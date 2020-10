La FDA montre son degré de corruption en approuvant Remdesivir pour COVID sans preuve solide que le médicament fonctionne

Par Brian Shilhavy, Rédacteur, Health Impact News

Il a été annoncé aujourd’hui que la FDA a maintenant entièrement approuvé le remdesivir (maintenant appelé «VEKLURY» qui a déjà une marque déposée, quelque chose qui prend des années à obtenir en général) comme traitement pour COVID.

Le chemin pour faire approuver l’utilisation du remdesivir est un processus jonché de corruption et un processus qui a probablement causé des millions de morts dans le monde. Voir notre couverture précédente:

L’une des émissions secondaires intéressantes à regarder pendant COVID est que Big Pharma se bat pour une plus grande part du gâteau dans le financement du gouvernement COVID, qui est actuellement d’environ 6-7 MILLE MILLIARDS de dollars.

Nous l’avons vu plus tôt pendant la plandémie, car de nombreuses entreprises se sont précipitées pour mettre sur le marché des tests COVID. Il y a actuellement plus de 100 tests COVID qui ont été accélérés par la FDA, et ces sociétés se sont attaquées concernant la validité de leurs tests au point que le PDG d’une grande entreprise pharmaceutique a déclaré à propos de l’un de ses tests concurrents:

Ainsi, le remdesivir étant le premier traitement COVID à recevoir l’approbation complète de la FDA aujourd’hui, par opposition à une simple approbation «accélérée» pour une utilisation d’urgence, d’autres dans l’industrie pharmaceutique qui se précipitent également pour mettre les médicaments COVID sur le marché ont rapidement souligné le manque de données scientifiques étayant toute preuve d’efficacité du remdesivir.

Eric Sagonowsky, travaillant pour la publication commerciale pharmaceutique Fierce Pharma a écrit:

Alors que les nouveaux cas de COVID-19 augmentent aux États-Unis d’Amérique et avant une poussée hivernale prévue, la FDA vient de publier sa première approbation complète d’un médicament pour traiter la maladie – le Veklury de Gilead Sciences, anciennement connu sous le nom de remdesivir. Mais l’approbation suit de près un grand essai qui n’a montré aucun avantage pour la thérapie, et les experts ont rapidement remis en question la décision de la FDA. Veklury a obtenu l’approbation pour traiter le COVID-19 nécessitant une hospitalisation chez les adultes et les enfants de 12 ans et plus. Simultanément, la FDA a émis une nouvelle autorisation d’utilisation d’urgence pour certains patients de moins de 12 ans. L’agence a approuvé le médicament sur la base d’essais de stade avancé montrant que Veklury est associé à un meilleur temps de récupération et à une progression réduite de la maladie chez les patients hospitalisés, a déclaré Gilead. La semaine dernière, cependant, un grand essai de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a jeté des doutes sur l’efficacité du médicament. L’OMS a publié les résultats préliminaires d’un essai portant sur 11 266 patients atteints de COVID-19 dans 30 pays sur l’un des quatre schémas thérapeutiques, y compris Veklury. Le médicament «semblait avoir peu ou pas d’effet sur le COVID-19 hospitalisé», ont écrit les chercheurs dans une étude publiée (PDF) sur le site de préimpression de la revue medRxiv. Pesant l’approbation, deux médecins éminents ont déclaré que les données ne soutiennent pas encore la décision de la FDA. Le feu vert était «étonnant», a écrit sur Twitter Peter Bach, directeur du Center for Health Policy and Outcomes de Memorial Sloan Kettering. «Des trois études incluses, une manquait de contrôle, deux manquaient de mise en aveugle, toutes les trois ne comprenaient pas la norme actuelle de soins», a-t-il écrit. Les résultats étaient mitigés, a-t-il souligné, et une étude randomisée plus grande que les trois vantées par la FDA combinée était «entièrement négative». Pour sa part, Eric Topol, M.D., directeur du Scripps Research Translational Institute, s’est demandé comment le médicament pourrait obtenir une approbation complète sur la base des «données mitigées». On ne sait pas si le médicament fonctionne tôt ou tard, et il y a encore beaucoup de «non résolus», a écrit Topol. (Article complet.)

