Le sénateur Loeffler présente un projet de loi pour mettre fin à la censure «anti-Américaine et anti-démocratique» de Big Tech

Le sénateur républicain Kelly Loeffler de Géorgie a présenté le «Stop Suppressing Speech Act of 2020» devant le Sénat des Etats-Unis d’Amérique le mercredi 21 octobre. L’objectif du projet de loi est d’empêcher les grandes entreprises technologiques telles que les sites de médias sociaux de censurer sélectivement les discours légaux sur leurs plateformes. La sénatrice fait valoir que son projet de loi contribuera à promouvoir la liberté d’expression et la transparence sur certains des sites Web les plus visités sur Internet.

«La liberté d’expression est le fondement de la démocratie des Etats-Unis d’Amérique, nos pères fondateurs consacrant ce droit sacré dans le premier amendement de la Constitution», a déclaré Loeffler dans un communiqué publié après avoir présenté le projet de loi. «Dans un pays qui chérit depuis longtemps la liberté d’expression, nous ne pouvons pas permettre à Big Tech de sélectionner le discours auquel les conservateurs et les Américains peuvent accéder et publier sur Internet.»

Le Stop Suppressing Speech Act vise à modifier la terminologie ambiguë présente à l’article 230 de la Communications Decency Act. Cette section offre une immunité aux sites Web sur le contenu qu’ils hébergent mais qu’ils n’ont pas créé eux-mêmes. Les experts en technologie affirment que cela a aidé des sites Web de médias sociaux massifs comme Twitter, Facebook et YouTube à se développer alors que des milliards d’utilisateurs créent librement leur propre contenu.

Cependant, ces mêmes entreprises ont également utilisé l’article 230 à leur propre avantage. La section a permis à ces mêmes entreprises de restreindre ou de supprimer du contenu quand elles en avaient envie sans craindre d’être poursuivies en justice pour leurs actions. Beaucoup ont fait valoir, y compris Loeffler, que cela avait eu un impact disproportionné sur le discours des conservateurs sur Internet.

Loeffler veut modifier une partie de la deuxième partie de l’article 230, qui stipule que les entreprises sont exonérées de responsabilité civile si elles censurent le contenu qu’elles jugent être «obscène, inapproprié, lascif, sale, excessivement violent, harcelant ou autrement répréhensible, que ce soit ou non, ce matériel est protégé par la Constitution.» (En relation: Sénateur Kelly Loeffler: Nous devons utiliser tous les moyens possibles pour arrêter la censure de Big Tech.)

Les experts en technologie conviennent que la partie de la section 230 qui permet aux sites Web de restreindre le contenu «autrement répréhensible» a donné aux grandes entreprises de technologie une trop grande marge de manœuvre, leur permettant de restreindre ou de supprimer du contenu à volonté. Le projet de loi de Loeffler remplacerait cette phrase par: «illégal, ou qui favorise la violence ou le terrorisme».

«Pendant trop longtemps, Big Tech s’est caché derrière les protections trop vagues de la Section 230, tout en s’engageant dans des pratiques fondamentalement anti-américaines et antidémocratiques.»

Projet de loi du Sénat de Loeffler appuyé par une législation complémentaire à la Chambre

Loeffler n’est pas le seul à essayer de se battre contre les grandes technologies. Le 29 juillet, le républicain Paul Gosar d’Arizona a présenté à la Chambre des représentants le «Stop the Censorship Act of 2020», qui, tout comme le projet de loi du Sénat de Loeffler, vise à modifier une partie de l’article 230.

En vertu de la disposition «Bon Samaritain» de l’article 230, les entreprises bénéficient de l’immunité de poursuites pour suppression à la fois du contenu et des utilisateurs qui ont publié ledit contenu de leurs sites Web. La législation de Gosar révoque cette immunité en supprimant une fois de plus la partie «autrement répréhensible» du projet de loi. Cela, selon Gosar, incitera les plateformes de médias sociaux à mieux respecter leurs propres conditions de service.

