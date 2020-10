EXCLUSIF: GATES, FAUCI ET SLAOUI FALSIFIENT ET VENDENT ENSEMBLE DES VACCINS SCANDALEUX. C’EST UN CARTEL

Par Silviu «Silview» Costinescu

Cela m’a été révélé lors de l’enquête sur le nouveau «tsar des vaccins» de Trump, Moncef Slaoui, dans sa ville natale d’Agadir, au Maroc, sous un verrouillage du coronavirus et une grève de la faim. L’énergie et le temps sont rares, je vais faire un bref résumé ici, et pour plus de détails, veuillez lire mes autres enquêtes sur ce site.

LE SCHÉMA EST SIMPLE ET EFFICACE:

BILL GATES: ARGENT, INFLUENCE ET ORGANISATION

TONY FAUCI (NIAID): INFLUENCE, RECHERCHE ET PUISSANCE

par le gouvernement américain et les médias avec toutes leurs capacités

MONCEF SLAOUI (GSK, MODERNA), NOUVEAU «TSAR DU VACCINE» AUX ETAT-UNIS D’AMERIQUE: CONCOCTE LES VACCINS, CONNECTE L’INDUSTRIE

ENSEMBLE, ILS CONTRÔLENT L’OMS ET GAVI, QUI SERVENT DE PLATEFORMES COMMUNES ET DE MARCHÉS MONDIAUX

LES VACCINS SUIVANTS ONT ÉTÉ ÉLABORÉS ET COMMERCALISÉS PAR CE GROUPE, PRINCIPALEMENT AVEC DES EFFETS DÉSASTROBES:

(Chaque lien montre comment chaque partenaire a contribué)

H1N1 – PANDERMIX

GATES: https://www.gatesfoundation.org/Media-Center/Press-Releases/2009/09/Statement-on-Global-Agreement-to-Supply-H1N1-Vaccine-to-Developing-Countries

FAUCI: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3791488/

Il n’y a eu aucun événement indésirable grave pouvant être attribuable au vaccin. Nous constatons des douleurs, des rougeurs et peut-être des gonflements que nous constatons très fréquemment avec les vaccins injectables. Anthony Fauci

SLAOUI: a créé Pandemrix

OMS: https://www.who.int/csr/disease/swineflu/en/

Source: Science Mag

Source: British Medical Journal

PALUDISME – MOSQUIRIX

SLAOUI: https://www.gsk.com/en-gb/media/press-releases/gsk-s-malaria-candidate-vaccine-mosquirix-rts-s-receives-positive-opinion-from-european-regulators- pour-la-prévention-du-paludisme-chez-les-jeunes-enfants-en-afrique-sub-saharienne /

GATES: https://www.gatesfoundation.org/Media-Center/Press-Releases/2008/09/Bill-Gates-Announces-168-Million-to-Develop-NextGeneration-Malaria-Vaccine

La FAUCI a finalement reconnu que la faible efficacité de ce vaccin est un scandale et a vanté un concurrent après un certain temps: https://www.nbcnews.com/health/health-news/malaria-vaccine-protects-half-who-try-it- n570656

Ce n’est pas le grand changement de jeu que nous espérions», a déclaré le Dr Martin De Smet, spécialiste du paludisme à Médecins sans frontières. «Le vaccin lui-même reste décevant, mais c’est un pas en avant important», a-t-il déclaré. Pourtant, De Smet a déclaré que le vaccin pourrait aider à réduire l’énorme fardeau du paludisme: il y a environ 200 millions de cas et plus de 500 000 décès chaque année, principalement chez les enfants africains.

VIH

GATES + FAUCI + SLAOUI: https://www.niaid.nih.gov/news-events/large-scale-hiv-vaccine-trial-launch-south-africa

Source: NIAID

Source

EBOLA

GATES: https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database/Grants/2014/10/OPP1120885

FAUCI: https://www.niaid.nih.gov/research/technology-development-success-stories

https://www.niaid.nih.gov/news-events/experimental-ebola-vaccines-elicit-year-long-immune-response

SLAOUI: https://www.gsk.com/en-gb/media/press-releases/ebola-vaccine-trials-fast-tracked-by-international-consortium/

https://news.yahoo.com/gsk-hands-potential-ebola-vaccines-110546227.html

ROTARIX

https://www.path.org/media-center/fda-advisory-committee-recommends-us-approval-of-rotavirus-vaccine/

GATES: https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database/Grants/2017/01/OPP1162918

FAUCI: https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/anthony-fauci-risks-from-vaccines-are-almost-nonmeasurable/

SLAOUI: https://www.gsk.com/en-gb/media/press-releases/millions-of-children-in-the-world-s-poorest-countries-could-receive-vaccination-against-rotavirus- maladie-diarrhéique-sous-nouvelle-offre-faite-par-gsk-à-l’alliance-gavi /

OMS: https://www.gsk.com/en-gb/media/press-releases/world-health-organization-grants-global-prequalification-to-gsk-s-rotarix-vaccine/

Source

Fauci faisant le contrôle des dégâts pour le clan:

… ET, BIEN SÛR, LE VACCIN CONTRE LE CORONAVIRUS DE MODERNA

GAVI EST LEUR CUILLERE A ARGENT RAPIDE AUSSI

Si vous n’avez pas encore entendu parler du Country Club de Pharmafia, alias GAVI Alliance, vous devriez le faire. Je vais vous aider avec l’introduction:

Lire: Des bébés britanniques ont reçu des vaccins toxiques, admet Glaxo

«Le sommet vise à collecter au moins 7,4 milliards de dollars (environ 6 milliards de livres sterling) pour permettre à Gavi de vacciner 300 millions d’enfants supplémentaires dans les pays les plus pauvres du monde d’ici 2025.» – https://www.gov.uk/

Source: GAVI

Source: GAVI

Source: GAVI

BONUS:

Pour plus de détails, veuillez lire mes enquêtes précédentes.