Le remdesivir, bien sûr, était l’un des deux médicaments expérimentaux que le président Trump aurait pris et qui ont conduit à son remède «miraculeux» contre le COVID, faisant grimper son stock juste au moment où les ventes avaient ralenti. Voir:

Robert F. Kennedy Jr: « Voici comment ils vous trompent … Cela vous affectera plus que la pandémie » (vidéo)

Robert F. Kennedy a été l’un des chefs de file du mouvement anti-vaccin. Dans cette courte vidéo de 7 minutes, Kennedy détruit les grandes sociétés pharmaceutiques qui cherchent à profiter de vaccins dangereux pour le public tout en étant protégées par le gouvernement et en étant payées par le gouvernement dans une arnaque totale des fascistes contre le peuple (Apocalypse 18:23). Plus précisément, Kennedy devance Novartis, un géant de l’industrie pharmaceutique aujourd’hui. Alors, qu’est-ce qui pourrait être pire que le porno de peur auquel nous avons été soumis dans la scamdemic? Les effets secondaires et la mise en danger de la vie des gens des vaccins sur lesquels ces entreprises travaillent.

Voici la transcription de la vidéo.

Lorsque vous effectuez une recherche sur Google, cela vous éloigne de tout ce qui nuit à l’industrie pharmaceutique. Cela n’a aucun sens. Ils sont notoirement corrompus. C’est une crise bien pire que la crise des coronavirus.

C’est vraiment la racine du problème qui se trouve, je pense que c’est en 1996 que la FDA a adopté une nouvelle règle selon laquelle il était illégal dans ce pays pour les sociétés pharmaceutiques de faire de la publicité pour les médicaments directement auprès des consommateurs. En d’autres termes, faire de la publicité à la télévision; puis la FDA a changé ce rôle pour qu’il n’y ait que deux pays dans le monde qui permettent aux sociétés pharmaceutiques de faire de la publicité à la télévision et la Nouvelle-Zélande est l’un et nous sommes l’autre; et nous avons, par conséquent, les prix des médicaments les plus élevés et nous avons le plus de médicaments.

Je pense que neuf dollars sur dix dans le monde dépensés en médicaments pharmaceutiques sont dépensés dans ce pays. Donc, nous sommes, vous savez, nous, ce n’est pas une bonne chose pour la santé publique et, soit dit en passant, la troisième cause de décès dans ce pays est la drogue. Eh bien, ils ne nous rendent pas en meilleure santé.

Nous avons le calendrier de vaccination le plus agressif au monde dans ce pays et nous avons la pire santé de nos enfants et adultes. Nous avons la pire mortalité infantile. Nous avons, si vous regardez l’un des paramètres, les États-Unis d’Amérique, je pense que 72 dans la mortalité infantile dans le monde. Nous sommes autour de la Syrie et du Costa Rica.

Congress-CDC vous a épuisé: Robert Kennedy vous dit tout ce que vous devez savoir sur les grandes sociétés pharmaceutiques et la fausse science!

Robert Kennedy Jr.: «Les médicaments pharmaceutiques sont désormais la troisième cause de décès» aux États-Unis

Robert F. Kennedy Jr.: La CIA a tué mon père et mon oncle – Ne faites pas confiance à la médecine ou à l’établissement de la sécurité nationale!

Robert F. Kennedy, Jr: «L’obsession des vaccins de Bill Gate… alimentée par la conviction messianique… pour sauver le monde grâce à la technologie et à la volonté divine d’expérimenter la vie de petits humains»

Quand j’étais enfant, nous étions numéro un dans tous ces domaines. Nous étions les meilleurs. Nous étions les personnes les plus en santé au monde avec le meilleur système de soins de santé.

Aujourd’hui, nous comprenons, vous savez, que nous payons le plus d’argent pour les pires résultats et cela tient en grande partie au fait que les publicités pharmaceutiques non seulement font de la publicité sur Ebay, mais contrôlent le contenu.

Anderson Cooper est sponsorisé par Pfizer.

Aaron Burnett est sponsorisé par Pfizer.