Le projet de loi de Gosar va plus loin. Les interprétations actuelles de l’article 230 offrent aux grandes entreprises de technologie une immunité contre les allégations antitrust. Si le projet de loi de Gosar devait être adopté, cette immunité serait révoquée, donnant au pays un moyen de briser les géants de la technologie.

« L’immunité large et indue pour le contenu et la suppression des utilisateurs accordée par l’article 230 doit être limitée par le Congrès », a déclaré Gosar. «Nous ne pouvons pas continuer à subventionner, suppléer ou faire chanter la Silicon Valley pour décider de ce qui est ou non une conversation autorisée.»

«La liberté d’expression et la concurrence sur le marché sont deux des piliers les plus solides de la liberté aux Etats-Unis d’Amérique. Mais Big Tech a montré peu de respect pour l’un ou l’autre. Le Congrès doit protéger les valeurs qui font la grandeur de l’Amérique», a déclaré le représentant Jim Banks de l’Indiana, l’un des 10 co-sponsors du projet de loi.

Apprenez-en davantage sur la façon dont les grandes technologies censurent les discours conservateurs sur Internet en lisant les derniers articles sur Censorship.news.

Après avoir colporté des pièces à succès Trump-Russie avant les élections de 2016, les MSM ignorent totalement les bombes de Bobulinski sur Bidens

It’s amazing. Twitter refuses to allow the any mention of the Biden corruption story which was carried so well on @TuckerCarlson last night. It’s the biggest story and Big Tech, together with the Lamestream Media, isn’t allowing a word to be said about it. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2020

(Article de Tyler Durden republié sur ZeroHedge.com)

Les médias grand public sont silencieux après une interview explosive mardi soir avec Tony Bobulinski, un ancien vétéran de la marine de 20 ans qui a fourni des SMS, des e-mails et des preuves anecdotiques qu’il a été amené par la famille Biden pour gérer une entreprise avec une entité chinoise liée au PCC, et qu’ils ont caché l’implication de Joe Biden.

«Pourquoi à 10h38 dans la nuit du 2 mai [2017] Joe Biden prendrait-il du temps en dehors de son emploi du temps pour prendre du temps avec moi, derrière une colonne pour que les gens ne puissent pas nous voir, pour avoir une discussion avec sa famille et ma famille et les affaires à un niveau très élevé?» a demandé Bobulinski à l’hôte Tucker Carlson.

Et à peine 11 jours après cette réunion clandestine de 2017 avec Joe, un e-mail a été envoyé concernant les «paquets de rémunération» pour six personnes – qui comprenait une proposition de partage des capitaux propres de «20» pour «H» et «10 détenus par H pour le grand gars.»

Lorsque Bobulinski a demandé au frère de Joe Biden pourquoi ils n’étaient pas préoccupés par le risque politique ou de gros titre impliqué dans le cas où Joe Biden déciderait de se présenter aux élections à l’avenir, Jim Biden a répondu «un déni plausible».

Et quand Bobulinski menaçait de rendre publique cette information après que le représentant Adam Schiff l’ait qualifié d’actif russe, le représentant de la famille Biden, Rob Walker, a déclaré à Bobulinski: «Vous allez nous enterrer tous.»

Et les MSM ne couvriront rien de tout cela. Qu’importe que Joe Biden ait menti en 2019 lorsqu’il a déclaré qu’il «n’avait jamais parlé à Hunter de son entreprise». C’est la même constellation d’organismes de presse qui étaient heureux de colporter des rumeurs infondées sur la relation inexistante de Donald Trump avec la Russie, avant le Élection de 2016.

Comme le note Fox News, «Alors que les médias grand public ont scruté le président Trump et les membres de sa famille à chaque instant, il y a eu une quasi-panne de couverture des affirmations choquantes de Bobulinski.»

