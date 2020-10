Les essais médicaux de candidats vaccins COVID-19 pourraient être incapables d’empêcher les gens de tomber malades et de mourir, prévient un scientifique

Un scientifique a averti que les essais de phase trois actuellement en cours pour les candidats vaccins COVID-19 pourraient finalement être incapables d’arrêter le coronavirus. Le professeur de l’Université du Maryland, Peter Doshi, a écrit dans un article du 21 octobre dans le British Medical Journal (BMJ) que les vaccins contre les coronavirus en cours de développement pourraient ne pas être en mesure de protéger les personnes contre des maladies graves ou la mort une fois qu’elles contractent le pathogène.

Ses déclarations font suite à des essais menés par sept sociétés pharmaceutiques – Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm et Sinovac – pour leurs vaccins candidats respectifs contre le coronavirus. Doshi, qui est également rédacteur en chef adjoint du BMJ, a souligné deux problèmes dans les essais de vaccins en cours.

Premièrement, les scientifiques ne prévoyaient pas si les volontaires seraient à l’abri d’une maladie grave ou de la mort s’ils contractaient le pathogène avant le déploiement du vaccin – ce qui ne serait le cas que si le vaccin ne fonctionnait pas très bien. C’est une préoccupation particulière pour les personnes âgées, qui sont les plus à risque des effets d’une infection grave au [coronavirus 2019 (COVI-19) de la maladie – MIRASTNEWS] COVID-19, car le vaccin peut ne pas être aussi efficace pour les protéger du coronavirus en premier lieu.

Les vaccins ne fonctionnent généralement pas aussi bien pour les personnes âgées de 60 ans et plus en raison de leur système immunitaire âgé. Les femmes enceintes, les enfants et les personnes immunodéprimées ont également été exclus des essais vaccinaux, il existe donc peu de données sur les effets du vaccin sur ces populations.

Deuxièmement, les études ne prouveront pas que la transmission de personne à personne du [Coronavirus 2019 (COVI-19) de la maladie – MIRASTNEWS] COVID-19 peut être arrêtée – car les scientifiques eux-mêmes ne mesurent pas si les volontaires qui contractent le coronavirus le transmettent à leurs amis et à leur famille, qu’ils tombent eux-mêmes malades ou non.

« Les essais de phase trois actuels ne sont pas vraiment mis en place pour prouver non plus », a commenté Doshi.

Les laboratoires pharmaceutiques ont défendu la valeur de ces essais vaccinaux

De nombreux pays dans le monde espèrent découvrir un vaccin qui fonctionne pour mettre fin à la pandémie actuelle de coronavirus qui a coûté la vie à plus d’un million de personnes dans le monde. Ainsi, un certain nombre de scientifiques ont répondu à la vision de Doshi sur les essais de vaccins.

Le médecin en chef de Moderna, le Dr Tal Zaks, a déclaré au BMJ que s’il est prouvé que son vaccin protège contre le [Coronavirus 2019 (COVI-19) de la maladie – MIRASTNEWS] COVID-19 léger, la société est convaincue que le vaccin aura le même effet avec des infections plus graves. Le vaccin devra être inefficace en premier lieu si une personne développe la maladie. Zaks a ajouté que «trop de gens mourraient» si les études examinaient la capacité du vaccin de Moderna à prévenir les décès dus aux coronavirus. (Connexes: Fascisme exposé: les NIH possèdent la moitié du nouveau vaccin contre le coronavirus de Moderna.)

Le Dr Andrew Preston de l’Université de Bath était d’accord avec Zaks, déclarant au Daily Mail que «couvrir chaque manifestation de [Coronavirus 2019 (COVI-19) de la maladie – MIRASTNEWS] COVID-19 nécessiterait des essais si vastes… qu’ils seront très probablement impossibles à gérer et à financer. Preston a ajouté que les essais de vaccins englobant tous les symptômes du [Coronavirus 2019 (COVI-19) de la maladie – MIRASTNEWS] COVID-19 «retarderaient les données si longtemps que nous vivrions sans vaccin… pour les années à venir».

Preston a fait remarquer que tester des vaccins sur des populations vulnérables telles que les personnes âgées aurait une «éthique très discutable», il était donc plus logique de tester si le vaccin fonctionnait chez des personnes qui subiraient des complications moins graves. Cependant, il a convenu que les essais de vaccins devraient être clairs quant à ce qu’ils rapporteront et ne rapporteront pas.

«Je soupçonne que beaucoup… [veulent] «ramener la vie à la normale» et il faut donc examiner attentivement quels pourraient être les divers effets des vaccins. Il est donc important que, alors que nous nous dirigeons vers le début de la vaccination de masse, tout le monde sache ce que cela va changer en termes de restrictions, de santé publique et de maladie», a-t-il déclaré.

Les essais de vaccins contre le coronavirus abordent à peine la question de la sécurité

Les essais de phase trois pour les candidats vaccins contre le coronavirus examinent l’efficacité des vaccins, mais pas leur sécurité. Deux sociétés pharmaceutiques ont déjà signalé des volontaires ayant subi des réactions indésirables après avoir été administrés avec des vaccins contre le coronavirus.