NBC Nightly News est sponsorisé par Merck et Roger Ailes me l’a dit, et vous savez que je savais très bien et que j’étais le fondateur de Fox News, je n’étais pas d’accord avec lui politiquement, mais nous étions amis – nous avons passé quelques mois ensemble à une tente. J’avais 18 ans en Afrique. J’avais ça, vous savez de bonnes relations avec lui, et il a compris le problème des blessures causées par le vaccin parce qu’il avait une expérience personnelle avec une blessure par vaccin où un enfant qui était proche de lui avait été blessé, et il savait donc que c’était vrai. Et nous avions réalisé un film et un documentaire à ce sujet quelques années avant sa mort alors qu’il était encore au sommet de ses pouvoirs. Je lui ai demandé, tu sais, je peux venir. Je ne veux pas jouer sur Fox mais je voulais venir sur Fox et en parler. Il a dit que je ne pouvais pas vous laisser faire ça. Il a dit, en fait, si l’un de mes animateurs vous autorisait à participer à son émission, je devrais le renvoyer et si je ne le faisais pas, je recevrais un appel de Rupert dans les 10 minutes. Rupert Murdoch, qui possède Fox possède également l’une des plus grandes sociétés de vaccins au monde et en a été l’un des grands promoteurs, mais lui, Roger, m’a dit alors, a-t-il dit pendant les années non électorales, pendant certaines parties de la année, 70 pour cent de nos revenus publicitaires pour les émissions de nouvelles du soir proviennent de l’industrie pharmaceutique et il a dit qu’il y avait généralement environ 22 publicités sur les nouvelles du soir et 17 de celles-ci sont des publicités pharmaceutiques. C’est pourquoi vous voyez constamment ces promotions agressives de vaccins. On vous dit constamment que c’est la saison de la grippe, faites-vous vacciner parce qu’ils vendent les produits non seulement pendant la section publicitaire de l’émission, mais ils vendent les produits pendant toute la durée de l’émission. Et attrapez votre rougeole et puis vous savez cela gonfler la terreur de la grippe, la terreur de la rougeole, la terreur du coronavirus, vous savez, qui sont des thèmes constants qui les amènent chez les téléspectateurs mais vendent aussi, vous savez, des produits médicaux, ce qui est ce que leur annonceur essaie de vendre.

Ces entreprises, vous savez, CNN et ces autres entreprises ont été complètement compromises.

Ils ne posent pas les questions aux représentants du gouvernement qu’ils doivent poser et ils donnent, vous savez, ils se prosternent et font une génuflexion à Anthony Fauci, qui a une histoire très bien documentée et très mouvementée de euh dire le la vérité, de ne pas dire la vérité, d’abuser de son pouvoir et, vous savez, d’en résulter et de faire des choses vraiment sinistres comme cacher le virus de la leucémie qui est connu pour être dans trois de nos grands vaccins que nous savons causer le cancer. Et il a caché cela au peuple des Etats-Unis d’Amérique. Il a renvoyé le scientifique numéro un des NIH où ses études ont montré que ces vaccins étaient contaminés. Judy Mikovitz, qui travaillait pour l’agence, faisait partie de l’équipe qui a identifié le vaccin anti-VIH dans un virus VIH et l’a relié au SIDA et il a gardé ce secret pendant six mois afin qu’il puisse demander à l’un de ses copains de faire la publication, mais cela a conduit de très nombreuses personnes à contracter le SIDA parce que le test a été retardé de six mois.

Ces choses sont vraiment des points noirs sur le dossier de Tony et pour confier toute notre nation à Tony Fauci, avec cette révérence incontestée et la génuflexion constante à son égard, je pense que c’est quelque chose qui n’est pas sain pour notre pays et c’est vraiment un peu écœurant de voir. . Pour regarder la division des informations, ces gens sont censés être des journalistes faisant exactement la même chose qu’ils ont fait pendant la guerre en Irak, c’est-à-dire que, vous savez quoi, les journalistes ne sont pas censés croire la parole des représentants du gouvernement.

Mon père m’a dit que quand j’étais enfant, les gens au pouvoir mentaient.