«C’est à peu près un black-out à 100% de l’histoire de Bobulinski dans les médias traditionnels. Bien sûr, il y a beaucoup d’histoires qui doivent être couvertes dans l’agenda des nouvelles chargé de 2020, mais l’omission totale des accusations de Bobulinski est curieuse, c’est le moins qu’on puisse dire», a déclaré Jeffrey McCall, professeur à l’Université DePauw et critique des médias à Fox News.

«Même si cette histoire n’est pas au centre de l’actualité, elle doit être abordée quelque part en cours de route. Il y a de fortes chances que la plupart des médias traditionnels consacrent très peu de ressources de reportage, voire aucune, à l’histoire de Bobulinski», a-t-il ajouté. «Il semblerait que ces médias pourraient au moins enquêter sur les accusations pour essayer de les prouver invalides.»

McCall a noté que le défaut typique a été de «supposer que l’histoire de Hunter Biden, et ce que le rôle de Joe aurait pu ou non être, sont totalement interdits et non dignes d’intérêt pour la presse», ce qui n’est pas ainsi que la presse devrait fonctionner. «Le peu de couverture qui a fait surface a essentiellement fonctionné sans contester les dénégations standard et l’indignation du camp de Biden. La manière dont cette histoire a été couverte ne peut être décrite que comme la «presse de chien de poche», par opposition à la «presse de chien de garde»», a déclaré McCall. –Fox News

Et selon le satiriste politique Tim Young, «Quand vous réalisez que les grandes organisations médiatiques telles que CNN, MSNBC, le Washington Post et le NY Times ont diffusé des histoires totalement sans fondement comme la bande de pipi du dossier, les affirmations de Julie Swetnick et Michael Avenatti contre maintenant le juge Kavanaugh, et de nombreuses déclarations anonymes de hauts fonctionnaires de l’administration qui «prouveraient certainement que la campagne Trump était de connivence avec la Russie» mais n’ont pas touché le témoignage direct avec des preuves directes et des points facilement prouvables de Tony Bobulinski après son entretien avec Tucker Carlson, cela va au-delà de l’hypocrisie», ajoutant «C’est une ingérence électorale pour essayer d’installer un candidat potentiellement gravement corrompu en Joe Biden.»

Comme l’écrit Curtis Houck via NewsBusters – voici les 10 meilleurs moments de l’interview de Bobulinski que le MSM ignorera:

1. L’associé de Biden plaide avec Bobulinski; Vous «nous enterrerez tous»

2. Bobulinski: Joe’s Brother Credits «Plausible Deniability»

3. «Je pense que Joe Biden et sa famille sont compromis» par les Chinois

4. Il ne s’agissait jamais seulement de Hunter Biden

5. «Ils ont créé une partie de son emploi du temps pour vous»

6. Première rencontre de Bobulinski avec Joe Biden

7. Joe dit à Bobulinski de «garder un œil sur» son frère et son fils

8. «10 pour cent pour le grand gars, détenu par H»

9. «Il y a deux présidents dans cette histoire»

10. «La seule qualification qu’ils avaient était le nom de soumission»

Ce qui sera encore plus amusant, c’est de regarder les MSM esquiver cela pendant quatre ans si Joe Biden est élu, tandis que le Congrès ne fait rien et qu’un avocat spécial est la chose la plus éloignée de l’esprit de quiconque – bien que le bar soit «dossier pipi et rumeur ivre» la dernière fois.

The Biden five »: l’effondrement définitif de l’une des familles les plus corrompues d’Amérique

Peter Schweizer, président du Government Accountability Institute et contributeur principal de Breitbart News, a expliqué comment les membres de la famille de Joe Biden – surnommés les Biden Five – ont monétisé les relations et l’influence politiques dans une interview diffusée mardi dans l’édition de Breitbart News Daily de SiriusXM avec l’animateur Alex Marlow.

(Article de Robert Kraychik republié sur Breitbart.com)

Le Biden Five est composé du fils de Joe Biden, Hunter Biden; ses jeunes frères Frank Biden et James Biden, sa sœur Valerie Biden et sa fille Ashley Biden.

