Davantage de réinfections du SRAS-CoV-2 signalées, mais un événement encore rare

Des cas répétés de COVID-19 pourraient offrir des indices sur l’immunité des gens contre le nouveau coronavirus et sur la manière de se vacciner contre celui-ci.

Au moins 285 personnes au Mexique semblent avoir contracté le nouveau coronavirus à deux reprises, selon une prépublication publiée le 18 octobre sur medRxiv. L’étude, qui n’a pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs, est la plus importante à ce jour pour évaluer la possibilité d’une réinfection par le SRAS-CoV-2. Il alimente une discussion en cours entre les chercheurs sur la durée de l’immunité au virus après une infection initiale et comment cette durée d’immunité peut affecter la façon dont les vaccins contre le virus sont administrés à l’avenir.

«Si nous constatons que notre immunité est faible ou inexistante… ce sera un gros problème pour les politiques de vaccination», a déclaré le co-auteur de l’étude Carlos Hernandez-Suarez, chercheur à l’Universidad de Colima à San Sebastian, au Mexique, ajoutant qu’aucune conclusion ne pouvait être tirée des données actuelles sur la force des survivants. «l’immunité ou la protection offerte par les futurs vaccins. Dans l’analyse par son équipe des dossiers hospitaliers de 100 432 personnes infectées par le SRAS-CoV-2 entre mars et juillet 2020, seules 285 (0,26%) ont présenté des signes indiquant qu’elles avaient contracté le virus deux fois.

Hernandez-Suarez et ses collègues ont cherché à identifier la fréquence des réinfections chez les patients. Ils avaient lu plusieurs études indiquant de possibles réinfections ainsi qu’une lettre d’août au rédacteur en chef du Journal of Infection par Julian Tang, virologue clinicien à l’Université de Leicester au Royaume-Uni, et ses collègues exposant les critères de définition de la réinfection. La définition comprenait une infection initiale confirmée par PCR avec le SARS-CoV-2, puis une récupération clinique et un test PCR SARS-CoV-2 négatif, puis un test positif confirmé par PCR SARS-CoV-2 au moins 28 jours après le test initial positif. Les secondes infections suspectées doivent avoir lieu au moins 28 jours après les premières, car les preuves suggèrent qu’il faut autant de temps pour que l’excrétion virale commence à diminuer et que certains anticorps anti-SRAS-CoV-2 commencent à chuter à ce moment-là, selon une autre étude publiée sur medRxiv en juillet.

Suivant cette définition, Hernandez-Suarez et ses collègues ont fouillé dans les dossiers de l’hôpital et identifié les 285 patients recevant des soins médicaux après une deuxième infection positive au SRAS-CoV-2 confirmée par PCR. Pour la majorité des patients, « nous n’avons pas fait le test entre les deux », le test négatif, note Hernandez-Suarez.

L’équipe a fait ce test pour 14 personnes, et il était négatif, mais pour le reste, le deuxième test positif des patients est survenu 28 jours ou plus après le premier, dans certains cas 60 ou 70 jours plus tard, explique-t-il. «La moyenne était de 66 jours, sans complications, sans problèmes, puis ils sont retournés à l’hôpital avec des problèmes [respiratoires].» Pour l’équipe, c’était une indication d’une deuxième infection, plutôt qu’une maladie initiale prolongée.

Il est difficile de savoir sans plus de données, telles que des tests négatifs entre des tests positifs, si les cas sont en fait des réinfections ou des maladies de longue durée dues à une seule infection, dit Tang, qui n’était pas impliqué dans le travail. Pourtant, les derniers résultats concordent avec d’autres études et rapports de cas indiquant que la réinfection est rare.

«Ce truc de réinfection n’est pas nouveau. Ce n’est ni inhabituel, ni dramatique, ni effrayant, ou comme vous voulez l’appeler. C’est tout à fait normal », explique Tang au Scientist, notant que d’autres virus tels que le virus respiratoire syncytial (RSV) peuvent provoquer des réinfections répétées. On ne sait pas encore si cela se produit fréquemment avec le SRAS-CoV-2, dit-il.

La preuve génétique de la réinfection

Les premières indications que la réinfection pourrait se produire provenaient de rapports de cas en provenance de Hong Kong et d’Europe, puis du Nevada. Ce qui distingue certains de ces cas de réinfections claires plutôt que d’infections initiales persistantes, c’est que les génomes des virus responsables des première et deuxième infections n’étaient pas identiques.

« Vous ne pouvez vraiment prouver une réinfection » que si les variantes virales des premier et deuxième prélèvements positifs sont différentes, note Angela Rasmussen, virologue à l’Université Columbia à New York, « car il est très peu probable que vous soyez infecté avec exactement les mêmes variantes une seconde fois. »

Le SRAS-CoV-2 a un génome ARN, qui a un taux de mutation plus élevé qu’un génome viral à ADN. Le taux de mutation est si rapide, en fait, que «même au sein d’un hôte individuel qui est infecté, vous pouvez avoir plusieurs variantes qui émergent à peine lorsque le virus se réplique et commet des erreurs», explique-t-elle. Les changements génétiques que le SRAS-CoV-2 a accumulés jusqu’à présent semblent être fonctionnellement sans conséquence, et «dans la population, quand on pense au nombre de millions de cas de coronavirus différents, différentes variantes sont apparues… [donc] il est très peu probable que vous obteniez exactement le même.»