Le travail d’un journaliste est un scepticisme constant, un examen constant et de poser les questions difficiles et cela ne se produit tout simplement pas.

Article publié avec l'autorisation de Sons of Liberty Media

Ole Dammegard – La vérité révélée à propos de la COVID-19 et de l’Agenda 21, les opérations sous faux drapeau ne sont pas nouvelles, cette pandémie n’était pas un accident! Stop & Listen (Le programme Michael Decon)

Ole a rejoint le programme et a pleinement révélé la vérité que vous devez entendre.

Truth Seeker, Code Breaker et Peacemaker Ole Dammegard, lauréat du Prix de la paix de Prague et adopté par la Nation Apache, est un auteur, conférencier international, ancien journaliste, musicien (2 albums solo), compositeur (télévision et court métrage), artiste, inventeur et chercheur, qui a consacré les 35 dernières années à la recherche de nombreuses conspirations mondiales. Des millions de téléspectateurs et d’auditeurs du monde entier ont participé à ses interviews et présentations.

Son objectif principal a été de découvrir la vérité sur les assassinats de JFK, du Premier ministre suédois Olof Palme, Robert Kennedy, Martin Luther King, John Lennon et Lady Di, ainsi que sur les centaines de fusillades de masse et d’attaques terroristes présumées telles que le 911, Norvège , Oklahoma City et bien d’autres.

Couverture COVID avec le Dr Judy Mikovits: l’illusion de l’état de biosécurité qui a conduit à votre «nouvelle normalité»

Vous êtes tous très familiers avec moi aujourd’hui, et c’est en grande partie à cause de la répression et de la censure injustes de son travail et de ses efforts pour exposer la vérité, et cela témoigne du désir irrésistible de la vérité sans faille qui bouillonne dans les masses au moment où nous parlons. Ils recherchent maintenant exactement ce qu’on leur dit de ne pas regarder, à un niveau jamais vu auparavant. Nous ressentons tous à un certain niveau le chemin dangereux sur lequel nous nous trouvons; nous ressentons tous à un degré ou à un autre la malhonnêteté, les mensonges, la pression tyrannique qui s’accumule dans nos vies en ce moment même, et c’est pourquoi nous n’avons pas seulement soif, mais desséché et brûlé pour la vérité. Je suis donc honoré de parler à nouveau avec la chercheuse, scientifique et professionnelle de la santé, le Dr Judy Mikovits, qui s’est donné pour mission de se battre pour cette vérité.

Source : The Last American Vagabond

Photo brute du jour – faites attention au port d’un masque!

Friend of mine got staph and is critical condition from wearing a mask and may die thanks to all who supported mask wearing! pic.twitter.com/rSqCFSbtJb — TheKillShotFiles⭐️⭐️⭐️ (@TheKillShot82) October 22, 2020

Infection à la suite du port d’un masque – La fille a eu un staphylocoque et est un état critique du port d’un masque.

L’examen du masque des navetteurs en Allemagne a révélé 70% de staphylocoque…

L’OMS fait appel à un croisé «anti-conspiration» pour influencer l’opinion publique sur le vaccin COVID

Par Jeremy Loffredo

Un partisan ouvert des tactiques gouvernementales visant à influencer l’opinion publique sur les politiques et à saper la crédibilité des «théoriciens du complot» dirigera les efforts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour encourager l’acceptation publique d’un vaccin COVID-19, a appris la Children’s Health Defense.

La semaine dernière, le directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Ghebreyesus, a tweeté qu’il était heureux de s’entretenir avec le Groupe consultatif technique (TAG) de l’organisation sur les connaissances comportementales et les sciences pour la santé pour «discuter de l’acceptation et de l’utilisation des vaccins dans le contexte du COVID-19.»

Dans son prochain tweet, Ghebreyesus a annoncé que Cass Sunstein, fondateur et directeur du programme sur l’économie comportementale et la politique publique de la Harvard Law School, présiderait le groupe consultatif, qui a été créé en juillet.

Sunstein était l’ancien chef du Bureau de l’information et des affaires réglementaires de l’ancien président Barack Obama, où il était chargé de superviser les politiques relatives à la qualité de l’information.