Johnson & Johnson a suspendu les essais aux États-Unis d’Amérique pour son injection unique contre le coronavirus après qu’un volontaire ait eu une «maladie inexpliquée». Il a identifié «aucune cause claire» de la maladie et a attribué la réaction indésirable du volontaire à «de nombreux facteurs possibles». La suspension par le fabricant de médicaments de ses essais de vaccins était «conforme aux normes réglementaires», a-t-il déclaré.

AstraZeneca a déjà signalé trois cas de réactions indésirables chez les participants aux essais de vaccin contre le coronavirus. Deux volontaires ont signalé une inflammation de la colonne vertébrale après avoir reçu la piqûre en septembre, tandis qu’un troisième participant est décédé en octobre. Cependant, la société pharmaceutique britannique ne suspendra pas les essais de vaccins.

Doshi a souligné deux problèmes dans les essais de vaccins, mais la vraie question devrait être: ces nouveaux vaccins COVID-19 sont-ils encore sûrs?

REGARDER: Les hacks médiatiques sont maintenant en PLEINE PANIQUE sur l’histoire de Hunter Biden

Les médias soutenant Biden ne pensent pas qu’ils font quelque chose de mal. C’est la partie dont vous devez vous souvenir. Les hacks des médias, illustrés par le groupe de huards de CNN, croient en leur cœur chaleureux qu’ils sont justifiés d’aider Biden par tous les moyens nécessaires. Ils ont «appris leur leçon» en 2016, voyez-vous, lorsqu’ils ont rendu compte des histoires et des faits réels sur Hillary.

Voyez qu’ils pensent que cela a coûté l’élection à Hillary – ils ne connaissent pas des choses comme les électeurs réguliers et ce qui les motive, alors ils supposent que tout ce qu’ils font est ce qui crée l’histoire et le destin – et ils ne laisseront pas cela se reproduire. Cette fois Hillary gagnera, 4 ans plus tard, par procuration, dans leur esprit. Ils feront TOUT pour y parvenir. Ils y verront une victoire morale pour toute leur profession, qui, selon eux, consiste à modeler la société en ne rapportant pas les faits ou en agissant comme un frein et un équilibre contre le gouvernement ayant trop de pouvoir sur le peuple. Ils ne se soucient pas de ce que les gens veulent. Ils se soucient de ce qu’ils veulent et de ce que veulent des intérêts particuliers.

Jake Tapper en est un parfait exemple. C’est un moralisateur par nature. Il avait l’habitude de moraliser le fait d’être scrupuleusement impartial et rigoureusement factuel, même s’il ne l’a jamais tout à fait atteint. Il essaie même de temps en temps de se rappeler comment le faire. Mais surtout, il a remplacé son ancien sermon par un nouveau sur la justice sociale, bien qu’il ne l’appelle pas ainsi.

C’est pourquoi l’histoire de Hunter les vexe tous tellement. Vous voyez, ce n’est pas JUSTE que cela blesse Biden, ou pourrait nuire à sa chance de gagner. Ce n’est pas JUSTE que cela pourrait aider Trump et le déplorable idiot MAGA qu’ils détestent tant. NON, c’est une vraie histoire et ils le savent, et cela RAPPELLE à des gens comme Jake Tapper ce qu’ils ont arrêté de faire. Cela leur rappelle qu’ils ne sont pour la plupart plus des journalistes. Il conteste leurs rationalisations. C’est pourquoi ils doivent faire des rationalisations encore plus ridicules, pourquoi ils doivent inventer des bretzels encore plus alambiqués pour se soustraire à leurs responsabilités journalistiques et éthiques.

Et Jim Treacher de PJ Media ne les laisse pas s’en tirer.

Ils ne veulent pas parler de Hunter Biden. C’est pourquoi ils passent tant de temps à se demander qui porte des masques lors de quels événements à la Maison Blanche. C’est une fausse nouvelle qui remplit le temps d’antenne et nourrit la faim insatiable de la résistance pour tout ce qui est anti-Trump tout le temps. C’est ainsi qu’ils sortent de leur travail.

Je me sens parfois mal pour certains d’entre eux, ceux qui étaient journalistes avant l’ère Jim Acosta. L’énorme stress moral d’essayer de se vanter pour la foule de la justice sociale, d’être du précieux «bon côté de l’histoire», de recevoir des éloges et des claques dans le dos de leurs collègues tout aussi corrompus, et de continuer à se regarder dans le miroir et à se convaincre qu’ils sont des journalistes. être accablant. Mais ensuite, je me souviens que tout ce qu’ils ont à faire est de se rappeler comment faire leur travail réel et je me rends compte qu’ils se sont fait ça.

On les appelle de fausses nouvelles parce qu’elles prétendent seulement être dans le domaine des nouvelles et des reportages. Par leur sélectivité et leur ton et leur choix de mots et leurs actions et toutes les autres mesures disponibles, ils sont l’image parfaite des propagandistes.

