le gouvernement, las du copinage et de la corruption enracinés. Même ceux qui aimaient la stabilité et la prévisibilité accrues de ce monde ont commencé à devenir mal à l’aise et contraints par tant de règles strictes et par la rigueur des frontières nationales. Le sentiment persistait que tôt ou tard, quelque chose bouleverserait inévitablement l’ordre ordonné que les gouvernements du monde avaient travaillé si dur pour établir.

TECHNOLOGIE EN ÉTAPE DE VERROUILLAGE

Les scanners utilisant la technologie avancée d’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRM f) deviennent la norme dans les aéroports et autres lieux publics pour détecter un comportement anormal pouvant indiquer une «intention antisociale».

Au lendemain de la pandémie, des emballages plus intelligents pour les aliments et les boissons sont d’abord appliqués par les grandes entreprises et les producteurs dans un environnement interentreprises, puis adoptés pour les produits individuels et les consommateurs.

De nouveaux diagnostics sont développés pour détecter les maladies transmissibles. L’application du dépistage médical change également; le dépistage devient une condition préalable à la sortie d’un hôpital ou d’une prison, ralentissant avec succès la propagation de nombreuses maladies.

Les technologies de télé-présence répondent à la demande de systèmes de communication sophistiqués, moins coûteux, à faible bande passante et destinés aux populations dont les déplacements sont limités.

Poussés par le protectionnisme et les problèmes de sécurité nationale, les pays créent leurs propres réseaux informatiques indépendants définis au niveau régional, imitant les pare-feu chinois. Les gouvernements réussissent à des degrés divers de contrôle du trafic Internet, mais ces efforts fracturent néanmoins le «World Wide» Web. ———————–

Merci à Tony B, qui écrit: Les autres «scénarios» ont certaines des autres mesures qu’ils utilisent. Donc, ces soi-disant «scénarios» (je suppose) étaient vraiment des journaux de marche – diffusés à ceux qui ne faisaient pas partie du cercle restreint, mais dans le but de diffuser largement ces idées.

https://www.henrymakow.com/2020/10/rockefeller-foundation-scripted-current-pandemic-in-2010.html

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News Wire

Le gros mensonge – Couvrir la vérité sur Corona

Les gens ont l’impression d’être manipulés par l’establishment.

Les gens ont le sentiment de ne pas entendre tous les faits.

Où est la liberté?

En Israël a été produite une vidéo approuvant l’utilisation de l’hydrochloroquine avec du zinc pour le traitement du virus Corona à un stade précoce. Au début de l’épidémie de Corona en mars, une technique de traitement a été découverte par un médecin exerçant dans le nord de l’État de New York. Le médecin Dr Zelenko a risqué son travail en utilisant un traitement créatif sans l’approbation de la FDA. Dans sa communauté où vivaient exclusivement des juifs hassidiques grâce à ce traitement, il a pu éviter les hospitalisations et les décès.

La théorie de son protocole est que le virus Corona à ses débuts peut être empêché de

Le Dr Simone Gold et d’autres médecins tentent de combattre l’establishment qui empêche les gens d’être guéris.

pénétrer dans le corps et les poumons en utilisant l’hydrochloroquine, un médicament prescrit pour le paludisme et utilisé par des millions de personnes pour le traitement du lupus. L’association de l’hydrochloroquine et du sulfate de zinc empêche la pénétration du virus mortel dans les cellules du corps.

La FDA a été informée des études du Dr Zelenko mais n’a pas pris ses affirmations assez au sérieux pour faire une étude scientifique d’urgence. Les seules études qu’ils ont faites utilisaient l’hydrochloroquine en milieu hospitalier, pas en ambulatoire. Le président Trump a pris l’hydrochlorquine comme prophylactique.

Après que la FDA a retiré son approbation pour l’utilisation de l’hydrochloroquine en mai, tout médecin qui tenterait de l’utiliser en ambulatoire deviendrait vulnérable aux poursuites. Il risque de perdre son assurance contre la faute professionnelle. Sans assurance contre la faute professionnelle, un médecin ne peut pas exercer aujourd’hui. Le système juridique, les compagnies d’assurance, la FDA et l’OMS sont l’establishment.