Une étude publiée le 28 septembre sur medRxiv confirme quatre réinfections au Qatar en utilisant des données de séquençage génétique qui ont trouvé des variantes virales distinctes entre les première et deuxième infections. Ce sont parmi les 133 266 cas confirmés de SRAS-CoV-2 que Roberto Bertollini, un médecin du ministère de la Santé publique à Doha, et ses collègues ont analysés. Il est possible qu’il y ait eu plus de réinfections, car les auteurs notent que 243 personnes ont eu des tests PCR positifs à au moins 45 jours d’intervalle, mais que 12 patients seulement avaient des données de génome viral suffisantes aux deux moments. Deux des cas avaient des génomes viraux identiques au premier et au deuxième test positif, suggérant une infection persistante qui ne s’est jamais effacée dans les semaines entre les deux tests positifs, et les six autres n’avaient pas suffisamment de changements génétiques pour tirer une conclusion ferme sur la réinfection. .

Quoi qu’il en soit, Bertollini et ses collègues concluent dans leur rapport que «le risque de réinfection documentée était très rare, à environ 1 à 2 réinfections pour 10 000 personnes infectées». Les chercheurs notent en outre que «les résultats suggèrent que la plupart des personnes infectées développent une immunité contre la réinfection qui dure au moins [quelques] mois, et que les réinfections (si elles se produisent) sont bien tolérées et pas plus symptomatiques que les infections primaires.»

Aperçu de l’immunité contre les cas de réinfection

La contraction du virus deux fois en l’espace de quelques mois peut être plus courante que ne le suggèrent les données recueillies jusqu’à présent. C’est si le SRAS-CoV-2 agit comme des coronavirus saisonniers, selon un article publié le 14 septembre. Dans cette étude, Arthur Edridge de l’Université d’Amsterdam et ses collègues ont analysé des échantillons de sang stockés de 10 individus en bonne santé qui ont été prélevés, en moyenne, tous les quelques mois depuis 35 ans. L’équipe a testé les échantillons pour une augmentation des anticorps contre une région spécifique de la protéine de capside structurale de chaque coronavirus saisonnier.

Les niveaux d’anticorps ont augmenté et chuté à intervalles réguliers, montrant que «les réinfections avec les quatre coronavirus saisonniers sont courantes et se produisent fréquemment après environ un an», écrit Edridge dans un e-mail à The Scientist. La réinfection est donc une «caractéristique commune du coronavirus humain», explique-t-il, et le SRAS-CoV-2 ne ferait probablement pas exception.

Voir «Le rhume commun vous protège-t-il de la COVID-19?»

Rasmussen, qui n’a participé à aucune des études, dit que la réinfection est certainement possible, mais elle est moins convaincue que le SRAS-CoV-2 agira comme les autres coronavirus qui causent le rhume. Ces autres réinfections de coronavirus peuvent survenir parce que ces virus ne provoquent qu’une infection bénigne et ne provoquent pas une forte réponse immunitaire avec de nombreux anticorps de longue durée. Le SRAS-CoV-2 pourrait être très différent, dit-elle.

Cette durabilité immunitaire devrait vraiment être au centre des études de réinfection, explique Tang. Les chercheurs doivent se pencher sur la longévité des anticorps après l’infection ou la vaccination, car s’ils commencent à diminuer, des rappels de vaccin peuvent alors être nécessaires plusieurs mois après l’administration du vaccin initial. Les rapports de cas et les études préliminaires contribuent à cette image globale de la compréhension de l’immunité contre le SRAS-CoV-2 et de ses implications pour la vaccination, explique-t-il, « mais il y a un long chemin à parcourir. »

Ashley Yeager

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Scientist

COVID-19: plus qu’une arme biologique

Alors que le virus biologique est un ennemi commun de l’humanité, le virus politique né de certains hommes politiques américains est tout aussi détestable, car il a endommagé la coopération anti-épidémique mondiale et entravé le développement et le progrès à long terme de la société humaine. Le virus dans le monde politique a fait encore plus de dégâts que le virus du monde naturel.

Quelles sont alors les sources de ce virus politique? Il est enraciné dans les intérêts égoïstes d’une poignée de politiciens américains. Il n’y a pas longtemps, les médias américains ont révélé que de hauts responsables américains avaient remis des documents à un certain nombre d’agences fédérales demandant à tous les employés fédéraux de parler systématiquement de la pandémie et de blâmer la Chine pour tout. Le document était pratiquement une confession du gouvernement américain sur la manière dont il a mis en œuvre le transfert de responsabilité. Comme 2020 est l’année des élections américaines, certains politiciens américains sont tellement résolus à fabriquer toutes sortes d’erreurs sur le fait de «tenir la Chine pour responsable», d’attaquer l’OMS pour être trop «centrée sur la Chine» et même de critiquer certains gouverneurs d’État pour la mauvaise réponse à l’épidémie tout pour empêcher l’épidémie d’affecter les élections. Ces «spectacles politiques» sans scrupules reflètent à quel point ces politiciens sont désespérés de dissimuler leur faute à la fois dans la décision et dans l’exécution de leur réponse, dans le but de détourner les grognements du public.