En 2008, Sunstein a écrit un article proposant que les gouvernements emploient des équipes d’agents secrets pour «infiltrer cognitivement» des groupes dissidents en ligne et des sites Web qui prônent de «fausses théories du complot» sur le gouvernement. Dans l’article, Sunstein et ses co-auteurs ont écrit:

«Notre principale revendication ici implique la valeur potentielle de l’infiltration cognitive de groupes extrémistes, conçue pour introduire une diversité informationnelle dans ces groupes et pour exposer des théories du complot indéfendables en tant que telles.

Les opérations dirigées par le gouvernement décrites dans le document de Sunstein contribueraient à accroître la confiance dans la politique gouvernementale et les décideurs politiques et à miner la crédibilité des «conspirateurs» qui remettent en question leurs motivations. Ils maintiendraient également un «système de lutte contre la désinformation» vigoureux pour contrer les groupes de «conspiration» opposés aux politiques gouvernementales qui visent à protéger le bien commun.

Une partie de cela serait accomplie en envoyant des agents d’infiltration, ou des tiers payés par le gouvernement, dans «des réseaux sociaux en ligne ou même de vrais groupes spatiaux».

Sunstein a également préconisé en 2008 que le gouvernement paie des «experts indépendants» pour défendre publiquement les intérêts du gouvernement, que ce soit à la télévision ou sur les réseaux sociaux. Il dit que cela est efficace parce que les gens ne font pas autant confiance au gouvernement qu’aux gens qu’ils croient être «indépendants».

L’OMS a déjà engagé la société de relations publiques Hill + Knowlton. Le géant des relations publiques, mieux connu pour son rôle dans la production de faux témoignages à l’appui de la guerre du Golfe, a été embauché par l’OMS pour «assurer la crédibilité scientifique et en santé publique de l’OMS afin de garantir le suivi des conseils et des directives de l’OMS.

L’OMS a payé 135 000 dollars à Hill + Knowlton pour identifier les micro-influenceurs, les macro-influenceurs et les «héros cachés» qui pourraient secrètement promouvoir les conseils et les messages de l’OMS sur les réseaux sociaux, ainsi que protéger et promouvoir l’image de l’organisation en tant qu’autorité COVID-19.

Il n’y a aucune preuve que l’OMS ait encore mis en œuvre des politiques d ‘«infiltration cognitive» similaires à ce que Sunstein préconisait en 2008. Si l’organisation adoptait une telle stratégie et l’utilisait pour convaincre les populations hésitantes de prendre un vaccin COVID, cela soulèverait des questions de légalité.

Comme indiqué dans un rapport du Congressional Research Service, la «publicité ou propagande» illégale est définie par le US Government Accountability Office (GAO) comme signifiant soit (1) l’auto-agrandissement par des agents publics; (2) activité purement partisane; ou (3) «propagande secrète». Par propagande secrète, GAO signifie des informations qui proviennent du gouvernement mais qui ne sont pas attribuées et qui donnent l’impression qu’elles proviennent d’un tiers.

Parce que l’OMS est une organisation multinationale et non une agence du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, les politiques secrètes d’«infiltration cognitive» pourraient tomber dans une zone grise, voire être considérées comme légales.

Le Dr Margaret Chan, ancienne directrice générale de l’OMS, a déclaré un jour que les politiques de l’organisation étaient «guidées par ce qu’elle appelait les intérêts des donateurs».

Selon un article de 2012 paru dans Foreign Affairs, «peu d’initiatives politiques ou de normes normatives fixées par l’OMS sont annoncées avant d’avoir été examinées de manière informelle et non officielle par le personnel de la Fondation Gates». Ou, comme d’autres sources l’ont dit à Politico en 2017, «les priorités de Gates sont devenues celles de l’OMS».

Le directeur général actuel de l’OMS, Ghebreyesus, faisait auparavant partie du conseil d’administration de deux organisations que Gates a fondées, a fourni des fonds de démarrage et continue de financer à ce jour: GAVI, l’Alliance pour les vaccins, un partenariat public-privé pour la santé mondiale axé sur un accès accru aux vaccins dans les pays pauvres, et le Fonds mondial, qui affirme qu’il vise à accélérer le «développement, la production et l’accès mondial équitable à des diagnostics, des thérapies et des vaccins COVID-19 sûrs, de qualité, efficaces et abordables».