Marlow a souligné le dernier livre de Schweizer, Profiles in Corruption: Abuse of Power by America’s Progressive Elite, comme «la porte d’entrée pour comprendre non seulement Joe Biden et la famille Biden, mais aussi l’ensemble du Parti démocrate institutionnel en ce moment et leur corruption.»

Marlow a décrit l’enquête de Schweizer sur la famille Biden comme apportant «des preuves incontestables que Joe Biden dirige un syndicat de type criminel où il est, si rien d’autre, permettant aux membres de sa famille de devenir riches, sans vraiment aucune compétence notable, en utilisant le bien du peuple des Etats-Unis d’Amérique (américain). Nom.»

Schweizer a noté l’internationalisation des relations commerciales de la famille Biden après que Joe Biden est devenu vice-président.

«Il n’y a aucun doute à ce sujet. Joe Biden est la planète autour de laquelle les lunes de sa famille voyagent», a déclaré Schweizer, «et l’attraction gravitationnelle est le pouvoir de Joe Biden et sa position, et la famille s’est enrichie en fonction des positions qu’il occupe.»

Schweizer a poursuivi: «Avant que Joe Biden ne devienne vice-président des États-Unis d’Amérique, ils ne font vraiment pas beaucoup d’accords internationaux, mais une fois que Joe Biden devient vice-président des États-Unis d’Amérique, tout à coup, les gouvernements étrangers et les entités étrangères se sont effondrés sur eux-mêmes pour les interrompre sur des accords dans lesquels ils n’ont aucune expérience ou aucune expertise. Il existe un lien direct entre les actes de corruption de la famille et les positions politiques et le pouvoir de Joe Biden.»

1 – Chasseur Biden

Hunter Biden a rejoint son père à bord d’Air Force Two en décembre 2013 sur un vol à destination de la Chine. Dix jours plus tard, il a obtenu un financement de plus d’un milliard de dollars de la Banque d’État de Chine pour le lancement d’une nouvelle société de capital-investissement qu’il a cofondée.

Schweizer a expliqué: «Avant que Joe Biden ne devienne vice-président des États-Unis d’Amérique, Hunter est un lobbyiste pour des sociétés de jeux en ligne en Europe. C’est ce qu’il fait. C’est son parcours professionnel. Une fois que son père devient vice-président des États-Unis d’Amérique, il commence soudainement à conclure toute une série d’accords mondiaux en commençant par la Chine. Il vole avec son père dans Air Force Two à Pékin en Chine en décembre 2013.»

« Dans les 10 jours suivant ce voyage, Hunter Biden rejoint le conseil d’administration et prend une participation dans une société d’investissement financée par le gouvernement chinois appelée BHR Partners, Bohai Harvest RST », a ajouté Schweizer. «Il n’a aucune expérience en private equity. Il n’a aucune expérience en Chine. Ils l’ont mis au conseil précisément parce que son père est vice-président et précisément parce que son père prend des positions pro-chinoises sur la scène mondiale.

Schweizer s’est concentré sur le manque d’expertise de Hunter Biden en matière de capital-investissement ou de Chine comme indicateur de la justification du gouvernement chinois pour le financement de BHR.

En 2015, l’administration Obama a approuvé la vente d’une société américaine stratégiquement sensible, Henniges Automotive, dans le cadre d’un achat conjoint partagé par un entrepreneur militaire chinois et BHR. L’acquisition à l’étranger a nécessité l’approbation spéciale du Comité des investissements étrangers aux États-Unis d’Amérique (CFIUS) en raison de la fabrication par la société de technologies ayant des applications militaires.

Schweizer a fait remarquer: «Les partenaires commerciaux de Hunter Biden ont dit clairement qu’il n’apportait rien à la table. Il n’apporte pas d’argent. Il n’apporte aucune expertise. Il était le «pipeline vers l’administration», c’est-à-dire l’administration Obama-Biden.»

Le Parti communiste chinois considérait Hunter Biden comme un canal par lequel une influence politique auprès de l’administration Obama pourrait être obtenue, a déclaré Schweizer.