Le virus Corona est mortel pour les personnes âgées et les personnes à faible immunité. Les enfants et les jeunes adultes ne ressentent presque aucun symptôme. Corona n’est pas aussi puissante que la grippe espagnole qui a tué des personnes presque immédiatement après avoir été en contact avec le virus. Ebola est également un virus mortel qui affecte presque immédiatement les personnes infectées provoquant des hospitalisations immédiates. Corona peut être plus contagieux que ces virus mais est moins puissant. Il y a même eu des personnes âgées à la fin des années 80 qui ont guéri sans traitement unique.

Néanmoins, le virus Corona a verrouillé le monde entier à l’instar de la Chine, source du virus [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés également – MIRASTNEWS]. Au début de l’épidémie, rien n’était connu sur Covid-19 uniquement en considérant la Chine comme un exemple de mise en quarantaine, de port de masques, de distanciation sociale et de lavage des mains. Dieu a apporté au monde une autre alternative à travers le protocole Hydrochloroquine du Dr Zelenko. Le monde médical se tourne vers l’OMS et la FDA pour obtenir des conseils face à une pandémie. Ces institutions sont soutenues par de grandes sociétés pharmaceutiques qui ont des intérêts financiers.

L’hydrochloroquine est un médicament générique produit il y a plus de 40 ans qui aurait pu réduire le taux de mortalité de Corona, mais cela détruirait les opportunités d’investissement pour les entreprises produisant de nouveaux médicaments pour soigner Corona et produisant un vaccin. L’OMS et la FDA ont rejeté la croyance en la solution rapide, bon marché et facile pour Corona Pandemic pour effectuer des recherches d’urgence. Le Lockdown continue ce qui cause la souffrance économique et émotionnelle du public à cause du manque de foi en Dieu, que le Dr Zelenko qui a trouvé la solution était le messager de Dieu sur terre.

L’hydrochloroquine a été rejetée par l’OMS et la FDA. Au lieu de cela, une autorisation a été donnée au Remdesvir, un médicament antiviral produit pour Ebola. Remdesvir est administré par injection et uniquement à l’hôpital en raison de ses effets secondaires. Les médicaments produits à des fins hospitalières ne sortiront pas le monde de la solution de quarantaine. L’avenir de la production du vaccin nécessite des études de recherche avant de leur donner une autorisation. Il semble que l’opportunité d’arrêter la pandémie Corona grâce au protocole d’hydrochloroquine ait été arrêtée. La vidéo réalisée en Israël sur la solution d’hydrochloroquine s’appelle le Big Lie.

La FDA et l’OMS sont des establishments médicaux. Les establishments médicaux comme les establishments politiques et les establishments religieux sont contre le changement. Ils sont contre la liberté et refusent d’abandonner leur contrôle sur la population. Les establishments se soucient plus de leurs propres intérêts que de l’intérêt du public. Les establishments médicaux contrôlent leurs médecins et hôpitaux. L’establishment politique contrôle le public selon son idéologie, qu’elle soit démocrate, républicaine, communiste ou théocratique. Cette année en Amérique a été un exemple de conflits au sein d’un establishment politique où des tentatives ont été faites pour destituer le président Trump sans bonnes raisons. Tout comme l’establishment était contre le président Trump, ils ne pouvaient pas sortir de la bureaucratie pour prendre des décisions rapides pour mettre fin à la pandémie de Corona.

La bureaucratie existe également dans la religion. Les religions sont des establishments. Les religions sont des théocraties. Sion était le premier establishment religieux un produit de l’exode du peuple juif d’Egypte par le prophète et sauveur Moïse. L’establishment de Sion a protégé sa nation d’une nouvelle lumière sur Sion et Jérusalem dans sa loi.

L’establishment juif a qualifié Jésus de faux prophète. Ils considéraient Jésus comme une menace pour leur establishment. Après que Jésus ait réussi à rassembler un grand nombre de partisans croyant en ses enseignements et en sa résurrection, la nation de Rome a fait du christianisme la religion de leur establishment. L’Église de Rome a abusé des enseignements du Messie de la liberté et de la miséricorde en créant un nouvel establishment religieux qui exigeait que les Juifs, les Ismaélites et d’autres personnes baptisent et se convertissent. Les juifs qui avaient leur propre religion étaient menacés de mort pour se baptiser et se convertir.

