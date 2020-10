Microsoft multiplie ses bénéfices millionnaires grâce au coronavirus

© AP Photo / Markus Schreiber

Le philanthrope Bill Gates a annoncé que son géant technologique, Microsoft, avait facturé pas moins de 37,2 milliards de dollars au cours du troisième trimestre 2020. Une hausse de 12% par rapport à la même période de 2019 qui a beaucoup à voir avec les changements que les entreprises et les gens ont dû faire leurs routines à cause du virus.

Le changement induit par la pandémie et les verrouillages ultérieurs qui ont affecté une grande partie de la population mondiale se sont révélés très bénéfiques pour les finances du géant de la technologie. La montée en puissance du travail à domicile et de l’apprentissage en ligne a abouti à des résultats trimestriels bien en avance sur les objectifs d’investisseurs de Microsoft.

Le grand modèle qui a été observé cette année a été le passage à l’informatique en nuage, qui a conduit à une légère accélération de la plate-forme de cette technologie de Microsoft. Cela fait partie d’une tendance générale, car les systèmes de stockage en nuage d’autres sociétés telles que Amazon.com Inc et Google d’Alphabet Inc ont également augmenté.

Dans le cas de la société de Gates, la hausse des bénéfices ne s’est pas arrêtée là: la pandémie a également stimulé la demande de ses systèmes d’exploitation Windows pour ordinateurs portables, ainsi que celle de leurs consoles de jeux Xbox, étant donné la nécessité pour de nombreux utilisateurs de rester à la maison plus longtemps que d’habitude.

De plus, des conditions exceptionnelles ont permis aux logiciels de messagerie et de collaboration Microsoft Teams de gagner de nouveaux utilisateurs: ce nombre est passé de 75 millions en avril à 115 millions à la fin du troisième trimestre.

« Ce fut un autre trimestre en bonne santé, avec une demande continue d’offres à distance qui continue de générer des résultats », a déclaré Amy Hood, directrice financière de Microsoft, à Reuters dans une interview.

Tout cela a abouti à un bénéfice net supérieur de 30% à ce que la société aurait prévu au cours d’un exercice normal.

«La prochaine décennie de rentabilité pour chaque entreprise sera définie par la vitesse de sa transformation numérique. Nous innovons dans notre gamme de technologies modernes pour aider nos clients de tous les secteurs à améliorer les délais de paiement, à accroître leur agilité et à réduire», a déclaré Satya Nadella, PDG de Microsoft.