Le virus politique est une tumeur issue du racisme. Après que l’OMS et le cercle scientifique ont nommé le nouveau coronavirus COVID-19, certains politiciens américains ont délibérément ignoré la nouvelle nomenclature et ont insisté pour l’appeler le «virus chinois». C’est un consensus international de ne pas étiqueter un virus avec une région, un état ou une nation, ce qui est également un principe universel que la communauté internationale devrait respecter. Pourtant, ces politiciens américains sont déterminés à défier le monde en orientant intentionnellement les opinions publiques vers le racisme et la xénophobie et en pratiquant la discrimination raciale. L’utilisation du terme «virus chinois» pour le coronavirus a mis à nu l’absence absolue de bon sens, de conscience, d’esprit coopératif et de moralité chez les politiciens infectés par le «virus politique».

Le virus politique dérive de la mentalité de la guerre froide. Un petit groupe de politiciens américains a été obsédé par les manœuvres politiques et la diffamation de la Chine, en particulier le secrétaire d’État américain Mike Pompeo, qui a été occupé à attiser les flammes et à répandre des rumeurs. Le «virus politique» enraciné dans leur esprit est le foyer de toutes leurs intentions vicieuses. Ils ont le vœu pieux qu’accuser la Chine de la soi-disant «diplomatie du masque» compenserait son influence; vilipender l’aide de la Chine pour aider à construire le Centre africain de prévention et de contrôle des maladies, car une tentative de «voler des données génomiques» creuserait un fossé entre la Chine et l’Afrique; et inciter d’autres pays à réclamer des réparations de la Chine ferait peser sur le pays le «péché originel» du virus…. Ces whoppers fantaisistes ne sont rien d’autre que les tentatives de Washington pour freiner le développement de la Chine.

Le virus politique est enraciné dans l’obsession de la «concurrence des grandes puissances». Le gouvernement américain a qualifié la Chine et la Russie de plus grands défis à la sécurité nationale américaine dans sa dernière stratégie de sécurité nationale et de défense nationale, et a déclaré la réémergence de la concurrence des grandes puissances. Au cours de cette crise mondiale du COVID-19, certains politiciens américains, faisant tout leur possible pour fabriquer «des munitions pour gagner la compétition des grandes puissances», ont tout fait pour s’opposer à la Chine de toutes les manières possibles et se sont efforcés de dissimuler l’embarras de l’Amérique des mesures de contrôle des épidémies inefficaces en salissant la Chine, plutôt que de se concentrer sur la prévention de la propagation du virus. Comme nous ne pouvons jamais réveiller quelqu’un qui prétend dormir, le meilleur moyen est peut-être de le laisser tranquille et de «ne pas même tourner les yeux dans sa direction», comme l’a dit un jour le célèbre écrivain chinois Lu Xun.

La maladie s’est infiltrée dans la peau et doit être traitée avant qu’elle ne s’aggrave. Le monde est toujours aux prises avec la pandémie du COVID-19, et tous les pays doivent s’unir pour la vaincre. Nous conseillons aux politiciens américains qui ont des arrière-pensées d’arrêter le méfait et de changer de cap avant qu’il ne soit trop tard. Nous appelons également la communauté internationale à rester en état d’alerte et à prendre des mesures énergiques pour empêcher la propagation du virus politique américain afin de nuire davantage aux efforts mondiaux de lutte contre l’épidémie et à l’ordre international normal.

Sabah Aslam

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Modern Diplomacy

Prière à faire en ces temps difficiles de création en laboratoires et propagation de virus mortels + Psaume 91 de la Bible

Toi le vrai Dieu, le plus grand innovateur et le plus puissant, fais que le monde que tu as fécondé fonctionne en suivant les plans initiaux que tu as établis comme tu l’as décidé dès le départ.

Fais en sorte que toutes les entités diaboliques à l’esprit malin qui complotent et tentent de prendre ta place sur terre ou n’importe quel lieu de l’espace céleste, en changeant la trajectoire de tes plans initiaux, soient toutes foudroyées, broyées et anéanties par ta force et ta puissance agissantes.

Oh toi créateur éternel omniscient, que l’ensemble des plans diaboliques de tes ennemis soient anéantis et que leurs auteurs subissent la foudre de ta Loi et soient punis à la mesure de l’affront.

Que les effets de leurs plans sataniques soient annihilés et rendus inoffensifs pour des siècles et des centaines de milliers de millénaires.

Et que cela soit fait ainsi,

Ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi soit-il,

Amen !

Jean de Dieu MOSSINGUE