Si, comme l’a dit Politico, «les priorités de Gates sont devenues celles de l’OMS» et si les politiques de l’OMS sont motivées par les «intérêts des donateurs», cela soulève des questions quant aux groupes, personnes et sites Web en ligne qui seraient ciblés par ces programmes secrets.

L’idée d’agents gouvernementaux effectuant des opérations psychologiques sur les réseaux sociaux n’est pas exagérée. Plus tôt cette année, le chef de la rédaction du bureau de Twitter au Moyen-Orient et en Afrique a été présenté comme un officier actif de l’unité de guerre psychologique de l’armée britannique, connue sous le nom de 77e brigade, spécialisée dans les opérations de changement de comportement en ligne.

Jeremy Loffredo est journaliste pour Children's Health Defence.

Mike Pompeo Deep State ?? C’est énorme!! Covid 19 ne ressemble en rien à ce que nous pensions !! Es-tu prêt?? (À voir)

Il y a tellement de gens que nous pensions être du côté du bien qui ont été compromis !! Même Pompeo le savait et c’est pourquoi le président Trump a eu cette brouille !! Preuve en vidéo !! Ce n’est qu’une goutte dans l’océan !! Vous devez voir par vous-même !! Ce qu’ils ont en magasin vous rendra malade, alors ça vous fera chier !! Trump mène le bon combat et cette vidéo est la preuve qu’il nous donne le feu vert !!

Le chef de l’opération Warp Speed et la Fondation Gates poussent la bioélectronique et les patchs vaccinaux

Pour comprendre les objectifs de l’Opération Warp Speed, nous devons comprendre le Dr Moncef Slaoui et ses liens avec Big Pharma et la Fondation Gates.

À la mi-mai, Donald Trump a annoncé qu’il nommait le Dr Moncef Slaoui, ancien cadre du fabricant de vaccins GlaxoSmithKline, pour diriger l’opération Warp Speed, le partenariat public-privé lancé par l’administration Trump pour développer et distribuer rapidement un vaccin COVID-19. Le Dr Slaoui était professeur d’immunologie à l’Université de Mons, Belgique. Slaoui a obtenu un doctorat en biologie moléculaire et immunologie de l’Université Libre de Bruxelles, Belgique et a terminé des études postdoctorales à la Harvard Medical School et à la Tufts University School of Medicine, Boston.

Après ses études, Slaoui a rejoint l’industrie pharmaceutique, siégeant au conseil d’administration de GlaxoSmithKline entre 2006 et 2015. Slaoui a occupé plusieurs postes de recherche et développement (R&D) chez GlaxoSmithKline pendant son séjour au sein de l’entreprise, y compris celui de président de Global Vaccines.

Plus récemment, Slaoui siège au conseil d’administration de plusieurs sociétés pharmaceutiques et organisations de biotechnologie. En 2016, Slaoui a été nommé au conseil d’administration de Moderna Therapeutics, une société de biotechnologie qui ouvre la voie aux thérapies et aux vaccins à ARN messager (ARNm). Moderna développe également l’un des vaccins COVID-19 qui pourrait être administré au public.

Lorsque Slaoui a été nommé à la tête de l’Opération Warp Speed, les critiques ont noté les conflits d’intérêts liés au fait qu’il dirigeait l’effort de développement d’un vaccin COVID-19 tout en détenant des actions dans deux des principaux fabricants de vaccins. Slaoui a déclaré qu’il vendrait son action Moderna d’une valeur de 12 millions de dollars et démissionnerait du conseil d’administration. Cependant, dans une récente interview, Slaoui a déclaré qu’il conservait environ 10 millions de dollars d’actions dans son ancienne société, GlaxoSmithKline, qualifiant ces actions de «retraite».