« Il y a une raison très claire pour laquelle le gouvernement chinois veut que le fils du vice-président siégeant à son conseil d’administration soit impliqué dans ces accords », a déclaré Schweizer, «parce qu’ils ont besoin de l’approbation de l’administration Obama-Biden, qui est, bien sûr, ce ils obtiennent quand ils commencent à acquérir ces entreprises.»

Joe Biden a nié à plusieurs reprises avoir eu des discussions avec Hunter Biden au sujet des transactions financières étrangères de son fils. «Je n’ai jamais discuté de mon entreprise ou de leur entreprise, de mes fils ou de ma fille», a déclaré Joe Biden en 2019. Et je n’en ai jamais discuté parce qu’ils savent où je dois faire mon travail et c’est tout et ils doivent faire leurs propres jugements.

Joe Biden avait précédemment déclaré l’existence d’un «mur absolu» entre lui et l’entreprise des membres de sa famille. Il a dit, «je n’ai jamais discuté, avec mon fils ou mon frère ou avec qui que ce soit d’autre, de quoi que ce soit ayant à voir avec leurs affaires. Période.»

Les lois interdisant la corruption politique incluent le transfert d’argent aux membres de la famille des élus, a noté Schweizer.

Schweizer a souligné une photo de Joe Biden posant avec l’oligarque Kenes Rakishev du Kazakhstan, qui aurait déjà exploré les affaires avec Hunter Biden comme preuve supplémentaire de la tromperie de l’ancien vice-président en niant la connaissance des transactions financières de sa famille.

Un rapport récent du Daily Mail suggère l’obtention de faveurs politiques de Joe Biden via Hunter Biden par Yelena Baturina, une oligarque russe qui a câblé 3,5 millions de dollars à Rosemont Seneca, une société d’investissement privée détenue conjointement par Hunter Biden. Le frère de Baturina a déclaré que les frais de conseil étaient «un paiement pour entrer sur le marché américain».

Schweizer a identifié la position précédente de Hunter Biden au conseil d’administration de Burisma, une société énergétique ukrainienne, comme une preuve supplémentaire de la monétisation de l’influence politique par Joe Biden par l’intermédiaire de son fils.

«[Hunter Biden] recevait un million de dollars par an d’une société énergétique ukrainienne corrompue», a déclaré Schweizer. «Il n’avait aucune énergie de fond. Il n’avait aucune expérience en Ukraine. Nous savons maintenant avec les courriels qui ont été publiés qu’il travaillait à la direction de Burisma pour tenter de détourner les enquêtes sur Burisma, qui est une société très corrompue dirigée par des oligarques corrompus.»

Schweizer a souligné l’aveu de Joe Biden en 2018 qu’il avait fait pression sur l’Ukraine pour qu’elle licencie Viktor Shokin pendant son mandat à la vice-présidence. À l’époque, Shokin était un procureur ukrainien enquêtant sur la corruption? de la part de Burisma.

Le manque d’expertise de la famille Biden dans les domaines dans lesquels elle a reçu des millions de dollars de gouvernements et d’intérêts étrangers révèle sa vente d’influence politique par l’intermédiaire de Joe Biden, a estimé Schweizer.

«Que vendent les Bidens?» demanda Schweizer. «Quel produit ou quel service fournissent-ils à ces entreprises chinoises [ou] à une société énergétique ukrainienne? Ils ne savent rien du secteur de l’énergie. Ils ne connaissent rien au financement privé [ou] aux sociétés de participation. Ils ne savent rien à ce sujet, alors le fait est que ces entités étrangères paient l’argent des Bidens – des millions de dollars. La question est, qu’est-ce qu’ils obtiennent en retour?»

Schweizer a conclu: «Ce ne sont pas des œuvres caritatives. Ce ne sont pas des philanthropies. Ils attendent et obtiennent quelque chose en retour, sinon ils arrêteraient de payer.»