Les ismaélites qui avaient une tradition d’Abraham en voulaient à l’establishment chrétien et organisèrent une nouvelle religion, l’État islamique, sous la direction de Mohammed. En conséquence, il y avait trois establishments religieux chacun avec leur propre prophète, trois nations de Dieu.

Le virus Corona a donné un message de Dieu qui est Black Lives Matter. Les establishments religieux discriminent les uns les autres. Corona a brisé l’aspect de l’establishment religieux qui est appelé dans la Bible «Stiff neck». Les Juifs ont été appelés dans le désert après avoir construit le Veau d’Or un peuple au cou raide Exode 32: 9. Corona a réuni les dirigeants des principales religions à Jérusalem dans la prière pour mettre fin à la pandémie de Corona. Black Lives Matter est devenu une devise importante, signe d’égalité même si parfois les Noirs sont impliqués dans le crime, la drogue et l’homosexualité. [Or ces Noirs ont été poussés à rester dedans par les establishments qui en sont les vrais instigateurs qui s’enrichissent, c’est eux qui leur ont appris ces maux dont ils profitent tant eux-mêmes les initiateurs et leur ont privé de moyens depuis l’esclavage – MIRASTNEWS].

Dieu ne fait pas de discrimination. Les gens contrôlent ces establishments. Dieu aime toutes ses créations. Il les punit comme un père punit ses enfants pour leur faire corriger leurs habitudes. Trois fois plus de Noirs que de Blancs sont morts de Corona en Amérique [, en voilà une preuve indéniable, ce sont les plus vulnérables parqués dans cette situation par d’autres – MIRASTNEWS]. L’establishment essaie de contrôler le monde et la façon dont ils seront guéris. Le Dr Zelenko a découvert un grand danger pour les plans de l’establishment médical et politique. La bataille pour la vérité est devant nos yeux.

Le virus Corona a mis en lumière la solution spirituelle de la foi universelle par la résurrection de Moïse, Mahomet et Jésus. Dans la foi universelle, tout le monde est libre. La foi universelle soutient les establishments religieux mais s’oppose à l’aspect de la religion appelé «torticolis». Le Messie rejettera toute fausseté. Corona est le messager pour amener le monde à une foi parfaite. Les establishments et leur corruption au cou raide devront accepter le protocole Hydrochloroquine du Dr Zelenko. Le monde entier recevra le Messie.

Le Rabbi Loubavitcher a attiré l’attention du monde sur l’attente anxieuse de la révélation complète du Messie. Le Messie de la foi universelle prêche Black Lives Matter. Le Rabbi Loubavitch prêche à tous les Juifs de revenir à leur héritage. Ces deux Messies représentent au monde la vérité universelle, l’importance de la foi et de la religion. Le président Trump, même si l’Amérique est connue pour être une nation de gentillesse, a construit un mur dans le sud pour protéger l’Amérique des criminels et des drogues entrant dans le pays. L’establishment démocratique s’est battu avec véhémence contre les républicains pour la construction du mur.

Des establishments sont nécessaires. La FDA et l’OMS sont importantes. Les establishments religieux sont importants. Par la foi universelle, tout est corrigé. Corona a réuni les EAU et Israël pour faire la paix. Corona a réuni la gauche et la droite Netanyahu et Benny Gantz pour former un gouvernement unifié après trois élections. Corona a apporté en Amérique l’importance de l’égalité des droits de Black Lives Matter pour tous les Américains. Corona humilie l’arrogant, le cou raide. Corona révèle le grand mensonge et le Messie. Corona révèle qu’il y a deux côtés à la vérité.

Dans la prophétie d’Ézéchiel 36:26, il est écrit: Je vous donnerai aussi un cœur nouveau, et je mettrai un esprit nouveau en vous; et j’ôterai le cœur de pierre de votre chair, et je vous donnerai un cœur de chair.

David Wexelman

Le rabbin David Wexelman est l’auteur de cinq livres sur les thèmes de l’unité mondiale et de la paix et de la spiritualité juive progressiste. Le rabbin Wexelman est membre des American Friends of Maccabee, une organisation caritative qui aide les pauvres aux États-Unis d’Amérique et en Israël. Les dons sont déductibles d’impôt aux États-Unis d’Amérique. http://www.worldunitypeace.org

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Communal News