ProPublica a également signalé que bien que Slaoui «se soit engagé à faire don de toute augmentation de la valeur de ses avoirs aux Instituts nationaux de la santé», le contrat de Slaoui avec le gouvernement précise que le don «peut avoir lieu au dernier décès de l’employé et de son conjoint.» Slaoui a actuellement 61 ans. Cela signifie que Slaoui profitera de ses actions – et des vaccins COVID-19 – pour le reste de sa vie.

Un autre conflit concerne les lois fédérales qui obligent les représentants du gouvernement à révéler leurs dossiers financiers personnels et à se désengager des entreprises liées à leur travail. Slaoui n’a pas accepté le poste dans ces conditions et a plutôt été embauché comme entrepreneur. Cette décision permet à Slaoui de fonctionner selon différentes règles éthiques et financières.

Bioélectronique et pharmacovigilance

Les critiques sur l’implication de Slaoui dans OWS vont cependant bien au-delà des conflits d’intérêts financiers. Un autre sujet de préoccupation est le fait que plusieurs des entreprises liées à Slaoui sont impliquées dans le domaine émergent de la bioélectronique. Slaoui est actuellement associé de la société d’investissement MediciX, président du conseil d’administration de Galvani Bioelectronics, président du conseil d’administration de SutroVax et siège aux conseils d’administration d’Artisan Biosciences, Human Vaccines Project et de Moderna Therapeutics susmentionné.

Galvani Bioelectronics est issue d’un accord avec Verily Life Sciences LLC (anciennement Google Life Sciences), une société d’Alphabet, et GSK. L’objectif est de «permettre la recherche, le développement et la commercialisation de médicaments bioélectroniques». La médecine bioélectronique est un domaine de recherche relativement nouveau axé sur la lutte contre les maladies chroniques en utilisant «des dispositifs miniaturisés et implantables qui peuvent modifier les signaux électriques qui passent le long des nerfs du corps, y compris les impulsions irrégulières ou altérées qui se produisent dans de nombreuses maladies». GSK est active dans ce domaine depuis 2012 et a déclaré que des maladies chroniques telles que l’arthrite, le diabète et l’asthme pourraient potentiellement être traitées à l’aide de ces appareils.

GSK a qualifié ce partenariat d’étape importante dans sa recherche en bioélectronique. GSK a déclaré que s’ils réussissaient à utiliser «les progrès de la biologie et de la technologie» pour «corriger les schémas irréguliers trouvés dans les états pathologiques, en utilisant des dispositifs miniaturisés attachés à des nerfs individuels», cette méthode serait une «nouvelle modalité thérapeutique aux côtés des médicaments et vaccins traditionnels.»

Le projet de Galvani d’utiliser des dispositifs implantables miniatures dans le corps a été décrit par le MIT Technology Review comme un «piratage du système nerveux». En 2016, Slaoui a déclaré: «Nous espérons obtenir l’approbation et être sur le marché dans les sept à dix prochaines années. Ce n’est pas de la science-fiction. Et ça progresse plutôt bien.»

La connexion de Slaoui à Galvani Bioelectronics et à leurs dispositifs implantables alimente les craintes du public concernant le potentiel des vaccins COVID-19 à impliquer une sorte de mécanisme de suivi qui permet aux autorités de surveiller les signes vitaux et la localisation des patients. Comme Whitney Webb l’a rapporté, Slaoui a récemment déclaré que le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique (EUA) s’associerait à Google et Oracle pour surveiller les vaccinés pendant une période pouvant aller jusqu’à deux ans. Ces «incroyablement précis… les systèmes de suivi» «garantiront que les patients reçoivent chacun deux doses du même vaccin et les surveilleront pour détecter les effets indésirables sur la santé». Webb a également noté qu’une interview du New York Times avec Slaoui a qualifié ce «système de suivi» de «système de surveillance de pharmacovigilance très actif».

Nanopatch de vaccins financé par la Fondation Gates

Le philanthrope préféré de Slaoui, Bill Gates, a également financé Vaxxas, une société de biotechnologie axée sur le développement d’un patch vaccinal qui pourrait éventuellement fournir un vaccin COVID-19.