2 – Frank Biden

Les entreprises appartenant à Frank Biden, le plus jeune frère de Joe Biden, ont reçu des millions de dollars de prêts des contribuables liés au développement immobilier dans les Caraïbes pendant la vice-présidence de Joe Biden.

Schweizer a déclaré: «[Frank Biden était] essentiellement un agent immobilier – pas très prospère – en Floride. Décide soudain qu’il va se lancer dans le secteur des énergies renouvelables. [Il n’avait] aucune expérience dans tout cela. Il a créé des entreprises au Costa Rica [et] a créé une autre entreprise en Jamaïque, et voilà, s’implique dans des accords qui obtiennent des prêts garantis par les contribuables du gouvernement américain – ou plus précisément de l’administration Obama-Biden, pour faire projets d’énergie renouvelable au Costa Rica et en Jamaïque.»

Les intérêts commerciaux de Frank Biden ont également reçu des millions de dollars de subventions du ministère de l’Éducation pour la construction d’écoles à charte. Le plus jeune frère de Joe Biden a décrit son nom de famille comme un «atout formidable» qui permettait «d’accepter automatiquement» les approbations gouvernementales des projets scolaires et de garantir le financement public.

«Ce sont nos subventions qui sont discrétionnaires, ce qui signifie que le ministère de l’Éducation peut décider à qui il veut les accorder», a expliqué Schweizer. «[Frank Biden] a reçu des millions de dollars du département de l’éducation alors que son frère était vice-président des États-Unis.»

Schweizer a ajouté: «[Frank Biden] a en fait eu une réunion impliquant ses entreprises dans le bureau ovale avec Barack Obama et quelques autres personnes. Si son nom avait été Frank Jones au lieu de Frank Biden, je doute que tout cela se soit produit.

3 – James Biden

James Biden, le frère cadet de Joe Biden, a travaillé comme vice-président exécutif de HillStone International, une entreprise qui a reçu 1,5 milliard de dollars de contrats gouvernementaux sous l’administration Obama, y ​​compris un contrat pour construire 100 000 maisons en Irak dans le cadre d’un projet de développement international.

Schweizer a détaillé les conflits d’intérêts liés à la position de James Biden avec HillStone International étant donné la supervision par Joe Biden de projets de développement ostensiblement humanitaires financés par le gouvernement en Irak pendant sa vice-présidence.

Kevin Justice, fondateur et président de Hillstone International, s’est rendu à la Maison Blanche en 2010 et a rencontré Michele Smith, un des principaux collaborateurs du vice-président de l’époque Joe Biden, qui travaillait comme agent de liaison avec «des représentants du gouvernement mondial et des dirigeants d’entreprise».

James Biden n’avait aucune expérience en construction ou en développement international lorsqu’il a rejoint l’entreprise. Le profil d’entreprise de Hillstone International de James Biden vantait son lien familial avec Joe Biden comme un attribut professionnel.

«Dans les six mois [suivant la fondation de HillStone], ils décrochent ces contrats d’un milliard de dollars pour construire des maisons en Irak», a rappelé Schweizer. «Cela fait partie de la reconstruction irakienne après la guerre, et qui est en charge de la reconstruction irakienne à l’époque? Joe Biden, son frère. Nous avons maintenant un troisième membre de la famille qui, en raison de la position de Joe, encaisse. Dans ce cas, l’argent des contribuables est versé à un membre de la famille Biden.»

4 – Valérie Biden

La sœur de Joe Biden, Valerie Biden, qui dirigeait auparavant les campagnes sénatoriales de Joe Biden dans le Delaware, a bénéficié financièrement de dons pour les campagnes présidentielles ultérieures de son frère. En 2008, elle a envoyé 2,5 millions de dollars à son entreprise de communication politique de Citizens for Biden et Biden for President Inc.

Schweizer a décrit l’enrichissement de Valerie Biden via le financement de la campagne de Joe Biden comme une «greffe légale». Il a rappelé: «Lorsque Joe Biden s’est présenté au Sénat du Delaware – évidemment très sûr pour lui, il n’y a pas eu de républicain là-bas depuis 40 ans – que fait Joe? Joe engage sa sœur pour mener ses campagnes [et] engage son entreprise comme consultante. En conséquence, des millions de dollars vont à Valerie Biden.»