Le 5 octobre, la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) du département de la Santé et des Services sociaux des Etats-Unis d’Amérique a octroyé à Vaxxas 22 millions de dollars pour mener des études de phase 1 en utilisant leur patch micro-array haute densité (HD-MAP) pour délivrer une «grippe pandémique vaccin» à plus de 400 personnes. Le communiqué de presse annonçant l’accord notait que Vaxxas avait développé un «système de fabrication compact» visant à délivrer plus de 250 millions de doses de vaccin par an.

L’annonce indique également que «Vaxxas étudie activement les possibilités d’améliorer les performances d’autres vaccins contre la pandémie, y compris contre le COVID-19». De plus, le PDG de Vaxxas, David Hoey, a récemment déclaré que le dispositif pourrait «faire beaucoup plus de doses plus rapidement en cas de pandémie». Ces déclarations peuvent indiquer que le timbre de Vaxxas pourrait être utilisé comme méthode pour administrer un éventuel vaccin COVID-19 dans le cadre des efforts de vaccination de l’opération Warp Speed.

Le «Nanopatch» de Vaxxas comprend un «réseau de 9 x 9 mm de milliers de très courtes projections d’environ 250 microns de longueur.» Ces projections sont «enduites de vaccin» et administreraient des vaccins plus efficacement qu’une aiguille et une seringue. Le patch est livré dans un «applicateur en forme de rondelle de hockey» qui est pressé sur la peau pour administrer le vaccin.

Vaxxas a été fondée en 2011 pour commercialiser le Nanopatch et a depuis autorisé la technologie Nanopatch à la société pharmaceutique Merck, ainsi qu’un partenariat avec l’Organisation mondiale de la Santé et la Fondation Bill & Melinda Gates. En effet, en novembre 2016, la Fondation Gates a octroyé 4,4 millions de dollars à Vaxxas pour le développement d’une «technologie de patch de microarray Nanopatch pour l’administration du vaccin contre la rougeole et la rubéole». En mars de cette année, la Fondation Gates a donné à Vaxxas 5 millions de dollars supplémentaires pour mener des essais cliniques sur l’homme utilisant le timbre Vaxxas pour le vaccin contre la rougeole et la rubéole.

Le nanopatch est basé sur une technologie initialement développée par le groupe de recherche du professeur Mark Kendall à l’Institut australien de bio-ingénierie et de nanotechnologie de l’Université du Queensland. Le professeur Kendall est également le PDG de WearOptimo, une société qui commercialise des «appareils micro-portables». Kendall est également répertorié en tant que «contributeur à l’agenda» du Forum économique mondial, l’organisation internationale derrière la promotion de The Great Reset. Le site WEF note que Kendall a contribué à la «technologie biolistique», un ensemble spécifique d’édition de gènes parfois connu sous le nom de «canon à gênes» ou système de délivrance de particules biolistiques pour délivrer des vaccins à ADN. Le système d’administration de vaccins de Kendall «déclenche» des vaccins à microparticules dans la peau à 1500 miles par heure.

L’Opération Warp Speed ​​se terminera-t-elle par un désastre?

Alors que le gouvernement américain, les entreprises militaires et pharmaceutiques collaborent à un vaccin COVID-19 précipité, de plus en plus d’Américains commencent à remettre en question la sécurité et le but de l’opération Warp Speed. Au cours des 9 derniers mois, il est devenu clair que presque tous les aspects d’OWS – et de la lutte contre le COVID-19 en général – impliquent un financement de la Fondation Gates. Les sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques travaillant avec la Fondation Gates se concentrent de plus en plus sur la promotion des biocapteurs et des correctifs, de la technologie portable et des implants.

Lorsque le président Trump a annoncé pour la première fois la nomination du Dr Moncef Slaoui, il a également promis aux Américains que les 100 premiers millions de doses de vaccin arriveraient en octobre, suivies de centaines de millions de doses supplémentaires en décembre et janvier. Alors que la date limite approche rapidement, les Américains se demandent si l’influence de Big Pharma et de la Fondation Bill et Melinda Gates est un signe qu’ils devraient rejoindre le chœur croissant de personnes qui disent qu’ils ne s’inscriront pas volontairement pour un vaccin COVID-19.