«Cela témoigne du schéma [des] bidens qui cherchent des opportunités de prendre de l’argent, qu’il s’agisse de l’argent des contribuables, de l’argent politique ou de l’argent des affaires, et de le diriger vers les membres de leur famille à leur profit», a expliqué Schweizer.

5 – Ashley Biden

Joe Biden a aidé sa fille Ashley Biden en aidant son mari, Howard Kerin, à lancer la société de soins de santé StartUp Health en 2011. Il a organisé une réunion avec l’ancien président Barack Obama dans le bureau ovale des semaines après la fondation de l’entreprise.

La réunion de StartUp Health avec Barack Obama a été une «énorme connexion», a expliqué Schweizer, soulignant que StartUp Health avait obtenu une invitation à Health Data-Palooza, une conférence conjointe organisée par le gouvernement fédéral et l’industrie de la santé.

«Health Data-Palooza est très prestigieux et très difficile d’accès», a déclaré Schweizer. « Ils se connectent et ils sont mis au premier plan dans cette conférence très importante, et c’est le début des faveurs qui se produisent. » Joe Biden a prononcé plusieurs discours et briefings privés aux partenaires et investisseurs de l’entreprise d’Howard Krein.

Les connaissances internes de Joe Biden concernant les politiques de soins de santé prévues par l’administration Obama ont donné à Howard Kerin un avantage concurrentiel par rapport aux sociétés de soins de santé concurrentes, a conclu Schweizer.

Kerin conseille désormais la campagne de Joe Biden sur les questions de coronavirus, tandis que StartUp Health prévoit d’investir 1 million de dollars dans des entreprises développant des biens et des services relatifs au nouveau virus. Politico a rapporté: «Kerin conseillant simultanément la campagne et s’aventurant dans l’investissement Covid pourrait poser des problèmes de conflit d’intérêts pour une administration Biden ou simplement créer l’apparence maladroite de Kerin profitant des politiques de son beau-père.»

Schweizer a crédité la famille Biden d’avoir élargi les frontières de la corruption politique américaine.

« Les Bidens, pour moi, sont sans précédent dans l’étendue et la portée de la corruption, car je fais cela depuis longtemps », a déterminé Schweizer. «J’ai dénoncé les républicains et les démocrates. Le plus que j’ai jamais vu jusqu’à présent était un sénateur républicain du Missouri qui avait trois membres de sa famille engagés dans ce genre de comportement. Les Bidens en ont maintenant cinq, ce qui fait des Biden Five, dans mon esprit, les champions en titre en matière de comportement corrompu à Washington, D.C.»

Des documents accablants de la famille Biden disparaissent en transit [Vidéo]

La compagnie maritime de cross-country n’a aucune idée de ce qui s’est passé et ils sont dérangés par cette intrusion

Les États soviétiques d’Amérique essaient de faire son essor à coup sûr. Tucker Carlson rapporte comment un trésor de documents importants et confidentiels liés au lien Joe Biden / Hunter Biden / corruption a été apparemment emporté pendant le transport des documents vers la côte ouest. Cela a été fait pour un colis en transit via un service de messagerie de documents important (mais sans nom). Pensez à titre d’exemple, DHL, FedEx ou quelque chose de ce calibre.

Nous avons archivé cette vidéo au cas où elle aussi disparaîtrait mystérieusement de YouTube. Ces jours-ci, avec Big Tech essayant de manipuler les électeurs pour l’élection de 2020, l’anarchie semble essayer de prendre le dessus.

Il y a beaucoup de nouvelles, donc nos articles d’aujourd’hui seront probablement plutôt courts, mais nombreux. Nous demandons à nos lecteurs d’utiliser leur cerveau donné par Dieu et de relier les points. Nous n’avons même pas à établir les liens quand c’est clair.

